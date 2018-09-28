«Севилья» в огне

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.5 2.7
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2.25 3.5 2.95
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 2.2 3.4 3
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.12 8 15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2.6 3.3 2.5
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Арсенал - - -
16:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Челси 7.5 4.3 1.45
19:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ман Юнайтед - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 3.8 3.8 1.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.2 6 12.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.8 3.7 3.9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 16 6.7 1.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.38 3.95 9.5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.43 3.95 7.8
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.2 3.2 2.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Майнц 1.4 4.75 7.4
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Байер 2.25 3.65 2.95
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.55 3.1 2.75
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.35 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.65 3.7 4.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.75 3.5 4.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.85 3 2.55
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 5.7 3.5 1.62
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1.12 7.5 18.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3.1 3.3 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 5.7 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.55 5.15
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.05 3.25 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Севилья -:-  Жирона 1.4 4.6 7.3
18:15 сегодня  Эспаньол -:-  Бетис 2.4 3.25 3
20:30 сегодня  Уэска -:-  Вильярреал 3.3 3.5 2.15
22:45 сегодня  Леванте -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.75 3.4 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.9 3.1 4.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 2 3 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.55 3.6 5.9
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.05 2.9 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.75 2.85 2.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.15 3 3.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня  СПАЛ -:-  Кьево 2.05 3.2 3.9
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Парма 1.8 3.6 4.5
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Сассуоло 3.8 3.3 2.05
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Эмполи 1.75 3.75 4.6
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Наполи 7.5 4.75 1.4
22:30 сегодня  Рома -:-  Дженоа 1.45 4.55 6.8
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 4.5 4 1.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 3 3.3 2.2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.5 4.1 5.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.2 6 12.5
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.35 3.3 2.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.8 3.4 1.9
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.75 3.6 4.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 4.2 3.5 1.8
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 2.15 3.3 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1.8 3.6 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ним -:-  Лилль - - -
19:00 сегодня  Ницца -:-  Сент-Этьен 2.2 3.25 3.4
Матч перенесен  Генгам -:-  Ренн 3.3 3.25 2.25
23:00 сегодня  Лион -:-  Монако 1.4 4.95 7
Матч перенесен  Марсель -:-  Бордо 1.67 3.8 5.2
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1.43 4.1 7.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.43 4.1 7.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1.28 4.9 9.5
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 6 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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«Севилья» в огне

28 сентября 2018, 10:30

«Севилья» страшна в гневе. Но в чем секрет преображения? «Соккер.ру» считает, что андалусийцы на эмоциональном подъеме долго не протянут.

Реалии современного клубного европейского футбола таковы, что детей впору пугать не «Реалом», «Барселоной» и не «Манчестер Сити», а «Севильей». Это свежая тенденция за последнюю неделю с небольшим. Пожалуй, более впечатляющей команды прямо сейчас нет. И более феноменальной.

Тем удивительнее, что это преображение произошло буквально по мановению волшебной палочки, мгновенно. Совсем недавно над Пабло Мачином вовсе висела угроза увольнения, как это ни странно. «Севилья» три матча подряд в чемпионате Испании не могла забить – сейчас это выглядит дико – никто не поверит, проиграла в дерби «Бетису» (0:1) в том числе благодаря цирку в исполнении вратаря «огурцов», который более чем мастерски заработал для «Севильи» удаление.

Потом было поражение от «Хетафе» - тоже без забитых мячей – 0:2. Острые стрелы критики впились в Мачина, пресса уже начала свое любимое дело – превращение тренера в изгоя. Главные плакальщики стали рыдать по той самой, ламповой «Севилье», которая была всегда атакующей командой и креативной.

Кто-то радовался потихоньку, поскольку эти болельщики «Краснодара» помнили, с кем их команде играть в Лиге Европы. Другие переживали искренне, куда попал ставший уже родным для «Спартака» и чемпионата России Квинси Промес. И вот тут футбол показал, что путь от угнетаемого к угнетателю не так далек.

