Англия устроила шоу! Испания и Хорватия в печали

Британцы сначала по традиции все испортили, но затем чудесным образом исправили. «Соккер.ру» хвалит футболистов Саутгейта за волевое усилие!
Хорваты на «Уэмбли» - отдельный футбольный жанр, ведь спустя одиннадцать лет с подарка команде Хиддинка снова были близки к выездной победе. При этом пережили непростой матч, от которого отойдут не сразу, поскольку все очень быстро менялось.
Англия в начале шестнадцатой минуты могла вести 2:0, ведь Стерлинг затянул и не переиграл Калинича при выходе один на один, а Кейн наоборот принял резкое решение – пробил по опустевшим после выхода голкипера воротам, но не смог отправить мяч мимо защитника, а добавку принял на себя вратарь.
Хорваты выдержали стартовое давление хозяев, поскольку в действиях Англии не было системности – хорошо выходили в атаку вертикально за счет индивидуальных действий, например, через Делфа, однако преимущества в центре поля или на флангах на всю длину у команды Саутгейта не было.
Следовательно, Далич в перерыве сумел подстроить свою команду. Хорваты встречали англичан низко – в центре поля и на своей половине, но прилично контратаковали и добились своего. Впрочем, это было только начало, и только итоговые цифры помогают понять, кто же реально заслужил сегодня минимальную победу?
Числовое описание решающей игры
17:12 – счет по ударам в пользу Англии, и по точным выстрелам разница существенная – 8:3. Бросается в глаза, что половина попаданий у британцев на счету одного Кейна, но тому же Лингарду хватило и одного удара, чтобы забить гол. А поскольку он даже у своих ворот пригодился – хвалим Саутгейта за решение выпустить Джесси хотя бы на замену.
86 % на 78 % - разница в точности передач не критическая, поскольку англичане без мяча играли достаточно медлительно, позволяя не быстрым сегодня хорватам подолгу готовить свои подходы. Но если глянуть на разницу в количестве точных пасов – 512 против 281, то становится понятно, что именно Англия вела игру.
62 % на 38 % - итоговая пропорция по владению мячом. Оказывается, у Англии чаще всех с мячом встречался, кроме центральных защитников, левый бек Делф, но был заменен, когда надо было перестраиваться. Но ведь получилось, хотя у Алли, Санчо и Лингарда не было времени – каждый сделал, что мог. И даже Кейн, который владел мячом всего 1.9 % времени от командного, многое успел.
20:12 – победы команд на втором этаже, камень в огород Ловрена, который лучше бы сначала переиграл команды капитанов Рамоса и Кейна, а потом говорил о том, какой крутой. Да и разница по выносам от ворот – 12:28, доказывает, что Англию не в чем упрекнуть. Они не провели идеальный матч, но у них получились стартовый и финальный отрезки.
С первой попытки огорчить Калинича не сумели, но со второй добили команду Влашича. И хотя Никола сделал ассист на Крамарича, наглых действий форварда не хватило, ведь у Англии был свой герой.
Причины поражения Хорватии
1. Пустая активность Модрича. Далич разменял полузащитника – Лука носился всем полем, не захаживая к чужим воротам, 84 раза коснулся мяча (как Делф за неполную игру), однако на его счету всего две передачи под удар. Столько же у Кейна, Крамарича и Влашича. Мало для потенциального обладателя «Золотого мяча». Лука устал и выдохся.
2. Нереализованные моменты. Если бы после первого мяча забили второй, Англии бы даже двух голов не хватило. Счет 2:2 устраивал Испанию, которая отправилась бы в финал четырех, а хорваты остались вторыми. Это лучше, чем вылет, однако сил не хватило. Опасения Далича насчет раннего начала матча и усталости после победы 3:2 над Испанией оказались не напрасными. Когда нужна была свежесть, Брекало и Рог не помогли.
3. Игра строго вторым номером. Разница в пасах, владении, дриблинге и по точным ударам четко показывает, что Англия играла первым номером. Да, медлительно, конечно, не идеально, однако британцы показали футбол хоть и среднего качества, но на фоне такой же игры соперников. Хорватия придумала мяч, от которого не смогли оттолкнуться, чтобы выплыть на поверхность первыми в группе.
