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Все свои. Составы «Зенита», «Спартака» и ЦСКА из воспитанников

31 октября 2018, 22:20

Выпускников футбольных школ из Санкт-Петербурга и Москвы десятки, но многие давно сменили команды. «Соккер.ру» возвращает воспитанников в родные клубы.

Мир футбола невозможен без трансферов. Но есть авторитетные люди, которые уверены, что дело неудачника Босмана убило футбол. До него совершались трансферы, но правила были другими. Впрочем, не бельгиец виноват, что цены на игроков так взлетели пару лет назад.

Понятно, что Россия не в стороне от мирового течения. Поэтому далеко не все воспитанники видных клубов играют в их основах. Зато есть обратные примеры. Найдется парочка игроков, которые всю жизнь выступают за родную команду.

Давайте соберем составы «Зенита», «Локомотив», «Спартака», ЦСКА и «Динамо» из тех, кто воспитывался в их школах. Заодно и увидим, доверяют ли своим, где просчитались, и как исправляют ошибки, если воспитанник заиграл уже после того, как ему в родном клубе не поверили.

«Зенит»

Где новые воспитанники? Логичный вопрос, когда речь о «Зените». Самое талантливое поколение уже двумя ногами на пенсии. И хотя Аршавин еще играет в Казахстане, а Игорь Денисов – действующий чемпион России в составе «Локомотива», похвастаться наличием юных воспитанников в основе не могут.

Идову поставить в первый состав испугались в свое время. Васина и Петрова потеряли. Кузяева пришлось возвращать. Из Могилевца не вырастили игрока для основы «Зенита». Форвардов крутых не воспитывают. Даже Шейдаева, хотя вроде не вел себя, как молодой Ионов, не раскрыли.

При этом состав собирается, если вспомнить Васина, Облякова и компанию. Даже игроки первой сборной России последнего созыва имеются, вроде Кузяева и Ионова.

«Зенит» из воспитанников: Кержаков (Бабурин) – Петров, Васин, Терентьев, Идову (Соснин) – Кузяев, Игорь Денисов, Могилевец, Обляков (Аршавин) – Ионов, Марков (Шейдаев).

Все свои. Составы «Зенита», «Спартака» и ЦСКА из воспитанников

ЦСКА

Кроме Акинфеева, воспитывали также Джанаева – с вратарями точно проблем нет. Но даже Виталий Денисов прошел школу ЦСКА, как и Никитин из «Уфы». Не говоря о Заболотном – Антон «армеец». Если Васин и Обляков в юности были в школе «Зенита», то напарник Дзюбы играл за москвичей.

Ну а костяк у состава ЦСКА из воспитанников составляют игроки будущего и настоящего, а не прошлого. Кроме Дзагоева, Щенникова и Акинфеева, в основу точно берем Головина, Кучаева, Хосонова, Жамалетдинова и Чалова. Школа «армейцев» сейчас одна из самых продуктивных в РПЛ.

Причем игроков необязательно раздают, а если отправляют в аренды – дают шанс позже, как тому же Чернову. Потеряли разве что Глушакова, Денис в юности не закрепился в школе ЦСКА.

ЦСКА из воспитанников: Акинфеев (Джанаев) – В. Денисов, Никитин, Чернов, Щенников – Гордюшенко, Хосонов, Дзагоев, Кучаев – Заболотный (Жамалетдинов), Чалов.

Все свои. Составы «Зенита», «Спартака» и ЦСКА из воспитанников

«Спартак»

Здесь старая гвардия сталкивается с молодыми. У «Спартака» широкий выбор, ведь в этом сезоне в основе появились Максименко, Рассказов, Игнатов, Ломовицкий – уже четыре человека в состав, где могли бы оказаться Паршивлюк, Макеев, Кудряшов, Шишкин, Семенов, Тарасов и Иванов. Как и Зуев или Яковлев.

Впрочем, Дмитрий и Кирилл Комбаровы тоже воспитанники «Спартака», хотя по правилам ФИФА могут считаться также выпускниками школы московского «Динамо». Играл в основе в чемпионском сезоне Самедов. Есть Джано, Селихов пару лет провел в школе «Спартака», прежде чем немножко поиграл за «Зенит», и выбрал москвичей.

Составить состав «красно-белых» из воспитанников просто. Причем многие до сих пор в заявке – тут надо отдать должное, при Каррере доверяли своим, как ЦСКА при Ганчаренко.

