Дерби Манчестера: в предвкушении праздника

11 ноября 2018, 10:00

Удар Руни через себя, голевые водопады, волевые успехи, боевитая игра жестких команд. «Соккер.ру» ждет новую дуэль успешных сейчас Жозе и Хосепа.

«Юнайтед» лучше смотрится в дерби?

В апреле «Манчестер Сити» проиграл дома соседям со счетом 2:3. И хотя в первом круге будущий чемпион победил на «Олд Траффорд» 2:1, в пяти дерби у «горожан» всего одна победа при трех поражениях. Копнув глубже, можно обнаружить, что «Манчестер Юнайтед» в 10 последних матчах проиграл богатому соседу всего трижды.

Как видите, настрой у подопечных Моуриньо на принципиального соперника правильный. Поэтому даже когда у «дьяволов» проблемы на поле или внутри клуба (команды), они находят в себе силы и нередко побеждают «Манчестер Сити». В тех же десяти поединках целых 5 побед, и дважды на поле соперника, где и пройдет сегодня матч, который нельзя пропускать.

Насколько состав «Сити» сильнее?

Тактически можем увидеть похожие конструкции. У Гвардиолы «4-3-3», ведь травма Кевина Де Брюйне толкает к работающей связке Фернандиньо и двух Силв в центре поля. А у Моуриньо формально та же тактика, и после Турина вряд ли многое изменит, разве что выберет немножко другой состав, полагаясь на состояние – Погба, говорят, может не сыграть.

У Санчеса и Лукаку также проблемы со здоровьем, их участие под вопросом. Но Мата, Марсьяль и Рэшфорд вполне могут составить триo в атаке, Эрреру и Матича при случае всегда дополнит Феллаини, а Погба не на месте. И линия обороны с Де Хеа во главе сыгрывается. У «Юнайтед» целая серия из трех побед, причем все с одинаковым счетом 2:1. Жозе вряд ли рискнет все сломать и разозлить тех, кто его выручал.

А Гвардиола скорее вернет в основу Агуэро, чем доверится автору хет-трика против «Шахтера» Жезусу. И на флангах атаки у него есть выбор – не только Сане и Бернарду Силва, но и Стерлинг и Марез, которых ждем сейчас. Артистизм этой парочки вряд ли спровоцирует такое дикое пенальти, как против украинского клуба, но настроение «Сити» себе поднял погромом 6:0 не хуже, чем МЮ победой над «Ювентусом».

Хорошо, когда на две команды потеряли не восемь основных игроков, а двоих железно основных – Де Брюйне и Лукаку. И то не факт, что у второго бельгийца не получится набрать форму перед дерби, как и у Погба. У Моуриньо перед такими матчами случаются чудесные исцеления. Варианты есть и у Жозе, и у Хосепа. Концепции и тактики понятные, но на отдельных позициях можно выбирать.

А если сравнивать поименно и по позициям, то получится, что у «Манчестер Сити» преимущество на шести позициях, хотя у «Манчестер Юнайтед» есть игроки не хуже, чем их коллеги – например, Де Хеа не слабее Эдерсона. А Уокер может допустить глупую ошибку порой быстрее, чем Янг. Не все печально для МЮ , ведь это дерби, где характер важен не меньше тактики.

Ориентировочные составы:

«Манчестер Сити» (4-3-3): Эдерсон – Уокер, Стоунз, Ляпорт, Менди – Б. Силва, Фернандиньо, Д. Сильва – Марез (Сане), Агуэро, Стерлинг.

«Манчестер Юнайтед» (4-3-3): Де Хеа – Янг, Смоллинг, Линделеф, Шоу – Эррера (Феллаини), Матич, Погба – Мата (Лингард), Рэшфорд (Санчес, Лукаку), Марсьяль.

Ключевые противостояния

Стерлинг – Янг. Персонально у Эшли получалось заткнуть за пояс нескольких видных мастеров. Роналду с его зоны в двух матчах не забивал. Была история с Салахом, когда Янг появлялся не справа, а слева. Так что против Стерлинга получится интересная дуэль, и еще посмотрим, сможет ли Рахим, находящийся в хорошей форме, себя показать.

Агуэро – Смоллинг и Линделеф. Защитники Де Хеа не всегда мешают наносить удары по воротам Давида, хотя в последних матчах вернулись к практике прошлого сезона, когда ошибок было меньше. Моуриньо не нравится прическа Смоллинга, но его форма не хуже, чем у того же Компани. Ляпорт посильнее Линделефа будет, но Агуэро – лучшему снайперу МС в истории и одному из трех, кто забил в АПЛ 150 мячей за один клуб (больше только у Анри и Руни), придется попотеть, чтобы опередить защиту МЮ . Серхио понимает важность момента, и даже прическу под дерби изменил.