Первыми на себе это ощутили в той же Лиге Европы футболисты бельгийского «Стандарда», которые экскаватором выгребали из своих ворот пять мячей. Всего в той встрече «Севилья» нанесла 19 ударов по воротам. Пропустила один мяч. Это восприняли как эдакую отчаянную реакцию. Но она требовала подтверждения, чтобы считаться выздоровлением.

И тут случилась поездка к «Леванте». По воротам этих господ «Севилья» нанесла уже 20 ударов и забила шесть мячей. В итоге сумасшедшая победа севильцев со счетом 6:2. Уже повод для уважительного понимающего кивания головой. Ну а вишенкой на торте стала игра с «Реалом», который за пару дней был опущен с лондонских высот, где футболисты мадридцев получали награды The Best от ФИФА и были героями торжественной церемонии, до статуса простых смертных. 3:0 – и это еще не самый худший сценарий для «Реала».

Итак, «Севилья» выиграла три последних матча с разгромами с общим счетом 14:3. Это просто невероятная статистика. Но что изменилось в игре этой команды? Это особенно важно понимать, поскольку «Севилья» станет соперником «Краснодара» в Лиге Европы. И не хочется, чтобы «быки» оказались на месте этих погромленных несчастных.

Пабло Мачину удалось перезагрузить мысли своих игроков, он сделал очень большую психологическую тренерскую работу. После трех неудачных матчей подряд и вала критики футболисты в какой-то момент дрогнули и подумали, что что-то делают не так. Задачей Мачина было возвращение им веры в себя и в ту схему и модель игры, которую практикуют.

Именно о психологической составляющей говорили игроки «Севильи» после разгрома «Реала». А также о небольшом перестроении схемы. В проблемных матчах Мачин словно боялся раскрывать потенциал своей команды. Он выбирал очень острую расстановку, чаще всего 3-4-3, однако команда играла с ней весьма сдержанно, осторожно.

Согласитесь, такая модель как-то не очень подходит к аккуратному футболу в простой контроль мяча и прагматичной расчетливой возней в центре поля. К тому же речь тут ведь именно о тройке защитников, а не о варианте с пятью, поскольку Хесус Навас и Арана слабо тянут на надежных фланговых игроков обороны и почти не отрабатывают там так, как номинальные крайние защитники, которые встраиваются в схему с латералями и вынуждены покрывать всю бровку.

Поэтому троица центральных защитников «Севильи» выстраивается очень широко. И если линия твоей игры где-то в центре поля, а ты не оказываешь динамичного давления на противника, то у того есть все шансы наказать, найти пространство в зазорах между этими тремя защитниками. Именно из-за этого, из-за нехватки номинально оборонительных игроков те установки, которые Мачин давал на неудачные матчи, не работали.

Схема требовала радикально другого подхода к своему использованию. И потребовалось подойти к краю, чтобы это понять. При такой схеме и с исполнителями, которые на 90 процентов заточены под атаку и созидание, необходимо почувствовать себя волной во всех смыслах и окутывать чужую штрафную, накатывать на нее беспрестанно. Наверное, в рамках эксперимента это было проделано в матче со «Стандардом», а потом перенесено на остальные.

Этот футбол авантюрный и очень энергозатратный, но Мачин сам выбрал такую схему, сам ее наигрывал, так что ничего иного не оставалось. Ему нужно было отказаться от попыток заставить команду играть сдержанно и прагматично, перейдя в режим берсерка и устремленности в атаку. Вариант до этого предполагал езду на суперкаре по автобану на скорости 40 км/ч. Как минимум нелепо.

После разгона команда преобразилась. Под это перестроение ментальное подошел и важный тактический переход. Во-первых, Мачин перестал думать «или Силва, или Бен-Йеддер». Оказалось, что эта парочка прекрасно взаимодействует и может играть вместе, причем крайне эффективно. Во-вторых, с учетом выхода этой пары в атаку Мачин отправил одного из бывших игроков тройки нападения в центр поля.

