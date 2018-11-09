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Игры без разума. Победа «Спартака» на грани помешательства

09 ноября 2018, 00:00

«Спартак» трижды уступал в счете по ходу матча с «Рейнджерс», но вытащил эпичную победу в домашнем матче. «Соккер.ру» делится яркими впечатлениями.

Всё для зрителей!

Болельщики «Спартака» недовольны билетной программой клуба на матчи Лиги Европы – слишком дорого и сердито, голосуют ногами против высоких цен, поэтому стадион полупустой на матчах с «Вильярреалом» и «Рейнджерс», а не только из-за ситуации в команде, слабых результатов и ужасной игры. Но после встреч с испанцами и шотландцами можно пошутить, что коммерческий отдел «Спартака» установил ценник на адекватной планке: за такое зрелище нужно платить соответственно! В матче с «Вильярреалом» москвичи тоже неоднократно отыгрывались, а в концовке забили два мяча подряд, вышли вперед, но в эндшпиле пропустили с пенальти от Санти Касорлы. В итоге – 3:3.

С «Рейнджерс» получился еще более сказочный сюжет, к тому же, победный. Началось все для «красно-белых» с автогола Еременко уже на 5-й минуте. Роман забивал в ворота «Спартака» за ЦСКА, так что для него это не внове. В оставшееся время первого тайма команды забили по два мяча, «Рейнджерс» всегда оказывался на шаг впереди, но только до 58-й минуты, когда Луис Адриано в третий раз сравнял счет. А еще через минуту Софиан Ханни забил победный и последний мяч вечера. Семь голов за час игры, 4:3 победа «Спартака». Глоток свежего воздуха во времена тошнотворных процессов в команде и клубе.

Наполовину пуст или наполовину полон?

Такие победы как тест на уровень оптимизма, ведь половина болельщиков сейчас в эйфории от пережитых эмоций и закрепленной финальным свистком победы, а другая половина бурчит и злится. Радоваться-то, по их мнению, особенно нечему: пропустили три мяча от беспросветных лесорубов, в обороне пожар, Кутепов закончился как защитник, Максименко в воротах для красоты, да еще пару раз чуть не привез, криво играя ногами. Слово снова берут оптимисты: зато посмотрите, какой матч выдал Попов, в кои-то веки сыграл креативно, остро, эффективно. Ханни старается не отставать, а Луис Адриано напоминает себя прежнего. Пессимисты в ответ: Фернандо в оборону вообще не возвращается, Зобнина заездили, связь между линиями отсутствует…

Это вечный спор, потому что каждая из сторон при должной изворотливости сможет почти бесконечно генерировать аргументы, а правда в том, что такие матчи почти всегда вне контекста. Когда выигрываешь 4:3, всегда есть повод похвалить атаку и посетовать на действия обороны. Оценки таких встреч обычно основываются на бэкграунде команды. «Спартак» давно без игры и идей, поэтому такой успех идет под грифом «раз в групповой этап и „Спартак“ стреляет», а были бы «красно-белые» на ходу, сейчас все восхищались бы игрой в атаке и смаковали ярчайший матч.

Статистика знает ответы

«Спартак» vs «Рейнджерс»

 Удары (в створ): 19 (7) – 8 (3)

А так ли мощно сыграли команды в атаке? На самом деле «Спартак» и «Рейнджерс» показали сумасшедшую реализацию, забив 7 голов при 10-ти ударах на двоих в створ. Правда, у каждой стороны по автоголу, выстрелы Еременко и Голдсона по своим воротам в статистику не идут. И все равно это отменная эффективность атакующих действий. Шотландцы те и вовсе в первом тайме три с половиной раза дошли до ворот Максименко и забили три мяча. «Спартак» был настырнее, создал больше и наиграл на победу.

Дриблинг: 13 - 5

Небывалый компонент просочился в действия спартаковцев – дриблинг! Впрочем, не только для «Спартака», для всех команд РПЛ дриблинг – редкий зверь, а тут «красно-белые» разошлись, особенно усердствовали Мельгарехо и Попов. Впервые за долгое время в действиях москвичей чувствовалась легкость, когда футболисты не стесняются брать игру на себя и разбираются с оппонентами один в один – это явный признак того, что команда в правильном тонусе и функциональном состоянии.

