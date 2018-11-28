«Локомотив» идет на антирекорд «Спартака»

Сёмин неудачно вернулся в ЛЧ, но «Соккер.ру» напоминает - ЦСКА, «Спартаку», «Краснодару» и «Зениту» тоже светит вылет. Кто подведет футбольную Россию?
«Локомотив» худший из худших
Констатация печального факта – две трети пути прошли, но абсолютно все представители РПЛ в Европе могут не дожить до плей-офф. Да, только у «железнодорожников» четыре поражения. Но у них остались теоретические шансы на третье место, причем расклад не хуже, чем у ЦСКА. «Армейцам» теперь надо выступить против «Реала» в гостях лучше, чем чехи с немотивированными «волками». А «Спартак», «Краснодар» и «Зенит», хотя и взяли целых 6 побед в ЛЕ против 1 в ЛЧ, в шести случаях оступились. Клубы РПЛ неудачно перешли экватор еврокубковой осени.
Юрий Сёмин идет на антирекорд
«Спартак» поставил вечный антирекорд в Европе. Проиграть больше шести матчей в группе ЛЧ невозможно. И хотя разницу мячей соседей «железнодорожники» в точности не повторят (1:18), ведь забили дважды, суть та же. Только у афинского АЕКа было четыре «баранки» (теперь пять). Но если «Локомотив» по второму кругу уступит «Галатасараю» и «Шальке», повторит провал «Спартака». Причем сделает это в группе с клубами, два из которых – за исключением «Порту», странно выступают в национальных первенствах.
Не учли свой еврокубковый опыт
Весной «Атлетико» показал, что к соперникам в еврокубках, если они уровня ЛЧ, надо готовиться не так, как к поединкам РПЛ с ЦСКА или «Зенитом». «Матрасники» выбили «Локомотив» с особым цинизмом – общий счет двух матчей 1:8, полная безнадега для Денисова и его коллег. Колоссальная разница против команды, которая больше двух мячей забивать обычно брезгует. Лично Сёмин был не готов к серьезному вызову ЛЧ, хотя весной рубился в еврокубках и знал, куда попал.
Не самая худшая команда своей группы
«Локомотив» должен понять, насколько опытные и обеспеченные футболисты сглупили, ведь они не худшие в группе по футболу. От этого еще обиднее. Быть может, сегодня злее будут? По ударам на уровне с «Порту» и «Шальке», лидерами группы. По отборам – третьи, по перехватам – вторые. По пасам под удар, отражающим комбинационную игру впереди – первые. Пусть португальцы идут без поражений (соперники России в таблице УЕФА), но остальные не являются грандами. И «Локомотив» им проиграл.
Команда Сёмина не уважила фанов
У «Локомотива» нет такой всероссийской поддержки, как у «Спартака», ЦСКА или «Зенита». Их провал не ранит миллионы фанатских душ. Вал критики другой. Но надо уважать поклонников, независимо от их количества. Многие в курсе, что в группе Лиги чемпионов «Локомотив» не играл с 2003 года. Пятнадцать лет ждали подобный праздник, а теперь он испорчен. Впрочем, если помогут соперники в последнем туре, если сегодня обыграют «Галатасарай», то есть реальный шанс на третье место.
Стамбульцев точно нужно обыграть
У «Локомотива» в семи последних матчах во всех турнирах три победы. У Терима в семи последних играх всего один успех. «Галатасарай», как и «Локомотив» - аутсайдер группы. Если москвичам хочется в ЛЕ, чтобы хоть как-то сгладить углы после провала в ЛЕ, то необходимо действовать. Сегодня нужны именно три очка. Посудите сами. Глупо не ставить на победу в одной единственной домашней игре, чтобы потом мучиться 15 туров РПЛ ради попадания... в те самые еврокубки, откуда формально пока не вылетели.
Мнение читателей. «Локомотив» не будет главным разочарованием?
Казалось бы, падать команде Сёмина ниже некуда. А на самом деле есть. У «Спартака» в пору шести поражений в группе были «Валенсия» (двукратный финалист ЛЧ), «Базель» и «Ливерпуль» (победитель Кубка УЕФА 2001). Причем английская команда, которую за пару лет перестроят под финал ЛЧ в Стамбуле, уступила швейцарцам место в плей-офф.
А у «Локомотива» в соперниках «кобальтовые» - 14-е место в Бундеслиге, «Галатасарай» - третьи в Супер-Лиге, где лидируют «Истанбул» и «Касымпаша». Только «Порту» хорош, но соперник явно не уровня МС или «Ювентуса», и «Баварии» 1:6 проиграть может. «Локомотиву» повезло со жребием. У Сёмина добротный состав...
