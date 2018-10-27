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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
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Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.123 10.25 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
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ГлавнаяБлоги"Спартаком" единым

Продажа и управление «Спартаком». Клубу нужен не тренер, а выход

27 октября 2018, 16:00

Когда «красно-белые» проигрывают – а поступают так часто, обвиняют одного человека. «Соккер.ру» предлагает взглянуть на судьбу футбольного клуба шире. 

Нет в мире тренера, который решит все проблемы клуба «Спартак», потому что у главного наставника нет полномочий. Разберемся, у кого они есть, кто может все изменить , а также как это сделать.

- на официальном сайте «Спартака» нет раздела «Совет директоров». Боссы предпочитают не светиться. Даже Федуна в разделе «Руководство» нет. Хорошо, хоть свои фотографии в новостях снимками «Открытие-Арены» не меняют, как в случае с постом об отставке Карреры;    

- в совете директоров «Спартака» есть два Федуна – Андрей и Леонид. Понятно, что право голоса имеет Вагит Алекперов из «Лукойла». Также там люди, имена которых всплывают редко, а также Измайлов – о нем говорят чаще. Вице-президент даже указан на сайте как руководитель; 

- чемпионство «Спартак» взял, когда был Александр Жирков – человек из структуры «Лукойла», то есть креатура Алекперова. После «выполнения задания» менеджер, прозванный фанатами «скупым» и обвиненный, что болеет за ЦСКА, вернулся в нефутбольный сектор. Вместо жесткого босса в совет директоров включили Наиля Измайлова; 

- Рианчо подтвердил, что когда его нанимали в «Спартак» летом, то спросили, сможет ли он заменить Карреру, если понадобится. Подленькое отношение к Массимо. Причем понятно, что спрашивал не Федун, а скорее Родионов или Измайлов;  

- решения, вероятнее всего, визируют Федун и Алекперов. То есть в конечном итоге виноваты или они, или люди, назначенные этими двумя, сами грубо ошибались. Но опять возвращаемся к тем, кто нанимал всех в «Спартаке»;

- как только совладельца «Лукойла» назвали кандидатом на пост генерального директора клуба, так сразу выгнали к журналистам пресс-атташе, было сделано официальное заявление, что корпорация, которая спонсирует не только «Спартак» из спортивных проектов, прямо не управляет клубом. Никто не хочет отвечать за поражения «красно-белых»; 

- получается, наличие Леонида Федуна выгодно почти всем – ругают в основном его, хотя в совете директоров не только один человек. Кроме того, если верить тому же Уткину, Федун склонен к откладыванию решений на последнюю секунду, а прямо сейчас нового наставника выбирает Алекперов; 

- информация об интересе к «Спартаку» Усманова, который продал акции лондонского «Арсенала», появилась в Сети. Авторами ее являются фанаты клуба. Не исключено, что это попытка выдать желаемое за действительное;

- даже в теории ставка на Усманова странная, ведь «Арсенал» славился под управлением российского миллиардера и его американского напарника Кронке провалами в футболе. На «канониров» смотрели так, словно это бизнес-проект. Хотя не исключено, что так поступал именно американец; 

- Усманов не купил «Эвертон», «Милан» и «Андерлехт». Не выкупил «Монако» у Рыболовлева. Но если бы к деньгам «Лукойла» добавились средства Усманова – могли бы позволить себе больше. А вот если убрать нефтяную компанию из «Спартака» - возникли бы опасения, что кроме роста цен на билеты ничего не произойдет; 

- в последнее время бюджет «Спартака» не увеличивали. Федун говорил, что выйти на самоокупаемость мешает кризис и привязка контрактов к иностранной валюте. Падение рубля заставляет спонсоров «Спартака» вытаскивать деньги из своего кармана, чтобы свести дебет и кредит; 

- много раз Леонид Арнольдович говорил о выходе на биржу, но провести IPO в 2018 году не смогли – не хватило побед, чтобы первичное публичное размещение ценных бумаг «Спартака» привело к притоку инвестиций. На данный момент вопрос неактуален; 

- Федун мотивировал выход на биржу желанием «вернуть инвестиции». Его брат Андрей Арнольдович заявлял о продаже «Спартака» после чемпионства. Одновременно сразу после титула старший Федун бросал фразы «любовь не продается». Одни заявления противоречат другим;