Два Силвы – Матич и Эррера. Необязательно с первых минут сыграет испанец Андер, но испанца Давида ждут, как и его португальского однофамильца. Два Силвы могут создать проблемы полузащитникам МЮ даже без поддержки Де Брюйне. Но при этом важно отметить, что Погба – если выйдет на поле, может смещаться в зону Фернандиньо, который с мячом играет лучше, чем без мяча. У МЮ физические крепкие и жесткие хавбеки, у МС – мастера контроля мяча. Найдет коса на камень?

Уокер – Марсьяль. Форма француза заставила Дешама вернуть его в сборную чемпионов мира, и это признак отличной формы футболиста. Антони играет с вдохновением, и хотя ярок не в каждом поединке, Уокер может стать слабым звеном «Манчестер Сити», если Погба, Марсьяль и Шоу будут втроем его атаковать. Из Мареза так себе защитник, как и в случае с выходом справа Лероя Сане, который в обороне отрабатывать не любит. Эта зона важна для МЮ и МС .

Гвардиола – Моуриньо. Команды этих тренеров сыграли между собой уже 21 поединок, и пять раз побеждали подопечные Жозе. Нет такой статистики, как у Клоппа против Хосепа – 8 поражений в 15 играх. Но при этом Моуриньо много побед над испанцем добыл уже тренером МЮ . Мощная заявка создать неприятности для знакомого оппонента, но и жажда реванша у Гвардиолы присутствует. Слишком часто Хосеп уступал Жозе в последнее время.

Примечательные факты, которые могут сделать прогноз

- «Манчестер Сити» провел 18 поединков в этом сезоне в разных турнирах и выиграл 15 из них. Также было две ничьи – с «Вулвз» и «Ливерпулем», и одно поражение – от «Лиона». Отличная серия, ведь у МЮ в 16 играх всего 8 побед, но уже 4 поражения;

- в пяти матчах из 18 «Манчестер Сити» забивал пять и более мячей, еще в трех случаях было по три гола. Средняя результативность из-за этого подскочила до феноменального показателя – 2.88, и лишь раз за сезон ушли с поля без гола – когда бодались с ван Дейком;

- у «Манчестер Юнайтед» с голами все не так весело. Средний показатель за игру всего 1.62, что подсказывает, как сложно обстоят дела с реализацией моментов. Чтобы подчеркнуть разницу, достаточно отметить, что у «Сити» 25 голов с игры только в АПЛ , а у «Юнайтед» всего 12;

- хотя были веселые матчи – 4:2 и 2:3, причем второй случился прошлой весной, в целом количество и разница мячей в дерби небольшая, если есть вообще. Средняя результативность пяти последних матчей невысокая – 2.2 мяча;

- Стерлинг не забивал МЮ в АПЛ , хотя у него было 19 моментов в 12 поединках. Из футболистов с 50 и более голами в лиге только один – Робби Кин, сыграл больше против «дьяволов» без забитого мяча (22 матча);

- у Агуэро противоположная статистика – 7 голов в 7 первых дерби против МЮ , всего у Серхио 8 мячей, что является мощным результатом, ведь лучший снайпер в истории дерби Руни забил 11 раз. Но дальше у аргентинца началась черная серия – не забивал в трех последних поединках против команды Моуриньо;

- если Антони Марсьяль сегодня снова отличится, то продлит свою голевую серию в АПЛ до пяти матчей, присоединившись к легендам клуба с подобными и лучшими достижениями – ван Нистелрою, Руни, Кантона, Йорку, Роналду и ван Перси. Тесная элитная компания;

- хотя общая результативность последних дерби не выше 2.5, но учтите, что этот тотал пробили в 21 из 24 последних домашних поединков «Манчестер Сити» в АПЛ . Другими словами, когда играют на «Этихад Стэдиум», то голов часто много;

- МЮ выиграл 5 из 10 последних матчей против МС (а еще было 2 ничьи). Гвардиола пришел, но ничего принципиально в дерби пока не поменял, а Моуриньо наконец нашел команду, которая не уступает подопечным Хосепа так часто, как это делали его предыдущие коллективы.

Прогноз «Соккер.ру»: МЮ – очень неудобный соперник для Гвардиолы, а Моуриньо выиграл в Турине, но даже после этого предположим, что «Сити» возьмет реванш. А вот счет будет зависеть от скорости игры хозяев.