И провалились. Так что смысл ключевого для российской команды матча среды в том, чтобы не только постараться, не только мастерство показать, ведь моменты и раньше создавали, а добиться конкретного результата. Победа, три очка, точка. И вот это очень тонкий момент. Ведь многие обзывают клубы РПЛ «слабыми», не вдаваясь в детали.
А ведь миф, что в ЛЧ невозможно побеждать, прямо сейчас разбивает «Аякс». Так он «Ростову» два года назад 1:4 проиграл. Голландцы не закупают футболистов за огромные деньги, как не раз делал «Зенит», который раньше вылетал от «Бенфики». И как раз «орлов» амстердамские парни опередили. А ведь бюджет «Аякса» соразмерен с расходами «Спартака» и «Локомотива».
У клубов РПЛ разница в возможностях с «Реалом», МЮ и «Ювентусом». А когда «Гаталасарай» и «Виктория» опережают богатеев из России, то это позор. Тот же «Спартак» ездил в прошлом году в Севилью и Марибор за очками, чтобы быть в плей-офф ЛЧ. Результат знаете. «Зенит» в плей-офф ЛЕ и ЛЧ постоянно получает соперников, которых можно пройти, но всегда вылетает.
Странно выступают многие российские команды в момент, когда хватает одной победы, чтобы остаться в борьбе. ЦСКА умудрился в «Лужниках» проиграть «Виктории», хотя этим же чехам еще Слуцкий уступал в Пльзене, и тот опыт нужно было учесть Ганчаренко, ведь молодость в футболе – порок проходящий, прикрываться ею вечно нельзя.
Удивляет тотальное неумение показать класс в дни, когда нет непреодолимых препятствий. «Спартаку» нужно финишировать выше команды, у которой с «Уфой» были проблемы. «Рейнджерс» Джеррарда - не уровень ЛЧ. «Краснодар» контролирует ситуацию? Но вряд ли фанатов устроят всего два клуба весной в Европе – «быки» и «Зенит».
Кто же станет главным разочарованием в Европе, а кто избежит подобной участи? Ключевой вопрос недели, особенно после глупого домашнего поражения ЦСКА в матче, когда Акинфеев впервые в жизни взял пенальти в ЛЧ. «Армейцы», попав в группу с победителем и полуфиналистом ЛЧ, получили бы третье место за победу над «Викторией» дома!
Но с элементарными задачами не справляются, что злит. Например, «Локомотив» нанес 52 удара в ЛЧ, из которых только 13 в створ (ровно 1 из 4). Сами виноваты в поражениях, соперники дают играть. Не надо выдумывать, будто в еврокубках российские клубы всегда играют с «Ливерпулем» прошлого сезона. Даже МЮ и «Реал» приезжали не в лучшем состоянии.
А «Севилья», которая прямо сейчас выше «Барселоны» в Испании, за 12 месяцев дважды была бита в России с общим счетом 7:2. Так что проблема намного чаще в том, что клубы РПЛ не умеют побеждать в решающий момент в ключевом матче. Зато постоянно получают новые попытки сломать тенденцию. Сегодня домашняя очередь «Локомотива». Но верите ли вы в победу команды Сёмина после странного поражения от «Урала»?
😄😄😄😄
спартак
сезон2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
😄😄😄😄
спартак
сезон2018/19
не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
сезон 2017/18
Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
сезон 2016/17
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
сезон 2013/14
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
сезон 2012/13
занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
сезон 2011/12
не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
сезон 2010/11
уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
сезон 2008/09
не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
сезон 2007/08
не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
сезон 2006/07
вылетел от Сельты в кубке УЕФА
сезон 2003/04
Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
сезон 2002/03
Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
А ведь Попов за Спартак болеет. И он против федунботства.
А ведь Попов за Спартак болеет. И он против федунботства.
Надо Палычу ставить автобус, пусть даже 6 поражений будет, главное разницу -17 не повторить, а пока всего -9, не пропустите же вы 8 мячей за 2 матча!
Надо Палычу ставить автобус, пусть даже 6 поражений будет, главное разницу -17 не повторить, а пока всего -9, не пропустите же вы 8 мячей за 2 матча!
Потом Геркуса отвлекли....от сочинения доклада для выступлении на Совете Директоров...)))
Потом Геркуса отвлекли....от сочинения доклада для выступлении на Совете Директоров...)))
Однако 2014 год как то быстро улетучился из конских голов. не даром говорят, что мозг лошади меньше чем у воробья.
Однако 2014 год как то быстро улетучился из конских голов. не даром говорят, что мозг лошади меньше чем у воробья.