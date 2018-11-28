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Лига Европы 2018/2019, 5 тур 1 X 2
18:50 сегодня  Астана -:-  Динамо К - - -
18:50 сегодня  Спартак М -:-  Рапид В - - -
20:55 сегодня  Зальцбург -:-  РБ Лейпциг 3.18 3.66 2.28
20:55 сегодня  Краснодар -:-  Акхисар Бел - - -
20:55 сегодня  Бетис -:-  Олимпиакос - - -
20:55 сегодня  Байер -:-  Лудогорец - - -
20:55 сегодня  Цюрих -:-  АЕК 1.88 3.68 4.50
20:55 сегодня  Милан -:-  Дюделанж 1.079 13.25 43.00
20:55 сегодня  Ворскла -:-  Арсенал - - -
20:55 сегодня  Карабах -:-  Спортинг - - -
20:55 сегодня  Фенербахче -:-  Динамо Зб 2.30 3.42 3.35
20:55 сегодня  Андерлехт -:-  Спартак Тр - - -
20:55 сегодня  Бордо -:-  Славия П - - -
20:55 сегодня  Зенит -:-  Копенгаген 1.70 3.84 5.65
20:55 сегодня  Русенборг -:-  Селтик 5.50 4.35 1.63
20:55 сегодня  БАТЭ -:-  Види - - -
23:00 сегодня  Челси -:-  ПАОК 1.34 5.45 10.50
23:00 сегодня  Мальме -:-  Генк 3.58 3.45 2.19
23:00 сегодня  Сарпсборг 08 -:-  Бешикташ 3.14 3.40 2.42
23:00 сегодня  Яблонец -:-  Ренн 2.77 3.30 2.77
23:00 сегодня  Аполлон -:-  Лацио 4.60 4.25 1.75
23:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Марсель 1.65 4.45 5.15
23:00 сегодня  Стандард -:-  Севилья 4.80 4.20 1.727
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ГлавнаяБлогиПятиминутка ненависти

«Локомотив» идет на антирекорд «Спартака»

вчера, 13:00

Сёмин неудачно вернулся в ЛЧ, но «Соккер.ру» напоминает - ЦСКА, «Спартаку», «Краснодару» и «Зениту» тоже светит вылет. Кто подведет футбольную Россию?  

«Локомотив» худший из худших

Констатация печального факта – две трети пути прошли, но абсолютно все представители РПЛ в Европе могут не дожить до плей-офф. Да, только у «железнодорожников» четыре поражения. Но у них остались теоретические шансы на третье место, причем расклад не хуже, чем у ЦСКА. «Армейцам» теперь надо выступить против «Реала» в гостях лучше, чем чехи с немотивированными «волками». А «Спартак», «Краснодар» и «Зенит», хотя и взяли целых 6 побед в ЛЕ против 1 в ЛЧ, в шести случаях оступились. Клубы РПЛ неудачно перешли экватор еврокубковой осени.   

Юрий Сёмин идет на антирекорд

«Спартак» поставил вечный антирекорд в Европе. Проиграть больше шести матчей в группе ЛЧ невозможно. И хотя разницу мячей соседей «железнодорожники» в точности не повторят (1:18), ведь забили дважды, суть та же. Только у афинского АЕКа было четыре «баранки» (теперь пять). Но если «Локомотив» по второму кругу уступит «Галатасараю» и «Шальке», повторит провал «Спартака». Причем сделает это в группе с клубами, два из которых – за исключением «Порту», странно выступают в национальных первенствах. 

Не учли свой еврокубковый опыт

Весной «Атлетико» показал, что к соперникам в еврокубках, если они уровня ЛЧ, надо готовиться не так, как к поединкам РПЛ с ЦСКА или «Зенитом». «Матрасники» выбили «Локомотив» с особым цинизмом – общий счет двух матчей 1:8, полная безнадега для Денисова и его коллег. Колоссальная разница против команды, которая больше двух мячей забивать обычно брезгует. Лично Сёмин был не готов к серьезному вызову ЛЧ, хотя весной рубился в еврокубках и знал, куда попал.  

Не самая худшая команда своей группы

«Локомотив» должен понять, насколько опытные и обеспеченные футболисты сглупили, ведь они не худшие в группе по футболу. От этого еще обиднее. Быть может, сегодня злее будут? По ударам на уровне с «Порту» и «Шальке», лидерами группы. По отборам – третьи, по перехватам – вторые. По пасам под удар, отражающим комбинационную игру впереди – первые. Пусть португальцы идут без поражений (соперники России в таблице УЕФА), но остальные не являются грандами. И «Локомотив» им проиграл. 

