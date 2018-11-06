  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиСимволические антисборные

Антисборная 13-го тура. «Спартак» надоел! 

06 ноября 2018, 13:30
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Кутепов Илья
Кутепов Илья
Защитник
Паредес Леандро
Паредес Леандро
Полузащитник
Попов Ивелин
Попов Ивелин
Полузащитник

«Спартак» потерпел четвертое подряд поражение в родных стенах и составил костяк антисборной, которую «Соккер.ру» собрал из разочарований 13-го тура.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Вратарь, который с легкой руки Валерия Карпина еще несколько лет назад получил титул «хорошо играющий ногами», в Краснодаре свою команду не выручил. Он не допустил грубых ошибок, но пропустил все, что прилетело в створ. На самом деле, со стороны «Ростова» чистой воды героизм, что атакующий «Краснодар» сподобился всего лишь на два удара в створ, другое дело, что оба они обернулись голами. Просчитай Песьяков ситуацию в первом эпизоде, не пропусти от Ари во втором, и «желто-синие» могли бы взять верх над неудобным противником. Коллега Сергея, Андрей Синицын, тоже пропустил дважды, но еще в трех эпизодах спас свою команду в непростых ситуациях. 

Защитники

Марко Петкович («Спартак»)

Петкович – тупик для «Спартака». С тем же успехом можно было вернуть Кирилла Комбарова из Тулы, например. Низкопробный легионер без перспектив для развития – это балласт, что Марко от матча к матчу подтверждает. В игре с «Уралом» его возили, от него убегали, зато сам серб несколько раз пытался провернуть фирменный трюк: ускорение с места с пробросом мяча на свободное пространство. Фирменное исполнение предполагает обязательную потерю мяча и позиции. 

Егор Сорокин («Рубин»)

Вот она футбольная судьба. В прошлом туре молодой защитник забил гол в ворота «Спартака» спустя несколько секунд после появления на поле и спас «Рубин» от поражения, а в матче с «Оренбургом» оставил свою команду в меньшинстве в эндшпиле встречи, чем резко сократил шансы казанцев на положительный исход. Сорокин пытался сорвать контратаку соперников в середине поля, но фол совершил отвратительный: прыгнул двумя ногами сзади с риском нанести травму. Добро пожаловать в антисборную!

Илья Кутепов («Спартак»)

Игра Кутепова после возвращения из лазарета – настоящая катастрофа. В матче с «Уралом» Илья набедокурил, как только мог. Первый мяч «Спартак» пропустил со штрафного, который заработал центральный защитник, в эпизоде со вторым пропущенным голом Кутепов должен был работать по Панюкову, но растерялся и застрял в полупозиции. А еще Илья с желтой карточкой «в кармане» несколько раз нарушал правила из-за того, что банально не успевал к эпизодам, поэтому вполне мог досрочно отправиться в раздевалку.

Константин Рауш («Динамо»)

Константину пришлось тяжко в московском дерби, ведь судьба свела его с партнером по сборной России Марио Фернандесом, а еще в его зону регулярно захаживал новоиспеченный лидер ЦСКА Никола Влашич. Рауш бровку проиграл, а в концовке матча с нарушением правил встретил сместившегося в центр поля Фернандеса и был таков: желтая карточка оказалась второй, первое предупреждение левый защитник получил за разговоры.

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

Паредес умеет классно играть в футбол, сейчас он один из сильнейших по уровню футболистов в чемпионате России, но это не мешает ему быть грязным игроком, чьи отдельные действия отвратительны. Иногда судьи позволяют аргентинцу творить зло, но у Сергея Карасева не было выбора: слишком уж явно, неприкрыто и безобразно фолил Леандро. Красная карточка ему в самый раз. Сергей Семак прав: нужно наказывать, искать способы повышения уровня личной дисциплины. 

Маурисио Перейра («Краснодар»)

Прессинг «Ростова» в центре поля сработал, Перейра «поплыл» под нажимом ростовчан и отыграл ниже своих возможностей. Непривычно много ошибался в передачах, терял мячи, допускал технические ошибки, редко подбирался к настоящему обострению. По ходу первой половины второго тайма окончательно превратился в декоративную фигуру и был заменен на Куэву. 

Ивелин Попов («Спартак»)

Попов всегда старательный, неравнодушный – этого у него не отнимешь. Таким Ивелин был и в игре с «Уралом». Но насколько же болгарин беспросветно бессмысленный, если его неправильно использовать на поле. В «Спартаке» сейчас творится хаос, а Попов явно не тот человек, который может действовать вне системы или создать систему вокруг себя. Калейдоскоп потерь, неправильных решений, отсутствие взаимопонимания с партнерами – во всем этом Попов поучаствовал.

