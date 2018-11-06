Сборная 13-го тура. Ари и другие чемпионы

06 ноября 2018, 16:22

В символической сборной «Соккер.ру» 13-го тура достаточно действующих чемпионов, причем не только из «Локо», Ари пробился в кружок избранных из состава «Краснодара».

Вратарь

Гильерме («Локомотив»)

13-й тур обошелся без вратарских подвигов, у голкиперов в основном было мало работы, хотя некоторым это не мешало пропускать голы: то ли моменты настолько эффективно реализовывались, то ли господа в перчатках теряли концентрацию и не спасали в тех единичных опасных эпизодах, которые возникали у их ворот. Гильерме совершил пять сэйвов – больше любого своего коллеги в матчах 13-го тура, а «Арсенал» в Черкизове не уступил «Локомотиву» в количестве ударов, так что Маринато был в числе тех, кто сделал разницу в пользу железнодорожников.

Защитники

Джон Чансельор («Анжи»)

Венесуэльский защитник был заметной персоной в матче «Анжи» - «Енисей», причем Джон выделялся не только классной игрой в воздухе, что уже стало его «фишкой», но и техникой. Удивительное рядом: Чансельор четырежды шел в дриблинг против игроков «Енисея», и три его попытки оказались успешными. Так что Джон поработал не только на оборону, где стал 198-сантиметровым утесом, о который разбилось большинство набегов красноярцев, но и в созидании себя проявил.

Сверрир Ингасон («Ростов»)

Сверрир не только качественный защитник, без которого уже трудно представить оборону «Ростова», он еще и крайне опасный парень у чужих ворот при розыгрышах стандартных положений. В южном дерби «Краснодара» и «Ростова» гол исландца позволил команде Валерия Карпина не проиграть после увесистого дубля Ари.

Гжегош Крыховяк («Локомотив»)

В отсутствие Ведрана Чорлуки Юрий Семин решил использовать поляка в центре обороны, и Гжегош не подвел своего тренера. Думаю, Крыховяк после игры снился в кошмарах всем игрокам «Арсенала», ведь ему удавалось «быть везде». Гжегош идеально действовал в паре с Кверквелией, выдергивался ради отбора из линии, подстраховывал партнеров, начинал атаки длинными передачами и сделал победный гол. В общем, Крыховяк провел звездный матч.

Евгений Чернов («Зенит»)

Набиуллин как-то скис, зато Чернов пользуется своим шансом на позиции левого защитника в «Зените». И игрой с «Ахматом» Евгений подтвердил, что его притязания небеспочвенны. Чернов – резкий парень, это помогает и в отборе, и при подключениях в атаку. Сергей Семак должен быть просто рад, что назревавшая проблема легко разрешилась за счет внутреннего резерва, хотя первоначальная ставка на Набиуллина, по сути, не сработала.

Полузащитники

Клаудио Маркизио («Зенит»)

Пока не «Ах!» и не восторг, но Маркизио в РПЛ может проявлять себя даже на голом классе. В игре с «Ахматом» итальянец мудро выходил из-под прессинга, создавал возможности для Паредеса руководить игрой, а сам выполнял много рутинной, но полезной работы. Вознагражден был возможностью исполнить пенальти, которую использовал с удовольствием. Гол Маркизио оказался победным для «Зенита».

Мануэл Фернандеш («Локомотив»)

Португалец прекрасен. Будучи главным креативным звеном «Локомотива», человеком, который выдумывает атаки и постоянно стремится обострить игру, Мануэл умудряется отдавать 88 % точных передач. В игре с «Арсеналом» два из его пасов привели к голам: подача на Хеведеса со штрафного и разрезающий пас на Антона Миранчука, который снял все вопросы о победителе встречи на 74-й минуте.

Антон Миранчук («Локомотив»)

Алексей всегда был на шаг впереди своего брата, но сейчас такой период, когда Антон на протяжении нескольких матчей играет ярче. И значительно! Дубль в ворота «Арсенала» - второй кряду для Миранчука, до этого он дважды огорчил «Енисей» в кубковом матче. Еще раньше забивал в ворота «Ростова» и «Порту», то есть его результативная серия растянулась на четыре встречи. Желаем Антону продлить ее в сегодняшней игре Лиги чемпионов против «Порту».

Нападающие

Андрей Панюков («Урал»)

В каждой фазе матча форвард «Урала» действовал грамотно и делал все возможное для победы своей команды. Когда «Спартак» владел инициативой и мячом, Панюков держал в напряжении защитников и вступал с ними в единоборства при любой возможности. Даже если не выигрывал, хотя процент побед в мини-дуэлях отличный для форварда – 50%, то давал своим партнерам перестроиться. А вскоре после гола «Спартака» Андрей оказался в той точке, откуда должен был забивать и не промахнулся. После этого удара «красно-белые» не поднялись.

Андрес Понсе («Анжи»)

Пожалуй, впервые в истории символической сборной «Соккер.ру» в ее составе оказываются два представителя Венесуэлы. Понсе оба своих мяча забил с пенальти, но Давида Юрченко не так просто переиграть, а забитые голы – то, за что ценят форварда, пусть даже в этот раз Андрес «читерски» забил с пенальти.

Ари («Краснодар»)

Ари наверняка играл против команды под руководством Валерия Карпина с особым настроем, ведь в «Спартаке» они не очень здорово расстались. Крепкая оборона «Ростова» не предоставила бразильцу с российским паспортом много шансов, но Ари показал чумовую эффективность: трижды пробил, дважды попал в створ, дважды забил в ворота своего хорошего знакомого Песьякова.

Тренер

Владимир Федотов («Оренбург»)

В 12-ти турах «Рубин» потерпел только одно поражение, а в 13-м казанцы капитулировали во второй раз, неудачно съездив в «Оренбург». Обыграть команду Бердыева – само по себе достижение, а подопечные Владимира Федотова не просто добились результата, но и превзошли «Рубин» по игре. В турнирной таблице «Оренбург» делит места с 6-го по 8-е со «Спартаком» и тем же «Рубином», зона еврокубков совсем рядом. Владимир Федотов не только главный тренер прошедшего тура, но и один лучших менеджеров всего сезона.

Антисборная 13-го тура. «Спартак» надоел!