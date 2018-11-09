Игры без разума. Победа «Спартака» на грани помешательства

09 ноября 2018, 00:00

«Спартак» трижды уступал в счете по ходу матча с «Рейнджерс», но вытащил эпичную победу в домашнем матче. «Соккер.ру» делится яркими впечатлениями.

Всё для зрителей!

Болельщики «Спартака» недовольны билетной программой клуба на матчи Лиги Европы – слишком дорого и сердито, голосуют ногами против высоких цен, поэтому стадион полупустой на матчах с «Вильярреалом» и «Рейнджерс», а не только из-за ситуации в команде, слабых результатов и ужасной игры. Но после встреч с испанцами и шотландцами можно пошутить, что коммерческий отдел «Спартака» установил ценник на адекватной планке: за такое зрелище нужно платить соответственно! В матче с «Вильярреалом» москвичи тоже неоднократно отыгрывались, а в концовке забили два мяча подряд, вышли вперед, но в эндшпиле пропустили с пенальти от Санти Касорлы. В итоге – 3:3.

С «Рейнджерс» получился еще более сказочный сюжет, к тому же, победный. Началось все для «красно-белых» с автогола Еременко уже на 5-й минуте. Роман забивал в ворота «Спартака» за ЦСКА , так что для него это не внове. В оставшееся время первого тайма команды забили по два мяча, «Рейнджерс» всегда оказывался на шаг впереди, но только до 58-й минуты, когда Луис Адриано в третий раз сравнял счет. А еще через минуту Софиан Ханни забил победный и последний мяч вечера. Семь голов за час игры, 4:3 победа «Спартака». Глоток свежего воздуха во времена тошнотворных процессов в команде и клубе.

Наполовину пуст или наполовину полон?

Такие победы как тест на уровень оптимизма, ведь половина болельщиков сейчас в эйфории от пережитых эмоций и закрепленной финальным свистком победы, а другая половина бурчит и злится. Радоваться-то, по их мнению, особенно нечему: пропустили три мяча от беспросветных лесорубов, в обороне пожар, Кутепов закончился как защитник, Максименко в воротах для красоты, да еще пару раз чуть не привез, криво играя ногами. Слово снова берут оптимисты: зато посмотрите, какой матч выдал Попов, в кои-то веки сыграл креативно, остро, эффективно. Ханни старается не отставать, а Луис Адриано напоминает себя прежнего. Пессимисты в ответ: Фернандо в оборону вообще не возвращается, Зобнина заездили, связь между линиями отсутствует…

Это вечный спор, потому что каждая из сторон при должной изворотливости сможет почти бесконечно генерировать аргументы, а правда в том, что такие матчи почти всегда вне контекста. Когда выигрываешь 4:3, всегда есть повод похвалить атаку и посетовать на действия обороны. Оценки таких встреч обычно основываются на бэкграунде команды. «Спартак» давно без игры и идей, поэтому такой успех идет под грифом «раз в групповой этап и „Спартак“ стреляет», а были бы «красно-белые» на ходу, сейчас все восхищались бы игрой в атаке и смаковали ярчайший матч.

Статистика знает ответы

«Спартак» vs «Рейнджерс»

Удары (в створ): 19 (7) – 8 (3)

А так ли мощно сыграли команды в атаке? На самом деле «Спартак» и «Рейнджерс» показали сумасшедшую реализацию, забив 7 голов при 10-ти ударах на двоих в створ. Правда, у каждой стороны по автоголу, выстрелы Еременко и Голдсона по своим воротам в статистику не идут. И все равно это отменная эффективность атакующих действий. Шотландцы те и вовсе в первом тайме три с половиной раза дошли до ворот Максименко и забили три мяча. «Спартак» был настырнее, создал больше и наиграл на победу.

Дриблинг: 13 - 5

Небывалый компонент просочился в действия спартаковцев – дриблинг! Впрочем, не только для «Спартака», для всех команд РПЛ дриблинг – редкий зверь, а тут «красно-белые» разошлись, особенно усердствовали Мельгарехо и Попов. Впервые за долгое время в действиях москвичей чувствовалась легкость, когда футболисты не стесняются брать игру на себя и разбираются с оппонентами один в один – это явный признак того, что команда в правильном тонусе и функциональном состоянии.

Единоборства: 24 – 27

Были опасения, что «Спартак» позволит шотландцам себя перебороть. Британский стиль игры предполагает обилие верховых единоборств, и если дать «Рейнджерс» волю, то можно попасть в весьма неприятное положение. Как видим, «Спартак» не стушевался и вел борьбу на равных с соперником.

Реф, где пенальти?

Родственники хорватского судьи Ивана Бебека поставили крупные суммы денег на то, что в матче «Спартак» - «Рейнджерс» не будет пенальти? Это многое объяснило бы. Других претензий к хорватскому арбитру нет, но как можно было не поставить одиннадцатиметровые за очевидные фолы на Попове и Мельгарехо во втором тайме – большой-большой вопрос к Бебеку и его окулисту.

Игрок матча. Софьян Ханни («Спартак»)

Попов выдал классный матч: ассистировал Мельгарехо, выполнил отменную разрезающую передачу во второй голевой атаке, лез в обводку и заработал пенальти, который арбитр не поставил. Луис Адриано забил, Мельгарехо тоже не ушел без гола и был одним из самых опасных, хоть и атаковал с позиции левого защитника. А выделяем Ханни, поучаствовавшего в двух решающих голах «Спартака»: алжирец пробил пяткой перед голом Луиса Адриано, а через минуту сам выстрелил и с помощью рикошета попал точно в цель.

Каковы перспективы «Спартака» в Лиге Европы?

В спартаковской группе нет явного лидера и явного аутсайдера, и одна победа немало весит. «Спартак» кисло прошел первый круг, но после успеха в матче с «Рейнджерс» имеет все шансы оформить путевку в плей-офф даже в пятом туре. Для этого нужно обыграть «Рапид» в родных стенах и рассчитывать, что «Вильярреал» в параллельном матче сделает то же самое с шотландцами. Впрочем, «Спартак» обычно не ищет легких путей.