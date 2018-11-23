На старт, внимание, марш! Как начинали тренеры «Спартака»

сегодня, 16:30

У Олега Кононова на носу дебют в качестве главного тренера московского «Спартака». «Соккер.ру» изучил первые матчи предыдущих наставников и их дальнейшую судьбу в клубе.

Олег Иванович Романцев (Россия)

Первый матч: «Спартак» - «Жальгирис» - 4:0 (чемпионат СССР -1989, 1-й тур)

У Олега Ивановича больше всего «часов полета» в чемпионатах России среди всех тренеров «Спартака» и восемь завоеванных титулов. А дебютировал Романцев еще в чемпионате СССР , в первом матче под руководством 35-летнего тренера «красно-белые» разгромили «Жальгирис» и вообще в том дебютном для мэтра сезоне в высшей лиге стали чемпионами СССР . С этого матча началась история самого успешного тренера в истории «Спартака». Под руководством Олега Ивановича «красно-белые» провели 551 матч (325 побед, 122 ничьи, 104 поражения), завоевали 9 чемпионских титулов (1 в СССР + 8 в России), Кубок СССР , три Кубка России и добрались до полуфиналов всех трех европейских турниров (Кубка чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей Кубков). Если же говорить о первом матче в чемпионате России, то для Романцева и «Спартака» это была домашняя встреча с «Крыльями Советов», завершившаяся со счетом 5:0. В этом матче приняли участие четыре будущих тренера «Спартака»: Андрей Чернышов, Станислав Черчесов, Игорь Ледяхов и Валерий Карпин, а также Евгений Бушманов, который тренировал «Спартак-2».

Георгий Александрович Ярцев (Россия)