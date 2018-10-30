Сборная 12-го тура: яркие защитники и «Скорпион»

30 октября 2018, 16:00

12-й тур РПЛ обошелся без героев, но с формированием состава символической сборной «Соккер.ру» проблем не возникло. Встречайте отличившихся со знаком «плюс» игроков!

Вратарь

Гильерме («Локомотив»)

Гильерме настаивает, что счет не должен вводить в заблуждение («Локо» выиграл 3:0 у «Енисея»), и к голкиперу стоит прислушаться, ведь он совершил семь сэйвов в матче с красноярским клубом. Вызов в сборную России и октябрьские матчи явно воодушевили вратаря, который сейчас на подъеме. Вот и в этом туре Гильерме – номер один среди вратарей, хотя запомнились и яркие спасения Левашова и Максименко.

Защитники

Григорий Морозов («Динамо»)

Григорий Морозов провел качественный матч против «Ахмата», хотя в соперниках по бровке у него были мощный Думбия и напористый Мохаммади – один из лучших латералей РПЛ . Динамовец не испугался, ловко сработал в отборе, но и атаковать не забывал: на счету Морозова и прорывы, и успешные обводки, и нацеленные передачи в штрафную площадь. Фланги «Динамо» выглядят весьма перспективно с Константином Раушем слева и Григорием Морозовым в такой форме.

Рагнар Сигурдссон («Ростов»)

После каждого матча Федерация футбола Ростовской области награждает призом лучшего игрока в составе «Ростова». Забавно вышло в матче с «Анжи»: на стадионе уже объявили о том, что статуэтка достанется Сигурдссону, но главное действие исландца в этом матче было еще впереди. Буквально на последних секундах Рагнар немыслимым образом выбил мяч с ленточки ворот головой, тем самым не дал «Ростову» упустить столь важную победу.

Павел Аликин («Уфа»)

Если Сигурдссон совершил результативное действие, отменив гол соперника, то Аликин сам забил в ворота «Урала». Отличился центральный защитник во время второй атакующей волны после розыгрыша стандарта: остался на позиции центрфорварда и аккуратно пробил с близкого расстояния. С учетом качественной игры в обороне предоставляем Павлу место в символической сборной.

Дмитрий Комбаров («Спартак»)

Вот так вот! Не ждали?! Да, Комбарова привычнее видеть в антисборной, но когда на стороне Дмитрия факты, нет причин «хейтить» его. В отличие от соперника по бровке Устинова, Комбаров прибавил по ходу матча: стал выигрывать единоборства, забирать мяч в ногах у противников, а еще заработал и лично реализовал пенальти в ворота «Рубина».

Полузащитники

Леандро Паредес («Зенит»)

«Зенит» не заслужил комплименты за игру против «Крыльев Советов», но иногда достаточно действий одного классного игрока, чтобы одержать победу. А победа при не самой яркой игре – признак уже командного класса. Леандро Паредес дирижировал игрой «сине-бело-голубых» в центре поля, за счет своих индивидуальных качеств забил единственный в матче гол.

Артур Юсупов («Ростов»)

Мощная игра Юсупова против «Анжи»! Артур был больше остальных полузащитников задействован в розыгрышах мяча: сделал 64 передачи, из которых 59 оказались точными (92%), 7 обостряющих пасов и один результативный – на голову Сигурдарсону. Если бы Юсупов демонстрировал такое качество и объем в каждом матче, а не только против «Анжи», чья полузащита выглядела откровенно пассивно, то снова стал бы кандидатом в сборную России.

Алексей Миранчук («Локомотив»)

В середине первого тайма Алексей открыл счет, нанеся мощный удар из сутолоки в штрафной площади «Енисея», а в концовке встречи еще и вывел Эдера один на один с вратарем, португалец одарил себя голом, а партнера – «ассистом». Были и другие заметные действия в атаке от Миранчука, после одного из его ударов во втором тайме мяч просвистел над девяткой ворот Филиппова.

Нападающие

Виктор Классон («Краснодар»)

После неудачной игры в прошлом туре (доигрался до антисборной) швед вернулся в число героев. Классон показал реакцию на свою игру, выдал хороший матч после плохого. Во-первых, Виктор не замечал оппонентов на фланге – рвал бровку очень лихо, во-вторых, сделал шесть отборов и столько же раз подбирал бесхозные мячи у чужой штрафной – крайне полезные показатели. В-третьих, Классон забил победный гол в ворота ЦСКА . Виктор – один из самых эффективных игроков в РПЛ .

Ари («Краснодар»)

Не забываем и об Ари, который своими действиями вдохновил «Краснодар» на волевую победу над ЦСКА . Бразилец с российским паспортом напрямую поучаствовал в обоих голах: сначала забил сам, а потом отдал результативный пас на Классона. Ари вообще очень любит огорчать армейцев, вот и на этот раз не упустил своего шанса после того, как ЦСКА отошел в оборону, предоставив «быкам» больше пространства.

Эдер («Локомотив»)

Интрига в матче «Енисей» - «Локомотив» сохранялась до 80-х минут, когда все вопросы были сняты голами Фернандеша и Эдера. Португальский форвард сначала ассистировал соотечественнику, а потом забил и сам.

Тренер

Мурад Мусаев («Краснодар»)

«Краснодар» и их тренер до последнего верили в возможность положительного исхода игры с ЦСКА , так что в первую очередь нужно отмечать изменение в менталитете «быков», которые при молодом тренере перестали бояться именитых соперников, будь это матч дома или на выезде. Кроме того, Мусаев провел своевременные замены, нацеленные на усиление атаки: бросил в бой Куэву и Игнатьева, а еще раньше заменил Рамиреса на Вандерсона. «Краснодар» усиливал атаку по ходу игры и победил, перевернув всё с ног на голову за три минуты, ЦСКА начал осторожничать и проиграл.

Антисборная 12-го тура: нелепые защитники и беспечные стрелки

«Скорпион» тура. Лука Джорджевич («Арсенал»)

Главный гол тура на счету форварда тульского «Арсенала», который отличился «ударом скорпиона». Нечасто в чемпионате России увидишь такие действия, но Лука Джорджевич порадовал футбольных эстетов. Спасибо ему за это!

Финты тура. Михаил Игнатов («Спартак»)

Благодарим и 18-летнего полузащитника «Спартака», который становится лучом надежды в темном царстве спартаковских неудач. В игре с «Рубином» Михаил продемонстрировал очень крутое обращение с мячом, в одном эпизоде оставил не у дел четырех оппонентов.

Джокер тура. Егор Сорокин («Рубин»)

В том же казанском матче состоялось еще одно знаменательное событие. Уже в добавленное время второго тайма Курбан Бердыев выпустил на поле центрального защитника Сорокина, чтобы габаритный парень помог атаке. Егор добежал от центральной линии в штрафную площадь «Спартака», поспел на подачу с угла поля и забил первым же касанием на пятой секунде пребывания на поле. Бывает же!