Команда Сёмина не уважила фанов

У «Локомотива» нет такой всероссийской поддержки, как у «Спартака», ЦСКА или «Зенита». Их провал не ранит миллионы фанатских душ. Вал критики другой. Но надо уважать поклонников, независимо от их количества. Многие в курсе, что в группе Лиги чемпионов «Локомотив» не играл с 2003 года. Пятнадцать лет ждали подобный праздник, а теперь он испорчен. Впрочем, если помогут соперники в последнем туре, если сегодня обыграют «Галатасарай», то есть реальный шанс на третье место. 

Стамбульцев точно нужно обыграть

У «Локомотива» в семи последних матчах во всех турнирах три победы. У Терима в семи последних играх всего один успех. «Галатасарай», как и «Локомотив» - аутсайдер группы. Если москвичам хочется в ЛЕ, чтобы хоть как-то сгладить углы после провала в ЛЕ, то необходимо действовать. Сегодня нужны именно три очка. Посудите сами. Глупо не ставить на победу в одной единственной домашней игре, чтобы потом мучиться 15 туров РПЛ ради попадания... в те самые еврокубки, откуда формально пока не вылетели

Мнение читателей. «Локомотив» не будет главным разочарованием?

Казалось бы, падать команде Сёмина ниже некуда. А на самом деле есть. У «Спартака» в пору шести поражений в группе были «Валенсия» (двукратный финалист ЛЧ), «Базель» и «Ливерпуль» (победитель Кубка УЕФА 2001). Причем английская команда, которую за пару лет перестроят под финал ЛЧ в Стамбуле, уступила швейцарцам место в плей-офф. 

А у «Локомотива» в соперниках «кобальтовые» - 14-е место в Бундеслиге, «Галатасарай» - третьи в Супер-Лиге, где лидируют «Истанбул» и «Касымпаша». Только «Порту» хорош, но соперник явно не уровня МС или «Ювентуса», и «Баварии» 1:6 проиграть может. «Локомотиву» повезло со жребием. У Сёмина добротный состав...

И провалились. Так что смысл ключевого для российской команды матча среды в том, чтобы не только постараться, не только мастерство показать, ведь моменты и раньше создавали, а добиться конкретного результата. Победа, три очка, точка. И вот это очень тонкий момент. Ведь многие обзывают клубы РПЛ «слабыми», не вдаваясь в детали.

А ведь миф, что в ЛЧ невозможно побеждать, прямо сейчас разбивает «Аякс». Так он «Ростову» два года назад 1:4 проиграл. Голландцы не закупают футболистов за огромные деньги, как не раз делал «Зенит», который раньше вылетал от «Бенфики». И как раз «орлов» амстердамские парни опередили. А ведь бюджет «Аякса» соразмерен с расходами «Спартака» и «Локомотива». 

У клубов РПЛ разница в возможностях с «Реалом», МЮ и «Ювентусом». А когда «Гаталасарай» и «Виктория» опережают богатеев из России, то это позор. Тот же «Спартак» ездил в прошлом году в Севилью и Марибор за очками, чтобы быть в плей-офф ЛЧ. Результат знаете. «Зенит» в плей-офф ЛЕ и ЛЧ постоянно получает соперников, которых можно пройти, но всегда вылетает. 

Странно выступают многие российские команды в момент, когда хватает одной победы, чтобы остаться в борьбе. ЦСКА умудрился в «Лужниках» проиграть «Виктории», хотя этим же чехам еще Слуцкий уступал в Пльзене, и тот опыт нужно было учесть Ганчаренко, ведь молодость в футболе – порок проходящий, прикрываться ею вечно нельзя. 

Удивляет тотальное неумение показать класс в дни, когда нет непреодолимых препятствий. «Спартаку» нужно финишировать выше команды, у которой с «Уфой» были проблемы. «Рейнджерс» Джеррарда - не уровень ЛЧ. «Краснодар» контролирует ситуацию? Но вряд ли фанатов устроят всего два клуба весной в Европе – «быки» и «Зенит».  

Кто же станет главным разочарованием в Европе, а кто избежит подобной участи? Ключевой вопрос недели, особенно после глупого домашнего поражения ЦСКА в матче, когда Акинфеев впервые в жизни взял пенальти в ЛЧ. «Армейцы», попав в группу с победителем и полуфиналистом ЛЧ, получили бы третье  место за победу над «Викторией» дома! 