«Спартак» из воспитанников: Селихов (Максименко, Митрюшкин) – Паршивлюк (Рассказов), Семенов, Кудряшов, Макеев – Тимофеев (Тарасов), Иванов – Самедов, Джано (Игнатов), Ломовицкий (Яковлев) – Дзюба.

Все свои. Составы «Зенита», «Спартака» и ЦСКА из воспитанников

«Динамо»

Школа динамовцев выпускала крутых игроков, но плохо для клуба, что часто работали на других. Смолов пришел сразу в первую команду «Динамо», но наигрался до 21 года и поэтому воспитанник. А заявил о себе уже в зрелом футбольном возрасте в других клубах. Братья Комбаровы играли за «Динамо», но оказались в «Спартаке», где также видели Граната (приехал из Иркутска, но поиграл за дубль до 21 года) и Зобнина.

Роман вообще стал незаменимым игроком для соседского клуба. В каждой линии есть воспитанники приличного уровня. Шунин – третий вратарь сборной России после ухода Акинфеева, Морозов, Ташаев, Панюков, Скопинцев, Ятченко – выбор отличный. Живоглядов воспитывался и в «Локомотиве», и в «Динамо». Достаточно людей, чтобы сформировать заявку, готовую воевать за призовые места.

Панченко воспитывался в школах ЦСКА и «Локомотива», но и без Кирилла интересный состав собирается. Сразу несколько игроков из динамовской школы были в заявке на ЧМ-18 и даже играли.  

«Динамо» из воспитанников: Шунин – Живоглядов, Гранат, Евгеньев (Ятченко), Скопинцев (Морозов) – К. Комбаров (Терехов), Зобнин, Ташаев (Темников), Д. Комбаров - Смолов, Панюков.

Все свои. Составы «Зенита», «Спартака» и ЦСКА из воспитанников

«Локомотив»

Чемпион России держит в первой заявке семь воспитанников, а братья Миранчуки, Жемалетдинов, Коченков, Баринов и Лысов играли за первую команду, многие прибавляют и помогают. А если добавить Кокорина и Полоза, если не забывать о Джикии, Смольникове, Беляеве, Бурлаке – целая линия обороны получается, то состав собрать просто.

Также нужно вспомнить о Ерохине и Камболове. Сразу получите немало людей из сборной России и с опытом выступлений за команду Черчесова. Конечно, будут позиции слабее, будут - сильнее, но в целом школа «Локомотива» подарила достаточно людей, чтобы в случае игры за родной клуб они показали класс.

Семин не откажется от сильных легионеров, как и любой вменяемый тренер, но если бы «Локомотив» развивался последние десять лет иначе, все могло сложиться еще лучше.

«Локомотив» из воспитанников: Коченков – Смольников, Беляев (Дьяков), Джикия (Бурлак), Лысов – Антон Миранчук, Ерохин, Баринов (Камболов), Алексей Миранчук – Полоз (Жемалетдинов), Кокорин.

Все свои. Составы «Зенита», «Спартака» и ЦСКА из воспитанников

Как видите, проблема не в воспитанниках или их количестве. И не в качестве – если есть три-четыре проблемные позиции, их всегда могли закрыть иностранцами. Проблема в переводе игроков на взрослый уровень. Например, сейчас у всех в заявках полно воспитанников. Что с ними будет через пять лет?

У ЦСКА полный состав - 11 человек, у «Спартака» 9 воспитанников. У «Локомотив» и «Динамо» - по 7 человек в заявках, а вот у «Зенита» всего 4, но этой тенденции не первый год. Интересно, какие бы места заняли клубы с известными академиями, если бы ключевые воспитанники выступали за них, а не за конкурентов?

Не доверяя молодым, различные команды еще и усиливают конкурентов. В результате упускают выгоду, если рано прощаются, теряют поддержку фанатов. Паршивлюка, такое ощущение, до сих пор встретили бы «Спартаке» как родного. Не только Сергея. Каждый, просмотрев список воспитанников, найдет тех, кого зря отпустили.

«Динамо» может сожалеть, что все сложилось в пользу ухода Зобнина. Кокорин мог быть полезен «Локомотиву» в атаке. «Зенит» прозевал Облякова – может вырасти в крутого мастера. Проколов хватало, но радует количество молодых людей в списках.

В РПЛ становится много не старых футболистов. Ряд из них попадут в «Спартак», «Зенит» и ЦСКА чуть позже через трансферы, но даже при ставке только на воспитанников вся пятерка могла бы бороться за высокие места. Даже интересно, кого можно назвать чемпионом по воспитанию – выбрать сложно.

