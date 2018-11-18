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Швеция не вернулась, но Черчесову будет сложно

18 ноября 2018, 13:00

Во вторник в Стокгольме разыграют путевку в высшее общество. Луческу не помог, и «Соккер.ру» предлагает уважать, но не переоценивать соперника.

Матч с немцами был очень полезен

Сборная Турции сыграла со шведами неправильно, как и Россия с немцами. Зато Станислав Саламович понял, что не работает. И это важно, поскольку Швеция изменилась ментально, переиграла Турцию, вернулась в борьбу, а сборной России было полезно спуститься на землю, раз путевку в Лигу А соперники вчера не подарили.

С другой стороны, зная Черчесова, немножко боязно – тренер может использовать ходы с игры с Германией, лишь бы доказать, что не ошибался изначально. Упрямство ведь мешало до ЧМ-18. Речь не столько об Ари как о центральном нападающем, но о других решениях, которые заставляют фанатов нервничать.

А вот счет с Германией ничего не значит. Андрея Лунева страшит не количество нанесенных ударов, а их качество. Например, в Лиге Наций, когда концентрация внимания выше, чем в первом тайме с немцами, Россия допустила меньше всех ударов в группе – по 9.7 за матч. У шведов 10.3, у турецкой команды – 11.8.

Одновременно помним обстрел в Стамбуле и сэйвы Лунева, так что разгром в Лейпциге лишь взбодрил, что накануне самого главного матча осени для сборной России – хорошая прививка от недооценки шведов. Если бы встретили не Германию, а кого послабее, и обыграли, могли зазнаться. А так все в порядке.

Дерзкая Швеция не вернулась

Наставник «Трех Корон» заявил, что его команда вернулась на уровень чемпионата мира. Очень важно уточнить, о чем именно речь? Об уровне в игре с Германией, когда грамотно сидели на своих воротах и уступили? Или о поединке с Англией, когда пропустили дважды и вылетели?

Конечно, шведам хочется представлять себя всегда в той форме, что позволила победить мексиканцев со счетом 3:0, но на деле эта европейская команда сильно похожа на российскую сборную. Даже располагая атакующими резервами, зачастую играют довольно примитивно, хотя и напористо. И всегда ошибаются в обороне.

Плохо, что в домашней игре команда Черчесова не затолкала один мяч. Ответный поединок стал бы формальностью и прогулкой. А так придется считаться с тем, что умеют шведы. Во-первых, шикарно играют в воздухе – 28 побед за игру в среднем, феноменально высокий показатель. Во-вторых, они неудобные для соперников, ведь отдают мяч.

Тем же занимается команда России, однако у Швеции чуть лучше обстоят дела с обводками, им проще зарабатывать стандарты у чужих ворот и контратаковать. Уступая России по общему количеству ударов, опережают по меткости. При этом в трех матчах имели 10 шансов, а забили всего трижды. В составе хватает опытных людей, но стабильности нет.

Вчера в Турции им было непросто, ведь хозяева матча в первом тайме имели моменты. Юндер создавал моменты у ворот напарника по «Роме» Ульсена. Впрочем, ни сам вингер, ни с помощью Чалханоглу успеха не добился. А когда гости устали, то Швеция попросту надавила массой. Атаковали время от времени, ждали ошибку соперника. Дождались глупого пенальти, Гранквист не промахнулся – выиграли 1:0.

Шведы отыгрались за глупое поражение на последних минутах от Турции в домашнем поединке, однако они ходили по грани. Если не приукрашивать, то команды Андерссона и Луческу провели сумбурный матч, в котором результат мог быть другим. Но России не повезло, ничью не увидели.  

Черчесову пора сыграть от соперника

Снова и вновь, ведь шведы прекрасно знают фишки сборной России, поскольку Гранквист и Классон могут рассказать все необходимое, а тактика Черчесова не является новым явлением в футболе. Хотя сюрпризы возможны, поскольку травм много – Головин не поможет играть в пас, Фернандес не огорчит Аугустинсона справа.

Дзюба полетел в Стокгольм, но его роль непонятная – возможно, лишь в качестве моральной поддержки. При этом сама Швеция не вернулась на свой пик, их тренер выдумывает. В обороне с нестабильными турками было немало ошибок. Игра не клеилась, хотя северяне и предложили старательный футбол под свист турецкой публики.

Они дрались и выгрызли победу благодаря пенальти. Россия тоже можно предложить боевитый футбол, ведь если и Рауш не сыграет – будет много перемен, и зацепиться особо не за кого. Особенно с учетом, что Зобнин не сыграет. Давление на Газинского и компанию растет, однако это удобный случай, чтобы популярно объяснить еще один раз разницу между официальными и товарищескими матчами.

Что хорошо – даже понимая, сколько у сборной России потерь, как непросто будет сыграть качественно и системно, стоит признать, что у шведской команды далеко не все получается. Значит, надо использовать минусы «сине-желтой» сборной и их маниакальное желание самим работать от соперника.

Нельзя рассчитывать на ничью

Понятно каждому – если сборная России будет рассчитывать на мировую с голами, которая позволит по регламенту пройти дальше, то может нарваться на поражение. Уступать нельзя, ведь сначала смотрят на матчи между  собой. И раз у шведов выездная ничья 0:0, то в случае победы они выйдут в Лигу А.