Единоборства: 24 – 27

Были опасения, что «Спартак» позволит шотландцам себя перебороть. Британский стиль игры предполагает обилие верховых единоборств, и если дать «Рейнджерс» волю, то можно попасть в весьма неприятное положение. Как видим, «Спартак» не стушевался и вел борьбу на равных с соперником.

Реф, где пенальти?

Родственники хорватского судьи Ивана Бебека поставили крупные суммы денег на то, что в матче «Спартак» - «Рейнджерс» не будет пенальти? Это многое объяснило бы. Других претензий к хорватскому арбитру нет, но как можно было не поставить одиннадцатиметровые за очевидные фолы на Попове и Мельгарехо во втором тайме – большой-большой вопрос к Бебеку и его окулисту.

Игрок матча. Софьян Ханни («Спартак»)

Попов выдал классный матч: ассистировал Мельгарехо, выполнил отменную разрезающую передачу во второй голевой атаке, лез в обводку и заработал пенальти, который арбитр не поставил. Луис Адриано забил, Мельгарехо тоже не ушел без гола и был одним из самых опасных, хоть и атаковал с позиции левого защитника. А выделяем Ханни, поучаствовавшего в двух решающих голах «Спартака»: алжирец пробил пяткой перед голом Луиса Адриано, а через минуту сам выстрелил и с помощью рикошета попал точно в цель.

Каковы перспективы «Спартака» в Лиге Европы?

В спартаковской группе нет явного лидера и явного аутсайдера, и одна победа немало весит. «Спартак» кисло прошел первый круг, но после успеха в матче с «Рейнджерс» имеет все шансы оформить путевку в плей-офф даже в пятом туре. Для этого нужно обыграть «Рапид» в родных стенах и рассчитывать, что «Вильярреал» в параллельном матче сделает то же самое с шотландцами. Впрочем, «Спартак» обычно не ищет легких путей.

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Все комментарии
haim
haim ответил Persenchik
10 ноября в 03:53
Ну может и не гранд но почему-то 13 место в рейтинге УЕФА занимают.
serh62
serh62
   138 / 799
09 ноября в 20:24
игру команд можно охарактеризовать так. - тупой и еще тупее.
V V S
V V S
09 ноября в 18:10
Браво Саша Чистяков. Вот эта квинтэссенция в конце статьи"Спартак обычно не ищет легких путей" за что и любят Спартак когда команда на кураже уделует любого.. Давай Спартачок держись после ухода Карреры будет тяжело.
denmig
denmig
   131 / 799
09 ноября в 14:36
От беспомощной злобы своей
тролли лютуют!
Брызжут бомжи слюною коней
Всё - впустую!