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Все комментарии
Артем Сальников
Артем Сальников
02 ноября в 22:46
Много фактических ошибок, хотя сама идея статьи о воспитанниках интересная. Итак: 1) Ренат Янбаев тоже воспитанник ЦСКА, но почему-то ни он ни Головин не включены в состав от армейцев. Зато никакой Гордюшенко в сборной
2) Селихов заканчивал академию Зенита и провёл там три года, в противовес 2 годам в Спартаке. Раз Комбаровы в СпаМе (провели в академии Спартака больше времени, чем в академии Динамо), то и Александр должен быть в сборной от Питерского клуба
3) Алан Дзагоев воспитанник Академии Коноплёва, но никак не Академии ЦСКА
4) Макеев - воспитанник Череповецкого футбола, а не Академии Спартака
5) В. Денисов - воспитанник "Пахтакора", а не академии армейцев
parallels
parallels
   5 / 801
01 ноября в 16:52
состав локо кажется максимально сильным.
mangoх12
mangoх12 ответил Любомир Моравчик
   28 / 801
01 ноября в 13:57
Слышь, Манга. Ты сначала узнай чей он выходышь, будешь очень удивлён.
слышь моравчик, судя по его "таланту" он мясной
Заполярный
Заполярный ответил Jum13
   172 / 801
01 ноября в 12:12
Что-то не видно воспитанника спартака Антохи Промеса
А ГДЕ ИСТИННЫЙ ВОСПИТАННИК АРМЕЕЦ МУСА
Великолепный
Великолепный
   18 / 801
01 ноября в 10:35
Главное, что костяк у состава ЦСКА из воспитанников составляют игроки будущего и настоящего, а не прошлого.
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 801
01 ноября в 10:32
Школа «армейцев» сейчас одна из самых продуктивных в РПЛ.
На зависть всем соперникам.
Don trambon
Don trambon
   69 / 801
01 ноября в 10:24
Интересная статья. О многих и не знал где именно они воспитывались(особенно Васин и Обляков).
Рoже Милла
Рoже Милла
   71 / 801
01 ноября в 09:38
Джум джум, джум джум джум джум
makkie
makkie
   42 / 801
01 ноября в 09:33
Ха, сколько Локо молодых игроков прошляпил - и все молчат.
Зато если из Спартака уйдет условный Леонтьев или Кутин - 100500 статей, обзоров, интервью, очерков и т.д.)

Смольников, Джикия, Полоз, Ерохин, Кокорин...
armeec_♞
armeec_♞ ответил Pronto
   456 / 801
01 ноября в 09:26
Есть определённые критерии ФИФА - игрок должен провести в Академии клуба от трёх лет с 15 до 21 года. Тогда этот игрок - воспитанник.
Ну тады даа))
Вот согласись, как можно вписывать Денисова в состав ЦСКА как воспитанника ?) Пацан пришел к нам с других школ в 2003. сломался и достаточно долго лечился, по играл в дубле и 06г. пошел по арендам и больше его у нас не было.
Не, ну по законам фифа, наверное да, он конечно наш)))
Jum13
Jum13 ответил MALOVAR
   10 / 801
01 ноября в 09:25
у Локо и Динамо. а вот Головин не является воспитанником кобыл))))))
Зато как гармонично смотрится воспитанник Динамо Тбилиси среди свиней )))
Jum13
Jum13
   10 / 801
01 ноября в 09:20
Что-то не видно воспитанника спартака Антохи Промеса
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   516 / 801
01 ноября в 09:15
нормальные составы.интересно было бы посмотреть
Pronto
Pronto ответил armeec_♞
   283 / 801
01 ноября в 09:11
а где та мера по времени, когда можно считать своим воспитанником?)) Для многих она своя. Для меня лично, свой воспитанник, это игрок который лет с 9 начал в том или ином клубе и прошел весь путь, от ДЮШ до главной команды и именно в ней начал взрослую карьеру. Вот привел же Комбариков. они с 5 лет, до 14 были в системе Спартака. перешли в Динамо, и за 4 года стали Динамовцами?)) Все очень и очень спорно.
Есть определённые критерии ФИФА - игрок должен провести в Академии клуба от трёх лет с 15 до 21 года. Тогда этот игрок - воспитанник.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Pronto
   456 / 801
01 ноября в 09:09
Ну Комбаровы хотя бы четыре года в Академии Динамо занимались, т.е. могут считаться воспитанниками МВД, как и Кокорин в Локо провёл много лет. Единственная, но очень грубая нестыковка - это Дзагоев. Его купили в ноябре 2007 года, а уже в январе 2008 Алан дебютировал за армейцев. Даже если предположить, что его покупали в школу ЦСКА, то Дзага там занимался от силы пару месяцев.
а где та мера по времени, когда можно считать своим воспитанником?)) Для многих она своя.
Для меня лично, свой воспитанник, это игрок который лет с 9 начал в том или ином клубе и прошел весь путь, от ДЮШ до главной команды и именно в ней начал взрослую карьеру.
Вот привел же Комбариков. они с 5 лет, до 14 были в системе Спартака. перешли в Динамо, и за 4 года стали Динамовцами?))