- нельзя отрицать вероятность смены владельца в «Спартаке» в ближайшие годы. Хотя бы потому, что это решение могут принять без Федуна, как переход Быстрова в «Зенит». Все зависит от реальной заинтересованности потенциальных покупателей, если такие камикадзе существуют;

- Федун устал верить тренерам, хочет доверять футбольным результатам. Но за пятнадцать лет в «Спартаке» всего три раза смотрел групповой раунд ЛЧ с участием своего клуба. Одного чемпионства за столько времени тоже мало. Кубок России «Спартак» так и не выигрывал – специального характера для этого нет; 

- чаще других в качестве покупателя назывался банкир Авен. Петр Олегович сам виноват, ведь четыре года назад заявил: «Я готов купить „Спартак“, но Леонид Арнольдович Федун, похоже, не собирается продавать». Позже банкир давал противоречивые комментарии – то готов, то не готов покупать и вкладываться. Но что знаем точно - Авен считает, что игры осенью не было.

 Где «Спартаку» взять профессионалов?

Ситуация простая и понятная. Нет четкой вертикали власти, есть фанерные управленцы, есть коварные эгоисты, которые себя ставят выше «Спартака». И есть Леонид Федун - не мастер стратегических решений и предсказаний. 

Поэтому выход найти сложно. Плюс сейчас, если верить сообщениям изнутри «Спартака», Вагит Юсуфович Алекперов – президент и совладелец «Лукойла», расстроен, что расставание с Каррерой обернулось имиджевыми потерями для клуба. Следовательно, и для генерального спонсора.

Массимо благодарил Алекперова лично, называя его «первым фанатом „Спартака“», игроки пришли на встречу, фанаты горячо приветствовали тренера. А теперь оказалось, что «Спартак» не продумал кандидата на замену, провалил работу в информационном пространстве. 

Многие фанаты очевидно на стороне Карреры. Вероятно, проблемой является отсутствие своего Гинера. Пусть у ЦСКА не один важный человек, публичный представитель власти символизирует силу, а не слабость. Очень важно так поступать, как знаем по неудачам не только «Спартака», но и «Зенита». Фурсенко - не второй Гинер по ловкости решений, а неуверенность эта отражается на поле. 

И зачем Федуну быть крайним в «Спартаке», теряя деньги и тратя нервы? Пожалуй, ошибкой стал отказ от продажи клуба сразу после чемпионства. Надо было уйти красиво, на пике, как успел Жирков. Сейчас такой ход невозможен. Очевидно, что Каррера, Рианчо, Пилипчук, Глушаков, Трахтенберг, Атаманенко, Челоянц, Трабукки, Гераскин, Комбаров, Измайлов, Родионов, Андрей Федун и многие, многие другие тоже виноваты. 

Но поскольку публичным владельцем является Леонид Федун, то к нему приходят все цепочки критических аргументов. Влезал во все – не было титулов, отошел на пару шагов – получилось неожиданное разовое чемпионство. Но на каком бы расстоянии ни находился Леонид Арнольдович, обзывать и обвинять будут в первую очередь Федуна. Уже аксиома. 

Конечно, в случае экстренной продажи «Спартака» Федун потеряет деньги. Но тут вопрос: есть ли у него такая опция? Насколько влиятельным является официальный спонсор? Если решения принимают на уровне споров нефти и других народных достояний, то «красно-белые» нужны как один из символов власти. И тогда Усманова подпустить не пожелают, как и Авена. 

Неприятное для клуба положение. Кононов – странная кандидатура. Деньги на новый состав никто не даст, а проблема не только в тренере. Но раз постройка стадиона и чемпионство не изменили отношение к Федуну, неужели верят, что фанаты полюбят совладельца клуба? Будучи сторонним наблюдателем, выиграл бы больше, чем являясь тем, к кому на работу тренером просится Мостовой. 

Превратили историю в фарс, ведь все в клубе поняли – можно принимать самые глупые решения, давать странные советы, а виновным точно назовут Леонида Федуна. Удобно устроились, но зачем конкретному миллиардеру такая незавидная роль? Любовь не продается, но любовь неблагодарная получается. Вместо уважения насмешки и оскорбления. 

Даже если Федун не хочет продавать «Спартак», или не может этого сделать – по причине невыгодности момента или любой другой, ему пора нанять профессионалов, способных мыслить стратегически вместо совета директоров. Ведь те, кто есть, и сам Федун, так не умеют – проверялось на протяжении 15 лет рабства «Спартака» в клетке несоответствия историческому величию. 