С Победой Красно-Белая Братия! С заслуженной и яркой Победой!
Остальным - не понять! Не достичь! Никогда!
112910415
112910415
   95 / 799
09 ноября в 14:02
повеселились, однако!
halfbeek
halfbeek
   381 / 799
09 ноября в 13:23
Игра в обороне Спартака это слабое место. Это мягко говоря. В межсезонье наигрывали совсем другой состав и играли поначалу вполне удачно. Не стало Жиго и все стало плохо. Игра в опорной зоне в исполнении Фернандо это большой риск для Спартака при любом сопернике. Сколько лет косячит Комбаров и что? Какая реакция клуба? Кутепов не бежит и не отбирает и что? Боккетти чередует хорошие игры с откровенно плохими. А кого ставить? Замена есть?. Нет и не будет. Так что запасаемся валидолом.
Persenchik
Persenchik ответил ТАМАНЦЕВ
09 ноября в 13:15
Нуууу визгу как будто Реал обыграли. Все. Завтра везде. Топ клуб, возрождение,жизнь налаживается. Раз в год и палка стреляет. Шотландцы наверное после пьянки приехали. И очередной тур в чемпионате....и...в общем понятно )))
Ничего. Будет и на вашей улице праздник. :-)
MAUS
MAUS ответил ТАМАНЦЕВ
   72 / 799
09 ноября в 12:36
Нуууу визгу как будто Реал обыграли. Все. Завтра везде. Топ клуб, возрождение,жизнь налаживается. Раз в год и палка стреляет. Шотландцы наверное после пьянки приехали. И очередной тур в чемпионате....и...в общем понятно )))
реал в луже, так точно после сабантуя приехал, даже резервистов в состав поставил ибо основа стоять на ногах не могла)))
sir_Alex
sir_Alex
   43 / 799
09 ноября в 12:04
Безбашенный футбол.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
   694 / 799
09 ноября в 11:03
Команда валидол, это Спартак спокойно играть не умеет! Матч зрелищный не зря смотрел
turist82
turist82 ответил Томик
09 ноября в 10:16
Всегда за это Спартак любил(люблю и буду любить). Но боюсь, что уже перестаёт здоровья хватать такие матчи смотреть).
Тоже поседел вчера и давление скакануло )))
Дмитрий Роганов
Дмитрий Роганов
   460 / 799
09 ноября в 10:08
ну хоть так
spartak kursk
spartak kursk
   434 / 799
09 ноября в 09:36
Хотели победить и победили.
Вот и всё об этом матче.
Могут,но просто не хотят........
шацк
шацк
   211 / 799
09 ноября в 09:18
Чумашедший футбол!
Томик
Томик
   315 / 799
09 ноября в 08:35
Всегда за это Спартак любил(люблю и буду любить). Но боюсь, что уже перестаёт здоровья хватать такие матчи смотреть).
борька
борька
   193 / 799
09 ноября в 08:19
Сборная психоатрической больницы, играли здоровые врачи и больные спартачи выиграли матч у ничего неронимающего пациента!
Диагноз пока лечение продолжить!
Mangur
Mangur
   200 / 799
09 ноября в 07:40
Игра договорняк
Рыжая Борода
Рыжая Борода
   669 / 799
09 ноября в 07:03
Игроки вышли отдать все на поле, играли как в дворовой футбол, потому что установки Рианчо никто не выполнял и не хотел, потому что нам нужна была только победа, потому что Спартак Москва.
Persenchik
Persenchik ответил Красно Синий воин
09 ноября в 06:16
Потому что ЦСКА играет в ЛЧ с грандами, а спартак в ЛЕ с середняками, Рейнджерс вообще недавний банкрот, как говорится почувствуй разницу!
Это ж с каких пор Рома грандом стала? :-)
Озеров
Озеров
09 ноября в 01:32
Чистяков и рад бы унизить Спартак ( как он обычно это делает), но в отличии от глоров на ветке он смотрел игру. Хорошая статья, еще бы желчи поменьше, поставил бы твердую пятерку. А так токо 3, извини.
d_fincher
d_fincher
   103 / 799
09 ноября в 01:18
Победа Спартака. Да. Без разума. Разумные ЦСКА, Локо и Зенит поучат нас уму-разуму. Спасибо. Запечатайте и отправьте обратно.
Jamaican_badboy
Jamaican_badboy
09 ноября в 01:08
Кто помог Даше-спарташе найти дикий фарт? Еременка, видать, снова закладку нашёл и поделился с коллегами) завтра проспятся и все по старому)
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MALOVAR
   46 / 799
09 ноября в 01:07
ненадо,вам с анжи просто накидывал бонусы судья
Надо самим было не проигрывать Динамо тогда бы и матч с Анжи не имел бы никакого значения!
Расул Манаев
Расул Манаев ответил Красно Синий воин
   622 / 799
09 ноября в 01:06
В этом я абсолютно согласен, все зависело от нас
MALOVAR
MALOVAR ответил Красно Синий воин
   3 / 799
09 ноября в 01:05
ненадо,вам с анжи просто накидывал бонусы судья
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MALOVAR
   46 / 799
09 ноября в 01:04
да видели ,стыдно за разницу,между нами и вами.вы наше место купили
Вы свое место профукали в матче 30-го тура с Динамо!
MALOVAR
MALOVAR ответил Красно Синий воин
   3 / 799
09 ноября в 01:03
да видели ,стыдно за разницу,между нами и вами.вы наше место купили
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил MALOVAR
   46 / 799
09 ноября в 01:02
ну вот оно авторство соккера во всей красе ,дстойное поражение армейцев и помешательство Спартака... ладно,всех с победой и движением вперед
Потому что ЦСКА играет в ЛЧ с грандами, а спартак в ЛЕ с середняками, Рейнджерс вообще недавний банкрот, как говорится почувствуй разницу!
Расул Манаев
Расул Манаев ответил MALOVAR
   622 / 799
09 ноября в 01:02
Только у нас могут поражение ставить выше выигрыша, таковы реалии нынче))х((
MALOVAR
MALOVAR
   3 / 799
09 ноября в 00:47
ну вот оно авторство соккера во всей красе ,дстойное поражение армейцев и помешательство Спартака... ладно,всех с победой и движением вперед
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