Все очень и очень спорно.
Pronto
Pronto ответил armeec_♞
   283 / 801
01 ноября в 08:37
фигня какая-то, а не статья. Какой смысл возвращать своих воспитанников в эти списки клубов? Ведь сам же автор четко подметил : "Проблема в переводе игроков на взрослый уровень". вот от этого и надо отталкиваться. Да и как автор собирал тут воспитанников? Тот же Алан Дзагоев, вообще не воспитанник ЦСКА. но вышел на взрослый уровень в ЦСКА. Таже самая история с Комбарами.пришли в Динамо со Спартака. тот же Кокорин. и.т.д
Ну Комбаровы хотя бы четыре года в Академии Динамо занимались, т.е. могут считаться воспитанниками МВД, как и Кокорин в Локо провёл много лет.
Единственная, но очень грубая нестыковка - это Дзагоев. Его купили в ноябре 2007 года, а уже в январе 2008 Алан дебютировал за армейцев. Даже если предположить, что его покупали в школу ЦСКА, то Дзага там занимался от силы пару месяцев.
armeec_♞
armeec_♞ ответил Pronto
   456 / 801
01 ноября в 08:31
Дзагоев с каких пор воспитанник ЦСКА? Алан в школе армейцев не занимался, его покупали готовым футболистом в основу из Академии Тольятти.
Да в этой статье куча не стыковок, если по каждому по ковыряться)
Статья на "шару" сляпана.
armeec_♞
armeec_♞
   456 / 801
01 ноября в 08:26
фигня какая-то, а не статья.
Какой смысл возвращать своих воспитанников в эти списки клубов?
Ведь сам же автор четко подметил : "Проблема в переводе игроков на взрослый уровень". вот от этого и надо отталкиваться.

Да и как автор собирал тут воспитанников? Тот же Алан Дзагоев, вообще не воспитанник ЦСКА. но вышел на взрослый уровень в ЦСКА.
Таже самая история с Комбарами.пришли в Динамо со Спартака. тот же Кокорин. и.т.д
Pronto
Pronto
   283 / 801
01 ноября в 08:18
Дзагоев с каких пор воспитанник ЦСКА?
Алан в школе армейцев не занимался, его покупали готовым футболистом в основу из Академии Тольятти.
Любомир Моравчик
Любомир Моравчик ответил mangoх12
01 ноября в 05:35
Набабкина забыли)
Слышь, Манга. Ты сначала узнай чей он выходышь, будешь очень удивлён.
Любомир Моравчик
Любомир Моравчик
01 ноября в 05:34
Лучший воспитанник зенита
mangoх12
mangoх12
   28 / 801
01 ноября в 01:53
Набабкина забыли)
vinyardrip
vinyardrip ответил MALOVAR
   634 / 801
01 ноября в 01:29
у Локо и Динамо. а вот Головин не является воспитанником кобыл))))))
Так он же из спама)) Эхперд все знает)))
Hesus_4erez_us
Hesus_4erez_us
   553 / 801
31 октября в 23:46
Написали, что Головина берёте в основу, а что же в итоге не взяли на схеме???
mugik1973
mugik1973 ответил Дмитрий Климович 2
   714 / 801
31 октября в 23:38
Где?
MALOVAR
MALOVAR ответил Дмитрий Климович 2
   3 / 801
31 октября в 23:12
у Локо и Динамо. а вот Головин не является воспитанником кобыл))))))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   171 / 801
31 октября в 22:55
У цска самый крутой состав!
Leningrad 84
Leningrad 84
   547 / 801
31 октября в 22:44
Что в итоге хотел сказать автор статьи? Большинство воспитанников больших клубов играют в других (неродных) стенах, но главное, что играют и их помнят, как воспитанников конкретных клубов. Такова футбольная жизнь, се ля ви...
supafresh
supafresh
   520 / 801
31 октября в 22:43
Локо и Спартак конечно молодцы,и по качеству и количеству. Надо больше нашим доверять!
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