Англия устроила шоу! Испания и Хорватия в печали

18 ноября 2018, 20:16

Британцы сначала по традиции все испортили, но затем чудесным образом исправили. «Соккер.ру» хвалит футболистов Саутгейта за волевое усилие!

Хорваты на «Уэмбли» - отдельный футбольный жанр, ведь спустя одиннадцать лет с подарка команде Хиддинка снова были близки к выездной победе. При этом пережили непростой матч, от которого отойдут не сразу, поскольку все очень быстро менялось.

Англия в начале шестнадцатой минуты могла вести 2:0, ведь Стерлинг затянул и не переиграл Калинича при выходе один на один, а Кейн наоборот принял резкое решение – пробил по опустевшим после выхода голкипера воротам, но не смог отправить мяч мимо защитника, а добавку принял на себя вратарь.

Хорваты выдержали стартовое давление хозяев, поскольку в действиях Англии не было системности – хорошо выходили в атаку вертикально за счет индивидуальных действий, например, через Делфа, однако преимущества в центре поля или на флангах на всю длину у команды Саутгейта не было.

Следовательно, Далич в перерыве сумел подстроить свою команду. Хорваты встречали англичан низко – в центре поля и на своей половине, но прилично контратаковали и добились своего. Впрочем, это было только начало, и только итоговые цифры помогают понять, кто же реально заслужил сегодня минимальную победу?

Числовое описание решающей игры

17:12 – счет по ударам в пользу Англии, и по точным выстрелам разница существенная – 8:3. Бросается в глаза, что половина попаданий у британцев на счету одного Кейна, но тому же Лингарду хватило и одного удара, чтобы забить гол. А поскольку он даже у своих ворот пригодился – хвалим Саутгейта за решение выпустить Джесси хотя бы на замену.

86 % на 78 % - разница в точности передач не критическая, поскольку англичане без мяча играли достаточно медлительно, позволяя не быстрым сегодня хорватам подолгу готовить свои подходы. Но если глянуть на разницу в количестве точных пасов – 512 против 281, то становится понятно, что именно Англия вела игру.

62 % на 38 % - итоговая пропорция по владению мячом. Оказывается, у Англии чаще всех с мячом встречался, кроме центральных защитников, левый бек Делф, но был заменен, когда надо было перестраиваться. Но ведь получилось, хотя у Алли, Санчо и Лингарда не было времени – каждый сделал, что мог. И даже Кейн, который владел мячом всего 1.9 % времени от командного, многое успел.

20:12 – победы команд на втором этаже, камень в огород Ловрена, который лучше бы сначала переиграл команды капитанов Рамоса и Кейна, а потом говорил о том, какой крутой. Да и разница по выносам от ворот – 12:28, доказывает, что Англию не в чем упрекнуть. Они не провели идеальный матч, но у них получились стартовый и финальный отрезки.

С первой попытки огорчить Калинича не сумели, но со второй добили команду Влашича. И хотя Никола сделал ассист на Крамарича, наглых действий форварда не хватило, ведь у Англии был свой герой.

Причины поражения Хорватии

1. Пустая активность Модрича. Далич разменял полузащитника – Лука носился всем полем, не захаживая к чужим воротам, 84 раза коснулся мяча (как Делф за неполную игру), однако на его счету всего две передачи под удар. Столько же у Кейна, Крамарича и Влашича. Мало для потенциального обладателя «Золотого мяча». Лука устал и выдохся.

2. Нереализованные моменты. Если бы после первого мяча забили второй, Англии бы даже двух голов не хватило. Счет 2:2 устраивал Испанию, которая отправилась бы в финал четырех, а хорваты остались вторыми. Это лучше, чем вылет, однако сил не хватило. Опасения Далича насчет раннего начала матча и усталости после победы 3:2 над Испанией оказались не напрасными. Когда нужна была свежесть, Брекало и Рог не помогли.

3. Игра строго вторым номером. Разница в пасах, владении, дриблинге и по точным ударам четко показывает, что Англия играла первым номером. Да, медлительно, конечно, не идеально, однако британцы показали футбол хоть и среднего качества, но на фоне такой же игры соперников. Хорватия придумала мяч, от которого не смогли оттолкнуться, чтобы выплыть на поверхность первыми в группе.

4. Стандарты и действия Харри Кейна. Самый удобный момент капитан не реализовал еще в первом тайме, однако потом удачно открывался в чужой штрафной. Хорваты – и это вина не только Ловрена, но и Виды с Даличем, плохо охраняли своего голкипера и при контратаках англичан, и при стандартных положениях.

А поскольку по подачам с углов поля разница 9:4, а по сэйвам вратарей 1:6, то понятно направление игры. Добавьте к позиционному преимуществу Англии подачи с места, когда все устали, или «исландский» аут Джо Гомеса (бросил в стиле знаменитого мастера подач руками Рори Делапа, не хуже) – получите задел для голов.

Герой поединка. Харри Кейн (Англия)

У форварда «шпор» не было шикарных моментов после самого первого и опасного, однако опытный нападающий нашел лазейки к чужим воротам в решающий для Англии момент. Если бы проиграли – вылетели в дивизион В, однако капитан собрался.

Сначала Кейну повезло – Калинич неудачно покинул ворота, подпрыгнул, что позволило Харри случайно протолкнуть мяч дальше и создать первый ответный мяч. Но затем уже сработало чутье центрального форварда, ведь капитан сборной Англии дотянулся до мяча.

Линекер и другие англичане довольны – у сборной появился спаситель. Пусть в решающих матчах ЧМ -18 лучший снайпер турнира в России сыграл плохо, реабилитировался сейчас, когда светил вылет в низший дивизион Лиги Наций. Но теперь туда отправляются хорваты, а испанцы остались без финала.

У Англии есть шанс на трофей?

Англия и Португалия ждут еще двух участников битвы четырех – из двух полуфиналов и финала. Они разыграют кубок летом 2019 на родине Роналду. Еще два участника определятся в ближайших матчах. Бельгию не поймут, если отдадут место в плей-офф Швейцарии. А вот у Франции и Нидерландов будет такой же финал, как сегодня.

Хорватов немного жаль – получается, что победа над Испанией значения не имела, но они сами виноваты, что не подстроились под Англию, когда повели в счете, и не забили второй мяч. Зато в целом результат по игре, поскольку британцы очень хорошо начали матч, потом просели, но в концовке добили уставших хорватов с помощью стандартных положений.

Саутгейт оказался самым успешным тренером сборной Англии за много десятилетий – невероятно успешно зашел, еще и состав у него довольно перспективный, ведь много молодых игроков, вроде Санчо, Алли, Чиллуэлла или Гомеса, хотя Дайер и Стоунз тоже не старые, да и капитану Кейну всего двадцать пять.

Пару лет назад нельзя было без шуток предположить, что такое возможно, но у Англии есть шанс создать успешную сборную. И хотя понятно, что даже в бою с Португалией, если жребий сведет с хозяевами финальных матчей, британцы не будут считаться фаворитами, воевать можно с каждым из потенциальных соперников. Хорватов переиграли, испанцев опередили – успешно завершили групповой этап Лиги Наций.