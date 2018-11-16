Голландия vs Франция. «Апельсинами» по «мушкетерам»

16 ноября 2018, 20:26

«Соккер.ру» застыл в ожидании решающего матча в первой группе высшего дивизиона Лиги Наций: Францию устроит ничья, Нидерландам оставит шансы на первое место только победа.

Турнирная ситуация

В финальный турнир Лиги Наций от группы 1 может отправиться Франция или Голландия, немцы лишились шансов. При этом «оранжевые», у которых осталось еще два матча против каждого из оппонентов, могут и финишировать на первой строчке, и вылететь в дивизион B – все в их руках. Игра в Роттердаме имеет ключевое значение, сегодня Франция может официально выиграть группу или оставить голландцам шанс на первую строчку. Давайте еще раз проговорим возможные варианты развития турнирных событий.

Победа Франции. Чемпионы мира резервируют за собой первую строчку, голландцы в последнем туре будут играть на выезде с Германией за сохранение прописки в Лиге A. В матче с немцами их устроит победа или ничья.

Ничья. Франция выигрывает группу, голландцам для сохранения прописки в классе сильнейших достаточно будет не проиграть Германии в четыре мяча.

Победа Нидерландов. Германия автоматически вылетает в Лигу B. Победа голландцев над немцами в последнем туре обеспечит им первое место. Может хватить и ничьей – будет зависеть от того, на чьей стороне в паре Франция – Нидерланды окажется преимущество личных встреч (при двух победах в ход идут дополнительные параметры: разница голов, голы на выезде) после матча в Роттердаме. В случае победы сегодня и поражения от Германии «оранжевые» останутся вторыми, Франция выиграет группу.

Лига Наций. Полный турнирный расклад перед финишем

История противостояния

Франция против Нидерландов – это классика европейского футбола. Впервые они сошлись на одном поле в 1908 году, 110 лет назад. Голландцы выиграли крупно – 4:1, они вообще доминировали поначалу, до Второй мировой «оранжевые» одерживали победы 5:0, 8:1, 6:1, но позже Франция включилась и наверстала упущенное: на счету «трехцветных» 13 побед в 27-ми встречах, их соперники выигрывали 10 раз, при этом зафиксировано всего четыре ничьих! Компромиссы этим ребятам не нравятся. А вот по забитым мячам по-прежнему лидируют голландцы, слишком мощный задел создали в начале соперничества – 54 гола против 47 у французов.

Франция и Голландия трижды пересекались на крупных турнирах: Евро-1996, Евро-2000 и Евро-2008. В первом случае французы выиграли в четвертьфинале по пенальти после нулевой ничьей в основное и дополнительное время, потом голландцы дважды оказывались сильнее на групповых стадиях – 3:2 и 4:1. Эта самая крупная победа десятилетней давности на Евро-2008 – последняя для голландцев в противостоянии, следующие пять матчей выиграли французы. Сначала две товарищеские игры (2:0 и 3:2), затем два матча в рамках отбора ЧМ -2018, куда «оранье» не попали (1:0 и 4:0), и, наконец, победа в первом круге Лиги Наций на «Стад де Франс» - 2:1. Голландцам сегодня придется сломать уже закостеневшую черную серию, чтобы сохранить шансы на участие в финальном турнире Лиги Наций.

Кадровый вопрос

В составе сборной Нидерландов нет серьезных потерь, все ключевые футболисты в распоряжении Рональда Кумана. А вот Дидье Дешаму предстоит поломать голову, ведь чемпионскому составу необходимы заплатки из-за травм. Отсутствие Марсьяля – досадный момент, ведь Антони в хорошей форме и мог бы помочь сборной, но по нему Дешам не будет плакать: форвард МЮ даже в заявку на чемпионат мира не попадал. То ли дело недостача другого манка – Поля Погба. Вот уж без кого центр поля осиротеет. А еще раньше вылетел из строя Умтити, без него уже играли. Остался неприкаянным и левый фланг обороны без Люка Эрнандеса и Бенжамена Менди, зато в сборную вызван брат последнего – Ферлан, он тоже левый защитник. Сыграть на этой позиции может и Люка Динь.

Схемотехника

Рональд Куман придерживается традиционной голландской философии, которая строится вокруг схемы 4-3-3. Если говорить о двух предыдущих матчах Лиги Наций, то восемь футболистов сыграли и с Францией, и Германией, только на трех позициях была ротация: справа в защите, одна из позиций в центре поля (третий парень в компанию к Де Йонгу и Вейналдуму) и одно из мест в тройке атаки. В обоих случаях Куман сыграл с Мемфисом Депаем в роли «ложной девятки», и тренеру, похоже, пришлась по вкусу эта находка. Впрочем, под Францию может быть другой план, например, с Люком де Йонгом на острие, но тут такое: в голову к Куману не залезешь.

Ориентировочный состав Нидерландов (4-3-3): Силлессен – Думфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд – Френки де Йонг, Вейналдум, Стротман – Бабель, Бергвейн (Промес, Люк де Йонг), Депай.

У Дидье Дешама тоже сформировавшийся тренерский почерк в сборной Франции, и, естественно, тренер, выигравший чемпионат мира, не станет вдруг вносить кардинальные изменения из-за травм нескольких игроков. Франция сыграет 4-2-3-1, остается только понять, кто сыграет слева в защите и кем Дешам заменит Погба в центре поля. Только и всего.

Ориентировочный состав Франции (4-2-3-1): Льорис – Павар, Варан, Кимпембе, Динь – Канте, Н’Зонзи – Мбаппе, Гризманн, Матюиди – Жиру.

Букмекеры. Контора «Марафон» отдает небольшое преимущество французам - коэффициент на их победу составляет 2.50. Успех голландцев оценивается коэффициентом 2.875, ничья - 3.32.

Прогноз «Соккер.ру»: голландцы неспроста решили сыграть на шумном роттердамском «Де Кюипе», ведь до этого дважды проиграли французам в Амстердаме. «Оранжевые» ожили при Кумане, но Франция сильнее и как команда, и индивидуально. Сегодня «трехцветные» оформят путевку в финальный турнир Лиги Наций. Рискну предположить, что одержат шестую подряд победу над Нидерландами, но счет не будет крупным – 1:0 или 2:1 в пользу чемпионов мира.