«Краснодар» - самая зрелищная команда России!

04 ноября 2018, 19:14

«Ростов» принял правила краснодарского футбола – «Соккер.ру» рад, что российских болельщиков радуют огненными матчами, как в Краснодаре.

34 мяча увидели зрители в 13 матчах «горожан» в чемпионате России – самый высокий показатель текущего сезона, когда говорим о частоте голов. Только в играх «Зенита» и «Урала» забивают примерно столько же, но их поединки не настолько зрелищные.

6 голов у Ари после дубля «Ростову». Стал лучшим снайпером «Краснодара», опередив на гол Классона. А ведь был момент, когда с форвардом хотели попрощаться. Но опытный бразилец, получив российский паспорт, словно вправду хочет сыграть за сборную России хотя бы в парочке матчей. Форму Ари набрал достойную.

12 мячей пропустил «Краснодар». Довольно много для претендента на место в ЛЧ . Больше, чем у «Динамо» за 13 туров или «Спартака» за 12. Зато даже с учетом, что «быки» перестраивались после ухода Гранквиста, не пропускают так много, как аутсайдеры. Ровно столько, чтобы не было скучно наблюдать за их матчами.

16.6 удара за игру – лучший показатель чемпионата. Никто чаще «горожан» не угрожает чужим воротам. Команда несется вперед и получается продуктивнее, чем у остальных фаворитов РПЛ . Одновременно надо отметить, что «Краснодар» не первый по точным ударам, то есть объем есть, а меткость подводила.

36.6 % реализации ударов – очень неплохо. Но можно лучше, если учесть, как часто «Краснодар» создает шикарные моменты, и как нередко бывают промахи у атакующей группы. Порой подводит последняя передача, но нередко просто не получается или не везет.

90 минут хватило Сулейманову, чтобы отличиться трижды. Не все основные форварды лиги успели собрать столько голов, а молодой Магомед-Шапи выходил на замену и выручал команду. А вот сегодня не получилось найти такого же «джокера».

4 ассиста в РПЛ – лучший показатель в команде. Принадлежит не Классону, Мамаеву или другим атакующим хавбекам, а Газинскому. Юрий за последний год феноменально прибавил в атаке. Много передач с высокой точностью, хорошее понимание дальнего паса – человек трудится и получает отклик.

3 волевые победы – рекорд чемпионата России. Что это значит в разговоре о зрелищности? «Краснодар» пропускает или уступает в счете, потом идет вперед, меняет структуру игры, добавляет замены, нажимает, забивает один мяч, второй - и получает три очка. Это и есть зрелищность!

10 футболистов создают больше одного момента за игру в среднем. Огромная группа тех, кто потенциально может стать автором голевой передачи. Неудивительно, что с ассистами сразу девять разных футболистов. Показатель для серьезной европейской команды!

19 мячей с игры – лучший показатель чемпионата России. Неудивительно, что у «Краснодара» столько голов без штрафных, пенальти и угловых. Работают за счет комбинаций, как и ЦСКА . Плюс контратак почти нет, ведь «Краснодар» в основном с мячом.

31 % атак по центру – лучше никого нет. Не всегда через центральную ось атакуют команды самого высокого уровня, но многие фавориты пользуются именно таким методом работы. Конечно, для сравнений с «Манчестер Сити» «быкам» хорошо бы меньше пропускать, но первый шаг сделан – атакуют, как лидеры.

5 место по успешным обводкам – пожалуй, игроки «Краснодара» могут и чаще брать игру на себя. Но дриблинг сам по себе ничего не гарантирует, ведь лидер по технике «Арсенал» создает, но не реализовывает моменты, «Спартак» сменил тренера, а ЦСКА начал проигрывать, хотя по обводкам чуть выше «Краснодара».

9 футболистов могут похвастаться, что за матч отдавали в среднем больше 35 пасов. Очень достойный показатель, причем объединяет как защитников и хавбеков, так и одного футболиста атакующей группы – Мамаева. «Краснодар» прекрасно работает с мячом.

6 голов пропустил «Ростов» за 12 туров, а в Краснодаре за одну игру треть от этого количества. «Горожане» заставили соперника играть так, как привыкли, Карпин принял эти правила, и хотя для ростовчан так много пропускать – отклонение от нормы, было очень весело!

1-е место по позиционной игре у «быков», процент владения мячом самый высокий в чемпионате. Даже «Спартак» и ЦСКА уступают «Краснодару». Более того, у «Боруссии» Д, «Ювентуса» и ПСЖ не получается так часто владеть в своих лигах, хотя их преимущество в технике над соперниками точно больше, чем у «быков» над другими клубами РПЛ .

1-е место по точности передач. Существуют еще две команды, где умеют пасовать – «Спартак» и «Зенит», но «Краснодар» чуточку выше. А если перейдем к такому показателю, как количество передач за все матчи, то увидим, что «быки» переигрывают всех. Краснодар – столица культурного обращения с мячом.

Всего 9-е место занимает «Краснодар» в таблице допущенных по своим воротам ударов. У соперников «Енисея» меньше выстрелов по воротам аутсайдера, чем у оппонентов «горожан». Такой стиль тоже позволяет быть одной из самых зрелищных команд лиги. Если суммировать нанесенные удары и допущенные, то разница будет самой большой в РПЛ .

11-е место по отборам и 9-я строчка по перехватам – «Краснодар» совершенно не мешает играть соперникам. Иногда такая статистика у фаворитов, которые постоянно контролируют мяч, но в случае с «быками» речь о том, что бесконтактная игра приветствуется, ведь слишком большими силами атакуют и стараются ловить соперников по одному, позиционно.

У «Краснодара» по зрелищности нет конкурентов?

«Горожане» выделяются скоростью игры. У них есть плохие матчи против прямых конкурентов, но при этом во многих случаях «Краснодар» задает такую скорость, что даже соперникам со стилем «Ростова» или «Рубина» - пограничным между контратаками и защитной игрой, приходится принимать правила «черно-зеленых».

Разумеется, Мусаеву и Фоменко хотелось бы, чтобы «Краснодар» лучше реализовывал моменты. Спокойно играл у своих ворот и совершал меньше ошибок, которые заставляют Крицюка и Синицына работать. Но команда так старательно бежит вперед и так часто получаются крутые матчи, что ругать за выбранную линию точно не хочется.

В лиге, где даже лидеры умеют сыграть скучно, не говоря о боевитых середняках с маленьким количеством голов, наличие такой команды, как «Краснодар» - большой плюс. «Быки» оправдывают прозвище, ведь они часто бодаются и рискуют – отсюда 4 поражения, больше, чем у других фаворитов, не ищут компромиссы – разве что веселые, как против «Ростова».