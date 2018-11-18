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Англия устроила шоу! Испания и Хорватия в печали

18 ноября 2018, 20:16

Британцы сначала по традиции все испортили, но затем чудесным образом исправили. «Соккер.ру» хвалит футболистов Саутгейта за волевое усилие! 

Хорваты на «Уэмбли» - отдельный футбольный жанр, ведь спустя одиннадцать лет с подарка команде Хиддинка снова были близки к выездной победе. При этом пережили непростой матч, от которого отойдут не сразу, поскольку все очень быстро менялось. 

Англия в начале шестнадцатой минуты могла вести 2:0, ведь Стерлинг затянул и не переиграл Калинича при выходе один на один, а Кейн наоборот принял резкое решение – пробил по опустевшим после выхода голкипера воротам, но не смог отправить мяч мимо защитника, а добавку принял на себя вратарь.

Хорваты выдержали стартовое давление хозяев, поскольку в действиях Англии не было системности – хорошо выходили в атаку вертикально за счет индивидуальных действий, например, через Делфа, однако преимущества в центре поля или на флангах на всю длину у команды Саутгейта не было. 

Следовательно, Далич в перерыве сумел подстроить свою команду. Хорваты встречали англичан низко – в центре поля и на своей половине, но прилично контратаковали и добились своего. Впрочем, это было только начало, и только итоговые цифры помогают понять, кто же реально заслужил сегодня минимальную победу? 

Числовое описание решающей игры

17:12 – счет по ударам в пользу Англии, и по точным выстрелам разница существенная – 8:3. Бросается в глаза, что половина попаданий у британцев на счету одного Кейна, но тому же Лингарду хватило и одного удара, чтобы забить гол. А поскольку он даже у своих ворот пригодился – хвалим Саутгейта за решение выпустить Джесси хотя бы на замену. 

86 % на 78 % - разница в точности передач не критическая, поскольку англичане без мяча играли достаточно медлительно, позволяя не быстрым сегодня хорватам подолгу готовить свои подходы. Но если глянуть на разницу в количестве точных пасов – 512 против 281, то становится понятно, что именно Англия вела игру. 

62 % на 38 % - итоговая  пропорция по владению мячом. Оказывается, у Англии чаще всех с мячом встречался, кроме центральных защитников, левый бек Делф, но был заменен, когда надо было перестраиваться. Но ведь получилось, хотя у Алли, Санчо и Лингарда не было времени – каждый сделал, что мог. И даже Кейн, который владел мячом всего 1.9 % времени от командного, многое успел. 

20:12 – победы команд на втором этаже, камень в огород Ловрена, который лучше бы сначала переиграл команды капитанов Рамоса и Кейна, а потом говорил о том, какой крутой. Да и разница по выносам от ворот – 12:28, доказывает, что Англию не в чем упрекнуть. Они не провели идеальный матч, но у них получились стартовый и финальный отрезки. 

С первой попытки огорчить Калинича не сумели, но со второй добили команду Влашича. И хотя Никола сделал ассист на Крамарича, наглых действий форварда не хватило, ведь у Англии был свой герой. 

Причины поражения Хорватии

1. Пустая активность Модрича. Далич разменял полузащитника – Лука носился всем полем, не захаживая к чужим воротам, 84 раза коснулся мяча (как Делф за неполную игру), однако на его счету всего две передачи под удар. Столько же у Кейна, Крамарича и Влашича. Мало для потенциального обладателя «Золотого мяча». Лука устал и выдохся. 

2. Нереализованные моменты. Если бы после первого мяча забили второй, Англии бы даже двух голов не хватило. Счет 2:2 устраивал Испанию, которая отправилась бы в финал четырех, а хорваты остались вторыми. Это лучше, чем вылет, однако сил не хватило. Опасения Далича насчет раннего начала матча и усталости после победы 3:2 над Испанией оказались не напрасными. Когда нужна была свежесть, Брекало и Рог не помогли. 

3. Игра строго вторым номером. Разница в пасах, владении, дриблинге и по точным ударам четко показывает, что Англия играла первым номером. Да, медлительно, конечно, не идеально, однако британцы показали футбол хоть и среднего качества, но на фоне такой же игры соперников. Хорватия придумала мяч, от которого не смогли оттолкнуться, чтобы выплыть на поверхность первыми в группе. 

4. Стандарты и действия Харри Кейна. Самый удобный момент капитан не реализовал еще в первом тайме, однако потом удачно открывался в чужой штрафной. Хорваты – и это вина не только Ловрена, но и Виды с Даличем, плохо охраняли своего голкипера и при контратаках англичан, и при стандартных положениях. 

А поскольку по подачам с углов поля разница 9:4, а по сэйвам вратарей 1:6, то понятно направление игры. Добавьте к позиционному преимуществу Англии подачи с места, когда все устали, или «исландский» аут Джо Гомеса (бросил в стиле знаменитого мастера подач руками Рори Делапа, не хуже) – получите задел для голов. 

Герой поединка. Харри Кейн (Англия)

У форварда «шпор» не было шикарных моментов после самого первого и опасного, однако опытный нападающий нашел лазейки к чужим воротам в решающий для Англии момент. Если бы проиграли – вылетели в дивизион В, однако капитан собрался. 

Сначала Кейну повезло – Калинич неудачно покинул ворота, подпрыгнул, что позволило Харри случайно протолкнуть мяч дальше и создать первый ответный мяч. Но затем уже сработало чутье центрального форварда, ведь капитан сборной Англии дотянулся до мяча. 

