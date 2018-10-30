Сборная 12-го тура: яркие защитники и «Скорпион»

12-й тур РПЛ обошелся без героев, но с формированием состава символической сборной «Соккер.ру» проблем не возникло. Встречайте отличившихся со знаком «плюс» игроков!
Вратарь
Гильерме («Локомотив»)
Гильерме настаивает, что счет не должен вводить в заблуждение («Локо» выиграл 3:0 у «Енисея»), и к голкиперу стоит прислушаться, ведь он совершил семь сэйвов в матче с красноярским клубом. Вызов в сборную России и октябрьские матчи явно воодушевили вратаря, который сейчас на подъеме. Вот и в этом туре Гильерме – номер один среди вратарей, хотя запомнились и яркие спасения Левашова и Максименко.
Защитники
Григорий Морозов («Динамо»)
Григорий Морозов провел качественный матч против «Ахмата», хотя в соперниках по бровке у него были мощный Думбия и напористый Мохаммади – один из лучших латералей РПЛ. Динамовец не испугался, ловко сработал в отборе, но и атаковать не забывал: на счету Морозова и прорывы, и успешные обводки, и нацеленные передачи в штрафную площадь. Фланги «Динамо» выглядят весьма перспективно с Константином Раушем слева и Григорием Морозовым в такой форме.
Рагнар Сигурдссон («Ростов»)
После каждого матча Федерация футбола Ростовской области награждает призом лучшего игрока в составе «Ростова». Забавно вышло в матче с «Анжи»: на стадионе уже объявили о том, что статуэтка достанется Сигурдссону, но главное действие исландца в этом матче было еще впереди. Буквально на последних секундах Рагнар немыслимым образом выбил мяч с ленточки ворот головой, тем самым не дал «Ростову» упустить столь важную победу.
Павел Аликин («Уфа»)
Если Сигурдссон совершил результативное действие, отменив гол соперника, то Аликин сам забил в ворота «Урала». Отличился центральный защитник во время второй атакующей волны после розыгрыша стандарта: остался на позиции центрфорварда и аккуратно пробил с близкого расстояния. С учетом качественной игры в обороне предоставляем Павлу место в символической сборной.
Дмитрий Комбаров («Спартак»)
Вот так вот! Не ждали?! Да, Комбарова привычнее видеть в антисборной, но когда на стороне Дмитрия факты, нет причин «хейтить» его. В отличие от соперника по бровке Устинова, Комбаров прибавил по ходу матча: стал выигрывать единоборства, забирать мяч в ногах у противников, а еще заработал и лично реализовал пенальти в ворота «Рубина».
Полузащитники
Леандро Паредес («Зенит»)
«Зенит» не заслужил комплименты за игру против «Крыльев Советов», но иногда достаточно действий одного классного игрока, чтобы одержать победу. А победа при не самой яркой игре – признак уже командного класса. Леандро Паредес дирижировал игрой «сине-бело-голубых» в центре поля, за счет своих индивидуальных качеств забил единственный в матче гол.
Артур Юсупов («Ростов»)
Мощная игра Юсупова против «Анжи»! Артур был больше остальных полузащитников задействован в розыгрышах мяча: сделал 64 передачи, из которых 59 оказались точными (92%), 7 обостряющих пасов и один результативный – на голову Сигурдарсону. Если бы Юсупов демонстрировал такое качество и объем в каждом матче, а не только против «Анжи», чья полузащита выглядела откровенно пассивно, то снова стал бы кандидатом в сборную России.
Алексей Миранчук («Локомотив»)
В середине первого тайма Алексей открыл счет, нанеся мощный удар из сутолоки в штрафной площади «Енисея», а в концовке встречи еще и вывел Эдера один на один с вратарем, португалец одарил себя голом, а партнера – «ассистом». Были и другие заметные действия в атаке от Миранчука, после одного из его ударов во втором тайме мяч просвистел над девяткой ворот Филиппова.
