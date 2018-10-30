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16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
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Сборная 12-го тура: яркие защитники и «Скорпион»

30 октября 2018, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Миранчук Алексей
Миранчук Алексей
Полузащитник
Комбаров Дмитрий
Комбаров Дмитрий
Защитник
Гильерме
Гильерме
Вратарь

12-й тур РПЛ обошелся без героев, но с формированием состава символической сборной «Соккер.ру» проблем не возникло. Встречайте отличившихся со знаком «плюс» игроков!  

Вратарь

Гильерме («Локомотив»)

Гильерме настаивает, что счет не должен вводить в заблуждение («Локо» выиграл 3:0 у «Енисея»), и к голкиперу стоит прислушаться, ведь он совершил семь сэйвов в матче с красноярским клубом. Вызов в сборную России и октябрьские матчи явно воодушевили вратаря, который сейчас на подъеме. Вот и в этом туре Гильерме – номер один среди вратарей, хотя запомнились и яркие спасения Левашова и Максименко. 

Защитники

Григорий Морозов («Динамо»)

Григорий Морозов провел качественный матч против «Ахмата», хотя в соперниках по бровке у него были мощный Думбия и напористый Мохаммади – один из лучших латералей РПЛ. Динамовец не испугался, ловко сработал в отборе, но и атаковать не забывал: на счету Морозова и прорывы, и успешные обводки, и нацеленные передачи в штрафную площадь. Фланги «Динамо» выглядят весьма перспективно с Константином Раушем слева и Григорием Морозовым в такой форме. 

Рагнар Сигурдссон («Ростов»)

После каждого матча Федерация футбола Ростовской области награждает призом лучшего игрока в составе «Ростова». Забавно вышло в матче с «Анжи»: на стадионе уже объявили о том, что статуэтка достанется Сигурдссону, но главное действие исландца в этом матче было еще впереди. Буквально на последних секундах Рагнар немыслимым образом выбил мяч с ленточки ворот головой, тем самым не дал «Ростову» упустить столь важную победу. 

Павел Аликин («Уфа»)

Если Сигурдссон совершил результативное действие, отменив гол соперника, то Аликин сам забил в ворота «Урала». Отличился центральный защитник во время второй атакующей волны после розыгрыша стандарта: остался на позиции центрфорварда и аккуратно пробил с близкого расстояния. С учетом качественной игры в обороне предоставляем Павлу место в символической сборной.

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Вот так вот! Не ждали?! Да, Комбарова привычнее видеть в антисборной, но когда на стороне Дмитрия факты, нет причин «хейтить» его. В отличие от соперника по бровке Устинова, Комбаров прибавил по ходу матча: стал выигрывать единоборства, забирать мяч в ногах у противников, а еще заработал и лично реализовал пенальти в ворота «Рубина». 

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

«Зенит» не заслужил комплименты за игру против «Крыльев Советов», но иногда достаточно действий одного классного игрока, чтобы одержать победу. А победа при не самой яркой игре – признак уже командного класса. Леандро Паредес дирижировал игрой «сине-бело-голубых» в центре поля, за счет своих индивидуальных качеств забил единственный в матче гол. 

Артур Юсупов («Ростов»)

Мощная игра Юсупова против «Анжи»! Артур был больше остальных полузащитников задействован в розыгрышах мяча: сделал 64 передачи, из которых 59 оказались точными (92%), 7 обостряющих пасов и один результативный – на голову Сигурдарсону. Если бы Юсупов демонстрировал такое качество и объем в каждом матче, а не только против «Анжи», чья полузащита выглядела откровенно пассивно, то снова стал бы кандидатом в сборную России.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

В середине первого тайма Алексей открыл счет, нанеся мощный удар из сутолоки в штрафной площади «Енисея», а в концовке встречи еще и вывел Эдера один на один с вратарем, португалец одарил себя голом, а партнера – «ассистом». Были и другие заметные действия в атаке от Миранчука, после одного из его ударов во втором тайме мяч просвистел над девяткой ворот Филиппова. 