Нападающие

Федор Черных («Динамо»)

Черных может стать героем эпизода, прибежав в нужное место в нужное время, но его «регулярный футбол» удручает. Для Федора нужно создавать эпизоды, чтобы он мог пробить в касание, причем желательно головой, в остальных случаях он дико несамостоятельный. Сложно научить футболиста новым трюкам и сменить его систему мышления в 27 лет, но в «Динамо» верят в Черных и, такое ощущение, выписали ему карт-бланш.

Александр Ташаев («Спартак»)

В прошлом сезоне на позиции Федора Черных в «Динамо» удачно играл Ташаев, который после перехода в «Спартак» как будто утратил все свои сильные качества. Нет скорости, резкости и смелости, а над ударами Александра в направлении угловых флажков даже потешаться уже стыдно. Впрочем, в защиту Ташаева можно сказать, что атмосфера в «Спартаке» давит не только на него, новичка, но даже на старожилов, выигрывавших чемпионство.

Дмитрий Полоз («Рубин»)

Это был явно не день Полоза, и Курбан Бердыев понял это по истечении часа игры, заменив Дмитрия на Бухарова. За час на поле форвард сборной России собрал коллекцию из нулей: единоборства, отборы, удары, проходы – везде пусто. С мячом встретился 12 раз и в половине случаев не сумел его сохранить для команды. Черный день.

Тренер

Рауль Рианчо («Спартак»)

Говорит Рианчо много и грозно, но вывести «Спартак» из кризиса ему не удалось, это уже стоит признать. Впрочем, после официального увольнения Массимо Карреры в «Спартаке» все настолько не изменилось, что кажется, будто именно Рианчо работает с командой с начала нынешнего сезона. «Красно-белым» нужен тренер, а лучше было бы в ожидании Кононова или Карпина пригласить на правах «и.о.» штаб из «Спартака-2» или молодежки, потому что Рауль только усугубил ситуацию в команде. 
«Буду помогать „Спартаку“, пока не умру». Спичи Рианчо

Поделиться
Другие материалы по теме
Символическая сборная Зала славы немецкого футбола
23 ноября ФотоКомментарии9
Глушаков, Кокорин, Шатов и потерянная команда
21 ноябряВадим Багров в блоге Символические антисборныеКомментарии26
Ван Дейк, белорусы и знакомые из РПЛ. Символические сборные Лиги Наций
21 ноябряВадим Багров в блоге Символические сборныеКомментарии7
Играй и возглавляй. «Реал» - кузница тренерских кадров
19 ноябряАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии8
Невозможное возможно. Сборная России из одних иностранцев
17 ноябряСтанислав Горин в блоге Символические сборныеКомментарии51
Команда Уэйна и Златана: 11 лучших игроков МЛС-2018
13 ноябряАлександр Чистяков в блоге Символические сборныеКомментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Коля58
Коля58
   119 / 799
08 ноября в 14:09
Анти сборная 14 тура! Спартак надоел и достал ))
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   63 / 799
07 ноября в 13:52
Антисборная 13-го тура. «Спартак» надоел?

Да ладно, нам такой спартак нравится!!!
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил Don trambon
   78 / 799
07 ноября в 13:04
Для убогих антисборная - это дом родной, так что спартачам данная сборная в радость, снова о себе напомнили со знаком минус.
Стабильность - признак мастерства! ;)
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
07 ноября в 08:56
Еще пару позиций можно заменить спартаковцами.А в целом все заслуженно.
Кошк 47
Кошк 47
   557 / 799
07 ноября в 05:50
    vinyardrip
    vinyardrip ответил SHMEL
       641 / 799
    07 ноября в 02:38
    Как всегда стыдно за спартак...
    Вот а мне нет. Отчего мне стыдно должно быть за плохо играющую команду в ЧР? Вот в мире - да...
    Николай Богданов 1
    Николай Богданов 1 ответил Коля58
    06 ноября в 21:31
    Ну есть и нормальные болельщики,а вот руководство,что делает не понимаю,как будто специально разбивают клуб и болельщиков на два лагеря
    oFANATo
    oFANATo
       203 / 799
    06 ноября в 21:10
    стыдно за спартак..
    Fleischjager
    Fleischjager ответил Михаил Славнов
    06 ноября в 20:36
    Почему так мало спартака?
    да потому что их на поле даже не видно было
    Jum13
    Jum13 ответил juchok
       10 / 799
    06 ноября в 19:52
    мне кажется он так рофлит над вашим дедом, который выучил словосочетание "нога Бога" и читает его как мантру да повторяет когда надо и не надо!
    Если бы только с дедом - вопросов не было бы. Но это на всём протяжении ЧМ полюс по нынешнее время
    Расул Манаев
    Расул Манаев
       622 / 799
    06 ноября в 19:15
    За другими не следил, но спартаковцы по делу,увы(((
    juchok
    juchok ответил Jum13
       144 / 799
    06 ноября в 18:38
    И не надейся. Этот иксперт весь ЧМ в истерике бился объясняя, что Кутепов один тащит всю защиту, а Игнашевич ему всё время мешает
    мне кажется он так рофлит над вашим дедом, который выучил словосочетание "нога Бога" и читает его как мантру да повторяет когда надо и не надо!
    Serg3.12
    Serg3.12
       20 / 799
    06 ноября в 18:09
    Песьяков худший..?

