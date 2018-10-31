Все свои. Составы «Зенита», «Спартака» и ЦСКА из воспитанников

31 октября 2018, 22:20

Выпускников футбольных школ из Санкт-Петербурга и Москвы десятки, но многие давно сменили команды. «Соккер.ру» возвращает воспитанников в родные клубы.

Мир футбола невозможен без трансферов. Но есть авторитетные люди, которые уверены, что дело неудачника Босмана убило футбол. До него совершались трансферы, но правила были другими. Впрочем, не бельгиец виноват, что цены на игроков так взлетели пару лет назад.

Понятно, что Россия не в стороне от мирового течения. Поэтому далеко не все воспитанники видных клубов играют в их основах. Зато есть обратные примеры. Найдется парочка игроков, которые всю жизнь выступают за родную команду.

Давайте соберем составы «Зенита», «Локомотив», «Спартака», ЦСКА и «Динамо» из тех, кто воспитывался в их школах. Заодно и увидим, доверяют ли своим, где просчитались, и как исправляют ошибки, если воспитанник заиграл уже после того, как ему в родном клубе не поверили.

«Зенит»

Где новые воспитанники? Логичный вопрос, когда речь о «Зените». Самое талантливое поколение уже двумя ногами на пенсии. И хотя Аршавин еще играет в Казахстане, а Игорь Денисов – действующий чемпион России в составе «Локомотива», похвастаться наличием юных воспитанников в основе не могут.

Идову поставить в первый состав испугались в свое время. Васина и Петрова потеряли. Кузяева пришлось возвращать. Из Могилевца не вырастили игрока для основы «Зенита». Форвардов крутых не воспитывают. Даже Шейдаева, хотя вроде не вел себя, как молодой Ионов, не раскрыли.

При этом состав собирается, если вспомнить Васина, Облякова и компанию. Даже игроки первой сборной России последнего созыва имеются, вроде Кузяева и Ионова.

«Зенит» из воспитанников: Кержаков (Бабурин) – Петров, Васин, Терентьев, Идову (Соснин) – Кузяев, Игорь Денисов, Могилевец, Обляков (Аршавин) – Ионов, Марков (Шейдаев).

ЦСКА

Кроме Акинфеева, воспитывали также Джанаева – с вратарями точно проблем нет. Но даже Виталий Денисов прошел школу ЦСКА , как и Никитин из «Уфы». Не говоря о Заболотном – Антон «армеец». Если Васин и Обляков в юности были в школе «Зенита», то напарник Дзюбы играл за москвичей.

Ну а костяк у состава ЦСКА из воспитанников составляют игроки будущего и настоящего, а не прошлого. Кроме Дзагоева, Щенникова и Акинфеева, в основу точно берем Головина, Кучаева, Хосонова, Жамалетдинова и Чалова. Школа «армейцев» сейчас одна из самых продуктивных в РПЛ .

Причем игроков необязательно раздают, а если отправляют в аренды – дают шанс позже, как тому же Чернову. Потеряли разве что Глушакова, Денис в юности не закрепился в школе ЦСКА .

ЦСКА из воспитанников: Акинфеев (Джанаев) – В. Денисов, Никитин, Чернов, Щенников – Гордюшенко, Хосонов, Дзагоев, Кучаев – Заболотный (Жамалетдинов), Чалов.

«Спартак»

Здесь старая гвардия сталкивается с молодыми. У «Спартака» широкий выбор, ведь в этом сезоне в основе появились Максименко, Рассказов, Игнатов, Ломовицкий – уже четыре человека в состав, где могли бы оказаться Паршивлюк, Макеев, Кудряшов, Шишкин, Семенов, Тарасов и Иванов. Как и Зуев или Яковлев.

Впрочем, Дмитрий и Кирилл Комбаровы тоже воспитанники «Спартака», хотя по правилам ФИФА могут считаться также выпускниками школы московского «Динамо». Играл в основе в чемпионском сезоне Самедов. Есть Джано, Селихов пару лет провел в школе «Спартака», прежде чем немножко поиграл за «Зенит», и выбрал москвичей.

