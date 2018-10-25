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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.123 10.25 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
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«Зенит»: воля и характер, но без эмоций

25 октября 2018, 23:00

«Зенит» одержал волевую победу над «Бордо» на своем поле. «Соккер.ру» - о непростом для российской команды противостоянии. 

Французы со свойственной им апатией относятся к Лиге Европы. Особенно на фоне внутренних проблем в «Бордо». Поэтому аквитанцы и проигрывают уже третий матч из трех. Спрашивается, зачем надо было преодолевать трудности квалификации. Ну, это их дело. А у «Зенита» есть свои проблемы. И связаны они с настроем на Лигу Европы. Его тоже петербуржцам не хватает. И это чувствовалось на протяжении большей части встречи, особенно в первом тайме. 

Движения не хватало. Возникали эпизоды, когда игрок «Зенита» просто чуть ли не останавливался на своей половине поля, не имея адресатов. «Бордо» этому тоже способствовал, осуществляя высокий прессинг, но не с агрессивным отбором, а с расставлением игроков в зонах между петербуржцами, что мешало последним соединять передачами линии и отдельных исполнителей. 

Этот прессинг у «Бордо» работал, более того, аквитанцы за счет более частого использования дриблинга после перехватов устраивали неплохие прорывы, что обеспечивало их ударами по воротам Лунева. А как говорят многие тренеры, если есть удары, значит, рано или поздно будут голы. «Зенит» же на своей пассивности рассчитывал вырулить за счет класса, однако не обладает таким уж большим в нем перевесом, чтобы играть в стиле ПСЖ в чемпионате Франции. Поэтому проведший первую часть матча более собранно и с понятной конкретной установкой «Бордо» первым отличился голом.

Цифры

Удары по воротам (в створ): 9 (3) – 16 (4)
Почти в два раза чаще били французы по воротам Лунева, хотя эффективность и точность ударов, конечно, оставляла желать лучшего. Было немало дальних попыток, которые на острые не тянули, а работали только на статистику. И все-таки остроту Карамо, Бриана и Калу нельзя отрицать. Тройка нападения «Бордо» создала много проблем обороне «Зенита», хотя гости шли вперед относительно малыми силами.

Владение мячом (точность передач): 54,7% (83%) - 45,3% (84%)
Довольно высокая точность передач, особенно для «Бордо», который меньше владел мячом, соответственно, должен был чаще исполнять рискованные пасы, переходя в контратаки. Тут секрет простой: темп матча в целом был невысоким, поэтому командам не приходилось в бешеном ритме раскатывать мяч, было время для подготовки передач.

Дриблинг (отборы): 4 (21) – 14 (18)
А вот секрет остроты «Бордо» при меньшем владении мячом и малых силах в атаке. Это дриблинг. Один только Калу создал огромную головную боль фланговым защитникам «Зенита». На его счету шесть обводок, не отставали крайние защитники «Бордо» и другой крайний нападающий Карамо. Снова возвращаемся к тому, что в чемпионате России даже зарубежные футболисты разучиваются идти в дриблинг. Как-то не приживается это в культуре российского футбола. Хотя наиболее острые эпизоды возникали у ворот «Бордо», когда кто-то из петербуржцев брал на себя ответственность и показывал взрывную скорость.

Тут можно вспомнить «качели» Набиуллина, который в первом тайме стал автором двух самых опасных моментов у ворот Костиля. Сначала его смелый прорыв едва не замкнул точным ударом Кузяев, потом все-таки Дзюба забил после выверенного навеса Эльмира. Но при этом Набиуллин проигрывал раз за разом борьбу Калу на фланге. Юркий вингер не раз справлялся с Эльмиром. Поэтому довольно странно, почему Эрик Бедуэ поменял Калу и Карамо флангами впоследствии. Да и гол был пропущен, когда Набиуллин не успел сместиться за Брианом. Так что Эльмир за свои подключения вперед достоин похвалы, но его надежность против не самой массивно атакующей команды вызывает настороженность.

Что же касается эмоциональности, то ей «Зениту» как раз не хватало, чтобы взвинтить. В этом плане, как ни парадоксально, даже на пользу пошел эмоциональный всплеск Паредеса в конце первого тайма. Аргентинец вспылил, потолкался с оппонентом, потом поругался с судьей, сразу нарушил правила на желтую карточку. Такого выброса не хватало. И мигом «Зенит» забил свой первый гол. Конечно, прямой связи тут нет. Но вот сам всплеск, он нужен был. Иначе петербуржцы рисковали проспать в своем апатичном режиме всю игру. 