Линекер и другие англичане довольны – у сборной появился спаситель. Пусть в решающих матчах ЧМ-18 лучший снайпер турнира в России сыграл плохо, реабилитировался сейчас, когда светил вылет в низший дивизион Лиги Наций. Но теперь туда отправляются хорваты, а испанцы остались без финала.

У Англии есть шанс на трофей?

Англия и Португалия ждут еще двух участников битвы четырех – из двух полуфиналов и финала. Они разыграют кубок летом 2019 на родине Роналду. Еще два участника определятся в ближайших матчах. Бельгию не поймут, если отдадут место в плей-офф Швейцарии. А вот у Франции и Нидерландов будет такой же финал, как сегодня.

Хорватов немного жаль – получается, что победа над Испанией значения не имела, но они сами виноваты, что не подстроились под Англию, когда повели в счете, и не забили второй мяч. Зато в целом результат по игре, поскольку британцы очень хорошо начали матч, потом просели, но в концовке добили уставших хорватов с помощью стандартных положений. 

Саутгейт оказался самым успешным тренером сборной Англии за много десятилетий – невероятно успешно зашел, еще и состав у него довольно перспективный, ведь много молодых игроков, вроде Санчо, Алли, Чиллуэлла или Гомеса, хотя Дайер и Стоунз тоже не старые, да и капитану Кейну всего двадцать пять. 

Пару лет назад нельзя было без шуток предположить, что такое возможно, но у Англии есть шанс создать успешную сборную. И хотя понятно, что даже в бою с Португалией, если жребий сведет с хозяевами финальных матчей, британцы не будут считаться фаворитами, воевать можно с каждым из потенциальных соперников. Хорватов переиграли, испанцев опередили – успешно завершили групповой этап Лиги Наций.

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Все комментарии
Андрей Муртазин
Андрей Муртазин
19 ноября в 19:00
Странное совпадение! Во времена,когда Гвардиола работал в Барселоне, сборная Испания рвала всех подряд, выигрывала все что можно и не один раз, Гвардиола стал тренировать Баварию, Германия стала чемпионом мира, Гвардиола стал тренером Мансити, поднялась Англия!
Deville
Deville ответил Правдин Семён
   258 / 799
19 ноября в 11:49
Англии сильно повезло. Во-первых,хорваты (как оказалось бессмысленно )обыграли испанцев.Во-вторых,клетчатые были настолько измотаны,что даже ведя в счёте, отбиться от приличного соперника не могли.
как знаем везет сильнейшим. Хорватам повезло на ЧМ, сегодня состоялся вроде как реванш.
Deville
Deville
   258 / 799
19 ноября в 11:47
Немного валидольная игра. Но Англию с победой, Кейн молодцом, да и за Лингард рад, сыграл отлично с замены, забив гол, который и повлиял на счет в матче, хотя ураган сделал игру.

Хорватам не фартануло, видимо весь фарт остался на ЧМ. Хотя бились достойно.
Coreal O'pilipp
Coreal O'pilipp
   762 / 799
19 ноября в 11:39
Конечно,Кейн герой матча, гол+пас, но выход Санчо и Лингарда тоже сыграли свою роль, и именно Лингард сравнял счет, и спас Англию от 2 гола, который бы скорее всего оставил бы Англию вне плей офф ЛН. Так что Саутгейт угадал с заменой, выпустив молодых ребят, которые усилили игру сб. Англии в атаке.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил DXTK
   88 / 799
19 ноября в 10:58
Зачем вспоминать тот судейский финал
DXTK
DXTK ответил Ragnar_Lodbrok
   93 / 799
19 ноября в 09:55
Ну хорваты хоть в финал ЧМ вышли, англичашки туда никогда не пройдут
За германией лучше следи, они уже не вышли из группы на ЧМ, а щас вылетели из группы А в лиге наций в группу Б, кстати твою Баварию немецкий хорват уже опустил на 5 место. Так что поставь Хорватам свечку, чтобы финалисты не вылетели в лигу С.

PS и не забывай кого родоначальники в 66 году насадили в финале ЧМ на хрыч.
Правдин Семён
Правдин Семён
   124 / 799
18 ноября в 23:23
Англии сильно повезло. Во-первых,хорваты (как оказалось бессмысленно )обыграли испанцев.Во-вторых,клетчатые были настолько измотаны,что даже ведя в счёте, отбиться от приличного соперника не могли.
Ragnar_Lodbrok
Ragnar_Lodbrok ответил DXTK
   88 / 799
18 ноября в 22:20
Ну хорваты хоть в финал ЧМ вышли, англичашки туда никогда не пройдут
Олег Борткевич
Олег Борткевич ответил Гильермо Очоа
   619 / 799
18 ноября в 21:54
Не завидуй.
112910415
112910415
   95 / 799
18 ноября в 21:31
победитель бился лучше
DXTK
DXTK
   93 / 799
18 ноября в 20:58
Если футболе до конца не бьешься, то ничего в нем не добьешься. Англия билась и была вознаграждена победой и выходом в плейофф. Кейн гол+пас, да и Лингард молодцом.

Испания сама себя оставила без плейофф, но в остались в лиге А, а хорватских выскочек и хвастунов, которым фартило на ЧМ отправили в лигу Б, там, где им самое место.

PS Ну хватит уже в каждой статье обожествлять 2008 год и благодарить хорватов, им уже отдали должное на ЧМ в 1/4 этого года. Тем более те футболисты и эти ничего общего не имеют, только выступают за флаг одной страны и все.
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