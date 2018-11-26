16 друзей и врагов

сегодня, 10:40

Первый круг завершен. Ровно половина пути в чемпионате России пройдена. «Соккер.ру» смотрит на турнирную таблицу и делится короткой строкой впечатлением от каждого участника.

1. «Зенит»

Какой-то интриги в борьбе за лидерство в первом круге не возникло. «Зениту» удалось сразу обозначить свое преимущество и уйти в довольно комфортный отрыв. При этом петербуржцы не всегда показывали какой-то непостижимый футбол, чаще играя прагматично и без лишней феерии. Да и не так безупречна команда Сергея Семака, но умеет ловить удачу за хвост. Даже с тремя поражениями имеет пятиочковый задел.

2. «Краснодар»

Клуб Сергея Галицкого продолжает удивлять, даже меняя тренеров, он сохраняет свой стиль, стержень, узнаваемую манеру, а также откапывает откуда-то талантливые кадры. В этот раз «быкам» удалось лихо оседлать волну и выскочить на второе место. Для яркой атакующей команды это заслуженная позиция.

3. ЦСКА

У армейцев тоже суперспособности по части выжимания максимума из минимальных ресурсов. ЦСКА прочили провал, не веря, что после стольких потерь летом молодая армейская бригада, собранная чуть ли не с нуля, сможет что-то показать. Но Виктор Ганчаренко создал боевой коллектив, что на своей шкуре узнал даже «Реал».

4. «Локомотив»

Тот случай, когда от действующего чемпиона подвига и не ждали. Титул железнодорожников до сих пор воспринимается многими как нечто странное. «Локомотив» совершенно провалил выступление в Лиге чемпионов, поначалу пробуксовывал очень сильно и в Премьер-Лиге, но постепенно стал выправлять ситуацию. Хотя 15-м туром снова все смазал, проиграв дома «Уралу».

5. «Ростов»

Одно из открытий нынешнего чемпионата в любом случае. Скромный по возможностям коллектив Валерия Карпина реализует весь свой потенциал и даже больше. Прыгнули выше головы и настырно уцепились там за что-то. Пример «Ростова» показывает, как можно эффективно подобрать тактику под имеющийся состав без ярких звезд – только за счет дисциплины и тренерских решений.

6. «Урал»

Серой мышью «Урал» крадется к зоне еврокубков. Пока всех впечатляет «Ростов» среди клубов, которые не причислялись к числу топовых, екатеринбуржцы подкрались к нему вплотную, особенно раскачавшись к концу первого круга, который завершили пятью матчами без поражений, а напоследок красиво хлопнули действующего чемпиона России на его поле.

7. «Спартак»

Еще никогда о команде, которая заняла седьмое место по итогам первого круга, так много не говорили. Но тут не позиция важна, а имя. «Спартак» всегда остается собой, и его низкая позиция, как и высокая, всегда будет провоцировать людей на бурное обсуждение. Потому что это же у красно-белых постоянно еще и перчинкой, скандалами изнутри сопровождается. Жизнь кипит в царстве «Спартака», который снова начинает с чистого листа со свежим тренером и реабилитированным капитаном.

8. «Оренбург»

Скромный коллектив, не хватающий звезд с неба, очень ярко провел первые туры, создав неплохой очковый запас. Впоследствии начал получать очки с перебоями, но этого хватает, чтобы держаться поодаль от опасной зоны и периодически выстреливать яркой игрой и результатами.

9. «Рубин»

Встречайте на девятом месте команду, которая меньше всех проигрывает. Да, и такое бывает. Казанцы под руководством Курбана Бердыева внезапно оказались самой миролюбивой командой турнира. Ничьих у «Рубина» больше, чем других результатов вместе взятых. Целых девять раз из 15 матчи казанцев заканчивались делением очков.

10. «Ахмат»

Грозненцы очень неудачно начали сезон, поэтому им пришлось экстренно менять главного тренера и подход к игре. Понятно, что на исправление ситуации и подъем по турнирной таблице потребуется время. Особенно с учетом того, что стабильный набор очков не удается организовать, несмотря на наличие ярких исполнителей.

11. «Арсенал»

Туляки отчаянно пытаются удрать от опасной зоны и пока им это удается вполне благополучно, хотя в целом результаты оставляют желать лучшего. Но для скромной по возможностям команды и этого достаточно. К тому же «Арсенал» лишился главного тренера – и не по своей воле, как это обычно бывает, а из-за переманивания Олега Кононова «Спартаком».

12. «Динамо»

От команды Дмитрия Хохлова ждали большего и порой она показывала содержательный футбол. Однако крайне не хватает стабильности, из-за чего иногда случаются еще более яркие, чем проблески, провалы. Всего три победы в 15 турах – этого очень мало. А еще первый круг запомнился какими-то закулисными играми против того же Хохлова. Но болельщики на его стороне.

13. «Крылья Советов»

Миодраг Божович подхватил знамя в Самаре и пытается обучить «Крылья Советов» своему излюбленному «сексуальному футболу». Пока получается с большим трудом. Самарцы упираются, эпизодически играют во что-то интересное, но остаются в гуще борцов за выживание, где положение дел по традиции очень плотное.

14. «Уфа»

После ухода Сергея Семака «Уфа», конечно, значительно потеряла в качестве игры, в содержании, в цельности. Поэтому ведет борьбу за выживание. Впрочем, не стоит списывать все неудачи только на смену главного тренера. Уфимцы ведь еще на старте сезона разрывались между турнирами и приняли участие в Лиге Европы, что дорого им стоило на внутренней арене – потеряли много очков.

15. «Анжи»

Махачкалинский клуб проявляет героизм на протяжении всего первого круга, играя больше за идею, чем за деньги, поскольку их попросту нет. Возникали опасения по поводу того, что «Анжи» вообще снимется с турнира, но пока клуб живет и не хуже всех – очков столько же, сколько у «Уфы» и «Крыльев Советов». А еще важно, что теперь результаты «Анжи» сохранятся, даже если клуб снимется. Если бы это случилось до 15-го тура, все результаты перекроились бы.

16. «Енисей»

Дмитрий Аленичев отчаянно борется за выживание «Енисея» в Премьер-Лиге и за свое выживание в «Енисее». Говорит, что сражается с заговорщиками, плетущими свои коварные сети, попутно пытается решить кадровые проблемы. С «Енисеем» связаны и самые крупные провалы составителей календаря чемпионата России в первом круге. А команда, между тем, является единственной безоговорочно худшей пока в турнире. Если выше плотная заварушка, то «Енисей» уже от нее отстает на пять очков.

Первый круг получился довольно интересным, у каждой команды обнаружились свои «фишки», скучать болельщикам не приходилось. Радует и плотная борьба на всех участках турнирной таблицы, разве что первое и последнее места немного в отрыве.