Нападающие

Виктор Классон («Краснодар»)

После неудачной игры в прошлом туре (доигрался до антисборной) швед вернулся в число героев. Классон показал реакцию на свою игру, выдал хороший матч после плохого. Во-первых, Виктор не замечал оппонентов на фланге – рвал бровку очень лихо, во-вторых, сделал шесть отборов и столько же раз подбирал бесхозные мячи у чужой штрафной – крайне полезные показатели. В-третьих, Классон забил победный гол в ворота ЦСКА. Виктор – один из самых эффективных игроков в РПЛ.

Ари («Краснодар»)

Не забываем и об Ари, который своими действиями вдохновил «Краснодар» на волевую победу над ЦСКА. Бразилец с российским паспортом напрямую поучаствовал в обоих голах: сначала забил сам, а потом отдал результативный пас на Классона. Ари вообще очень любит огорчать армейцев, вот и на этот раз не упустил своего шанса после того, как ЦСКА отошел в оборону, предоставив «быкам» больше пространства.

Эдер («Локомотив»)

Интрига в матче «Енисей» - «Локомотив» сохранялась до 80-х минут, когда все вопросы были сняты голами Фернандеша и Эдера. Португальский форвард сначала ассистировал соотечественнику, а потом забил и сам. 

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

«Краснодар» и их тренер до последнего верили в возможность положительного исхода игры с ЦСКА, так что в первую очередь нужно отмечать изменение в менталитете «быков», которые при молодом тренере перестали бояться именитых соперников, будь это матч дома или на выезде. Кроме того, Мусаев провел своевременные замены, нацеленные на усиление атаки: бросил в бой Куэву и Игнатьева, а еще раньше заменил Рамиреса на Вандерсона. «Краснодар» усиливал атаку по ходу игры и победил, перевернув всё с ног на голову за три минуты, ЦСКА начал осторожничать и проиграл. 
Антисборная 12-го тура: нелепые защитники и беспечные стрелки 

«Скорпион» тура. Лука Джорджевич («Арсенал»)

Главный гол тура на счету форварда тульского «Арсенала», который отличился «ударом скорпиона». Нечасто в чемпионате России увидишь такие действия, но Лука Джорджевич порадовал футбольных эстетов. Спасибо ему за это!

Финты тура. Михаил Игнатов («Спартак»)

Благодарим и 18-летнего полузащитника «Спартака», который становится лучом надежды в темном царстве спартаковских неудач. В игре с «Рубином» Михаил продемонстрировал очень крутое обращение с мячом, в одном эпизоде оставил не у дел четырех оппонентов. 

Джокер тура. Егор Сорокин («Рубин»)

В том же казанском матче состоялось еще одно знаменательное событие. Уже в добавленное время второго тайма Курбан Бердыев выпустил на поле центрального защитника Сорокина, чтобы габаритный парень помог атаке. Егор добежал от центральной линии в штрафную площадь «Спартака», поспел на подачу с угла поля и забил первым же касанием на пятой секунде пребывания на поле. Бывает же! 

