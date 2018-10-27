Продажа и управление «Спартаком». Клубу нужен не тренер, а выход

27 октября 2018, 16:00

Когда «красно-белые» проигрывают – а поступают так часто, обвиняют одного человека. «Соккер.ру» предлагает взглянуть на судьбу футбольного клуба шире.

Нет в мире тренера, который решит все проблемы клуба «Спартак», потому что у главного наставника нет полномочий. Разберемся, у кого они есть, кто может все изменить , а также как это сделать.

- на официальном сайте «Спартака» нет раздела «Совет директоров». Боссы предпочитают не светиться. Даже Федуна в разделе «Руководство» нет. Хорошо, хоть свои фотографии в новостях снимками «Открытие-Арены» не меняют, как в случае с постом об отставке Карреры;

- в совете директоров «Спартака» есть два Федуна – Андрей и Леонид. Понятно, что право голоса имеет Вагит Алекперов из «Лукойла». Также там люди, имена которых всплывают редко, а также Измайлов – о нем говорят чаще. Вице-президент даже указан на сайте как руководитель;

- чемпионство «Спартак» взял, когда был Александр Жирков – человек из структуры «Лукойла», то есть креатура Алекперова. После «выполнения задания» менеджер, прозванный фанатами «скупым» и обвиненный, что болеет за ЦСКА , вернулся в нефутбольный сектор. Вместо жесткого босса в совет директоров включили Наиля Измайлова;

- Рианчо подтвердил, что когда его нанимали в «Спартак» летом, то спросили, сможет ли он заменить Карреру, если понадобится. Подленькое отношение к Массимо. Причем понятно, что спрашивал не Федун, а скорее Родионов или Измайлов;

- решения, вероятнее всего, визируют Федун и Алекперов. То есть в конечном итоге виноваты или они, или люди, назначенные этими двумя, сами грубо ошибались. Но опять возвращаемся к тем, кто нанимал всех в «Спартаке»;

- как только совладельца «Лукойла» назвали кандидатом на пост генерального директора клуба, так сразу выгнали к журналистам пресс-атташе, было сделано официальное заявление, что корпорация, которая спонсирует не только «Спартак» из спортивных проектов, прямо не управляет клубом. Никто не хочет отвечать за поражения «красно-белых»;

- получается, наличие Леонида Федуна выгодно почти всем – ругают в основном его, хотя в совете директоров не только один человек. Кроме того, если верить тому же Уткину, Федун склонен к откладыванию решений на последнюю секунду, а прямо сейчас нового наставника выбирает Алекперов;

- информация об интересе к «Спартаку» Усманова, который продал акции лондонского «Арсенала», появилась в Сети. Авторами ее являются фанаты клуба. Не исключено, что это попытка выдать желаемое за действительное;

- даже в теории ставка на Усманова странная, ведь «Арсенал» славился под управлением российского миллиардера и его американского напарника Кронке провалами в футболе. На «канониров» смотрели так, словно это бизнес-проект. Хотя не исключено, что так поступал именно американец;

- Усманов не купил «Эвертон», «Милан» и «Андерлехт». Не выкупил «Монако» у Рыболовлева. Но если бы к деньгам «Лукойла» добавились средства Усманова – могли бы позволить себе больше. А вот если убрать нефтяную компанию из «Спартака» - возникли бы опасения, что кроме роста цен на билеты ничего не произойдет;

- в последнее время бюджет «Спартака» не увеличивали. Федун говорил, что выйти на самоокупаемость мешает кризис и привязка контрактов к иностранной валюте. Падение рубля заставляет спонсоров «Спартака» вытаскивать деньги из своего кармана, чтобы свести дебет и кредит;

- много раз Леонид Арнольдович говорил о выходе на биржу, но провести IPO в 2018 году не смогли – не хватило побед, чтобы первичное публичное размещение ценных бумаг «Спартака» привело к притоку инвестиций. На данный момент вопрос неактуален;

- Федун мотивировал выход на биржу желанием «вернуть инвестиции». Его брат Андрей Арнольдович заявлял о продаже «Спартака» после чемпионства. Одновременно сразу после титула старший Федун бросал фразы «любовь не продается». Одни заявления противоречат другим;

- нельзя отрицать вероятность смены владельца в «Спартаке» в ближайшие годы. Хотя бы потому, что это решение могут принять без Федуна, как переход Быстрова в «Зенит». Все зависит от реальной заинтересованности потенциальных покупателей, если такие камикадзе существуют;

- Федун устал верить тренерам, хочет доверять футбольным результатам. Но за пятнадцать лет в «Спартаке» всего три раза смотрел групповой раунд ЛЧ с участием своего клуба. Одного чемпионства за столько времени тоже мало. Кубок России «Спартак» так и не выигрывал – специального характера для этого нет;

- чаще других в качестве покупателя назывался банкир Авен. Петр Олегович сам виноват, ведь четыре года назад заявил: «Я готов купить „Спартак“, но Леонид Арнольдович Федун, похоже, не собирается продавать». Позже банкир давал противоречивые комментарии – то готов, то не готов покупать и вкладываться. Но что знаем точно - Авен считает, что игры осенью не было.