Но с элементарными задачами не справляются, что злит. Например, «Локомотив» нанес 52 удара в ЛЧ, из которых только 13 в створ (ровно 1 из 4). Сами виноваты в поражениях, соперники дают играть. Не надо выдумывать, будто в еврокубках российские клубы всегда играют с «Ливерпулем» прошлого сезона. Даже МЮ и «Реал» приезжали не в лучшем состоянии. 

А «Севилья», которая прямо сейчас выше «Барселоны» в Испании, за 12 месяцев дважды была бита в России с общим счетом 7:2. Так что проблема намного чаще в том, что клубы РПЛ не умеют побеждать в решающий момент в ключевом матче. Зато постоянно получают новые попытки сломать тенденцию. Сегодня домашняя очередь «Локомотива». Но верите ли вы в победу команды Сёмина после странного поражения от «Урала»? 

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Все комментарии
parallels
parallels
   6 / 932
вчера в 20:22
позор спартаку!
blitz
blitz
   129 / 932
вчера в 19:19
Локомотив идет на антирекорд Спартака? 0:7 трудно будет повторить.
Великолепный
Великолепный ответил spartach n1
   42 / 932
вчера в 18:31
Эй багров,а че там насчёт рекорда акинфеева 43 и вечно четвёртого места канюшни ?
Как же смешно слушать мясных после такого феерического выступления спартака в Еврокубках
😄😄😄😄
спартак
сезон2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
Красно Синий воин
Красно Синий воин
   19 / 932
вчера в 18:26
Удачи Локо! 0/0/1:18 должен остаться за хряками!
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari ответил ziborock
   34 / 932
вчера в 18:12
Про подобное притягивание статистики верно Алексей Попов сказал после Гран-при России 2017, заткнул Боттас тех, кто уже считал его подиумы без побед, выиграл! Уверен, что обращался он не только и не столько к фанам Формулы-1. Будучи фаном королевских гонок и общаясь с сотнями других, я могу сказать, что сообщество там куда адекватнее футбольного и не пишет про антирекорды. И праздновать каждый раз антирекорд Акинфеева было бы равносильно напоминанию после каждого Гран-при, что Хюлькенберг на подиум не пришёл.
А ведь Попов за Спартак болеет. И он против федунботства.
Питермен
Питермен
   41 / 932
вчера в 17:46
Не волнуйтесь локомотивы, вся страна вас поддержит, чтобы рекорд остался за пупсиками.
Надо Палычу ставить автобус, пусть даже 6 поражений будет, главное разницу -17 не повторить, а пока всего -9, не пропустите же вы 8 мячей за 2 матча!
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник ответил Шишанутый
   392 / 932
вчера в 17:25
Зато антирекорд Цска по четвертым местам в ЛЧ и рекордсмена 43 не кто не когда не повторит!
Да, как-никак, Игааарь-это навсегда.
ziborock
ziborock ответил Scuderia Ferrari
   15 / 932
вчера в 16:57
Что же, неудачные выступления ЦСКА и Локо кидают кость федунботам. Я понимаю, что они рады выпавшему шансу, что кто-то повторит 0 баллов. Надеюсь, этого не случится.
5х4 вчера уже случилось!
pomor45
pomor45
   96 / 932
вчера в 16:07
Из чемпионов России как минимум последнего десятилетия только Зенит добирался до 1/8 ЛЧ. Все остальные не могли даже выйти из группы. Всё идёт к тому, что история повторится.
DXTK
DXTK
   140 / 932
вчера в 15:15
Не партись хуже спартака все равно не станут.
Djon_V
Djon_V
   329 / 932
вчера в 14:59
Железнодорожники должны умереть на поле, но обыграть турков, любой другой вариант не принимается
papic337
papic337
   243 / 932
вчера в 14:49
ЛЧ не для российских клубов.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
   48 / 932
вчера в 14:22
"Локо одерживает 2-е победы в оставшихся матчах ЛЧ ,по итогам которой проходит в ЛЕ...где с успехом выступает в весенних матчах плейофф...на волне евроуспеха команда удачно продолжает бороться за золото чемпионата......"

