«Локомотив» идет на антирекорд «Спартака»

вчера, 13:00

Сёмин неудачно вернулся в ЛЧ , но «Соккер.ру» напоминает - ЦСКА , «Спартаку», «Краснодару» и «Зениту» тоже светит вылет. Кто подведет футбольную Россию?

«Локомотив» худший из худших

Констатация печального факта – две трети пути прошли, но абсолютно все представители РПЛ в Европе могут не дожить до плей-офф. Да, только у «железнодорожников» четыре поражения. Но у них остались теоретические шансы на третье место, причем расклад не хуже, чем у ЦСКА . «Армейцам» теперь надо выступить против «Реала» в гостях лучше, чем чехи с немотивированными «волками». А «Спартак», «Краснодар» и «Зенит», хотя и взяли целых 6 побед в ЛЕ против 1 в ЛЧ , в шести случаях оступились. Клубы РПЛ неудачно перешли экватор еврокубковой осени.

Юрий Сёмин идет на антирекорд

«Спартак» поставил вечный антирекорд в Европе. Проиграть больше шести матчей в группе ЛЧ невозможно. И хотя разницу мячей соседей «железнодорожники» в точности не повторят (1:18), ведь забили дважды, суть та же. Только у афинского АЕКа было четыре «баранки» (теперь пять). Но если «Локомотив» по второму кругу уступит «Галатасараю» и «Шальке», повторит провал «Спартака». Причем сделает это в группе с клубами, два из которых – за исключением «Порту», странно выступают в национальных первенствах.

Не учли свой еврокубковый опыт

Весной «Атлетико» показал, что к соперникам в еврокубках, если они уровня ЛЧ , надо готовиться не так, как к поединкам РПЛ с ЦСКА или «Зенитом». «Матрасники» выбили «Локомотив» с особым цинизмом – общий счет двух матчей 1:8, полная безнадега для Денисова и его коллег. Колоссальная разница против команды, которая больше двух мячей забивать обычно брезгует. Лично Сёмин был не готов к серьезному вызову ЛЧ , хотя весной рубился в еврокубках и знал, куда попал.

Не самая худшая команда своей группы

«Локомотив» должен понять, насколько опытные и обеспеченные футболисты сглупили, ведь они не худшие в группе по футболу. От этого еще обиднее. Быть может, сегодня злее будут? По ударам на уровне с «Порту» и «Шальке», лидерами группы. По отборам – третьи, по перехватам – вторые. По пасам под удар, отражающим комбинационную игру впереди – первые. Пусть португальцы идут без поражений (соперники России в таблице УЕФА ), но остальные не являются грандами. И «Локомотив» им проиграл.

Команда Сёмина не уважила фанов

У «Локомотива» нет такой всероссийской поддержки, как у «Спартака», ЦСКА или «Зенита». Их провал не ранит миллионы фанатских душ. Вал критики другой. Но надо уважать поклонников, независимо от их количества. Многие в курсе, что в группе Лиги чемпионов «Локомотив» не играл с 2003 года. Пятнадцать лет ждали подобный праздник, а теперь он испорчен. Впрочем, если помогут соперники в последнем туре, если сегодня обыграют «Галатасарай», то есть реальный шанс на третье место.

Стамбульцев точно нужно обыграть

У «Локомотива» в семи последних матчах во всех турнирах три победы. У Терима в семи последних играх всего один успех. «Галатасарай», как и «Локомотив» - аутсайдер группы. Если москвичам хочется в ЛЕ , чтобы хоть как-то сгладить углы после провала в ЛЕ , то необходимо действовать. Сегодня нужны именно три очка. Посудите сами. Глупо не ставить на победу в одной единственной домашней игре, чтобы потом мучиться 15 туров РПЛ ради попадания... в те самые еврокубки, откуда формально пока не вылетели.

Мнение читателей. «Локомотив» не будет главным разочарованием?

Казалось бы, падать команде Сёмина ниже некуда. А на самом деле есть. У «Спартака» в пору шести поражений в группе были «Валенсия» (двукратный финалист ЛЧ ), «Базель» и «Ливерпуль» (победитель Кубка УЕФА 2001). Причем английская команда, которую за пару лет перестроят под финал ЛЧ в Стамбуле, уступила швейцарцам место в плей-офф.

А у «Локомотива» в соперниках «кобальтовые» - 14-е место в Бундеслиге, «Галатасарай» - третьи в Супер-Лиге, где лидируют «Истанбул» и «Касымпаша». Только «Порту» хорош, но соперник явно не уровня МС или «Ювентуса», и «Баварии» 1:6 проиграть может. «Локомотиву» повезло со жребием. У Сёмина добротный состав...

И провалились. Так что смысл ключевого для российской команды матча среды в том, чтобы не только постараться, не только мастерство показать, ведь моменты и раньше создавали, а добиться конкретного результата. Победа, три очка, точка. И вот это очень тонкий момент. Ведь многие обзывают клубы РПЛ «слабыми», не вдаваясь в детали.

А ведь миф, что в ЛЧ невозможно побеждать, прямо сейчас разбивает «Аякс». Так он «Ростову» два года назад 1:4 проиграл. Голландцы не закупают футболистов за огромные деньги, как не раз делал «Зенит», который раньше вылетал от «Бенфики». И как раз «орлов» амстердамские парни опередили. А ведь бюджет «Аякса» соразмерен с расходами «Спартака» и «Локомотива».

У клубов РПЛ разница в возможностях с «Реалом», МЮ и «Ювентусом». А когда «Гаталасарай» и «Виктория» опережают богатеев из России, то это позор. Тот же «Спартак» ездил в прошлом году в Севилью и Марибор за очками, чтобы быть в плей-офф ЛЧ . Результат знаете. «Зенит» в плей-офф ЛЕ и ЛЧ постоянно получает соперников, которых можно пройти, но всегда вылетает.

Странно выступают многие российские команды в момент, когда хватает одной победы, чтобы остаться в борьбе. ЦСКА умудрился в «Лужниках» проиграть «Виктории», хотя этим же чехам еще Слуцкий уступал в Пльзене, и тот опыт нужно было учесть Ганчаренко, ведь молодость в футболе – порок проходящий, прикрываться ею вечно нельзя.

Удивляет тотальное неумение показать класс в дни, когда нет непреодолимых препятствий. «Спартаку» нужно финишировать выше команды, у которой с «Уфой» были проблемы. «Рейнджерс» Джеррарда - не уровень ЛЧ . «Краснодар» контролирует ситуацию? Но вряд ли фанатов устроят всего два клуба весной в Европе – «быки» и «Зенит».

Кто же станет главным разочарованием в Европе, а кто избежит подобной участи? Ключевой вопрос недели, особенно после глупого домашнего поражения ЦСКА в матче, когда Акинфеев впервые в жизни взял пенальти в ЛЧ . «Армейцы», попав в группу с победителем и полуфиналистом ЛЧ , получили бы третье место за победу над «Викторией» дома!

Но с элементарными задачами не справляются, что злит. Например, «Локомотив» нанес 52 удара в ЛЧ , из которых только 13 в створ (ровно 1 из 4). Сами виноваты в поражениях, соперники дают играть. Не надо выдумывать, будто в еврокубках российские клубы всегда играют с «Ливерпулем» прошлого сезона. Даже МЮ и «Реал» приезжали не в лучшем состоянии.