4. Стандарты и действия Харри Кейна. Самый удобный момент капитан не реализовал еще в первом тайме, однако потом удачно открывался в чужой штрафной. Хорваты – и это вина не только Ловрена, но и Виды с Даличем, плохо охраняли своего голкипера и при контратаках англичан, и при стандартных положениях.
А поскольку по подачам с углов поля разница 9:4, а по сэйвам вратарей 1:6, то понятно направление игры. Добавьте к позиционному преимуществу Англии подачи с места, когда все устали, или «исландский» аут Джо Гомеса (бросил в стиле знаменитого мастера подач руками Рори Делапа, не хуже) – получите задел для голов.
Герой поединка. Харри Кейн (Англия)
У форварда «шпор» не было шикарных моментов после самого первого и опасного, однако опытный нападающий нашел лазейки к чужим воротам в решающий для Англии момент. Если бы проиграли – вылетели в дивизион В, однако капитан собрался.
Сначала Кейну повезло – Калинич неудачно покинул ворота, подпрыгнул, что позволило Харри случайно протолкнуть мяч дальше и создать первый ответный мяч. Но затем уже сработало чутье центрального форварда, ведь капитан сборной Англии дотянулся до мяча.
Линекер и другие англичане довольны – у сборной появился спаситель. Пусть в решающих матчах ЧМ-18 лучший снайпер турнира в России сыграл плохо, реабилитировался сейчас, когда светил вылет в низший дивизион Лиги Наций. Но теперь туда отправляются хорваты, а испанцы остались без финала.
У Англии есть шанс на трофей?
Англия и Португалия ждут еще двух участников битвы четырех – из двух полуфиналов и финала. Они разыграют кубок летом 2019 на родине Роналду. Еще два участника определятся в ближайших матчах. Бельгию не поймут, если отдадут место в плей-офф Швейцарии. А вот у Франции и Нидерландов будет такой же финал, как сегодня.
Хорватов немного жаль – получается, что победа над Испанией значения не имела, но они сами виноваты, что не подстроились под Англию, когда повели в счете, и не забили второй мяч. Зато в целом результат по игре, поскольку британцы очень хорошо начали матч, потом просели, но в концовке добили уставших хорватов с помощью стандартных положений.
Саутгейт оказался самым успешным тренером сборной Англии за много десятилетий – невероятно успешно зашел, еще и состав у него довольно перспективный, ведь много молодых игроков, вроде Санчо, Алли, Чиллуэлла или Гомеса, хотя Дайер и Стоунз тоже не старые, да и капитану Кейну всего двадцать пять.
Пару лет назад нельзя было без шуток предположить, что такое возможно, но у Англии есть шанс создать успешную сборную. И хотя понятно, что даже в бою с Португалией, если жребий сведет с хозяевами финальных матчей, британцы не будут считаться фаворитами, воевать можно с каждым из потенциальных соперников. Хорватов переиграли, испанцев опередили – успешно завершили групповой этап Лиги Наций.
Хорватам не фартануло, видимо весь фарт остался на ЧМ. Хотя бились достойно.
Хорватам не фартануло, видимо весь фарт остался на ЧМ. Хотя бились достойно.
PS и не забывай кого родоначальники в 66 году насадили в финале ЧМ на хрыч.
PS и не забывай кого родоначальники в 66 году насадили в финале ЧМ на хрыч.
Испания сама себя оставила без плейофф, но в остались в лиге А, а хорватских выскочек и хвастунов, которым фартило на ЧМ отправили в лигу Б, там, где им самое место.
PS Ну хватит уже в каждой статье обожествлять 2008 год и благодарить хорватов, им уже отдали должное на ЧМ в 1/4 этого года. Тем более те футболисты и эти ничего общего не имеют, только выступают за флаг одной страны и все.
Испания сама себя оставила без плейофф, но в остались в лиге А, а хорватских выскочек и хвастунов, которым фартило на ЧМ отправили в лигу Б, там, где им самое место.
PS Ну хватит уже в каждой статье обожествлять 2008 год и благодарить хорватов, им уже отдали должное на ЧМ в 1/4 этого года. Тем более те футболисты и эти ничего общего не имеют, только выступают за флаг одной страны и все.