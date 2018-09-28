«Севилья» в огне

28 сентября 2018, 10:30

«Севилья» страшна в гневе. Но в чем секрет преображения? «Соккер.ру» считает, что андалусийцы на эмоциональном подъеме долго не протянут.

Реалии современного клубного европейского футбола таковы, что детей впору пугать не «Реалом», «Барселоной» и не «Манчестер Сити», а «Севильей». Это свежая тенденция за последнюю неделю с небольшим. Пожалуй, более впечатляющей команды прямо сейчас нет. И более феноменальной.

Тем удивительнее, что это преображение произошло буквально по мановению волшебной палочки, мгновенно. Совсем недавно над Пабло Мачином вовсе висела угроза увольнения, как это ни странно. «Севилья» три матча подряд в чемпионате Испании не могла забить – сейчас это выглядит дико – никто не поверит, проиграла в дерби «Бетису» (0:1) в том числе благодаря цирку в исполнении вратаря «огурцов», который более чем мастерски заработал для «Севильи» удаление.

Потом было поражение от «Хетафе» - тоже без забитых мячей – 0:2. Острые стрелы критики впились в Мачина, пресса уже начала свое любимое дело – превращение тренера в изгоя. Главные плакальщики стали рыдать по той самой, ламповой «Севилье», которая была всегда атакующей командой и креативной.

Кто-то радовался потихоньку, поскольку эти болельщики «Краснодара» помнили, с кем их команде играть в Лиге Европы. Другие переживали искренне, куда попал ставший уже родным для «Спартака» и чемпионата России Квинси Промес. И вот тут футбол показал, что путь от угнетаемого к угнетателю не так далек.

Первыми на себе это ощутили в той же Лиге Европы футболисты бельгийского «Стандарда», которые экскаватором выгребали из своих ворот пять мячей. Всего в той встрече «Севилья» нанесла 19 ударов по воротам. Пропустила один мяч. Это восприняли как эдакую отчаянную реакцию. Но она требовала подтверждения, чтобы считаться выздоровлением.

И тут случилась поездка к «Леванте». По воротам этих господ «Севилья» нанесла уже 20 ударов и забила шесть мячей. В итоге сумасшедшая победа севильцев со счетом 6:2. Уже повод для уважительного понимающего кивания головой. Ну а вишенкой на торте стала игра с «Реалом», который за пару дней был опущен с лондонских высот, где футболисты мадридцев получали награды The Best от ФИФА и были героями торжественной церемонии, до статуса простых смертных. 3:0 – и это еще не самый худший сценарий для «Реала».

Итак, «Севилья» выиграла три последних матча с разгромами с общим счетом 14:3. Это просто невероятная статистика. Но что изменилось в игре этой команды? Это особенно важно понимать, поскольку «Севилья» станет соперником «Краснодара» в Лиге Европы. И не хочется, чтобы «быки» оказались на месте этих погромленных несчастных.

Пабло Мачину удалось перезагрузить мысли своих игроков, он сделал очень большую психологическую тренерскую работу. После трех неудачных матчей подряд и вала критики футболисты в какой-то момент дрогнули и подумали, что что-то делают не так. Задачей Мачина было возвращение им веры в себя и в ту схему и модель игры, которую практикуют.

Именно о психологической составляющей говорили игроки «Севильи» после разгрома «Реала». А также о небольшом перестроении схемы. В проблемных матчах Мачин словно боялся раскрывать потенциал своей команды. Он выбирал очень острую расстановку, чаще всего 3-4-3, однако команда играла с ней весьма сдержанно, осторожно.

Согласитесь, такая модель как-то не очень подходит к аккуратному футболу в простой контроль мяча и прагматичной расчетливой возней в центре поля. К тому же речь тут ведь именно о тройке защитников, а не о варианте с пятью, поскольку Хесус Навас и Арана слабо тянут на надежных фланговых игроков обороны и почти не отрабатывают там так, как номинальные крайние защитники, которые встраиваются в схему с латералями и вынуждены покрывать всю бровку.

Поэтому троица центральных защитников «Севильи» выстраивается очень широко. И если линия твоей игры где-то в центре поля, а ты не оказываешь динамичного давления на противника, то у того есть все шансы наказать, найти пространство в зазорах между этими тремя защитниками. Именно из-за этого, из-за нехватки номинально оборонительных игроков те установки, которые Мачин давал на неудачные матчи, не работали.

Схема требовала радикально другого подхода к своему использованию. И потребовалось подойти к краю, чтобы это понять. При такой схеме и с исполнителями, которые на 90 процентов заточены под атаку и созидание, необходимо почувствовать себя волной во всех смыслах и окутывать чужую штрафную, накатывать на нее беспрестанно. Наверное, в рамках эксперимента это было проделано в матче со «Стандардом», а потом перенесено на остальные.

Этот футбол авантюрный и очень энергозатратный, но Мачин сам выбрал такую схему, сам ее наигрывал, так что ничего иного не оставалось. Ему нужно было отказаться от попыток заставить команду играть сдержанно и прагматично, перейдя в режим берсерка и устремленности в атаку. Вариант до этого предполагал езду на суперкаре по автобану на скорости 40 км/ч. Как минимум нелепо.

После разгона команда преобразилась. Под это перестроение ментальное подошел и важный тактический переход. Во-первых, Мачин перестал думать «или Силва, или Бен-Йеддер». Оказалось, что эта парочка прекрасно взаимодействует и может играть вместе, причем крайне эффективно. Во-вторых, с учетом выхода этой пары в атаку Мачин отправил одного из бывших игроков тройки нападения в центр поля.

Тем самым он сбалансировал схему и смог создать нужную плотность в середине, откуда соперники проводили свои разящие выпады в разреженное пространство в защитной линии. И вуа-ля. Вкупе с правильным настроем и накруткой команды все заработало. Оказалось, что если отпустить вожжи и сказать ребятам «в бой», они устроят настоящую карусель.

Те же самые игроки, почуяв свободу в атаке, кураж, уверенность и ощущение плеча товарища, который поймет любую задумку и хитрость, начали устраивать феерию. Взаимодействие происходит на такой скорости, что даже стремительные игроки «Реала» кажутся тихоходами по сравнению с севильской атакующей бригадой.

Безусловно, эта схема не лишена ряда недостатков. Во-первых, не решается проблема свободных зон в центре обороны. В открытой битве с «Леванте» соперник создал не меньше голевых моментов. Да и «Реал» мог не раз забивать, если бы не шикарная игра Вацлика в воротах. Во-вторых, играть постоянно в состоянии форсажа футболистам очень тяжело.

Сейчас они на кураже, но рано или поздно придется играть в обычном режиме, на фоне усталости, нагрузок, давления. Как в таком случае будет выглядеть этот авантюрный подход? Не приведет ли он к провалу в один прекрасный момент? В-третьих, нужна вариативность. Видно, что Мачин потихоньку в конце этих успешных матчей пытался возвращаться к сдержанному варианту, пробовал посмотреть, как команда себя почувствует, если придется сыграть все же прагматично при такой схеме. Получалось не слишком убедительно.

Стоит такой «Севилье» остановиться, как она начинает ошибаться и пробуксовывать. Такая вот парадоксальная яркая команда получилась у Мачина. Она живет только на надрыве, на эмоциях, на драйве и в режиме эйфории. Стоит убрать этот эмоционально-тактический допинг, режим праздника, который, как известно, не может быть каждый день, как карета превращается в не самое надежное средство передвижения. Зато сколько ярких моментов она уже подарила и еще подарит. Для нейтрального зрителя такая «Севилья» - просто сказочная услада для глаз.