Где «Спартаку» взять профессионалов?

Ситуация простая и понятная. Нет четкой вертикали власти, есть фанерные управленцы, есть коварные эгоисты, которые себя ставят выше «Спартака». И есть Леонид Федун - не мастер стратегических решений и предсказаний.

Поэтому выход найти сложно. Плюс сейчас, если верить сообщениям изнутри «Спартака», Вагит Юсуфович Алекперов – президент и совладелец «Лукойла», расстроен, что расставание с Каррерой обернулось имиджевыми потерями для клуба. Следовательно, и для генерального спонсора.

Массимо благодарил Алекперова лично, называя его «первым фанатом „Спартака“», игроки пришли на встречу, фанаты горячо приветствовали тренера. А теперь оказалось, что «Спартак» не продумал кандидата на замену, провалил работу в информационном пространстве.

Многие фанаты очевидно на стороне Карреры. Вероятно, проблемой является отсутствие своего Гинера. Пусть у ЦСКА не один важный человек, публичный представитель власти символизирует силу, а не слабость. Очень важно так поступать, как знаем по неудачам не только «Спартака», но и «Зенита». Фурсенко - не второй Гинер по ловкости решений, а неуверенность эта отражается на поле.

И зачем Федуну быть крайним в «Спартаке», теряя деньги и тратя нервы? Пожалуй, ошибкой стал отказ от продажи клуба сразу после чемпионства. Надо было уйти красиво, на пике, как успел Жирков. Сейчас такой ход невозможен. Очевидно, что Каррера, Рианчо, Пилипчук, Глушаков, Трахтенберг, Атаманенко, Челоянц, Трабукки, Гераскин, Комбаров, Измайлов, Родионов, Андрей Федун и многие, многие другие тоже виноваты.

Но поскольку публичным владельцем является Леонид Федун, то к нему приходят все цепочки критических аргументов. Влезал во все – не было титулов, отошел на пару шагов – получилось неожиданное разовое чемпионство. Но на каком бы расстоянии ни находился Леонид Арнольдович, обзывать и обвинять будут в первую очередь Федуна. Уже аксиома.

Конечно, в случае экстренной продажи «Спартака» Федун потеряет деньги. Но тут вопрос: есть ли у него такая опция? Насколько влиятельным является официальный спонсор? Если решения принимают на уровне споров нефти и других народных достояний, то «красно-белые» нужны как один из символов власти. И тогда Усманова подпустить не пожелают, как и Авена.

Неприятное для клуба положение. Кононов – странная кандидатура. Деньги на новый состав никто не даст, а проблема не только в тренере. Но раз постройка стадиона и чемпионство не изменили отношение к Федуну, неужели верят, что фанаты полюбят совладельца клуба? Будучи сторонним наблюдателем, выиграл бы больше, чем являясь тем, к кому на работу тренером просится Мостовой.

Превратили историю в фарс, ведь все в клубе поняли – можно принимать самые глупые решения, давать странные советы, а виновным точно назовут Леонида Федуна. Удобно устроились, но зачем конкретному миллиардеру такая незавидная роль? Любовь не продается, но любовь неблагодарная получается. Вместо уважения насмешки и оскорбления.

Даже если Федун не хочет продавать «Спартак», или не может этого сделать – по причине невыгодности момента или любой другой, ему пора нанять профессионалов, способных мыслить стратегически вместо совета директоров. Ведь те, кто есть, и сам Федун, так не умеют – проверялось на протяжении 15 лет рабства «Спартака» в клетке несоответствия историческому величию.

Вы ведь знаете, кто принял самое крутое решение за всю эпоху нынешнего совладельца? Джанлука Риомми – тренер вратарей. Багажа Аленичева не хватало для прогресса в защите, искали специалиста узкой специализации. Риомми работал с Конте – позвонил посоветоваться. Абрамович сократил количество людей в штабе Антонио в «Челси», а итальянец посоветовал своего давнего друга Карреру.