Составить состав «красно-белых» из воспитанников просто. Причем многие до сих пор в заявке – тут надо отдать должное, при Каррере доверяли своим, как ЦСКА при Ганчаренко.

«Спартак» из воспитанников: Селихов (Максименко, Митрюшкин) – Паршивлюк (Рассказов), Семенов, Кудряшов, Макеев – Тимофеев (Тарасов), Иванов – Самедов, Джано (Игнатов), Ломовицкий (Яковлев) – Дзюба.

«Динамо»

Школа динамовцев выпускала крутых игроков, но плохо для клуба, что часто работали на других. Смолов пришел сразу в первую команду «Динамо», но наигрался до 21 года и поэтому воспитанник. А заявил о себе уже в зрелом футбольном возрасте в других клубах. Братья Комбаровы играли за «Динамо», но оказались в «Спартаке», где также видели Граната (приехал из Иркутска, но поиграл за дубль до 21 года) и Зобнина.

Роман вообще стал незаменимым игроком для соседского клуба. В каждой линии есть воспитанники приличного уровня. Шунин – третий вратарь сборной России после ухода Акинфеева, Морозов, Ташаев, Панюков, Скопинцев, Ятченко – выбор отличный. Живоглядов воспитывался и в «Локомотиве», и в «Динамо». Достаточно людей, чтобы сформировать заявку, готовую воевать за призовые места.

Панченко воспитывался в школах ЦСКА и «Локомотива», но и без Кирилла интересный состав собирается. Сразу несколько игроков из динамовской школы были в заявке на ЧМ -18 и даже играли.

«Динамо» из воспитанников: Шунин – Живоглядов, Гранат, Евгеньев (Ятченко), Скопинцев (Морозов) – К. Комбаров (Терехов), Зобнин, Ташаев (Темников), Д. Комбаров - Смолов, Панюков.

«Локомотив»

Чемпион России держит в первой заявке семь воспитанников, а братья Миранчуки, Жемалетдинов, Коченков, Баринов и Лысов играли за первую команду, многие прибавляют и помогают. А если добавить Кокорина и Полоза, если не забывать о Джикии, Смольникове, Беляеве, Бурлаке – целая линия обороны получается, то состав собрать просто.

Также нужно вспомнить о Ерохине и Камболове. Сразу получите немало людей из сборной России и с опытом выступлений за команду Черчесова. Конечно, будут позиции слабее, будут - сильнее, но в целом школа «Локомотива» подарила достаточно людей, чтобы в случае игры за родной клуб они показали класс.

Семин не откажется от сильных легионеров, как и любой вменяемый тренер, но если бы «Локомотив» развивался последние десять лет иначе, все могло сложиться еще лучше.

«Локомотив» из воспитанников: Коченков – Смольников, Беляев (Дьяков), Джикия (Бурлак), Лысов – Антон Миранчук, Ерохин, Баринов (Камболов), Алексей Миранчук – Полоз (Жемалетдинов), Кокорин.

Как видите, проблема не в воспитанниках или их количестве. И не в качестве – если есть три-четыре проблемные позиции, их всегда могли закрыть иностранцами. Проблема в переводе игроков на взрослый уровень. Например, сейчас у всех в заявках полно воспитанников. Что с ними будет через пять лет?

У ЦСКА полный состав - 11 человек, у «Спартака» 9 воспитанников. У «Локомотив» и «Динамо» - по 7 человек в заявках, а вот у «Зенита» всего 4, но этой тенденции не первый год. Интересно, какие бы места заняли клубы с известными академиями, если бы ключевые воспитанники выступали за них, а не за конкурентов?

Не доверяя молодым, различные команды еще и усиливают конкурентов. В результате упускают выгоду, если рано прощаются, теряют поддержку фанатов. Паршивлюка, такое ощущение, до сих пор встретили бы «Спартаке» как родного. Не только Сергея. Каждый, просмотрев список воспитанников, найдет тех, кого зря отпустили.

«Динамо» может сожалеть, что все сложилось в пользу ухода Зобнина. Кокорин мог быть полезен «Локомотиву» в атаке. «Зенит» прозевал Облякова – может вырасти в крутого мастера. Проколов хватало, но радует количество молодых людей в списках.