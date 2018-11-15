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Россия vs Германия. «Черчесовцы» против непобеждённых

15 ноября 2018, 19:10

Сборная России никогда не выигрывала у Германии, но «Соккер.ру» напоминает, что немцы не в лучшем состоянии, и это шанс для нашей сборной, которая, впрочем, тоже обескровлена.

Германия – Россия, товарищеский матч

Место и время: Лейпциг, «Ред Булл Арена», 22:45 по московскому времени

Богатая история личных встреч

Россия против Германии: футбольные поединки с 1912 года. В начале XX века сборная Российской Империи, к слову, проиграла 0:16, и это самое крупное поражение в истории отечественного футбола на все времена. Сборная СССР много играла против немцев из ФРГ и ГДР, даже команда под названием СНГ встречалась с Германией на Евро-1992, но если говорить о новейшей истории противостояния России и Бундесманшафт, то нужно знать, что за четверть века у нас ни единой победы. Четыре раза немцы оказывались сильнее (три матча из четырех были официальными) и лишь однажды наша команда натурально вырвала ничью 2:2 на последних минутах встречи. Дело было в 2005-м, национальной дружиной руководил Юрий Павлович Семин, а исторический гол, который позволил сборной России в первый и пока в последний раз не проиграть сборной Германии, забил Андрей Аршавин. Подробности русско-немецких разборок на футбольных полях в специальном материале на эту тему:

Россия vs Германия. Футбольное соперничество длиною в век

Как самочувствие?

Если говорить об общем фоне, то констатируем кажущийся невероятным факт: в 2018 году сборная России заметно успешнее и точно счастливее сборной Германии. Во-первых, наша команда – участник четвертьфинала чемпионата мира, одна из восьми сильнейших сборных планеты по итогам мирового первенства. Бундестим на мундиале не вышла из группы, заняла последнее место в квартете с Южной Кореей, Мексикой и Швецией. Во-вторых, в Лиге Наций немцы близки к вылету из дивизиона A в дивизион B, в то время как России осталось сделать шажок в обратном направлении.

В-третьих, результаты. Сборная России в 2018 году выиграла пять встреч и проиграла трижды, четыре раза играла вничью, после двух из этих матчей были серии пенальти, завершившиеся по-разному. Германия выиграла в трех матчах (у Саудовской Аравии, Швеции и Перу) и потерпела шесть поражений. И если Станислав Черчесов у нас ходит в героях нации после ЧМ-2018, то Йоахим Лев ходит по грани отставки и, возможно, покинет свой пост после ноябрьских матчей Бундесманшафт.

В-четвертых, атмосфера в команде и отношение болельщиков. Сборная России заставила снова поверить в себя, в то время как требовательная немецкая публика недоумевает и ожидается, что сегодня трибуны в Лейпциге будут полупустыми. Что касается внутреннего микроклимата, но Станислав Черчесов не берет в команду людей, которые могут негативно влиять на рабочий процесс, а вот Леву пришлось столкнуться с разногласиями в коллективе и непрофессионализмом. Говорят, Йоахиму даже пришлось затягивать гайки после ЧМ: отключать Wi-fi на базе сборной и вводить дисциплинарные взыскания за нарушение распорядка дня.

Составы команд и тактика

Германия. К сожалению, не увидим сильнейших составов в Лейпциге. Точно не сыграют против России Тони Кроос, Марко Ройс и Юлиан Дракслер. К этому же списку можно добавить форварда «Шальке» Марко Ута. А еще даже в заявке нет Джерома Боатенга и Марка-Андре тер Штегена, который, по мнению многих экспертов, сейчас выглядит предпочтительнее Нойера. В сентябре и октябре Йоахим Лев безбожно экспериментировал с тактикой и составом, Киммих у него играл в опорной зоне, центральных защитников было и двое, и трое, причем лучше всего у немцев получилось по схеме 3-4-3 в последнем матче против Франции. Все равно проиграли, но если отталкиваться от качества игры, все было далеко не безнадежно.

Ориентировочный состав Германии (3-4-3): Нойер – Хуммельс, Гинтер, Зюле – Керер, Горецка, Киммих, Шульц – Сане, Гнабри, Вернер.

Россия. На сборную России обрушилась настоящая эпидемия травм, выкосившая сразу нескольких основных игроков. Марио Фернандес, Головин, Зобнин, Черышев и Дзюба – это чертовски серьезные потери. Вот и кто из основного состава сборной России на ЧМ-2018 сыграет против Германии? Учитываем, что Игнашевич завершил футбольную карьеру, Акинфеев, Жирков и Самедов больше не играют за сборную, а Кутепов и Дзагоев не в тех кондициях, чтобы помогать национальной команде. Остаются только Кузяев и Газинский, которые на чемпионате мира конкурировали за одну позицию. Кстати, именно Юрий будет капитаном сборной России в  ноябрьских матчах.

Вот бы Станислав Черчесов еще и игровую схему на матч с Германией по секрету всему свету шепнул. Думаю, велики шансы, что сборная России откажется от привычной расстановки 4-2-3-1 и сыграет в трех центральных защитников. Немцев нужно сдерживать не только умением, но и числом, а тут еще и схему соперника можно «зазеркалить». Определенно, наша расстановка будет более ориентированной на оборону, но все же лучше 5-3-2, нежели 5-4-1. Видимо, место на острие в любом варианте займет Заболотный, а вот будет ли ему выделен помощник в лице Чалова или Ари – большой-большой вопрос, а еще в нападении или чуть глубже могут сыграть братья Миранчуки. Вариантов немало.

Ориентировочный состав России (5-3-2): Лунев – Набабкин, Нойштедтер, Джикия, Кудряшов, Рауш – Газинский, Кузяев, Ерохин – Чалов (Миранчук, Ари), Заболотный.

Прогноз «Соккер.ру»: очень хочется, чтобы сборная России сегодня не проиграла. А если чего-то сильно хочется, настолько, что у него нет шансов не сбыться, то так тому и быть. Победа таким составом будет чудом, но тактическую ничью с кризисными немцами дружине Черчесова выдавить по силам. 1:1, и никаких гвоздей!

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Все комментарии
112910415
112910415
   95 / 799
17 ноября в 17:25
...а побеждает всегда Германия
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
15 ноября в 20:56
Поставил на фору России +1,5 несколько штук.Коэффициент 2 дают.Подозрительно.Надеюсь, очкую зря и наши не дадут оторваться немцам.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
   226 / 799
15 ноября в 20:10
Только победа.
slavutih
slavutih
15 ноября в 19:38
Россия фора +1))
Дмитрий Климович 2
Дмитрий Климович 2
   171 / 799
15 ноября в 19:34
Не проиграем!
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