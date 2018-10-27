«Ювентус» готовит трансфер круче, чем подписание Роналду

27 октября 2018, 13:00

В Турине дворцовые войны, что не мешает футбольным профессионалам продумывать идеальные сделки. Об очередной «законной» афере – на «Соккер.ру».

«Ювентус» - мастер хитовых сделок

Фанаты туринского клуба знают, когда началась новая эпоха. 1 июля 2011 года – первый рабочий день Андреа Пирло в «Ювентусе». «Милан» сдуру передал величие историческому конкуренту. За семь лет после этого Маротта и его коллеги подписали более десятка игроков бесплатно или за «копейки».

Алвес, Эвра, Хедира, Погба, Коман, Льоренте пришли как свободные агенты или за символическую плату, как в случае с французом Полем – были отчисления в МЮ за юного игрока по правилам УЕФА . Добавьте покупки мастеров уровня Пьянича за 32 млн евро, Манджукича за 21, Дибалы всего за 40 или Мораты за 20. За Роналду заплатили много, но это тоже «сделка века».

Маротта шел на рискованные сделки – отдал Игуаина в «Милан», забрал Бонуччи обратно. В результате внутренних разборок человек, который много лет удачно работал на чемпионов Италии, недавно ушел с поста. Но дело его живет, ведь остались Недвед, скромняга Паратичи – заявил о «Ювентусе» как фаворите ЛЧ , а рядом жует пиццу Зидан.

Зинедин - готовая кандидатура на случай, если Аллегри захочет в АПЛ или Ла Лигу. По качеству менеджмента «Ювентус» - гениальный клуб, ведь они и правда думают на два шага вперед. Канселу оставляет хорошее впечатление – стоил 40.4 млн евро, контракт Куадрадо приобрели за 20 млн евро, Джана забрали свободным агентом. Щесны, как и Перин, пришел в «Ювентус» за 12 млн евро, но они могут проиграть новичку, способному их затмить.

Давид точно устал толкать «автобус»

Скорее всего, МЮ не играл бы в Лиге чемпионов в прошлом и этом сезонах без сэйвов и «сухарей» испанского голкипера в АПЛ . Но раз Де Хеа в клубе семь лет, то давно отдал моральный долг сэру Алексу Фергюсону. Нет ни одной причины оставаться в Манчестере, не менять клуб, который сам не меняется – вредить карьере.

Многие согласятся с Касильясом, который выделил тер Штегена и Облака – вратарей извечных врагов «Реала». Марк-Андре и Ян, невзирая на матч с «Боруссией», показывают шикарный футбол. Но кто видел сэйвы Де Хеа в матче с «Ювентусом», не позволившие туринскому братству Роналду разгромить МЮ на «Олд Траффорд», у того нет сомнений – по мастерству Давид тоже среди вратарских Голиафов.

Но великаны тоже падают. С пращи Де Хеа огрели в России на чемпионате мира, надломив морально. Потом начались проблемы у «Манчестер Юнайтед», а теперь Моуриньо, который раньше дерзил в ответах на вопросы о будущем Давида, честно заявил: «Не уверен, что он продлит контракт. Не могу подобрать правильное слово на английском».

Правильное слово из нецензурной лексики. «Манчестер Юнайтед» ищет нового тренера. Но не видно очереди из желающих подходящего уровня, готового плана развития нет. А если клуб не ставит высокие задачи, если не борется за первое место – отрыв МС от МЮ прошлого года все помнят, если не может побеждать в Лиге чемпионов, то Де Хеа нет смысла тратить драгоценные годы, представляя «дьяволов».

«Манчестер Юнайтед» не поддержал Давида

Де Хеа собирался остаться и продлить контракт. Но когда провалился на ЧМ -18, то не получил поддержку в клубе. Моуриньо плох в работе с голкиперами. А Давиду нужно быть первым в сборной Испании, где на выбор есть еще самый дорогой вратарь в истории Кепа. Но реванш взять сложно, если играешь с Линделефом, Смоллингом, Рамосом и Начо в клубе и сборной.

Также у «Манчестер Юнайтед» появилась плохая привычка – портят карьеры выдающимся мастерам. Лукаку провел добротный чемпионат мира, а в награду в клубе получил старт, по ходу которого его сами поклонники «дьяволов» начинают остро критиковать и издеваться после промахов. Моуриньо лепечет о потери уверенности, но Ромелу забивает за сборную Бельгии, так что дело не только в игроках.

