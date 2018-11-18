Швеция не вернулась, но Черчесову будет сложно

18 ноября 2018, 13:00

Во вторник в Стокгольме разыграют путевку в высшее общество. Луческу не помог, и «Соккер.ру» предлагает уважать, но не переоценивать соперника.

Матч с немцами был очень полезен

Сборная Турции сыграла со шведами неправильно, как и Россия с немцами. Зато Станислав Саламович понял, что не работает. И это важно, поскольку Швеция изменилась ментально, переиграла Турцию, вернулась в борьбу, а сборной России было полезно спуститься на землю, раз путевку в Лигу А соперники вчера не подарили.

С другой стороны, зная Черчесова, немножко боязно – тренер может использовать ходы с игры с Германией, лишь бы доказать, что не ошибался изначально. Упрямство ведь мешало до ЧМ -18. Речь не столько об Ари как о центральном нападающем, но о других решениях, которые заставляют фанатов нервничать.

А вот счет с Германией ничего не значит. Андрея Лунева страшит не количество нанесенных ударов, а их качество. Например, в Лиге Наций, когда концентрация внимания выше, чем в первом тайме с немцами, Россия допустила меньше всех ударов в группе – по 9.7 за матч. У шведов 10.3, у турецкой команды – 11.8.

Одновременно помним обстрел в Стамбуле и сэйвы Лунева, так что разгром в Лейпциге лишь взбодрил, что накануне самого главного матча осени для сборной России – хорошая прививка от недооценки шведов. Если бы встретили не Германию, а кого послабее, и обыграли, могли зазнаться. А так все в порядке.

Дерзкая Швеция не вернулась

Наставник «Трех Корон» заявил, что его команда вернулась на уровень чемпионата мира. Очень важно уточнить, о чем именно речь? Об уровне в игре с Германией, когда грамотно сидели на своих воротах и уступили? Или о поединке с Англией, когда пропустили дважды и вылетели?

Конечно, шведам хочется представлять себя всегда в той форме, что позволила победить мексиканцев со счетом 3:0, но на деле эта европейская команда сильно похожа на российскую сборную. Даже располагая атакующими резервами, зачастую играют довольно примитивно, хотя и напористо. И всегда ошибаются в обороне.

Плохо, что в домашней игре команда Черчесова не затолкала один мяч. Ответный поединок стал бы формальностью и прогулкой. А так придется считаться с тем, что умеют шведы. Во-первых, шикарно играют в воздухе – 28 побед за игру в среднем, феноменально высокий показатель. Во-вторых, они неудобные для соперников, ведь отдают мяч.

Тем же занимается команда России, однако у Швеции чуть лучше обстоят дела с обводками, им проще зарабатывать стандарты у чужих ворот и контратаковать. Уступая России по общему количеству ударов, опережают по меткости. При этом в трех матчах имели 10 шансов, а забили всего трижды. В составе хватает опытных людей, но стабильности нет.

Вчера в Турции им было непросто, ведь хозяева матча в первом тайме имели моменты. Юндер создавал моменты у ворот напарника по «Роме» Ульсена. Впрочем, ни сам вингер, ни с помощью Чалханоглу успеха не добился. А когда гости устали, то Швеция попросту надавила массой. Атаковали время от времени, ждали ошибку соперника. Дождались глупого пенальти, Гранквист не промахнулся – выиграли 1:0.

Шведы отыгрались за глупое поражение на последних минутах от Турции в домашнем поединке, однако они ходили по грани. Если не приукрашивать, то команды Андерссона и Луческу провели сумбурный матч, в котором результат мог быть другим. Но России не повезло, ничью не увидели.

Черчесову пора сыграть от соперника

Снова и вновь, ведь шведы прекрасно знают фишки сборной России, поскольку Гранквист и Классон могут рассказать все необходимое, а тактика Черчесова не является новым явлением в футболе. Хотя сюрпризы возможны, поскольку травм много – Головин не поможет играть в пас, Фернандес не огорчит Аугустинсона справа.

Дзюба полетел в Стокгольм, но его роль непонятная – возможно, лишь в качестве моральной поддержки. При этом сама Швеция не вернулась на свой пик, их тренер выдумывает. В обороне с нестабильными турками было немало ошибок. Игра не клеилась, хотя северяне и предложили старательный футбол под свист турецкой публики.

Они дрались и выгрызли победу благодаря пенальти. Россия тоже можно предложить боевитый футбол, ведь если и Рауш не сыграет – будет много перемен, и зацепиться особо не за кого. Особенно с учетом, что Зобнин не сыграет. Давление на Газинского и компанию растет, однако это удобный случай, чтобы популярно объяснить еще один раз разницу между официальными и товарищескими матчами.

Что хорошо – даже понимая, сколько у сборной России потерь, как непросто будет сыграть качественно и системно, стоит признать, что у шведской команды далеко не все получается. Значит, надо использовать минусы «сине-желтой» сборной и их маниакальное желание самим работать от соперника.

Нельзя рассчитывать на ничью

Понятно каждому – если сборная России будет рассчитывать на мировую с голами, которая позволит по регламенту пройти дальше, то может нарваться на поражение. Уступать нельзя, ведь сначала смотрят на матчи между собой. И раз у шведов выездная ничья 0:0, то в случае победы они выйдут в Лигу А.

Но ведь и российским болельщикам любопытно оказаться среди ведущих сборных Европы и увидеть грандиозные матчи с лучшими сборными континента с официальным, а не товарищеским статусом. Так что Черчесову нужно поднажать, ведь надеяться на нулевую ничью – она тоже работает на сборную России, как и победа с любым счетом, слишком опасно.

А вот что безопасно – помнить о том, что по качеству футбола в трех матчах Лиги Наций Россия ни в чем не уступила соперникам. По голам первые. Турки сыграли на матч больше, а забили столько же. По нанесенным ударам? Тоже первенство – 11.7 за матч. По владению вторые, но шведы еще чаще отдают соперникам право вести игры. Аккуратность паса такая же, как у северян.

Если Дзюба не готов сыграть, то это может позволить шведам чаще выигрывать воздух – они короли по этому параметру в группе. Но и по перехватам, и по отборам, и по использованию искусственного офсайда, невзирая на перемены в защите, именно Россия смотрится командой, которая показала лучший футбол среди тех, кто в целом сыграл средне.

Группа была и остается равной, фактор случайности учитываем. Турция и Швеция могли дважды собрать по ничьей, могли забить России. Но раз команда Черчесова с семью пунктами идет первой – надо не бояться соперника и помнить, что в созидании надо прибавлять от матча к матчу, ведь с атакующей игрой не клеится. Зато клеится с характером.

При всем желании прибавить соперникам значимости, Швеция и Турция не выделяются, если отталкиваться от цифр и фактов. Это не значит, что первые не опасны в домашней игре против России. Но знания служат намеком, что всё по-прежнему строго в руках команды Черчесова. Нельзя завершать год со сказочным летом на чемпионате мира разочарованием в Лиге Наций. Верите, что получится сыграть грамотно и сохранить первое место в группе?