Потом Геркуса отвлекли....от сочинения доклада для выступлении на Совете Директоров...)))
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   34 / 932
вчера в 14:16
Что же, неудачные выступления ЦСКА и Локо кидают кость федунботам. Я понимаю, что они рады выпавшему шансу, что кто-то повторит 0 баллов. Надеюсь, этого не случится.
Groove000
Groove000
   234 / 932
вчера в 14:07
В смысле Краснодар и Зенит могут вылететь? Первые в своих группах идут, а вылететь в плейофф от топов это не стыдно абсолютно
112910415
112910415
   175 / 932
вчера в 13:47
всё плохо
Jum13
Jum13 ответил Роже Миллa
   8 / 932
вчера в 13:37
Жум, сколько чемоданов Хинер заносит в ЛЧ чтобы вы смогли победить команду уровня Пльзени с помощью пенальти? Вы и первую встречу с чехами отскочили благодаря левой пенке в конце, не стыдно?
Ты так и не ответил как дела в этом сезоне у спартака в ЛЧ. Или на ваш колхоз матчи ЛЧ не транслируют? )))
Роже Миллa
Роже Миллa ответил Jum13
   123 / 932
вчера в 13:36
Виктории. В ЛЧ нет слабых клубов, весь шлак на стадии квалификации и плей-офф отсеивается )))
    Роже Миллa
    Роже Миллa ответил spartach n1
       123 / 932
    вчера в 13:35
    43 пробоины-отличный повод для гордости ))
    Жаль что в том гожу благодаря пенке с мертвой Бенфикой вышли в ле, прикинь какой был бы рекорд? РЕКОРДИЩЕ!
    Jum13
    Jum13 ответил spartach n1
       8 / 932
    вчера в 13:35
    43 пробоины-отличный повод для гордости ))
    43 матча в ЛЧ - да, это отличный повод для гордости. Это же не 7 дырок за один раз )))
    Шишанутый
    Шишанутый
       35 / 932
    вчера в 13:34
    Зато антирекорд Цска по четвертым местам в ЛЧ и рекордсмена 43 не кто не когда не повторит!
    spartach n1
    spartach n1 ответил Jum13
       5 / 932
    вчера в 13:34
    А что там с Акинфеевым? 43 матча в ЛЧ? Ну да - для спартача и 6 матчей это уже достижение )))
    43 пробоины-отличный повод для гордости ))
    Jum13
    Jum13 ответил Роже Миллa
       8 / 932
    вчера в 13:33
    А кому проиграли? Если не секрет? Какому то сильнейшему клубу?
    Виктории. В ЛЧ нет слабых клубов, весь шлак на стадии квалификации и плей-офф отсеивается )))
    Jum13
    Jum13 ответил spartach n1
       8 / 932
    вчера в 13:32
    Эй багров,а че там насчёт рекорда акинфеева 43 и вечно четвёртого места канюшни ?
    А что там с Акинфеевым? 43 матча в ЛЧ? Ну да - для спартача и 6 матчей это уже достижение )))
    Роже Миллa
    Роже Миллa ответил Jum13
       123 / 932
    вчера в 13:32
    ЦСКА проиграл. Всё же это ЛЧ - там играют сильнейшие клубы. Хотя откуда спартачам об этом знать )))
    А кому проиграли? Если не секрет? Какому то сильнейшему клубу?
    Jum13
    Jum13 ответил Роже Миллa
       8 / 932
    вчера в 13:31
    А ты что выступаешь то? До конца сезона ещё тьма времени, а твой унитаз впереди всего на 4 очка. Ты мне лучше скажи, как конюшня минувшим вечером с Викторией сыграла?
    ЦСКА проиграл. Всё же это ЛЧ - там играют сильнейшие клубы. Хотя откуда спартачам об этом знать )))
    МКС
    МКС
       89 / 932
    вчера в 13:28
      Роже Миллa
      Роже Миллa ответил Jum13
         123 / 932
      вчера в 13:27
      А как у спартака в этом сезоне дела в ЛЧ обстоят? Или как всегда - в районе зоны бикини?
        spartach n1
        spartach n1
           5 / 932
        вчера в 13:26
        Эй багров,а че там насчёт рекорда акинфеева 43 и вечно четвёртого места канюшни ?

        Jum13
        Jum13 ответил Роже Миллa
           8 / 932
        вчера в 13:25
        Это почему? зениту по силам, если он когда-нибудь попадёт в зону ЛЧ. Гыгыгы
        А как у спартака в этом сезоне дела в ЛЧ обстоят? Или как всегда - в районе зоны бикини?
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