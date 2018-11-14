  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. Премьер-Лига
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Азербайджан. Премьер-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Чемпионшип
  • Аргентина. Примера
  • Армения. Премьер-лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Болгария. Первая лига
  • Бразилия. Серия А
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Либертадорес
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Кубок
  • Россия. Премьер-Лига U21
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Словения. Первая Лига
  • Турция. Супер-Лига
  • Украина. Премьер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Высшая лига
  • Швейцария. Суперлига
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Борнмут -:-  Арсенал 3.56 3.90 2.06
Италия. Серия А 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Наполи -:-  Кьево 1.126 10.00 26.00
20:00 сегодня  Лацио -:-  Милан 1.85 3.88 4.40
Россия. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Спартак М -:-  Крылья Советов 1.57 4.05 6.05
16:30 сегодня  Краснодар -:-  Арсенал Т 1.49 4.333 6.80
19:00 сегодня  Зенит -:-  Ростов 1.76 3.40 5.35
ГлавнаяБлогиПЕРСОНАльная опека

Мимолётное возвращение Уэйна

14 ноября 2018, 10:10

В товарищеском матче между сборными Англии и США на «Уэмбли» снова можно будет увидеть Уэйна Руни. «Соккер.ру» - об историческом герое для английской команды.

С выдающимися деятелями нужно прощаться по-особому. Недостаточно просто взять и сказать: «Я завершаю карьеру в сборной Англии». Концовка в таком случае получается смазанной. Именно так случилось в 2016 году, когда Руни решил, что больше не будет полезен для своей национальной команды. Это, кстати, не самое логичное решение, поскольку Уэйну на тот момент был 31 год, а это не самый ветеранский возраст. Спросите у каких-нибудь итальянцев, которые играют почти до 40 лет.

Но Руни решил дать дорогу молодым и сосредоточиться на клубном футболе. К тому же наступала пора перемен. После многих лет в «Манчестер Юнайтед» Руни задумался о том, чтобы сменить команду, снова уступив место на «Олд Траффорд» кому-то более шустрому и юному. Символичным стало возвращение Уэйна в «Эвертон», откуда в 2004 году форвард и перебрался в «МЮ», когда никто не подозревал, что он станет на долгие годы олицетворением атак «Красных дьяволов».

Когда теперь найдется футболист, который побьет рекорд Руни по количеству голов в МЮ? Их у Уэйна 253 штуки за карьеру в Манчестере. По многим показателям этот форвард уникален для Англии, где в принципе быть особенным очень тяжело, учитывая, как много там звезд, как много там денег, как быстро все меняется и движется в Премьер-Лиге. Быть одним из лучших в АПЛ сложнее, чем в любой другой лиге. Но Руни удалось этого добиться. Возможно, поэтому он относительно рано решил сбавить ритм.

Сейчас не кажется, что ему всего лишь 33 года. Есть ощущение, что Уэйн на поле пылит уже очень и очень давно. А все из-за его раннего расцвета, он успел к этим 33 годам сделать очень многое. Даже в той самой сборной Англии. Становился самым молодым автором гола, успел сыграть за англичан на трех чемпионатах Европы и трех чемпионатах мира. А самое главное, он является лучшим бомбардиром сборной Англии в истории с 53 голами.

И прощальный матч с США подарит возможность пополнить этот счет. К тому же число матчей будет доведено до круглого – 120. Надо отметить, что забить 54-й мяч Руни будет непросто, поскольку он выйдет на поле лишь в конце игры на символические десять минут. Об этом рассказал главный тренер англичан Гарет Саутгейт, которому пришлось даже оправдываться за то, что он вообще пригласил Руни на этот матч.

Довольно странная история, учитывая, что ценность Уэйна очевидна, его историческая значимость для сборной невероятна, а матч вообще товарищеский, и тут нет никакого риска. Особенно в выходе на десять минут. Да и нельзя сказать, что Руни выйдет на поле в статусе ветерана, который играет по полчаса в полгода в своем клубе. Уэйн отправился в этом году в США доигрывать, так скажем, снова решив понизить интенсивность игры, чуть отступить, поскольку в «Эвертоне» уже не ощущал необходимой легкости.

А вот для MLS его мощи, энергии и техники еще хватало. Даже обидно, что «Ди Си Юнайтед» Руни покинул плей-офф на стадии 1/8 финала. Позднее Уэйн признался, что его команда вообще вряд ли заслуживала выход в плей-офф. Ведь Руни прибыл туда, когда клуб находился в упадочном состоянии и вообще не мечтал о попадании в игры на выбывание по итогам регулярного чемпионата.

Но Руни удивительно быстро адаптировался, заслужив место в символической сборной MLS. Уэйн стал лидером «Ди Си Юнайтед» с ходу. Он провел за команду в итоге 21 матч, забил 12 мячей и сделал семь голевых передач. Причем некоторые из его голов в MLS получались просто шедевральными. Но судьба зачастую любит подшучивать, поэтому в решающем матче в плей-офф Руни не забил пенальти.

И даже после этого Руни не заслужил критики со стороны болельщиков, которым он, по сути, вообще подарил преображение команды и ее подъем. На поле все строилось вокруг него. Еще в своей английской карьере Руни с набором опыта все больше перемещался с позиции ударного форварда на более «конструкторские», скажем так. Он играл и второго нападающего, и флангового, опускался вообще в центр поля, откуда руководил процессами.

После нынешнего сезона Уэйн, который всегда тонко чувствует, когда нужно отступить, чтобы продолжать играть, а не отсиживаться на скамейке ввиду неконкурентоспособности, заявил, что хочет до конца карьеры выступать в MLS. И он еще способен принести немало пользы. А для Руни очень важно именно оставаться актуальным, полезным. Он не хочет затягивать до последнего и становиться обузой для команды.

Этим он руководствовался, совершая переходы, принимая решение о завершении карьеры в сборной. Да даже с прощальным матчем Руни решил повременить. Ему предлагали сделать это еще весной, перед чемпионатом мира, однако Уэйн отказался, поскольку не хотел даже своим мимолетным появлением занимать чье-то место в составе и мешать подготовке к ЧМ-2018. Это очень чуткий человек.

Поэтому уж за что, а за организацию таких проводов для Руни, критиковать руководство сборной не стоит. К тому же вырученные средства после матча с США пойдут на благотворительность. Дело достойное и благородное – именно такими старается всю карьеру заниматься Руни.

Поделиться
Другие материалы по теме
Снайперы АПЛ. Салах, Кейн и Агуэро скатились, а Лукаку – нет
Вчера, 16:00Станислав Горин в блоге Магический шарКомментарии5
Официально«Реал» опубликовал заявление относительно Рамоса
23 ноября Комментарии16
Игроки «Севильи» побывали в Средневековье и Древнем Египте
23 ноября Комментарии4
Александер-Арнольд мечтает играть за «Ливерпуль» всю карьеру
23 ноября Комментарии9
5 лучших африканских футболистов прямо сейчас
23 ноябряАлександр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии17
Видаль отчаянно хочет застолбить место в стартовом составе «Барселоны»
22 ноября Комментарии6
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
14 ноября в 14:51
Верное решение.Уэйн заслужил проводы.Но лучше бы дали отыграть хотя бы тайм.
DXTK
DXTK
   93 / 799
14 ноября в 11:25
Пожелаем Руни хорошей игры, думаю он может даже весь матч отыграть.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100