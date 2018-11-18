Англия – Хорватия. Финал вместо полуфинала

18 ноября 2018, 10:30

Сегодня одна из этих команд вылетит из группы, а поскольку британцы не сумели отомстить за полуфинал ЧМ в Москве – «Соккер.ру» ждет большое шоу на «Уэмбли».

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Хорваты научились злить англичан, хотя не сразу разобрались, как их обыгрывать. Но на поражение в Лиссабоне на Евро-2004 со счетом 2:4 ответили в отборе к другому чемпионату континента, когда команда Билича дважды обыграла подопечных Стива Макларена.

И во второй раз не из-за того, что нужна была победа на «Уэмбли», а из любви к искусству. Тот выездной успех 2:3 здорово помог сборной России, без рывка Кранчара, Олича и Петрича не было бы никакого полуфинала для команды Хиддинка. За что Билича позже отблагодарили, пригласив в Москву тренировать.

Но даже когда сама Англия нашла подходящего тренера, даже когда было две победы с общим счетом 9:2 в отборочной группе в ЮАР , ничего те давние результаты для славян не изменили. Хорватия, как и прежде, всегда может огорчить Англию при игре в футбол. Что и сделала в Москве в полуфинале чемпионата мира летом – отобрали у британцев мечту о финале.

В Риеке в матче Лиги Наций Саутгейт не смог взять реванш, была ничья 0:0, которая для этого противостояния обычно служит хорошим знаком – значит, сегодня пойдут голы.

Составы и тактика

Далич указывает на усталость своей команды, ведь на днях сыграли против Испании, победили, а потом отправились в Лондон, где ждет решающий матч, в котором не сыграет Иван Ракитич, если говорить о футболистах основы. У Англии потерь может быть больше, если к Триппьеру присоединятся Шоу или Гомес.

Но и без них у Саутгейта хороший выбор и несколько вариантов. Капитан Кейн не исключает, что в итоге побьет рекорд Руни по голам за сборную Англии – Харри готов забивать. А поддержат его сегодня Лингард и Стерлинг, если не случится ничего непредсказуемого. Англия может сыграть «4-3-3», ведь Хендерсон, Дайер и Алли готовы выйти в центре, причем позиции их будут отличаться от клубных.

Роль центрального защитника Стоунза в «Манчестер Сити» и сборной тоже отличается, ведь Крошка Джон окружен менее опытными напарниками, не считая одноклубника Уолкера. Но поскольку даже у вратаря Пикфорда достаточно навыков, чтобы забить с угла поля, по мастерству англичане хорватам точно не проигрывают. Но они и на ЧМ -18 не уступали по классу, а вылетели в итоге.

У Хорватии ведь есть характер. Калинич заменил Субашича – вратарь завершил карьеру в сборной. Врсалько играет рядом со «скромными» Ловреном и Видой. У Едвая после встречи с испанцами все шансы появиться слева. Брозович, Модрич и Ковачич (если Влашич не удивит выходом на поле) появятся в центре поля. Тренер Далич часто играл в хамелеона в России, и здесь применит зеркальную тактику.

Поскольку после ухода Манджукича из сборной надо экспериментировать, то Крамарич, Ребич и Перишич будут меняться местами и сделают все, чтоб Пикфорду не пришлось скучать. Хорошие составы, много звезд, герои чемпионата мира на поле. Сегодня не полуфинал, как летом, а целый финал.

Ориентировочные составы

Англия (4-3-3): Пикфорд – Уокер, Гомес, Стоунз, Шоу – Хендерсон, Дайер, Алли – Лингард (Рэшфорд), Кейн, Стерлинг.

Хорватия (4-3-3): Калинич – Врсалько, Ловрен, Вида, Едвай – Модрич, Брозович, Ковачич – Ребич, Крамарич, Перишич.

На какие дуэли обратить внимание?

Джордан, Эрик, Деле - Лука, Марцело и Матео. Три на три, честная драка. Понятно, что Кейн меньше отрабатывает в центре поля, чем Ребич и компания. Борьба в центре будет напряженной, независимо от высоты прессинга Англии и Хорватии. А вот если Лука и его побратимы получат преимущество в гостях – Англия проиграет.

Уокер - Перишич. Если Хорватия хочет получить достаточно моментов, то связка Едвая и Перишича слева должна работать против Уокера. Ведь «манчестерский рейнджер» с лета не научился играть в защите, хотя и выступает за команду, которая достаточно мало пропускает, постоянно атакуя. Иван не оказался в МЮ из-за жадности Вудворда, но против бека «Сити» все же сыграет.

Стерлинг – Врсалько. Ушедший в «Интер» правый защитник «Атлетико» не всегда получает в Милане то, на что рассчитывал, но в сборной в основе, а это значит, что сегодня его будут экзаменовать кандидаты в «Реал». Мадридский клуб связывают со Стерлингом, а Кейн может и умеет смещаться в зону левого инсайда. Рахим умеет играть на двух флангах, но если задергает Шиме – может создать гол с левого края поля.

Кейн – Ловрен и Вида. Деян много говорит, мстил за одноклубника Салаха, но после победы над Испанией и Рамосом можно было вести себя достойнее. Но раз парень считает себя одним из лучших беков мира, то должен это показать в игре. Особенно с учетом, что напротив, если здоровье позволит, будет Гомес, вытеснивший хорвата из основы «Ливерпуля». Кейн может сломать и бека «красных», и Виду, но они парни крепкие – будет интересно.

Цифры и факты накануне матча

- Англия или Хорватия могут и выиграть трио, и вылететь в низший дивизион. А вот испанцы точно не вылетят, но могут стать первыми при ничьей в Лондоне;

- если побеждает Англия, то финалисты чемпионата мира вылетают во вторую лигу. А если Хорватия покорит новый «Уэмбли» или в матче будет результативная ничья, то в дивизион В отправится команда Саутгейта;

- хорваты пропускали от Исландии, Дании, России, Англии, Франции, Испании. Если бы не нулевая домашняя ничья с британцами, то серия продлилась бы до 10 матчей с учетом товарищеских. Далич не играет осторожно, так что ждем увлекательное зрелище;

- матч начнется в 14:00 по Лондону (17:00 по Москве), а это значит, что организаторы матча решили схитрить – не все хорватские игроки привыкли играть в воскресенье в пору, когда уже рубятся в АПЛ . Плюс времени на восстановление для Хорватии, обыгравшей Испанию 3:2, было меньше;

- в 9 сыгранных между командами матчах забили 31 гол, ведь у Англии есть привычка забивать в ворота хорватов много мячей – и 4, и 5 бывало отправляли. Всего было 2 нулевых ничейных результата, то есть в оставшихся 7 играх средняя результативность феноменальная – 4.42 гола за игру.

Прогноз «Соккер.ру»: домашняя арена, ранее начало матча, уставший соперник, один из самых перспективных составов мира – у сборной Англии сегодня есть все шансы.

Есть всё, чтобы снова потерпеть неудачу, невзирая на козыри. Не исключено, что Хорватия зацепится за ничью – например, 2:2, и подарит сборной Испании путевку в плей-офф Лиги Наций.