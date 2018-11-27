По полочкам. Расклад в Лиге чемпионов перед 5-м туром

До финиша групповой стадии ЛЧ командам осталось сыграть по два матча. «Соккер.ру» вмешивается в их судьбу и объясняет, кому и что нужно для счастья, которое уже нашло «Барсу».
Напоминалка о регламенте
В случае равенства очков у двух и более команд места в группе распределяются по следующим критериям (в порядке значимости):
1) результаты игр между собой;
a) очки;
b) разница забитых и пропущенных мячей;
c) голы на выезде;
2) разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;
3) количество голов во всех матчах.
Группа A
Матчи 5-го тура: «Атлетико» - «Монако»; «Боруссия Дортмунд» - «Брюгге».
«Боруссия». Достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В случае победы над «Брюгге» и поражения «Атлетико» от «Монако» дортмундцы обеспечат себе первое место за тур до финиша.
«Атлетико». Победа над монегасками гарантирует «матрасникам» выход в плей-офф, как и поражение «Брюгге» или ничья в параллельной встрече.
«Брюгге». Победа и только победа над «Боруссией» сохранит бельгийцам шансы на выход в плей-офф.
«Монако». Не претендует на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, но сохранит шансы на третью строчку и путевку в Лигу Европы, если по итогам пятого тура сократит отставание от «Брюгге» хотя бы до двух очков.
Группа B
Матчи 5-го тура: «Тоттенхэм» - «Интер»; ПСВ - «Барселона».
«Барселона». Первая команда, обеспечившая себе путевку в 1/8 финала еще по итогам четвертого тура. Победа в пятом раунде гарантирует каталонцам финиш на первой строчке, впрочем, им хватит и ничьей, если «Интер» не сможет обыграть «Тоттенхэм».
«Интер». Ничья в Лондоне гарантирует «нерадзурри» билетик в плей-офф Лиги чемпионов.
«Тоттенхэм». Только победа оставит «шпорам» шансы на выход из группы.
ПСВ. Есть шансы только на третье место, они сохранятся перед последним туром, если отставание от «Тоттенхэма» составит не более двух очков.
Группа C
Матчи 5-го тура: «Наполи» - «Црвена Звезда»; ПСЖ - «Ливерпуль».
«Ливерпуль». Обеспечит себе выход в 1/8 финала в случае победы в Париже и невыигрыша «Црвены Звезды» в Неаполе.
«Наполи». Аналогичная ситуация, как и у «красных»: нужна собственная победа над сербами и ничья или поражение ПСЖ в параллельном матче.
ПСЖ. Потеряет математические шансы на выход из группы, если проиграет «Ливерпулю», а «Наполи» выиграет свой матч. Только победа сохранит ПСЖ адекватные шансы в гонке за выход в плей-офф, ничья не приговор, но не все будет зависеть от парижан.
«Црвена Звезда». В случае поражения точно не выйдет из группы, ничья оставит «Црвену Звезду» в гонке перед последним туром, а победа поможет подняться на одну из двух верхних строчек до матчей заключительного раунда.
Группа D
Матчи 5-го тура: «Локомотив» - «Галатасарай»; «Порту» - «Шальке».
«Порту». Ничья с «Шальке» или осечка «Галатасарая» в Москве помогут «Порту» застолбить за собой место в плей-офф. Победа над «Шальке» досрочно обеспечит «драконов» первым местом.
«Шальке». Победа в Португалии = выход в плей-офф. Но даже в случае собственного поражения в 5-м туре «кобальтовые» пробьются в 1/8 финала, если «Галатасарай» не выиграет у «Локомотива».
«Галатасарай». Только победа сохранит туркам шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.
«Локомотив». Железнодорожники могут мечтать только о третьем месте и Лиге Европы. Но и об этой опции придется забыть, если не удастся выиграть у «Галатасарая». Ничья или поражение автоматически приведут к финишу на последней строчке в квартете.
Группа E
Матчи 5-го тура: АЕК - «Аякс»; «Бавария» - «Бенфика».