Вы ведь знаете, кто принял самое крутое решение за всю эпоху нынешнего совладельца? Джанлука Риомми – тренер вратарей. Багажа Аленичева не хватало для прогресса в защите, искали специалиста узкой специализации. Риомми работал с Конте – позвонил посоветоваться. Абрамович сократил количество людей в штабе Антонио в «Челси», а итальянец посоветовал своего давнего друга Карреру. 

Забавно, если чемпионство «Спартака» случилось под влиянием решений двух поклонников ЦСКА – из Москвы и Лондона. Забавно всем, кроме фанатов «красно-белых», ведь устали от скандалов и непоследовательности. Смена тренера в этом уравнении ничего глобально не изменит, это как лечить серьезную болезнь, приложив подорожник. 

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Все комментарии
настойчивый
настойчивый
28 октября в 17:09
А может, просто отбросить лишние эмоции? Хватит делать фетиш из названия. Пора принять данность. Спартак - это один из футбольных клубов Москвы, к которому присосалось очень много паразитов. Когда на днище корабля прилипает слишком много ракушек, корабль чистят. Но тут уникальный случай: ракушки псевдоразумны и не позволят поставить корабль в док
Karud Karudov
Karud Karudov ответил UrAn54
28 октября в 14:33
"И в тренерский штаб обязательно нужен авторитетный Спартаковец" - какие же упоротые, зашоренные встречаются люди! Вам нужны, в прочем как и всем, честные СПЕЦИАЛИСТЫ в своём деле
Внимательней надо вам читать ..я пишу ,что Федун не до конца по моему ,понимает Спартак ..Именно и только по этому нужен Спартаковец . А специалист ,должен быть ,как само собой разумеющееся ,это даже не обсуждается . Если вы за Кононова вступились ,то это зря .. Для Олега Георгиевича Бесков учитель и этим все сказано !...
UrAn54
UrAn54 ответил Karud Karudov
   641 / 801
28 октября в 13:55
Во многом ,если не во всем автор прав ,но по сути статья вопль вопиющего в пустыне .. и к большому сожалению не чего более . Все это так или иначе уже в последнее время появлялось в медийном пространстве . Отчего же это происходит и в чем причина ? Вот на вопрос который надо ответить и тогда сами собой появятся пути решения на мой взгляд . По моему так всё решения по кадровому составу принимает Федун . Верить Уткина - пустое дело , там кроме желания быть " футбольным Жванецкий " ничего нет . У меня лично Арустамян вызывает большее доверие ( хотя и не большое ) ,но тот хотя бы кулуарной инфой пользуется . Почему Федун ,по моему принимает решения ?- ..а вспомните отставку Эмери !.. Ну ладно , почему Федун так непросто системно уже принимает решение о смене Главного тренера Спартака : А вы вспомните его прошлое - Киевское Динамо !..И теперешнее настоящие - Спартак !.. Это 2е вещи несовместимые ! Это 2е разных философии игры. Рационализм и Спартаковская вольница ! Хочется с одной стороны порядка в игре , а вся и всё в Спартаке противится этому .. И он не знает ,что с этим делать! А результат нужен быстро ! Если Миллер топил за Зенит с детства и для него есть чисто Зенитовские святые ! принципы ,которые нивкоем случае нельзя трогать на интуитивном понимании ,то у Федуна такого понимания просто нет ! А будучи человеком по натуре очень властным ,он ведёт себя со Спартаком ,как барин со своим холопом - то шубу с барского плеча подарит ,которая не нужна ( Роша ) ,то вообще никого не покупает ,считая буквально каждую копейку . Он не понимает ,что Лобановский порядок не создаст Спартаковскую вольницу .Принцип которой постоянный взлом стереотипа . А порядок нужен именно в менеджменте клуба . Пример ,сколько можно руководить Спартаком со слухами о ОПГ Ромашка ? - не попали внести в это ясность ! И не отмалчиваться ..Стыдобище же ! Вместо этого руководитель PR департамента Трахтеберг сам активно участвует в этой скандальной истории ,-ну ,куда дальше то !..Конечно ,на мой взгляд господ Измайлова и Родионова нужно удалять из клуба . Когда вся Спартаковская братия бурлит и кипит эти господа предпочитают отмалчиваться - ни в какие ворота не лезет . Да и действительно ,если Аликперову не безразлично PR атмосфера вокруг Лукойла ,то и Федуну уже давно надо указать ,что так дела не делаются . А в менеджмент СПАРТАКА нужна фигура ,которая была бы популярна среди болел и не отмалчивался ,как Родионов ( ведёт себя как сыч ) ,а вел бы диалог с народом . А то легче всего на свой народ забить .. И в тренерский штаб обязательно нужен авторитетный Спартаковец .