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Артём Яковлев
Артём Яковлев
16 ноября в 14:47
эхх
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   31 / 801
31 октября в 18:35
Все на своих местах) Но Гиля ничего сверхественного не сделал... Не помню кто, но в этом туре дважды в одной атаке выручил!) Вот это было суперспасение)
Jum13
Jum13 ответил mugik1973
   10 / 801
31 октября в 16:15
Ты давно смотрел матчи табуна? Поэтому не смеши мои тапочки
Взять вот любую игру свинарни. Цель одна - добежать до штрафной (а если получится - забежать в штрафную) и там исполнить гимнастический номер в надежде на штрафной, корчась при этом в предсмертных муках. Но лучше всего у тарасовских гимнастов получается нагибаться, как, например, в матчах с ПАОКом или Рапидом
mugik1973
mugik1973 ответил Jum13
   714 / 801
31 октября в 15:15
Ты давно смотрел матчи табуна? Поэтому не смеши мои тапочки
Байкал-38
Байкал-38 ответил Коля58
   435 / 801
31 октября в 10:32
Спартаковские болельщики всегда отличались терпимостью к своим игрокам и игрочишкам ))
У спартачей в крови своих же "опускать"!!!
Коля58
Коля58 ответил Байкал-38
   119 / 801
31 октября в 10:15
Скандирование тура. «Глушаков - го***н!» Просто браво!!!
Спартаковские болельщики всегда отличались терпимостью к своим игрокам и игрочишкам ))
Коля58
Коля58 ответил Jum13
   119 / 801
31 октября в 10:13
Ты такой смешной, стрелочник ))) Сама история Пищевика пронизана духом гимнастики и гуттаперчивости. Поэтому так грациозно Максименко по три штуки вытаскивают, а спартачи ЧР и ЕК раз за разом так грациозно нагибаются )))
    Коля58
    Коля58
       119 / 801
    31 октября в 10:11
    Что можно сказать о выборе Черданцева? Не всяк кулик хвали свое болото ))
    Jum13
    Jum13 ответил mugik1973
       10 / 801
    31 октября в 09:16
    Учитель гимнастики в цска работает об этом гончаренко сам признался в воскресенье после игры с краснодаром
    Ты такой смешной, стрелочник )))
    Сама история Пищевика пронизана духом гимнастики и гуттаперчивости. Поэтому так грациозно Максименко по три штуки вытаскивают, а спартачи ЧР и ЕК раз за разом так грациозно нагибаются )))
    mikysss
    mikysss
    31 октября в 07:43
    сборную составляют, а меня антиспартаковские админы снова банят ни за что... Спасибо
    Авербуx
    Авербуx
    31 октября в 02:44
    слабовато по любому
    Правдин Семён
    Правдин Семён
       124 / 801
    31 октября в 00:05
    Тут вопросов нет.
    mugik1973
    mugik1973 ответил Jum13
       714 / 801
    30 октября в 23:39
    Учитель гимнастики в цска работает об этом гончаренко сам признался в воскресенье после игры с краснодаром
    pomor45
    pomor45
       100 / 801
    30 октября в 22:23
    Любая из этих всех символических сборных не потянула бы даже в ПФЛ.
    Питермeн
    Питермeн
       393 / 801
    30 октября в 21:31
    Зенит можно в полном составе ставить за образцовую победу на классе над аутсайдером!
    Байкал-38
    Байкал-38
       435 / 801
    30 октября в 18:57
    Скандирование тура. «Глушаков - го***н!»
    Просто браво!!!
    SHMEL
    SHMEL
       66 / 801
    30 октября в 18:52
    По всем кроме Комбарова согласен.
    Faustello
    Faustello
       49 / 801
    30 октября в 16:42
    Эдер в этом списке как издёвка ко всему нашему футболу )))
    Jum13
    Jum13
       10 / 801
    30 октября в 16:22
    Вот Каррера дилетант - не распознал в Комбарове такой талантище! А спартачи его так ругали. И Кутепов тоже в сборной. И это ещё новый учитель гимнастики не обратил внимание на Глушакова, Самедова и Ещенко! Всё - новый имдж спартака начал раскрываться! Нужно больше пенальти!
    Roger Young
    Roger Young
       621 / 801
    30 октября в 16:21
    Забил гол аутсайдеру, уже в сборной тура. Паредес попал в список слишком дешево.

    Даже удар был не шедевр, просто вратарь ошибся.
    амурец
    амурец
       84 / 801
    30 октября в 16:14
    Комбаров?за гол с пенальти? По воротникам Гиля конечно крутой кипер может один и лучших, го отстоять на ноль с Енисеем это не подвиг, а вот благодаря Максименко Спартак опять не опустили (к сожалению) ну остальные по делу
    makkie
    makkie
       42 / 801
    30 октября в 16:10
    Дожили, радуемся игре Комбарова из-за отсутствия ошибок и явных провалов :)

    Хотя брат уже ветеран Спартака - в 16 футболистов с наибольшим количеством матчей вошёл вчера.
    denmig
    denmig
       131 / 801
    30 октября в 15:56
    Вот! Чуть более тщательно поработали, и все абсолютно по делу! Через / только неадо Курбана Курбанова добавить! - так угадать с заменой даже не в последние минуты, а последние секунды, дорогого стоит! Четки !)))
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