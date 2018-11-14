Мимолётное возвращение Уэйна

14 ноября 2018, 10:10

В товарищеском матче между сборными Англии и США на «Уэмбли» снова можно будет увидеть Уэйна Руни. «Соккер.ру» - об историческом герое для английской команды.

С выдающимися деятелями нужно прощаться по-особому. Недостаточно просто взять и сказать: «Я завершаю карьеру в сборной Англии». Концовка в таком случае получается смазанной. Именно так случилось в 2016 году, когда Руни решил, что больше не будет полезен для своей национальной команды. Это, кстати, не самое логичное решение, поскольку Уэйну на тот момент был 31 год, а это не самый ветеранский возраст. Спросите у каких-нибудь итальянцев, которые играют почти до 40 лет.

Но Руни решил дать дорогу молодым и сосредоточиться на клубном футболе. К тому же наступала пора перемен. После многих лет в «Манчестер Юнайтед» Руни задумался о том, чтобы сменить команду, снова уступив место на «Олд Траффорд» кому-то более шустрому и юному. Символичным стало возвращение Уэйна в «Эвертон», откуда в 2004 году форвард и перебрался в « МЮ », когда никто не подозревал, что он станет на долгие годы олицетворением атак «Красных дьяволов».

Когда теперь найдется футболист, который побьет рекорд Руни по количеству голов в МЮ ? Их у Уэйна 253 штуки за карьеру в Манчестере. По многим показателям этот форвард уникален для Англии, где в принципе быть особенным очень тяжело, учитывая, как много там звезд, как много там денег, как быстро все меняется и движется в Премьер-Лиге. Быть одним из лучших в АПЛ сложнее, чем в любой другой лиге. Но Руни удалось этого добиться. Возможно, поэтому он относительно рано решил сбавить ритм.

Сейчас не кажется, что ему всего лишь 33 года. Есть ощущение, что Уэйн на поле пылит уже очень и очень давно. А все из-за его раннего расцвета, он успел к этим 33 годам сделать очень многое. Даже в той самой сборной Англии. Становился самым молодым автором гола, успел сыграть за англичан на трех чемпионатах Европы и трех чемпионатах мира. А самое главное, он является лучшим бомбардиром сборной Англии в истории с 53 голами.

И прощальный матч с США подарит возможность пополнить этот счет. К тому же число матчей будет доведено до круглого – 120. Надо отметить, что забить 54-й мяч Руни будет непросто, поскольку он выйдет на поле лишь в конце игры на символические десять минут. Об этом рассказал главный тренер англичан Гарет Саутгейт, которому пришлось даже оправдываться за то, что он вообще пригласил Руни на этот матч.

Довольно странная история, учитывая, что ценность Уэйна очевидна, его историческая значимость для сборной невероятна, а матч вообще товарищеский, и тут нет никакого риска. Особенно в выходе на десять минут. Да и нельзя сказать, что Руни выйдет на поле в статусе ветерана, который играет по полчаса в полгода в своем клубе. Уэйн отправился в этом году в США доигрывать, так скажем, снова решив понизить интенсивность игры, чуть отступить, поскольку в «Эвертоне» уже не ощущал необходимой легкости.

А вот для MLS его мощи, энергии и техники еще хватало. Даже обидно, что «Ди Си Юнайтед» Руни покинул плей-офф на стадии 1/8 финала. Позднее Уэйн признался, что его команда вообще вряд ли заслуживала выход в плей-офф. Ведь Руни прибыл туда, когда клуб находился в упадочном состоянии и вообще не мечтал о попадании в игры на выбывание по итогам регулярного чемпионата.

Но Руни удивительно быстро адаптировался, заслужив место в символической сборной MLS . Уэйн стал лидером «Ди Си Юнайтед» с ходу. Он провел за команду в итоге 21 матч, забил 12 мячей и сделал семь голевых передач. Причем некоторые из его голов в MLS получались просто шедевральными. Но судьба зачастую любит подшучивать, поэтому в решающем матче в плей-офф Руни не забил пенальти.

И даже после этого Руни не заслужил критики со стороны болельщиков, которым он, по сути, вообще подарил преображение команды и ее подъем. На поле все строилось вокруг него. Еще в своей английской карьере Руни с набором опыта все больше перемещался с позиции ударного форварда на более «конструкторские», скажем так. Он играл и второго нападающего, и флангового, опускался вообще в центр поля, откуда руководил процессами.

После нынешнего сезона Уэйн, который всегда тонко чувствует, когда нужно отступить, чтобы продолжать играть, а не отсиживаться на скамейке ввиду неконкурентоспособности, заявил, что хочет до конца карьеры выступать в MLS . И он еще способен принести немало пользы. А для Руни очень важно именно оставаться актуальным, полезным. Он не хочет затягивать до последнего и становиться обузой для команды.

Этим он руководствовался, совершая переходы, принимая решение о завершении карьеры в сборной. Да даже с прощальным матчем Руни решил повременить. Ему предлагали сделать это еще весной, перед чемпионатом мира, однако Уэйн отказался, поскольку не хотел даже своим мимолетным появлением занимать чье-то место в составе и мешать подготовке к ЧМ -2018. Это очень чуткий человек.