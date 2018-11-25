Грузил трёшку «Зениту». Карпин против Санкт-Петербурга

сегодня, 10:30

Валерий Георгиевич – ярчайший тренер в РПЛ , он не раз переигрывал «Зенит». «Соккер.ру» припоминает старые счеты накануне матча в Санкт-Петербурге.

«Зениту» весело играть с Карпиным

В 12 матчах команд тренера Валерия Георгиевича против клуба из Санкт-Петербурга было забито 43 мяча, по 3.58 за игру в среднем. Невероятно высокая результативность, ведь было лишь две встречи, когда не увидели второй мяч, а также еще одна, когда не было третьего гола.

Без учета «низовой» победы «Спартака» 1:0 и ничьей 0:0 уже с «Ростовом», получаем 10 матчей и 42 гола. Средняя результативность самых ярких поединков «Зенита» против Карпина зашкаливает. Более четырех мячей за матч, редко встретишь подобное даже в самых жарких дерби на планете. Карпин атакует, «Зенит» атакует – получается круто.

Начал взаимоотношения с поражения

Карпин проиграл свой первый матч против «Зенита» в качестве футболиста. Дело было в 1992 году, в дебютном чемпионате России. «Спартак» приехал в гости к петербуржцам, которые в итоге финишируют на 16-м месте из 20 клубов и вылетят во второй дивизион.

И хотя «красно-белые» стали в итоге чемпионами, они проиграли одному из середняков со счетом 2:0 на выезде. То поражение так и осталось единственным для «Спартака» в необычном по формату чемпионате – с группами «А» и «Б». Были времена, когда «Зенит» ходил в аутсайдерах.

Не пустил «Зенит» в Кубок УЕФА

Поскольку Карпин уехал в Испанию, а «Зенит» долго приходил в себя, то пути футболиста и клуба не пересекались. Но коварный еврокубковый жребий свел «Зенит» и «Сельту» Карпина и Мостового в финале Кубка Интертото в 2000 году. Был такой смешной турнир, отправлявший победителей в Кубок УЕФА .

В Виго «Сельта» победила 2:1, счет сравнял именно Валерий, тогда еще без приставки Георгиевич. И хотя в ответном поединке на «Петровском» все шло к камбэку – хозяева повели 2:0, вмешался именно Карпин. Полузащитник забил важный мяч Березовскому, а потом и южноафриканец Маккарти подсуетился. Ничья выбила «Зенит» из еврокубков.

Назначил себя соперником северян

Если в качестве игрока стать «врагом» «Зенита» не смог, то в качестве тренера отношения «сложились». 16 апреля 2009 года Валерий Георгиевич волевым решением генерального директора при одобрении Федуна был назначен исполняющим обязанности главного тренера после неудачи бедняги Лаудрупа.

Не сказать, что Карпин сразу научился вставлять палки в колеса «Зениту» - например, команда Давыдова обыграла «Спартак» в 30-м туре, что позволило им занять третье место, опередив «Локомотив» по дополнительным показателям, и выйти в Лигу чемпионов. Но дальше была ничья, а потом и скандалы пришли.

Карпин помнил первые неудачи и через год, когда «Зенит» к титулу вел Спаллетти, стал первым тренером РФПЛ , который смог обыграть Лучано в том чемпионате. Причем поединок в «Лужниках» получился обсуждаемым, ведь победный гол Дмитрия Комбарова с пенальти случился на 88-й минуте.

А после финального свистка, как помнят фанаты со стажем, Карпин и Денисов повздорили между собой. Игорь тогда пнул мяч в сторону скамейки «Спартака», Валерий Георгиевич выражения не выбирал, как и его оппонент. Даже попытка драки от других была. Впрочем, Карпин зря назвал Игоря «мальчиком, который ничего не выиграл».

За восемь лет Денисов к первому чемпионству добавил еще три – два в «Зените» и одно с «Локомотивом», а вот тренер Карпин так чемпионом России в новом амплуа не стал. Хотя шутил вначале сезона, что задача «Ростова» - победа в РПЛ . А со «Спартаком» был рядом с первым местом и выдал против «Зенита» три матча подряд со счетом 4:2 (2 поражения, 1 победа).

Никогда не смотрел на фактор поля

В семи мачтах из двенадцати Карпин отобрал очки у «Зенита», а из пяти поражений два были как раз домашними. Но раз «Ростов» за три года и шесть матчей уступил фавориту лишь один раз – со счетом 3:2 в гостях, и обыграл петербуржцев дважды, то психологического и математического преимущества у команды Семака больше нет.

Трижды подряд были душные ничьи 0:0, демонстрирующие, как непросто «Зениту» даются матчи против организованных и выстроенных соперников с пятеркой в защите. Пусть раньше у петербуржцев была привычка громить «Ростов» 3:0, 4:0 или 5:0, те времена прошли, Бердыев изменил подход команды. А вот Карпин не переоценивает победу в Кубке России – были эксперименты в составах.

Но от голов не откажутся. Валерий Георгиевич как тренер видел за вечер и по четыре гола в ворота «Зенита» - хет-трик Мовсисяна и гол Глушакова. И трешку грузил по примеру «Твенте» совсем недавно с «Ростовом». Такой соперник для Семака не подарок для матча после перерыва на игру сборной, ведь Карпину не нужно настраиваться на «Зенит», как и его ростовской команде.

«Ростову» нужно играть на победу

Независимо от отношения к сопернику – Валерий Георгиевич вряд ли ненавидит «Зенит» и Семака, независимо от клубного герба на груди – речь о «Спартаке», «Сельте» или «Ростове», для петербуржцев Карпин остается солидным раздражителем и непростым оппонентом. Сегодня за южан будут болеть преследователи «Зенита», а спартаковцы, которых ростовчане уже на выезде обыграли.

С первого матча футболиста Карпина против петербуржцев многое изменилось. Теперь его команда не лидирует без потерь, а «Зенит» не стоит на вылет. «Ростов» отличается по стилю от «Спартака», и для северян он еще сложнее как оппонент – может сыграть как цепко, так и размашисто, на контратаках. У Семака есть тренерские просчеты, и хотя история отношений «Зенита» и Карпина показывает, что бывают вечера, когда Валерий Георгиевич очевидно и показательно проигрывает, между нынешними соперниками нет огромной разницы в классе.

«Зенит» не тот, что был во времена Спаллетти, а южане в обороне не как «Спартак» Карпина. У «Ростова» нет веских аргументов, чтобы испугаться команды, которой они редко уступают. Есть причины побороться за очки на стадионе «Санкт-Петербург».