"И в тренерский штаб обязательно нужен авторитетный Спартаковец" - какие же упоротые, зашоренные встречаются люди!
Вам нужны, в прочем как и всем, честные СПЕЦИАЛИСТЫ в своём деле
UrAn54
UrAn54 ответил Faustello
   641 / 801
28 октября в 13:42
Как хорошо сказано ))) 15 лет рабства «Спартака» в клетке несоответствия историческому величию.
Только это рабство Спартак сам себе прописал. Мазохизм футбольный.
Karud Karudov
Karud Karudov
28 октября в 13:31
Во многом ,если не во всем автор прав ,но по сути статья вопль вопиющего в пустыне .. и к большому сожалению не чего более . Все это так или иначе уже в последнее время появлялось в медийном пространстве . Отчего же это происходит и в чем причина ? Вот на вопрос который надо ответить и тогда сами собой появятся пути решения на мой взгляд . По моему так всё решения по кадровому составу принимает Федун . Верить Уткина - пустое дело , там кроме желания быть " футбольным Жванецкий " ничего нет . У меня лично Арустамян вызывает большее доверие ( хотя и не большое ) ,но тот хотя бы кулуарной инфой пользуется . Почему Федун ,по моему принимает решения ?- ..а вспомните отставку Эмери !.. Ну ладно , почему Федун так непросто системно уже принимает решение о смене Главного тренера Спартака : А вы вспомните его прошлое - Киевское Динамо !..И теперешнее настоящие - Спартак !.. Это 2е вещи несовместимые ! Это 2е разных философии игры. Рационализм и Спартаковская вольница ! Хочется с одной стороны порядка в игре , а вся и всё в Спартаке противится этому .. И он не знает ,что с этим делать! А результат нужен быстро ! Если Миллер топил за Зенит с детства и для него есть чисто Зенитовские святые ! принципы ,которые нивкоем случае нельзя трогать на интуитивном понимании ,то у Федуна такого понимания просто нет ! А будучи человеком по натуре очень властным ,он ведёт себя со Спартаком ,как барин со своим холопом - то шубу с барского плеча подарит ,которая не нужна ( Роша ) ,то вообще никого не покупает ,считая буквально каждую копейку . Он не понимает ,что Лобановский порядок не создаст Спартаковскую вольницу .Принцип которой постоянный взлом стереотипа . А порядок нужен именно в менеджменте клуба . Пример ,сколько можно руководить Спартаком со слухами о ОПГ Ромашка ? - не попали внести в это ясность ! И не отмалчиваться ..Стыдобище же ! Вместо этого руководитель PR департамента Трахтеберг сам активно участвует в этой скандальной истории ,-ну ,куда дальше то !..Конечно ,на мой взгляд господ Измайлова и Родионова нужно удалять из клуба . Когда вся Спартаковская братия бурлит и кипит эти господа предпочитают отмалчиваться - ни в какие ворота не лезет . Да и действительно ,если Аликперову не безразлично PR атмосфера вокруг Лукойла ,то и Федуну уже давно надо указать ,что так дела не делаются . А в менеджмент СПАРТАКА нужна фигура ,которая была бы популярна среди болел и не отмалчивался ,как Родионов ( ведёт себя как сыч ) ,а вел бы диалог с народом .
А то легче всего на свой народ забить ..
И в тренерский штаб обязательно нужен авторитетный Спартаковец .
Правдин Семён
Правдин Семён ответил sir-5
   124 / 801
28 октября в 11:04
Спасибо. Если это по содержанию коммента,а не статьи на 100%)
sir-5
sir-5 ответил Правдин Семён
28 октября в 10:58
