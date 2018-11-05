Оп, давай-давай! Совершенствуй, обновляй!

05 ноября 2018, 15:45

Тренерский штаб сборной России объявил состав на матчи против Швеции и Германии. «Соккер.ру» разобрался с выбором Черчесова и остался доволен расчетом и дальновидностью.

С кем играем в ноябре? Через десять дней, 15 ноября, нашей сборной предстоит встреча с командой Германии. Игра состоится на «Ред Булл Арене» в Лейпциге. Это товарищеский матч против топовой сборной, который Станислав Черчесов не станет использовать для обкатки новых игроков и связок, скорее такие игры нужны для роста сформировавшейся команды, ведь этой осенью мы проводим матчи против средних команд: Швеции, Турции, Чехии. Правда, Бундесманшафт в этом году тоже далека от своей лучшей формы, но это не наши трудности. Получение опыта гарантировано, а если еще и получится добиться положительного результата против немцев, пусть даже за счет их проблем, это станет подпиткой уверенности в своих силах.

Через три дня на четвертый после игры в Лейпциге сборная России проведет матч в Стокгольме. Противостояние со шведами может стать решающим, если «Тре Крунур» обыграют Турцию в 5-м туре Лиги Наций, в противном случае команда Черчесова начнет игру на «Френдс Арене» уже в статусе победителя группы. В случае сохранения Швецией шансов на первое место нас устроит ничейный результат. Конечно, упускать лидерство в группе никак нельзя, финиш выше Турции и Швеции будет означать, что сборная России получит шанс досрочно завоевать путевку на Евро-2020, а в следующем розыгрыше Лиги Наций будет гарантированно играть среди сильнейших сборных и бороться за главный приз.

Вратарская бригада – закрытый клуб

Вратари: Гильерме («Локомотив» Москва), Андрей Лунев («Зенит» Санкт-Петербург), Антон Шунин («Динамо» Москва).

В сборной России с вратарями работает Гинтарас Стаусе, но и Станислав Черчесов как бывший голкипер и человек, который любит держать все под контролем, точно поработал над вратарским уставом национальной команды. Во главе угла – минимальное кадровое движение в лагере вратарей, стражи ворот на особом счету, здесь с кандидатурами определяются однажды и на длительный срок. Немаловажным параметром являются человеческие качества, ведь голкиперам часто приходится работать в узком кругу, поэтому хорошие отношения и взаимный позитив приветствуются.

В предыдущем составе вратарского сообщества лидером был Акинфеев, вторым номером являлся Лунев, а Владимир Габулов создавал приятную компанию. После ухода Игоря Владимировича из сборной главным вратарем страны становится Лунев, хотя Гильерме достойно проявил себя в октябрьских встречах Лиги Наций, когда Андрей был травмирован. До Шунина очередь может никогда не дойти, но Антон остается квалифицированным вратарем и всем устраивает тренеров и партнеров. Да, на его месте мог бы быть Крицюк, Беленов или кто-то еще, но тренерский штаб сборной предпочитает отводить лишнее давление от выбранных вратарей, только если речь не идет о форс-мажорных ситуациях.

Набабкин с нами!

Защитники: Георгий Джикия («Спартак» Москва), Федор Кудряшов, Егор Сорокин (оба - «Рубин» Казань), Роман Нойштедтер («Фенербахче» Турция), Константин Рауш («Динамо» Москва), Андрей Семенов («Ахмат» Грозный), Кирилл Набабкин, Марио Фернандес (оба - ЦСКА Москва).

Сборная России «танцует от печки», думаю, в ближайшее время мы избавлены от экспериментов в обороне, тем более получается вполне удачно. Основа предпоследней линии выглядит следующим образом: Фернандес, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов/Рауш. Держим в уме Илью Кутепова, игравшего в основе на чемпионате мира, но защитник «Спартака» после травмы выглядит ужасно и справедливо остался без приглашения в сборную России. Также в этот раз Черчесов обойдется без Смольникова и Набиуллина, у Игоря серьезная травма, а Эльмир проиграл конкуренцию и в сборной, и в клубе, не воспользовался своим шансом. Зато вернулся в сборную Набабкин! На счету Кирилла два матча за сборную России в 2012-м и 2013 годах и отличная статистика: победы 3:0 над Италией и 2:0 над Исландией. Понятно, что универсальный защитник вряд ли появится на поле, но для 32-летнего футболиста и для болельщиков ЦСКА вызов Набабкина – это событие.

Братья снова вместе

Полузащитники: Ильзат Ахметов ( ЦСКА Москва), Юрий Газинский («Краснодар»), Александр Головин («Монако» Франция), Роман Зобнин («Спартак» Москва), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Ионов ( ФК «Ростов»), Руслан Камболов («Рубин» Казань), Алексей Миранчук, Антон Миранчук (оба - «Локомотив» Москва), Денис Черышев («Валенсия» Испания).

На предыдущий сбор Алексей Миранчук ездил без своего брата и признавался, что ему было непривычно. Пришлось Антону набрать отменную форму и сделать так, чтобы у Станислава Черчесова не было морального права снова разлучить братьев. Антон только в двух последних матчах забил четыре мяча, а до этого еще расписывался в воротах «Ростова» и «Порту». Братья в отличной форме и должны получить игровое время в Германии и Швеции. Все ключевые действующие лица полузащиты на месте: Зобнин, Кузяев, Газинский, Черышев, Головин. Ерохин и Ионов могут снова поспорить за место на правом фланге, хотя теперь к их спору присоединятся и Миранчуки. Есть среди полузащитников и новое лицо – Ильзат Ахметов из ЦСКА . Минимальные и обоснованные обновления состава сборной России связаны с прогрессом молодых игроков, это правильный вектор.

Приветствуем Чалова

Нападающие: Артем Дзюба, Антон Заболотный (оба - «Зенит» Санкт-Петербург), Дмитрий Полоз («Рубин» Казань), Федор Чалов ( ЦСКА Москва).