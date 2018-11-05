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ГлавнаяБлогиКомандный дух

Оп, давай-давай! Совершенствуй, обновляй!

05 ноября 2018, 15:45

Тренерский штаб сборной России объявил состав на матчи против Швеции и Германии. «Соккер.ру» разобрался с выбором Черчесова и остался доволен расчетом и дальновидностью.

С кем играем в ноябре? Через десять дней, 15 ноября, нашей сборной предстоит встреча с командой Германии. Игра состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге. Это товарищеский матч против топовой сборной, который Станислав Черчесов не станет использовать для обкатки новых игроков и связок, скорее такие игры нужны для роста сформировавшейся команды, ведь этой осенью мы проводим матчи против средних команд: Швеции, Турции, Чехии. Правда, Бундесманшафт в этом году тоже далека от своей лучшей формы, но это не наши трудности. Получение опыта гарантировано, а если еще и получится добиться положительного результата против немцев, пусть даже за счет их проблем, это станет подпиткой уверенности в своих силах.

Через три дня на четвертый после игры в Лейпциге сборная России проведет матч в Стокгольме. Противостояние со шведами может стать решающим, если «Тре Крунур» обыграют Турцию в 5-м туре Лиги Наций, в противном случае команда Черчесова начнет игру на «Френдс Арене» уже в статусе победителя группы. В случае сохранения Швецией шансов на первое место нас устроит ничейный результат. Конечно, упускать лидерство в группе никак нельзя, финиш выше Турции и Швеции будет означать, что сборная России получит шанс досрочно завоевать путевку на Евро-2020, а в следующем розыгрыше Лиги Наций будет гарантированно играть среди сильнейших сборных и бороться за главный приз.

Вратарская бригада – закрытый клуб

Вратари: Гильерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

В сборной России с вратарями работает Гинтарас Стаусе, но и Станислав Черчесов как бывший голкипер и человек, который любит держать все под контролем, точно поработал над вратарским уставом национальной команды. Во главе угла – минимальное кадровое движение в лагере вратарей, стражи ворот на особом счету, здесь с кандидатурами определяются однажды и на длительный срок. Немаловажным параметром являются человеческие качества, ведь голкиперам часто приходится работать в узком кругу, поэтому хорошие отношения и взаимный позитив приветствуются.

В предыдущем составе вратарского сообщества лидером был Акинфеев, вторым номером являлся Лунев, а Владимир Габулов создавал приятную компанию. После ухода Игоря Владимировича из сборной главным вратарем страны становится Лунев, хотя Гильерме достойно проявил себя в октябрьских встречах Лиги Наций, когда Андрей был травмирован. До Шунина очередь может никогда не дойти, но Антон остается квалифицированным вратарем и всем устраивает тренеров и партнеров. Да, на его месте мог бы быть Крицюк, Беленов или кто-то еще, но тренерский штаб сборной предпочитает отводить лишнее давление от выбранных вратарей, только если речь не идет о форс-мажорных ситуациях.

Набабкин с нами!

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - «Рубин» Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва).

Сборная России «танцует от печки», думаю, в ближайшее время мы избавлены от экспериментов в обороне, тем более получается вполне удачно. Основа предпоследней линии выглядит следующим образом: Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов/Рауш. Держим в уме Илью Кутепова, игравшего в основе на чемпионате мира, но защитник «Спартака» после травмы выглядит ужасно и справедливо остался без приглашения в сборную России. Также в этот раз Черчесов обойдется без Смольникова и Набиуллина, у Игоря серьезная травма, а Эльмир проиграл конкуренцию и в сборной, и в клубе, не воспользовался своим шансом. Зато вернулся в сборную Набабкин! На счету Кирилла два матча за сборную России в 2012-м и 2013 годах и отличная статистика: победы 3:0 над Италией и 2:0 над Исландией. Понятно, что универсальный защитник вряд ли появится на поле, но для 32-летнего футболиста и для болельщиков ЦСКА вызов Набабкина – это событие.