Нападающие
Виктор Классон («Краснодар»)
После неудачной игры в прошлом туре (доигрался до антисборной) швед вернулся в число героев. Классон показал реакцию на свою игру, выдал хороший матч после плохого. Во-первых, Виктор не замечал оппонентов на фланге – рвал бровку очень лихо, во-вторых, сделал шесть отборов и столько же раз подбирал бесхозные мячи у чужой штрафной – крайне полезные показатели. В-третьих, Классон забил победный гол в ворота ЦСКА. Виктор – один из самых эффективных игроков в РПЛ.
Ари («Краснодар»)
Не забываем и об Ари, который своими действиями вдохновил «Краснодар» на волевую победу над ЦСКА. Бразилец с российским паспортом напрямую поучаствовал в обоих голах: сначала забил сам, а потом отдал результативный пас на Классона. Ари вообще очень любит огорчать армейцев, вот и на этот раз не упустил своего шанса после того, как ЦСКА отошел в оборону, предоставив «быкам» больше пространства.
Эдер («Локомотив»)
Интрига в матче «Енисей» - «Локомотив» сохранялась до 80-х минут, когда все вопросы были сняты голами Фернандеша и Эдера. Португальский форвард сначала ассистировал соотечественнику, а потом забил и сам.
Тренер
Мурад Мусаев («Краснодар»)
«Краснодар» и их тренер до последнего верили в возможность положительного исхода игры с ЦСКА, так что в первую очередь нужно отмечать изменение в менталитете «быков», которые при молодом тренере перестали бояться именитых соперников, будь это матч дома или на выезде. Кроме того, Мусаев провел своевременные замены, нацеленные на усиление атаки: бросил в бой Куэву и Игнатьева, а еще раньше заменил Рамиреса на Вандерсона. «Краснодар» усиливал атаку по ходу игры и победил, перевернув всё с ног на голову за три минуты, ЦСКА начал осторожничать и проиграл.
Антисборная 12-го тура: нелепые защитники и беспечные стрелки
«Скорпион» тура. Лука Джорджевич («Арсенал»)
Главный гол тура на счету форварда тульского «Арсенала», который отличился «ударом скорпиона». Нечасто в чемпионате России увидишь такие действия, но Лука Джорджевич порадовал футбольных эстетов. Спасибо ему за это!
Финты тура. Михаил Игнатов («Спартак»)
Благодарим и 18-летнего полузащитника «Спартака», который становится лучом надежды в темном царстве спартаковских неудач. В игре с «Рубином» Михаил продемонстрировал очень крутое обращение с мячом, в одном эпизоде оставил не у дел четырех оппонентов.
Джокер тура. Егор Сорокин («Рубин»)
В том же казанском матче состоялось еще одно знаменательное событие. Уже в добавленное время второго тайма Курбан Бердыев выпустил на поле центрального защитника Сорокина, чтобы габаритный парень помог атаке. Егор добежал от центральной линии в штрафную площадь «Спартака», поспел на подачу с угла поля и забил первым же касанием на пятой секунде пребывания на поле. Бывает же!
Сама история Пищевика пронизана духом гимнастики и гуттаперчивости. Поэтому так грациозно Максименко по три штуки вытаскивают, а спартачи ЧР и ЕК раз за разом так грациозно нагибаются )))
Сама история Пищевика пронизана духом гимнастики и гуттаперчивости. Поэтому так грациозно Максименко по три штуки вытаскивают, а спартачи ЧР и ЕК раз за разом так грациозно нагибаются )))
Просто браво!!!
Просто браво!!!
Даже удар был не шедевр, просто вратарь ошибся.
Даже удар был не шедевр, просто вратарь ошибся.
Хотя брат уже ветеран Спартака - в 16 футболистов с наибольшим количеством матчей вошёл вчера.
Хотя брат уже ветеран Спартака - в 16 футболистов с наибольшим количеством матчей вошёл вчера.