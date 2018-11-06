Антисборная 13-го тура. «Спартак» надоел! 

06 ноября 2018, 13:30

«Спартак» потерпел четвертое подряд поражение в родных стенах и составил костяк антисборной, которую «Соккер.ру» собрал из разочарований 13-го тура.

Вратарь

Сергей Песьяков («Ростов»)

Вратарь, который с легкой руки Валерия Карпина еще несколько лет назад получил титул «хорошо играющий ногами», в Краснодаре свою команду не выручил. Он не допустил грубых ошибок, но пропустил все, что прилетело в створ. На самом деле, со стороны «Ростова» чистой воды героизм, что атакующий «Краснодар» сподобился всего лишь на два удара в створ, другое дело, что оба они обернулись голами. Просчитай Песьяков ситуацию в первом эпизоде, не пропусти от Ари во втором, и «желто-синие» могли бы взять верх над неудобным противником. Коллега Сергея, Андрей Синицын, тоже пропустил дважды, но еще в трех эпизодах спас свою команду в непростых ситуациях.

Защитники

Марко Петкович («Спартак»)

Петкович – тупик для «Спартака». С тем же успехом можно было вернуть Кирилла Комбарова из Тулы, например. Низкопробный легионер без перспектив для развития – это балласт, что Марко от матча к матчу подтверждает. В игре с «Уралом» его возили, от него убегали, зато сам серб несколько раз пытался провернуть фирменный трюк: ускорение с места с пробросом мяча на свободное пространство. Фирменное исполнение предполагает обязательную потерю мяча и позиции.

Егор Сорокин («Рубин»)

Вот она футбольная судьба. В прошлом туре молодой защитник забил гол в ворота «Спартака» спустя несколько секунд после появления на поле и спас «Рубин» от поражения, а в матче с «Оренбургом» оставил свою команду в меньшинстве в эндшпиле встречи, чем резко сократил шансы казанцев на положительный исход. Сорокин пытался сорвать контратаку соперников в середине поля, но фол совершил отвратительный: прыгнул двумя ногами сзади с риском нанести травму. Добро пожаловать в антисборную!

Илья Кутепов («Спартак»)

Игра Кутепова после возвращения из лазарета – настоящая катастрофа. В матче с «Уралом» Илья набедокурил, как только мог. Первый мяч «Спартак» пропустил со штрафного, который заработал центральный защитник, в эпизоде со вторым пропущенным голом Кутепов должен был работать по Панюкову, но растерялся и застрял в полупозиции. А еще Илья с желтой карточкой «в кармане» несколько раз нарушал правила из-за того, что банально не успевал к эпизодам, поэтому вполне мог досрочно отправиться в раздевалку.

Константин Рауш («Динамо»)

Константину пришлось тяжко в московском дерби, ведь судьба свела его с партнером по сборной России Марио Фернандесом, а еще в его зону регулярно захаживал новоиспеченный лидер ЦСКА Никола Влашич. Рауш бровку проиграл, а в концовке матча с нарушением правил встретил сместившегося в центр поля Фернандеса и был таков: желтая карточка оказалась второй, первое предупреждение левый защитник получил за разговоры.

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

Паредес умеет классно играть в футбол, сейчас он один из сильнейших по уровню футболистов в чемпионате России, но это не мешает ему быть грязным игроком, чьи отдельные действия отвратительны. Иногда судьи позволяют аргентинцу творить зло, но у Сергея Карасева не было выбора: слишком уж явно, неприкрыто и безобразно фолил Леандро. Красная карточка ему в самый раз. Сергей Семак прав: нужно наказывать, искать способы повышения уровня личной дисциплины.

Маурисио Перейра («Краснодар»)

Прессинг «Ростова» в центре поля сработал, Перейра «поплыл» под нажимом ростовчан и отыграл ниже своих возможностей. Непривычно много ошибался в передачах, терял мячи, допускал технические ошибки, редко подбирался к настоящему обострению. По ходу первой половины второго тайма окончательно превратился в декоративную фигуру и был заменен на Куэву.

Ивелин Попов («Спартак»)

Попов всегда старательный, неравнодушный – этого у него не отнимешь. Таким Ивелин был и в игре с «Уралом». Но насколько же болгарин беспросветно бессмысленный, если его неправильно использовать на поле. В «Спартаке» сейчас творится хаос, а Попов явно не тот человек, который может действовать вне системы или создать систему вокруг себя. Калейдоскоп потерь, неправильных решений, отсутствие взаимопонимания с партнерами – во всем этом Попов поучаствовал.

Нападающие

Федор Черных («Динамо»)

Черных может стать героем эпизода, прибежав в нужное место в нужное время, но его «регулярный футбол» удручает. Для Федора нужно создавать эпизоды, чтобы он мог пробить в касание, причем желательно головой, в остальных случаях он дико несамостоятельный. Сложно научить футболиста новым трюкам и сменить его систему мышления в 27 лет, но в «Динамо» верят в Черных и, такое ощущение, выписали ему карт-бланш.

Александр Ташаев («Спартак»)

В прошлом сезоне на позиции Федора Черных в «Динамо» удачно играл Ташаев, который после перехода в «Спартак» как будто утратил все свои сильные качества. Нет скорости, резкости и смелости, а над ударами Александра в направлении угловых флажков даже потешаться уже стыдно. Впрочем, в защиту Ташаева можно сказать, что атмосфера в «Спартаке» давит не только на него, новичка, но даже на старожилов, выигрывавших чемпионство.

Дмитрий Полоз («Рубин»)

Это был явно не день Полоза, и Курбан Бердыев понял это по истечении часа игры, заменив Дмитрия на Бухарова. За час на поле форвард сборной России собрал коллекцию из нулей: единоборства, отборы, удары, проходы – везде пусто. С мячом встретился 12 раз и в половине случаев не сумел его сохранить для команды. Черный день.

Тренер

Рауль Рианчо («Спартак»)

Говорит Рианчо много и грозно, но вывести «Спартак» из кризиса ему не удалось, это уже стоит признать. Впрочем, после официального увольнения Массимо Карреры в «Спартаке» все настолько не изменилось, что кажется, будто именно Рианчо работает с командой с начала нынешнего сезона. «Красно-белым» нужен тренер, а лучше было бы в ожидании Кононова или Карпина пригласить на правах «и.о.» штаб из «Спартака-2» или молодежки, потому что Рауль только усугубил ситуацию в команде.

«Буду помогать „Спартаку“, пока не умру». Спичи Рианчо