Конец исландской саги

16 октября 2018, 10:30

Сборная Исландии потерпела очередное поражение и покидает элитный дивизион Лиги Наций. «Соккер.ру» - о том, что неизбежно должно было случиться.



«Монпелье», «Лестер», сборная Исландии – их объединяет внезапность, свежесть, лихость, скромная крутость, которая привлекла внимание сотен тысяч сочувствующих нейтральных болельщиков со всей Европы. Они выстрелили, ярко вспыхнули, но не смогли закрепиться в ранге звезд. Их восхождения и прорывы казались историями про Золушку, но без финальной сцены, где она вышла замуж за принца и жили они долго и счастливо. И умерли в один день. В случае с этими командами-сказками долго не получилось, а вот счастливо – да.



Сборная Исландии воспринималась случайным гостем на чемпионате Европы 2016 года. Казалось, что она использовала наложившийся на последние годы процесс смены поколений у Турции, Голландии и Чехии, с которыми конкурировала за выход в финальную часть турнира. Исландцам удалось воспользоваться проблемами соперников и проскочить во Францию вместе с огромной частью своего скромного по численности населения. А уже на Евро-2016 эта команда разгулялась по полной. Да так, что, говоря о турнире во Франции, чаще вспоминают не чемпиона – сборную Португалии, а именно Исландию, ее невероятный футбол, ее изумительных болельщиков и особую скандинавскую культуру поддержки команды.



На чемпионате Европы Исландия сыграла вничью с Португалией и Венгрией, обыграла Австрию, выбила Англию и остановила ее тогда только Франция, которая сама чемпионским курсом двигалась к финалу. Мы все стали свидетелями того, как из скромных футболистов рождаются звезды. При этом нельзя было сказать, что в сборной Исландии загорелись какие-то великие таланты, игроки уровня топ-клубов. Потому что не отдельные персонажи себя проявляли, а команда в целом. Это классический пример команды-звезды. И тут, в частности, заложена причина будущего спада. Но пока игра Исландии и демонстрация ее духа оставляли только восторг. Весь мир следил за каждым шагом этой команды, а как их встретили в Рейкьявике после чемпионата Европы! Они затмили тех же португальцев. Кто-то вспомнит, как встретили сборную Португалии? Вряд ли. А исландцев в их столице помнят все.



В какой-то момент эта сборная заставила поверить в то, что она надолго закрепилась в статусе «крепкого орешка». На эту мысль подтолкнул отборочный цикл к чемпионату мира в России. Исландцы после ярких эмоций чемпионата Европы не захмелели, а продолжили в том же духе. Даже более ярко. Если в отборе на Евро-2016 исландцы в своей группе стали вторыми, то в отборе на ЧМ -2018 они заняли первое место. А группа тоже не была проходной по именам. Там опять не повезло встретиться с северянами Турции, также исландцы обошли Украину и Хорватию, которой будет суждено в финальной части чемпионата мира попасть в финал и по эмоциональному восприятию пути заменить для нейтральных болельщиков сборную Исландии в статусе команды-сказки. Хотя на ЧМ -2018 такой выраженной команды и не было. Даже Россия скорее претендует на этот статус. Исландия в том отборе проиграла только два раза – Хорватии и Финляндии на выезде, также сыграла вничью с Украиной в гостях. И все. Остальные матчи выиграла, показав, что способна демонстрировать результат на дистанции.



Но сразу после окончания отбора стало понятно, что этой Исландии уже чего-то не хватает. На стадии подготовки к чемпионату мира исландцы проиграли три подряд товарищеских матча, пропустив в каждом из них по три мяча. Уступили Мексике, Перу, Норвегии. Это настораживало. Затем была ничья с Ганой. А вот старт самого чемпионата мира обнадежил – Исландия сыграла вничью с Аргентиной, сумев сдержать Месси. Это потом стало понятно, что достижение исландцев стало скорее плодом невнятной ситуации в аргентинской сборной без игры, а не столько великолепия исландского футбола. Ведь следом случились поражения от Нигерии и Хорватии и вылет с турнира после группового этапа. Сами по себе результаты, показанные на чемпионате мира, не выглядят провальными. Группа была очень сильной.



Однако Исландия не получила мощного эмоционального заряда, который был на Евро-2016. Она уже не производила вау-эффекта и не подпитывалась этой энергией. Поэтому после великолепного чемпионата Европы исландцы набрались куража на следующий отборочный цикл, а после вот такого невыразительного, но не самого провального чемпионата мира по игре, они не смогли найти тех же эмоций, того куража. Поэтому новый цикл начали с провала. В первых двух встречах Лиги наций в сентябре Исландия проиграла Швейцарии со счетом 0:6 и Бельгии со счетом 0:3. А нынешнее поражение от швейцарцев дома со счетом 1:2 выбило исландцев из элитного дивизиона досрочно. Где-то в этом ряду затесалась ничья с Францией, до победы над которой исландцам не хватило нескольких минут. А тем временем серия сборной Исландии без побед продолжается уже 11 матчей.



На этом отрезке у исландцев всего три ничьи. Но что поразительно, они случились с именитыми сборными Аргентины и Франции. Потому что эмоционального запала сейчас Исландии хватает только вот на такие топ-команды, которые либо допускают недооценку, либо испытывают какие-то трудности. Это еще раз подчеркивает, что сборная Исландии – продукт эмоций, продукт характера и настроя, а не чистого футбола и тактики. Больших мастеров среди исландцев нет, никто из них не вырос в звезду, они использовали кураж, чувство новизны. Но никто никогда не может добиваться результата на долгой дистанции, используя только эйфорию, эмоциональный подъем. Каждый такой пик рано или поздно проходит. Мастерство тренерского штаба должно заключаться в том, чтобы продлить эффект максимально.