Много верных выводов.Но много и спорных утверждений,о которых автор не может знать достоверно. Зачем выгораживать Федуна?Он-владелец. Точка. Значит, итоговые решения за ним.Почему у Валеры был постоянно хороший бюджет на трансферы, сам Федун говорил,что он(Карпин) лично выбирал игроков?При этом его не увольняли за отсутствие титулов.А что дали Массимо? Промеса купили Якину,Фернандо и Зобнина-Аленичеву.В активе Карреры-Селихов (без его ведома),Самедов-решение локальной задачи.Джикия,Петкович-тут промашка.Адриано-хорош,когда в порядке.Жиго-вот третий плюс.И Роша,которого он не просил,тем более за такие деньги. Две аренды в расчёт не берем.И,наконец, на безрыбье подписан Еременко,с которым Мистеру не дали поработать. И это за 4 трансферных окна,учитывая продажу Промеса.При этом, провала не было.А Эмери,Якину,Лаудрупу и вовсе не давали времени построить свою команду. И Леня не при делах? Не надо перепечатывать" умные" заказные мысли с Чемпионата, проплаченные Лукойлом.
Содержание соответствует вашей фамилии.
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 801
28 октября в 10:02
Много верных выводов.Но много и спорных утверждений,о которых автор не может знать достоверно. Зачем выгораживать Федуна?Он-владелец. Точка. Значит, итоговые решения за ним.Почему у Валеры был постоянно хороший бюджет на трансферы, сам Федун говорил,что он(Карпин) лично выбирал игроков?При этом его не увольняли за отсутствие титулов.А что дали Массимо? Промеса купили Якину,Фернандо и Зобнина-Аленичеву.В активе Карреры-Селихов (без его ведома),Самедов-решение локальной задачи.Джикия,Петкович-тут промашка.Адриано-хорош,когда в порядке.Жиго-вот третий плюс.И Роша,которого он не просил,тем более за такие деньги. Две аренды в расчёт не берем.И,наконец, на безрыбье подписан Еременко,с которым Мистеру не дали поработать. И это за 4 трансферных окна,учитывая продажу Промеса.При этом, провала не было.А Эмери,Якину,Лаудрупу и вовсе не давали времени построить свою команду. И Леня не при делах? Не надо перепечатывать" умные" заказные мысли с Чемпионата, проплаченные Лукойлом.
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   516 / 801
28 октября в 09:48
согласен
Байкал-38
Байкал-38
   435 / 801
28 октября в 09:26
15 лет рабства «Спартака»! Хорошо сказано!!!
Вопрос, что больше в Спартаке гладиатора или раба? Ответ очевиден всем!!!
Конечно единственный выход из сложившийся ситуации, это расформирования, но позвольте господа, а над кем мы тогда будем потешаться? Пусть существует в рабстве и дальше, а мы будем наслаждаться...!!
mikysss
mikysss ответил parallels
28 октября в 09:11
усманов и спартак - смешно) им о таком спонсоре только мечтать. и, кстати, когда его ЧАСТНЫЙ металлоинвест пришёл к нам "спонсором номер два" - зенит купил халка и витселя. тарасня, сложите два плюс два, а потом визжите про московских бабушек и 100 миллионов.
какой спонсор номер два??? Если бы ВВП не был родом из питера, то не видать было бы болоту спонсором Газпром, и сидели бы вы как обычно в пердиве, максимум в подвале рпл из года в год борясь за выживание
Persenchik
Persenchik
28 октября в 06:47
Интересно, почему багаж Аленичева? Почему не багаж Якина , например? :-)
МКС
МКС
   103 / 801
27 октября в 23:55
Завсегдатаи пердива все пиарят свое болото,
Леонид Прохорцев 1
Леонид Прохорцев 1
27 октября в 21:22
Конечно, Горин никогда не был объективен к Спартаку, его идолом является Гинер и команда из галактики ЦСКА. Здесь с некоторыми его выводами можно согласиться, рано или поздно авгиевы конюшни придётся расчистить. И сделать это надо лично Федуну, используя тезис великого Сталина, кадры решают всё. Практика бесконечной смены тренеров не приводит и не приведёт к нужным результатам, если у них не будет надёжного, квалифицированного тыла, а в затылок не будет дышать пятая колонна.
sir-5
sir-5 ответил OzonBoy
27 октября в 21:03