Тем самым он сбалансировал схему и смог создать нужную плотность в середине, откуда соперники проводили свои разящие выпады в разреженное пространство в защитной линии. И вуа-ля. Вкупе с правильным настроем и накруткой команды все заработало. Оказалось, что если отпустить вожжи и сказать ребятам «в бой», они устроят настоящую карусель.

Те же самые игроки, почуяв свободу в атаке, кураж, уверенность и ощущение плеча товарища, который поймет любую задумку и хитрость, начали устраивать феерию. Взаимодействие происходит на такой скорости, что даже стремительные игроки «Реала» кажутся тихоходами по сравнению с севильской атакующей бригадой.

Безусловно, эта схема не лишена ряда недостатков. Во-первых, не решается проблема свободных зон в центре обороны. В открытой битве с «Леванте» соперник создал не меньше голевых моментов. Да и «Реал» мог не раз забивать, если бы не шикарная игра Вацлика в воротах. Во-вторых, играть постоянно в состоянии форсажа футболистам очень тяжело.

Сейчас они на кураже, но рано или поздно придется играть в обычном режиме, на фоне усталости, нагрузок, давления. Как в таком случае будет выглядеть этот авантюрный подход? Не приведет ли он к провалу в один прекрасный момент? В-третьих, нужна вариативность. Видно, что Мачин потихоньку в конце этих успешных матчей пытался возвращаться к сдержанному варианту, пробовал посмотреть, как команда себя почувствует, если придется сыграть все же прагматично при такой схеме. Получалось не слишком убедительно.

Стоит такой «Севилье» остановиться, как она начинает ошибаться и пробуксовывать. Такая вот парадоксальная яркая команда получилась у Мачина. Она живет только на надрыве, на эмоциях, на драйве и в режиме эйфории. Стоит убрать этот эмоционально-тактический допинг, режим праздника, который, как известно, не может быть каждый день, как карета превращается в не самое надежное средство передвижения. Зато сколько ярких моментов она уже подарила и еще подарит. Для нейтрального зрителя такая «Севилья» - просто сказочная услада для глаз.

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Все комментарии
Jum13
Jum13 ответил Klassе
   19 / 991
29 сентября в 11:57
кривоногий днарь из фнл галавен, cocyщий анжерам и реймсам - мечта любой кобылы)))
Ну тебе виднее кто где и у кого, обитатель Мацштрассе )))
Klassе
Klassе ответил Jum13
   308 / 991
29 сентября в 10:53
Лавочный лидер - мечта любого спартача
кривоногий днарь из фнл галавен, cocyщий анжерам и реймсам - мечта любой кобылы)))
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   691 / 991
28 сентября в 20:49
Зато какой красивый матч посмотрели, за это и любим футбол, драйв, азарт и игру на кураже :)
valt134
valt134
   193 / 991
28 сентября в 15:54
Ждём эту «усладу для глаз» в Краснодаре. Поглядим чья выдюжит.
Ruslan3132
Ruslan3132
   121 / 991
28 сентября в 14:40
Долго не протянет на таком драйве...Атлетик тоже прыгнул выше крыши, забрал дома очки у Реала, показав сумашедшую игру, потом слил Вильяреалу дома 0-2. Также и Севилья, на сверхэмоциях и настрое, показав 150% игру смогли выиграть Реал, невозможно так отыграть сезон. Место в 4 будет большим успехом.
marvel777
marvel777
   697 / 991
28 сентября в 12:48
че там Промес нормально с Реалом играл,кто смотрел?
Jum13
Jum13 ответил Klassе
   19 / 991
28 сентября в 11:31
А с таким лидером как Промес Севилье и вовсе по силам побороться за место в тройке.
Лавочный лидер - мечта любого спартача
DawnOfDestiny
DawnOfDestiny
   107 / 991
28 сентября в 11:13
в огне у кого-то другого) а так-то по игре)
Klassе
Klassе
   308 / 991
28 сентября в 10:52
А с таким лидером как Промес Севилье и вовсе по силам побороться за место в тройке.
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