«Милан» - «Ювентус». За кого будут болеть Златан, Андреа и Эдгар?

11 ноября 2018, 20:00

Множество великих игроков представляли и «россонери», и «бьянконери». А «Соккер.ру» знает, за кого сегодня Ибрагимович, Пирло, Давидс и Бонуччи.

В Италии с переходами между принципиальными соперниками дела обстоят так, что у Джузеппе Меаццы. Легенда «Интера», на стадионе чьего имени сегодня сыграют, перешел сначала в соседский «Милан», а потом отправился в «Ювентус». Но сеньор Джузеппе уже не может рассказать, за кого будет болеть сегодня, а вот определить предпочтения других звезд, объединяющих два клуба, интересно.

Златан Ибрагимович

Кому симпатизирует? «Милану»

«„Милан“ - лучший клуб, за который я когда-либо играл», - экспертное мнение, ведь где только Златан не появлялся! В целом Ибрагимович болеет за Ибрагимовича, но и за «Милан» тоже топит. Райола даже опроверг слова самого Златана, что в «Милане» его больше не будет – «россонери» могут еще раз встретить шведа на поле.

Андреа Пирло

Кому симпатизирует? «Ювентусу»

Пирло – дипломат. Благодарит «Милан» за десять лет карьеры, технично подчеркивает, что именно в составе «россонери» был «первый опыт на высшем уровне», словно забыл об «Интере». Но и «Ювентусу» симпатизирует, ведь в Турине обрел вторую молодость. Андреа до сих пор говорит «мы», когда рассуждает о матчах «бьянконери». Плюс обида на бывших боссов «Милана» тоже могла остаться.

Филиппо Индзаги

Кому симпатизирует? «Милану»

Филиппо часто вспоминает «Милан», ему было приятно носить легендарную «девятку» Ван Бастена. Говорит, что когда работал тренером в Венеции, даже встречал фанатов «россонери» в футболках с его фамилией на спине. Поскольку из «Ювентуса» уходил не без скандала и с обидами, а потом тренировал «Милан», то выбор здесь простой – фанат «красно-черных».

Кристиан Вьери

Кому симпатизирует? «Ювентусу»

«Внутри я „бьянконеро“. Аминь, я сказал это». Сердце Кристиана переходило от одной модели к другой, от одного клуба к другому, но искорка «бело-черной» любви жила внутри всегда. Будучи легендой «Интера» и экс-форвардом «Милана», Бобо болеет за «Ювентус», где тоже играл. Учился в школе «Торино», но не закрепился и влюбился в «бьянконери». Так что прости, «Милан», сегодня Вьери за фаворита – команду Аллегри.

Джанлука Дзамбротта

Кому симпатизирует? «Милану»

Если в случае с тем же Анчелотти двух вариантов быть не может – Карло троллит «Ювентус» при малейшей возможности, а на вопрос о жесте Моуриньо приложил руку к уху и попросил повторить вопрос, то Джанлуке сложнее. Дзамбротте нравилось в Турине, но затем его обманули. Футболист обвинял бывших боссов «Ювентуса» в том, что у него отобрали титулы. С «Миланом» был чемпионом и позже нередко говорил о делах клуба. А когда переходил, то назвал «россонери» своим любимым клубом на родине.

Роберто Баджо

Кому симпатизирует? «Ювентусу»

Тут все сложно, поскольку в детстве Роберто болел за «Интер». Потом оказался в составе «Фиорентины» - врагов «Ювентуса». Затем переехал в Турин, что вызвало маленькую гражданскую войну во Флоренции. Затем не сработался с Липпи и после чемпионства с «Ювентусом» помог выиграть титул еще и «Милану». Наконец попал в «Интер», а там снова Липпи. Чехарда вместе с тем, что Баджо был буддистом и любил всех понемножку, запутывает. Но если ему дать выбрать между «Ювентусом» и «Миланом», вряд ли назовет последних. Ведь за первых забил 115 голов в 200 матчах – золотое было время.

Гонсало Игуаин

Кому симпатизирует? «Милану»

Гонсало выставили из «Ювентуса», как только в команде появился Роналду. Наверное, это совпадение, что Криштиану пришел, а самый дорогой центральный форвард в истории Серии А ушел в аренду к клубу, который тоже хочет играть в Лиге чемпионов. Для «Милана» Игуаин – надежда на успехи, и сегодня его ждут на поле, ведь в «Ювентусе» не будут запрещать арендованному игроку драться против чемпиона – засмеют. Понятно, что Гонсало теперь желает побед новой команде.

Эдгар Давидс

Кому симпатизирует? «Ювентусу»

Хотя за «Ювентус» играл долго, а за «Барселону» - мало, Эдгар глорит и за тех, и за других. Воспитанник «Аякса» был частью успехов итальянского гранда, но в Серию А впервые попал после трансфера в «Милан», где не заиграл. Хорошо, что нашлись директора и тренеры в Турине, которые поверили в «Питбуля», ведь колоритный голландец мог потерять время. В «Ювентусе» играл в основе, а потом еще и за «Интер» побегал. Конечно, сегодня поддерживает именно гостей.

Кристиан Аббьяти

Кому симпатизирует? «Милану»

У «Ювентуса» есть Де Шильо, но его историческая значимость пока не такая, чтобы спрашивать, кому он сегодня желает победы – понятно, что за туринцев теперь. А вот Аббьяти провел 18 лет в «Милане», поэтому ему просто – болеет сегодня за «россонери», хотя и за «Ювентус» в аренде поиграл. Также интересно было бы узнать, за кого болеет Паоло Ди Канио? Хотя радикальный перец может ненавидеть всех, с кем приходится играть «Лацио», так что тут тоже все просто. А вот в следующем примере – сложно.

Леонардо Бонуччи

Кому симпатизирует? Снова «Ювентусу»

Слова противоречивой песни написал сам Бонуччи. Выдал немало интервью после перехода из «Ювентуса» в «Милан», где подтверждал непонимание со стороны Аллегри. И что руководители чемпиона заняли позицию тренера. Поэтому Леонардо решил, что свежий проект «Милана» станет аналогом туринцев после возвращения из Серии В. А что же «Ювентус»? «Это прошлое», - отвечал Леонардо на любые вопросы. Воспитанник «Интера» менее года назад признавался в симпатиях «Милану» и говорил, что пришел не ради денег.

Но тогда зачем вернулся в «прошлое»? Сложно понять итальянцев – народ темпераментный, эмоциональный, и при этом рациональный, когда доходит до бизнеса. Хотя сегодня Бонуччи сыграет за «Ювентус» и желает ему победы, как видите, далеко не все легенды двух клубов выбирают чемпионов. Италия сегодня разделится на тех, кто за «Милан», кто за «Ювентус», и будет отдельная группа – против команды Криштиану, ведь вечный гегемон многим успел надоесть.

Но когда между значимыми клубами столько общего – еще и Трапаттони, Капелло, Анчелотти и Аллегри как наставники объединяют, то получается очень личный и принципиальный матч двух великих футбольных кланов.