Во втором тайме тоже всплески были эпизодическими. Но там уже накладывали отпечаток в первую очередь другие факторы. Это усталость и потеря концентрации, а вот они уже зависят от класса команды, от физической и психологической подготовки, которая у «Зенита» оказалась надежнее. Здесь и пенальти, после которого петербуржцы уже могли успокоить сердца своих болельщиков – Отавио просто невнимательно сыграл против Кузяева, сделав тому подножку в своей штрафной в безобидной ситуации, когда Далер сворачивал в сторону от ворот. Правда, Костиль оставил «Бордо» в игре, отразив удар Дзюбы с «точки», не самый лучший удар, конечно. 

Но все-таки «Зенит» своего добился. Кузяев в который раз показал себя двужильным, поскольку отбегал весь матч активно в разных зонах и ему хватило сил на такое ускорение, что защитник оказался стоячим на его фоне. Да и удар вышел неотразимым. За такое отношение «Зенита» к Лиге Европы, к конкретному матчу можно и ругать, и хвалить команду. Да, проблем и мучений можно было избежать. Но с другой стороны, класс петербуржцев все-таки сказался, и они одержали победу без явного напряжения и надрыва.

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Все комментарии
armeec_♞
armeec_♞
   456 / 801
26 октября в 19:16
Да, проблем и мучений можно было избежать. Но с другой стороны, класс петербуржцев все-таки сказался, и они одержали победу без явного напряжения и надрыва.
------------
Автор, ты серьёзно?)))
номер 12
номер 12
26 октября в 18:10
Откуда столько людей с неизвестными мне никами? Соккер стал популярным?
Sergy10091977
Sergy10091977
   790 / 801
26 октября в 16:38
Тренера у зенита нет тренера у зенита нет... Есть тренер! Молодой и трудолюбивый. Сразу только в сказке
tuman960
tuman960
   153 / 801
26 октября в 08:41
а я соглашусь с автором!!Зенит в этом сезоне выглядит очень бледно!!Радует только Дзюба,Лунёв,Кузяев и Иванович(в какой то степени Дрюси)!!!Остальные отбывают время на поле ,да и тренера у Зенита нет)!!!!
Сильвестр
Сильвестр ответил Fleischjager
26 октября в 06:21
в ответ твоей статье - ЗЕНИТ СУПЕР КЛУБ и без лишних буковок
В стартовых 11 матчах команда ни разу не проиграла, пропустив при этом лишь однажды. К 12-му туру «Зенит» шел на первом месте. Встреча с московским «Динамо», шедшим на второй строчке, ожидалась непростой, но вряд ли кто-то мог сказать накануне того матча, что все будет настолько плохо. Тренер бело-голубых Михаил Якушин, по прозвищу Хитрый Михей, полностью переиграл Лемешева тактически. Динамовцы с первых минут стали играть в агрессивный и напористый футбол, в итоге победив со счетом 0:8...
Это написано об одном чемпионате СССР. Супер-клуб, это точно)
Persenchik
Persenchik
26 октября в 06:02
Господи. Откуда ,класс появился, если отродясь не было. Соперник отдал победу,вот и все. :-)
atur72
atur72
26 октября в 04:51
Автор явно перегнул ругая Зенку . После сегодняшнего провала рос клубов можно сказать иначе : Есть только Зенит - всё остальное 77 !!!
Leningrad 84
Leningrad 84
   547 / 801
26 октября в 00:50
Автор не прав. Хватило и эмоций, и воли, и характера!
Броник
Броник
26 октября в 00:49
Зенит и Краснодар будут опять тащить еврокубки.
Олег Борткевич
Олег Борткевич
   610 / 801
26 октября в 00:47
Хорошо, что Кузяев восстановился. Временами вполне успешно притворялся Кокориным. Иванович в последних матчах радует. Дзюба на морально-волевых неплохо смотрелся. А так да, драйва не хватает. Но победа!
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил pomor45
   547 / 801
26 октября в 00:45
Бордо не хватило Калу.
Бордо не хватило кала...?
Leningrad 84
Leningrad 84
   547 / 801
26 октября в 00:45
Да просто пенальти надо забивать! И тогда и характер, и эмоции будут нормальными... Но за победу - спасибо!
1 команда
1 команда
   89 / 801
26 октября в 00:30
Зенит единственный, кто сегодня выиграл из наших команд. Браво Зенит!
pomor45
pomor45
   100 / 801
26 октября в 00:13
Бордо не хватило Калу.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   105 / 801
25 октября в 23:19
В любом случае 7 очков неплохой старт, чисто на классе.
Fleischjager
Fleischjager
   662 / 801
25 октября в 23:18
в ответ твоей статье - ЗЕНИТ СУПЕР КЛУБ и без лишних буковок
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