    Беленов сыграл хуже
    SHMEL
    SHMEL
       66 / 799
    06 ноября в 17:59
    Как всегда стыдно за спартак...
    parallels
    parallels
       5 / 799
    06 ноября в 17:39
    позор!
    Jum13
    Jum13 ответил амурец
       10 / 799
    06 ноября в 17:36
    Это шутка надеюсь?
    Ну вот примерно из этой серии:

    ==========================

    MALOVAR
    15.10.2018 08:21
    еще Фернандеса выгнать,который провалил ЧМ ,и Головина


    MALOVAR
    15.10.2018 08:19
    и не только ,жаль Джикии не было на ЧМ ,глядишь и до легушатников бы добрались .Игнашевич в свои забивает а Георгий в чужие . Кутепов+Джикия = цемент

    ==========================

    Так что "эксперт" этот очень специфический )))
    Jum13
    Jum13 ответил амурец
       10 / 799
    06 ноября в 17:27
    Это шутка надеюсь?
    И не надейся. Этот иксперт весь ЧМ в истерике бился объясняя, что Кутепов один тащит всю защиту, а Игнашевич ему всё время мешает
    амурец
    амурец ответил Jum13
       84 / 799
    06 ноября в 16:44
    Это шутка надеюсь?
    Jum13
    Jum13 ответил амурец
       10 / 799
    06 ноября в 16:35
    Какой турнир вытащил Илья можно уточнить?
    ЧМ-2018 конечно же
    амурец
    амурец ответил MALOVAR
       84 / 799
    06 ноября в 16:30
    Какой турнир вытащил Илья можно уточнить?
    alfranza
    alfranza
       263 / 799
    06 ноября в 16:11
    Передесов нет смысла наказывть рублями и переводом в дубли. Это блин прошлый век наказаний. Нужно создать жесткую конкуренцию за место в основе, тогда Передесы будут думать о том, попадут они в основу если будут без башки на поле выходить или нет. А все эти "накажем рублем" или "перевод в дубль" смешны.
    Don trambon
    Don trambon
       69 / 799
    06 ноября в 15:56
    Для убогих антисборная - это дом родной, так что спартачам данная сборная в радость, снова о себе напомнили со знаком минус.
    Jum13
    Jum13 ответил MALOVAR
       10 / 799
    06 ноября в 15:41
    Обольский? это нападающий кабыл ,который не может забить который матч а получает по 5 млн в год
    На самом деле Обольский получает 55 миллионов в год за счёт спартаковских пенсионеров. Но какое отношение он имеет к красной карточке Рауша? Ты просто ещё раз подтвердил, что далёк от футбола
    ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
    ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
       45 / 799
    06 ноября в 15:39
    А еще стыдно за головина и халка((((
    MALOVAR
    MALOVAR ответил амурец
       3 / 799
    06 ноября в 15:32
    ага,расскажи это в школе,но на профессиональном ресурсе это как минимум смешно,Илья вытащил весь турнир в одиночку
    ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
    ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
       45 / 799
    06 ноября в 15:31
    шанхай во у тебя подгорело гляди и этот акк забанят)) ахахахха
    ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
    ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
       45 / 799
    06 ноября в 15:31
    Скоро сборную будут сотавлять гинер с мутко и алешка миллер!! ахах
    Шанхай Шеньхуа
    Шанхай Шеньхуа
    06 ноября в 15:30
      ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
      ПРОЕКТ ЕВРЕЯ
         45 / 799
      06 ноября в 15:30
      В антисборной каждый тур должен быть игоорь,забалотный,паредас и молло
      MALOVAR
      MALOVAR ответил Jum13
         3 / 799
      06 ноября в 15:30
      Обольский? это нападающий кабыл ,который не может забить который матч а получает по 5 млн в год
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100