Привет всем... Братья мы в одной большой лодке имя ей «ФНЛ». Мы болеем за разные клубы. Я баклан вы КБ, кони, проводницы и тп. Ребята мы просто любим футбол... К Максимка однозначно не наиграл на увольнение.. давайте копнём поглубже.. кб Вы фанаты имеете определённый вес, почему климат в команде создают «ПОСРЕДСТВЕННЫЕ» игроки. Или Вы считаете Нлушакова и Ещенко игроков мирового уровня?? Я считаю что все это происходило с попустительства руководства Спартака, как Максимке работать когда уже по углам шипят , что он отработанный материал?? Ребят я хочу видеть сильного , хорошего соперника. Держитесь.
За что ты нас всех досрочно сослал в ФНЛ,нехороший человек???
sir-5
sir-5 ответил MAUS
27 октября в 21:00
так, статья про Зенит была, про Спартак - вот вышла, теперь чей следущий выход— Локомотив или Цска с Краснодаром?
Всем достанется. Писатели пописывают,читатели-почитывают.
sir-5
sir-5 ответил MAUS
27 октября в 20:59
можно предположить что на днях Бердыев даст ответ - кто будет тренером Спартака М………
Это связанные вопросы.И единый Гордиев узел.
parallels
parallels
   5 / 801
27 октября в 19:09
усманов и спартак - смешно) им о таком спонсоре только мечтать. и, кстати, когда его ЧАСТНЫЙ металлоинвест пришёл к нам "спонсором номер два" - зенит купил халка и витселя. тарасня, сложите два плюс два, а потом визжите про московских бабушек и 100 миллионов.
parallels
parallels
   5 / 801
27 октября в 19:06
финчер, вылезай, тут скучно без твоей ереси в виде километра текста, 700 метров которого ты, как обычно, не пожалеешь в адрес твоего любимого автора статьи 😅
OzonBoy
OzonBoy
   476 / 801
27 октября в 18:39
Привет всем... Братья мы в одной большой лодке имя ей «ФНЛ». Мы болеем за разные клубы.
Я баклан вы КБ, кони, проводницы и тп.
Ребята мы просто любим футбол... К
Максимка однозначно не наиграл на увольнение.. давайте копнём поглубже.. кб Вы фанаты имеете определённый вес, почему климат в команде создают «ПОСРЕДСТВЕННЫЕ» игроки. Или Вы считаете Нлушакова и Ещенко игроков мирового уровня?? Я считаю что все это происходило с попустительства руководства Спартака, как Максимке работать когда уже по углам шипят , что он отработанный материал?? Ребят я хочу видеть сильного , хорошего соперника. Держитесь.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
   116 / 801
27 октября в 18:32
Выход только один - прощание с Федуном и компанией.
MAUS
MAUS ответил sir-5
   73 / 801
27 октября в 18:21
Завтра Бердыев даст ответ на часть риторических вопросов о "Спартаке",как уже дал ответ о Рианчи.
можно предположить что на днях Бердыев даст ответ - кто будет тренером Спартака М………
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил MAUS
   216 / 801
27 октября в 18:20
    viv
    viv ответил Faustello
       74 / 801
    27 октября в 18:19
    Как хорошо сказано ))) 15 лет рабства «Спартака» в клетке несоответствия историческому величию.
    Сказано прям в точку.
    Беспределов
    Беспределов
    27 октября в 17:55
    Беспредел руководства
    MAUS
    MAUS ответил Литейный 4
       73 / 801
    27 октября в 17:45
    Спартаку нужен выход в ФНЛ. Гыгыгы
    кому выход в ФНЛ, а зенит-проекту сам доктор прописал — расформирование)))
    ха ха ха))))
    MAUS
    MAUS ответил viv
       73 / 801
    27 октября в 17:43
    Осталось пупсикам лечиться подорожником...а там глядишь и пердив не за горами.
      MAUS
      MAUS
         73 / 801
      27 октября в 17:39
      так,
      статья про Зенит была, про Спартак - вот вышла, теперь чей следущий выход— Локомотив или Цска с Краснодаром?
      viv
      viv
         74 / 801
      27 октября в 17:35
      Осталось пупсикам лечиться подорожником...а там глядишь и пердив не за горами.
      MAUS
      MAUS ответил Литейный 4
         73 / 801
      27 октября в 17:34
      Спартаку нужен выход в ФНЛ. Гыгыгы
      зенит там был?
      вот туда ему и дорога)))))
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