Речь может быть в клубе, может быть в наставнике. Но если Лукаку пока некуда идти – форвард его формата не каждой команде подойдет, то у Де Хеа всегда был выбор, хотя теперь он сократился. Давид не будет играть за другие клубы АПЛ , но им и не нужны вратари. Отказал «Реалу», так что туда взяли Куртуа. В ПСЖ очутился старенький Буффон. Фактически у испанца остался один отличный вариант.

Зачем «Ювентусу» выкупать Доннарумму у «Милана», если можно забрать Де Хеа? Раз в «Манчестер Юнайтед» затянули с подписанием нового контракта с голкипером, который столько лет отказывал богатым клубам из других лиг, то сами виноваты. Конечно, у Вудворда есть время до лета, Де Хеа склоняется к варианту продолжения игры за МЮ и новый тренер многое может изменить. Но претендент пошел в атаку.

«Ювентус» готов дать Давиду всё, что нужно

У Щесны и Перина зарплата намного меньше, чем была у Буффона. И поскольку «Ювентус» явно думает о прибыли, то им выгоднее иметь в составе людей вроде Роналду и Де Хеа – больших звезд. И даже если МЮ упрется летом, раз контракт Давида до лета 2019 года, но имеет опцию продления еще на сезон, у «Ювентуса» есть аргумент – Дибала, интересный англичанам.

Причем такая сделка будет в духе чемпионов Италии – отдать Пауло, получить и Де Хеа, и деньги, и аренду Погба запросить зимой с правом выкупа. В Турине собраны расчетливые и грамотные. Как красиво сказал Моуриньо – Бонуччи и Кьеллини могут преподавать игру в защите в Гарварде. Де Хеа слышал те слова и понимает, что Линделеф и Смоллинг даже на лучших студентов не тянут.

Давиду скоро 28 лет, в его возрасте Касильяс готовился после европейского титула взять мировой, выиграл две Лиги чемпионов и был мегазвездой. Де Хеа слишком хороший вратарь, чтобы оставаться без чемпионских званий и идти на 10 месте в таблице АПЛ . Если профессора университета хитрых трансферных сделок из «Ювентуса» предложат Давиду место Буффона, то есть шанс играть в футбол до сорока за мощную корпорацию.

Менеджеры из Италии допускают намного меньше ошибок, чем боссы МЮ . Де Хеа глупо им отказывать, ведь если англичане нырнут еще глубже – вакансия в «Ювентусе» может быть занятой. А если оказаться в Турине летом 2019, то можно поиграть в одной линии с Бонуччи и Кьеллини, встретить прогресс Канселу, можно работать с тренером Зиданом – если Зинедин сменит Аллегри. Быть частью новой главы успешного проекта.

Чемпионы Италии делают ставку на мегазвезд

Щесны хорош, делает, что может, но «Ювентусу» для маркетинга нужен вратарь-звезда. И они его получат любым из путей. Или после трансфера Де Хеа из МЮ следующим летом, или заключив соглашение с испанцем о переходе свободным агентом после Евро-2020. Да, Кьеллини и Бонуччи не вечные, Давиду через пару лет придется привыкать к игре с разными сочетаниями в защите «Ювентуса».

Быть может, у туринцев тоже будет мини-кризис. Но конкуренты чемпионов Италии не такие богатые, как соперники МЮ в АПЛ . И вкусу итальянцев на оборонцев можно доверять – Бонуччи подписали за 15.5 млн евро у «Бари», а Кьеллини взяли за 7.7 у «Фиорентины», и это великолепные сделки от разных менеджеров разных эпох в истории «Ювентуса». Так что даже профессоров Джорджо и Леонардо смогут заменить.

Но если к этой парочке вовремя успеют добавить Де Хеа, одним аргументом в пользу туринцев в очередном финале ЛЧ станет больше. Похоже, что Давид исчерпал лимит ошибок – судя по сэйву после удара Роналду на «Олд Траффорд», взял реванш за голы, пропущенные от Криштиану в Сочи, и вернулся к созданию чудес в рамке ворот. Но поскольку появился реальный претендент с амбициями, деньгами, именем и трофеями, удержать Де Хеа будет сложнее, чем в Англии думали.

Если Давид подумает о себе и развитии карьеры, то между «Манчестер Юнайтед» и «Ювентусом» выберет вторых. Вратарь снова заявил, что счастлив в Англии, но важнее фраза об отвлечении на контракты и другие темы. Но если сейчас не отвлекаться – летом можно позировать с футболкой «Ювентуса». Впрочем, такой переход не удивит, ведь в проблемах «красных дьяволов» виноват только сам клуб, а Де Хеа заслужил право выбрать себе команду.