Но ведь и российским болельщикам любопытно оказаться среди ведущих сборных Европы и увидеть грандиозные матчи с лучшими сборными континента с официальным, а не товарищеским статусом. Так что Черчесову нужно поднажать, ведь надеяться на нулевую ничью – она тоже работает на сборную России, как и победа с любым счетом, слишком опасно.

А вот что безопасно – помнить о том, что по качеству футбола в трех матчах Лиги Наций Россия ни в чем не уступила соперникам. По голам первые. Турки сыграли на матч больше, а забили столько же. По нанесенным ударам? Тоже первенство – 11.7 за матч. По владению вторые, но шведы еще чаще отдают соперникам право вести игры. Аккуратность паса такая же, как у северян.

Если Дзюба не готов сыграть, то это может позволить шведам чаще выигрывать воздух – они короли по этому параметру в группе. Но и по перехватам, и по отборам, и по использованию искусственного офсайда, невзирая на перемены в защите, именно Россия смотрится командой, которая показала лучший футбол среди тех, кто в целом сыграл средне.

Группа была и остается равной, фактор случайности учитываем. Турция и Швеция могли дважды собрать по ничьей, могли забить России. Но раз команда Черчесова с семью пунктами идет первой – надо не бояться соперника и помнить, что в созидании надо прибавлять от матча к матчу, ведь с атакующей игрой не клеится. Зато клеится с характером.

При всем желании прибавить соперникам значимости, Швеция и Турция не выделяются, если отталкиваться от цифр и фактов. Это не значит, что первые не опасны в домашней игре против России. Но знания служат намеком, что всё по-прежнему строго в руках команды Черчесова. Нельзя завершать год со сказочным летом на чемпионате мира разочарованием в Лиге Наций. Верите, что получится сыграть грамотно и сохранить первое место в группе?   

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Все комментарии
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Багров-брат
   112 / 799
20 ноября в 16:17
Да в принципе и так можно. Хотелось , что бы не проиграли и выполнили задачу максимум. А там видно будет, может кто из молодых выйдет на новый уровень или середняки прибавят.
Багров-брат
Багров-брат ответил Владимир_Спартак
   146 / 799
20 ноября в 15:07
Ну Дзюба пускай остается великим)), а в игре в этом матче почему бы и не попробывать эту связку.
Но Саламыч рисковать не любит. Выпустил бы вместе с Арёмом кого-то из технарей. Что Чалов, что Ари могут подёргать оборону шведов...)))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответил Багров-брат
   112 / 799
19 ноября в 20:30
Ну Дзюба пускай остается великим)), а в игре в этом матче почему бы и не попробывать эту связку.
Deville
Deville
   258 / 799
19 ноября в 12:17
Россия Швеция всегда битва, как и истории, в хоккеи так и в футболе.
Багров-брат
Багров-брат ответил Владимир_Спартак
   146 / 799
19 ноября в 06:56
А почему бы не использовать Чалова и Ари вместе?
Вернулся великий Дзюба!...)))
112910415
112910415
   95 / 799
18 ноября в 22:06
сложностей много
борька
борька
   193 / 799
18 ноября в 21:32
Не хватит нашим духу, проиграют!
Чист
Чист
   344 / 799
18 ноября в 20:00
болеть конечно будем и очень надеемся но с одной стороны после выгрыша всё остнется на месте а это проигрыш очень много надо в сборной переделывать - палка о двух концах
Чист
Чист ответил Владимир_Спартак
   344 / 799
18 ноября в 19:57
А почему бы не использовать Чалова и Ари вместе?
надо было с немцами проверять для чего товоряк проводят так и не понял
Чист
Чист ответил kingoffam
   344 / 799
18 ноября в 19:55
Автор,что за бред?Почему нельзя рассчитывать на ничью?У нас тупо больше очков.Нужно хотя бы в таблицу заглядывать.
если играть на ничью точно проиграем
kingoffam
kingoffam
   222 / 799
18 ноября в 17:04
Автор,что за бред?Почему нельзя рассчитывать на ничью?У нас тупо больше очков.Нужно хотя бы в таблицу заглядывать.
Raamtvall
Raamtvall
   596 / 799
18 ноября в 16:45
А вот и купленные статейки подъехали, когда брёвна уже затряслись после вчерашней победы шведов. Вот ведь сюрприз какой - догов с турками может не хватить! Нам срочно нужен пропа5ский фон в спортпрессе - заигравших шведов надо опустить, а про вынос немцами мусора написать, что, видите ли, "матч был полезен". Разве только в том, чтобы увидеть истинных брёвен, когда нет ручных судей и договорняка с соперником. Молитесь теперь, убогие, чтобы Швеция не вышла на уровень матча с Мексикой и не вынесла вас мяча в 4, это ваша единственная надежда после судеек.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   112 / 799
18 ноября в 15:44
А почему бы не использовать Чалова и Ари вместе?
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   384 / 799
18 ноября в 13:56
Статья-каша . ну ведь , так-что ,
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