Братья снова вместе

Полузащитники: Ильзат Ахметов (ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов (ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

На предыдущий сбор Алексей Миранчук ездил без своего брата и признавался, что ему было непривычно. Пришлось Антону набрать отменную форму и сделать так, чтобы у Станислава Черчесова не было морального права снова разлучить братьев. Антон только в двух последних матчах забил четыре мяча, а до этого еще расписывался в воротах «Ростова» и «Порту». Братья в отличной форме и должны получить игровое время в Германии и Швеции. Все ключевые действующие лица полузащиты на месте: Зобнин, Кузяев, Газинский, Черышев, Головин. Ерохин и Ионов могут снова поспорить за место на правом фланге, хотя теперь к их спору присоединятся и Миранчуки. Есть среди полузащитников и новое лицо – Ильзат Ахметов из ЦСКА. Минимальные и обоснованные обновления состава сборной России связаны с прогрессом молодых игроков, это правильный вектор.

Приветствуем Чалова

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань), Федор Чалов (ЦСКА Москва).

Вот и Чалов, который лидирует в списке бомбардиров РПЛ, получил вызов в сборную России. Федор уже ездил на сбор перед чемпионатом мира, но тогда в заявку на турнир не вошел, сейчас Черчесов может поискать взаимодействия между ведущим форвардом Дзюбой и молодым дарованием Чаловым. Конечно, многие в штыки воспринимают очередной вызов Заболотного – мол, без голов и без места в составе «Зенита». Это правда, но, видимо, тренерский штаб сборной России не видит лучшей альтернативы Артему Дзюбе, учитывая привычку команды играть с большим нападающим впереди. Так что в этом решении тоже есть логика. А вот Чалов – это уже про дальновидность.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответил liverpool-today
   745 / 799
06 ноября в 11:42
Очень адекватный состав, нет лишних навязанных партией игроков. Всё по делу, по игре. Хорошо когда нет лобби в тренерском штабе. Нравится что Черчесов ставит интересы сборной, выше своих неприязней. Как это обычно бывает во многих других сборных.
Ага, конечно, а Игоря Денисова лучшего опорного полузащитника РПЛ сезона 17/18 не взял, по какой причине?
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   171 / 799
06 ноября в 09:50
Со Шведами ничья будет,а Чехов парвём!
MALOVAR
MALOVAR ответил vinyardrip
   3 / 799
06 ноября в 00:12
жаль тех спит на подушке харьковской)))))
MALOVAR
MALOVAR ответил ТАМАНЦЕВ
   3 / 799
06 ноября в 00:10
отвечай за себя
ТАМАНЦЕВ
ТАМАНЦЕВ ответил MALOVAR
   704 / 799
05 ноября в 22:03
Вот лишь бы нагадить. Ну что за человек? Кто его выгонял. Зачем гадости такие низкие и гнилые писать? Сам себя уважаешь? Сколько мерзости вокруг.
liverpool-today
liverpool-today
   764 / 799
05 ноября в 20:48
Очень адекватный состав, нет лишних навязанных партией игроков. Всё по делу, по игре. Хорошо когда нет лобби в тренерском штабе. Нравится что Черчесов ставит интересы сборной, выше своих неприязней. Как это обычно бывает во многих других сборных.
mat73
mat73 ответил parallels
   220 / 799
05 ноября в 18:56
заголовок такой - думал, на соккере какие-то обновления и улучшения будут, а вы всё о том же.
А я подумал про смены тренеров в Спартаке, Арсенале, Уфе, Енисее, и возможных других
vinyardrip
vinyardrip ответил MALOVAR
   641 / 799
05 ноября в 18:13
хорошо хоть Акинфеева выгнали
Госпаде... Ты хоть му-му прочитай, а то от 3-х слов повторяющихся уже малость подташнивает... Все новости обгадил
parallels
parallels
   5 / 799
05 ноября в 17:38
заголовок такой - думал, на соккере какие-то обновления и улучшения будут, а вы всё о том же.
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
05 ноября в 17:20
хорошо хоть Акинфеева выгнали
номер 12
номер 12
05 ноября в 17:19
Боевой состав, надо побеждать
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   460 / 799
05 ноября в 16:03
пойдёт
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