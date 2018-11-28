ПСЖ – «Ливерпуль». Смертельная битва

вчера, 10:15

В группе С все могут выйти в плей-офф. И вылететь тоже. «Соккер.ру» - о главном поединке дня: матче ПСЖ – «Ливерпуль».

Расклады в группе

Недаром группу С многие называли той самой «группой смерти», которую придирчивый глаз выискивает после каждой жеребьевки. Из ряда выбивалась только «Црвена Звезда», глядя на которую народ сочувственно кивал и разводил руками: «последнее место в группе гарантировано». А как иначе, когда твои соседи – «Ливерпуль», ПСЖ и «Наполи». Но сербы не остались статистами в этой мощной компании и ввязались в ожесточенную борьбу. Да так, что у каждой из четырех команд есть шансы занять любое место.

Никто не возьмется сейчас угадывать, как именно распределятся места в квартете. И это тогда, когда во многих других группах всё было ясно заранее. Тут мы имеем ни разу не проигравший «Наполи», у которого при этом три ничьи и шесть очков, единственную команду с двумя победами – «Ливерпуль», который при этом дважды проиграл и тоже имеет шесть очков, больше других забивший ПСЖ , который при этом обладает только пятью баллами, а также «Црвену Звезду», которая прихлопнула «Ливерпуль» дома, сыграла вничью с «Наполи» и набрала четыре очка. Все у всех очки поотбирали, так что заварилась интригующая каша.

Текущая форма

ПСЖ обитает в двух параллельных Вселенных. В одной из них парижане не знают себе равных и рвут всех подряд. В чемпионате Франции они имеют просто умопомрачительную статистику и выиграли все 14 матчей из 14, набрав 42 очка с разницей мячей +39. У идущего вторым «Лиона» всего 27 баллов. Эдак парижане уже зимой станут чемпионами. Но во второй Вселенной – в Лиге чемпионов – всё не так радужно. Переключаться правильно пока ПСЖ не умеет, поэтому одержал в группе всего одну победу – над «Црвеной Звездой» дома, а с «Ливерпулем» и «Наполи» испытал немало трудностей. Очевидно, что так сильно ПСЖ думал о предстоящей игре с «красными», что едва не потерял очки впервые в Лиге 1 – лишь с непривычным счетом 1:0 одолел скромную «Тулузу» в выходные, а обычно громит всех подряд.

«Ливерпуль» в чемпионате Англии имеет больше проблем и приключений, чем ПСЖ у себя. «Красные» занимают второе место, отставая на пару очков от «Манчестер Сити» и опережая на три балла «Тоттенхэм». И если последнее поражение парижан было в сентябре как раз в матче с «Ливерпулем», то команда Юргена Клоппа проиграла три встречи назад – «Црвене Звезде». После этого уверенно справилась в Англии с «Фулхэмом» и «Уотфордом». Так что жизнь «Ливерпуля» как минимум разнообразнее и веселее.

История отношений

Не так богато общее прошлое ПСЖ и «Ливерпуля». Эти команды в разные исторические периоды переживали спады и подъемы, поэтому на больших европейских просторах встречались не так часто. В 1997 году они сошлись в полуфинале Кубка кубков. ПСЖ тогда на своем поле победил со счетом 3:0, а на выезде едва не растерял этот огромный запас, проиграв 0:2. И после той встречи только нынешней осенью снова сошлись эти команды.

Надо напомнить, что встреча на «Энфилде» получилась очень результативной и яркой. К 36-й минуте «Ливерпуль» вел со счетом 2:0 после голов Старриджа и Милнера с пенальти, однако парижанам удалось один мяч отыграть еще до перерыва – Менье отличился. В конце встречи Мбаппе счет сравнял, но удержать ничью ПСЖ не смог – успел еще от Фирмино гол схватить на последних секундах фактически. Большие ожидания оправдались. Чего-то эффектного и результативного от команд ждут и на сей раз.

Ориентировочный состав ПСЖ : Буффон – Менье, Маркиньос, Тиаго Силва, Кимпембе, Бернат – Верратти, Рабьо – Мбаппе, Кавани, Неймар.

Ориентировочный состав «Ливерпуля»: Алиссон – Александр-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон – Милнер, Хендерсон, Вейналдум – Салах, Фирмино, Мане.

Большой проблемой для ПСЖ могло стать отсутствие двух главных звёзд команды, главных творцов результатов и атакующего футбола – Неймара и Мбаппе. До последнего их участие во встрече было под вопросом, однако всё же оба готовы выйти на поле. Как готов после длительного восстановления сыграть и Дани Алвес, но вряд ли им станут рисковать сейчас уже, ведь прекрасный футбол показывает Менье. Вернулся в строй и левый защитник – Курзава. Так что проблем с составом у парижан особых нет.

У «Ливерпуля» некоторые проблемы со здоровьем имели Мане и Гомес, но оба играть готовы. Отсутствует только Окслейд-Чемберлен. Так что у Клоппа очень богатый выбор игроков, альтернатив в центре поля. А впереди наверняка выйдет самое оптимальное сочетание исполнителей.

Учитывая сложное и запутанное турнирное положение, вряд ли ПСЖ или «Ливерпуль» станут отсиживаться в обороне и играть на ничью. Это будет на руку конкурентам. Наверное, больше поводов для атак имеют «красные», поскольку им в заключительном туре играть с «Наполи», а ПСЖ – с «Црвеной Звездой». Можно предположить, что французам будет проще справиться с сербами, пусть и на выезде. Так что «Ливерпулю» нужно попытаться увезти три очка из Парижа. На своем поле ПСЖ очень силен, однако испытывает большие проблемы с переключением режимов между Лигой 1 и Лигой чемпионов.