«Бавария». Ничьей хватит, чтобы выйти из группы. Для досрочного бронирования мюнхенцам придется выиграть самим и надеяться, что «Аякс» не наберет три очка.
«Аякс». Амстердамцы в шаге от выхода из группы, причем могут сделать это уже в пятом туре своими руками или чужими. Выиграют у АЕКа – решат задачу, не выиграет «Бенфика» в Мюнхене - тоже результат в пользу досрочного выхода «Аякса» в плей-офф.
«Бенфика». Задачка не из легких стоит перед «орлами»: для сохранения шансов на попадание в раунд 16 команд Лиги чемпионов необходимо побеждать «Баварию» в Мюнхене.
АЕК. Максимум может занять третье место. Однако для этого по итогам пятого тура грекам надо сократить отставание от «Бенфики» хотя бы до трех очков. «Орлиные» команды встретятся в шестом туре.
Группа F
Матчи 5-го тура: «Лион» - «Манчестер Сити»; «Хоффенхайм» - «Шахтер».
«Манчестер Сити». Ничьей хватит для выхода из группы, победа гарантирует первое место.
«Лион». Выйдет из группы в случае еще одной победы над «Манчестер Сити». Так как у «Лиона» преимущество перед «Хоффенхаймом» по личным встречам, «ткачи» окажутся в плей-офф еще и в том случае, если оба матча пятого тура завершатся ничьими.
«Хоффенхайм». Победа оставит немцам шансы на попадание в 1/8 финала в любом случае, ничья – только если «Лион» проиграет «Сити», поражение означает прощание с Лигой чемпионов после группового этапа.
«Шахтер». Не выйдет в плей-офф, если «Лион» победит или если оба матча завершатся вничью. Сохранит шансы в случае собственной победы и даже ничьей при условии, что «Манчестер Сити» расправится с «Лионом». Если «Шахтер» проиграет, то точно останется на четвертом месте.
Группа G
Матчи 5-го тура: ЦСКА - «Виктория»; «Рома» - «Реал».
«Рома». Даже ничьей с «Реалом» хватит, чтобы обзавестись путевкой в 1/8 финала официально. Да что там! Даже проиграв «Мадриду», «Рома» выйдет в плей-офф, если ЦСКА не справится с «Викторией».
«Реал». В случае победы в Риме «сливочные» не просто выйдут в плей-офф, но сделают это с первого места. А вот ничьей может не хватить, если ЦСКА выиграет свой матч. Собственно, «Реал» может устроить любой результат против «Ромы», если армейцы тоже потеряют очки.
ЦСКА. Только победа поможет сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Успех в матче с «Викторией» или ничья гарантируют финиш не ниже третьей строчки, то есть в таком случае без еврокубковой весны ЦСКА уже не останется.
«Виктория». Если выиграет, то продолжит борьбу за попадание в Лигу Европы с третьего места. Призрачные шансы на это оставит даже ничья с тремя и более забитыми мячами.
Группа H
Матчи 5-го тура: «Ювентус» - «Валенсия»; «Манчестер Юнайтед» - «Янг Бойз».
«Ювентус». Даже ничьей хватит, чтобы оформить путевку в 1/8 финала. А в случае поражения МЮ можно и самим проиграть «Валенсии», так как англичане и испанцы в последнем туре встречаются между собой.
«Манчестер Юнайтед». В случае победы над «Янг Бойз» и потери очков «Валенсией» команда Жозе Моуриньо пробьется в плей-офф.
«Валенсия». Если МЮ выиграет, а «Лос Чес» останется без победы в Турине, о плей-офф Лиги чемпионов можно забыть. Только собственная победа гарантированно оставляет «Валенсию» в игре перед заключительным туром.
«Янг Бойз». Только победа сохранит «Янг Бойз» шансы на выход в Лигу Европы. Но если «Валенсия» выиграет свой матч, швейцарцам нужно будет не просто победить, а еще и добиться преимущества по личным встречам в дуэли с МЮ, которому они дома проиграли 0:3.