По полочкам. Расклад в Лиге чемпионов перед 5-м туром

вчера, 17:45

До финиша групповой стадии ЛЧ командам осталось сыграть по два матча. «Соккер.ру» вмешивается в их судьбу и объясняет, кому и что нужно для счастья, которое уже нашло «Барсу».

Напоминалка о регламенте

В случае равенства очков у двух и более команд места в группе распределяются по следующим критериям (в порядке значимости):

1) результаты игр между собой;

a) очки;

b) разница забитых и пропущенных мячей;

c) голы на выезде;

2) разница забитых и пропущенных мячей во всех матчах группового этапа;

3) количество голов во всех матчах.

Группа A

Матчи 5-го тура: «Атлетико» - «Монако»; «Боруссия Дортмунд» - «Брюгге».

«Боруссия». Достаточно ничьей, чтобы обеспечить себе выход в плей-офф Лиги чемпионов. В случае победы над «Брюгге» и поражения «Атлетико» от «Монако» дортмундцы обеспечат себе первое место за тур до финиша.

«Атлетико». Победа над монегасками гарантирует «матрасникам» выход в плей-офф, как и поражение «Брюгге» или ничья в параллельной встрече.

«Брюгге». Победа и только победа над «Боруссией» сохранит бельгийцам шансы на выход в плей-офф.

«Монако». Не претендует на попадание в плей-офф Лиги чемпионов, но сохранит шансы на третью строчку и путевку в Лигу Европы, если по итогам пятого тура сократит отставание от «Брюгге» хотя бы до двух очков.

Группа B

Матчи 5-го тура: «Тоттенхэм» - «Интер»; ПСВ - «Барселона».

«Барселона». Первая команда, обеспечившая себе путевку в 1/8 финала еще по итогам четвертого тура. Победа в пятом раунде гарантирует каталонцам финиш на первой строчке, впрочем, им хватит и ничьей, если «Интер» не сможет обыграть «Тоттенхэм».

«Интер». Ничья в Лондоне гарантирует «нерадзурри» билетик в плей-офф Лиги чемпионов.

«Тоттенхэм». Только победа оставит «шпорам» шансы на выход из группы.

ПСВ . Есть шансы только на третье место, они сохранятся перед последним туром, если отставание от «Тоттенхэма» составит не более двух очков.

Группа C

Матчи 5-го тура: «Наполи» - «Црвена Звезда»; ПСЖ - «Ливерпуль».

«Ливерпуль». Обеспечит себе выход в 1/8 финала в случае победы в Париже и невыигрыша «Црвены Звезды» в Неаполе.

«Наполи». Аналогичная ситуация, как и у «красных»: нужна собственная победа над сербами и ничья или поражение ПСЖ в параллельном матче.

ПСЖ . Потеряет математические шансы на выход из группы, если проиграет «Ливерпулю», а «Наполи» выиграет свой матч. Только победа сохранит ПСЖ адекватные шансы в гонке за выход в плей-офф, ничья не приговор, но не все будет зависеть от парижан.

«Црвена Звезда». В случае поражения точно не выйдет из группы, ничья оставит «Црвену Звезду» в гонке перед последним туром, а победа поможет подняться на одну из двух верхних строчек до матчей заключительного раунда.

Группа D

Матчи 5-го тура: «Локомотив» - «Галатасарай»; «Порту» - «Шальке».

«Порту». Ничья с «Шальке» или осечка «Галатасарая» в Москве помогут «Порту» застолбить за собой место в плей-офф. Победа над «Шальке» досрочно обеспечит «драконов» первым местом.

«Шальке». Победа в Португалии = выход в плей-офф. Но даже в случае собственного поражения в 5-м туре «кобальтовые» пробьются в 1/8 финала, если «Галатасарай» не выиграет у «Локомотива».

«Галатасарай». Только победа сохранит туркам шансы на попадание в плей-офф Лиги чемпионов.

«Локомотив». Железнодорожники могут мечтать только о третьем месте и Лиге Европы. Но и об этой опции придется забыть, если не удастся выиграть у «Галатасарая». Ничья или поражение автоматически приведут к финишу на последней строчке в квартете.

Группа E

Матчи 5-го тура: АЕК - «Аякс»; «Бавария» - «Бенфика».

«Бавария». Ничьей хватит, чтобы выйти из группы. Для досрочного бронирования мюнхенцам придется выиграть самим и надеяться, что «Аякс» не наберет три очка.

«Аякс». Амстердамцы в шаге от выхода из группы, причем могут сделать это уже в пятом туре своими руками или чужими. Выиграют у АЕКа – решат задачу, не выиграет «Бенфика» в Мюнхене - тоже результат в пользу досрочного выхода «Аякса» в плей-офф.

«Бенфика». Задачка не из легких стоит перед «орлами»: для сохранения шансов на попадание в раунд 16 команд Лиги чемпионов необходимо побеждать «Баварию» в Мюнхене.

АЕК . Максимум может занять третье место. Однако для этого по итогам пятого тура грекам надо сократить отставание от «Бенфики» хотя бы до трех очков. «Орлиные» команды встретятся в шестом туре.

Группа F

Матчи 5-го тура: «Лион» - «Манчестер Сити»; «Хоффенхайм» - «Шахтер».

«Манчестер Сити». Ничьей хватит для выхода из группы, победа гарантирует первое место.

«Лион». Выйдет из группы в случае еще одной победы над «Манчестер Сити». Так как у «Лиона» преимущество перед «Хоффенхаймом» по личным встречам, «ткачи» окажутся в плей-офф еще и в том случае, если оба матча пятого тура завершатся ничьими.

«Хоффенхайм». Победа оставит немцам шансы на попадание в 1/8 финала в любом случае, ничья – только если «Лион» проиграет «Сити», поражение означает прощание с Лигой чемпионов после группового этапа.

«Шахтер». Не выйдет в плей-офф, если «Лион» победит или если оба матча завершатся вничью. Сохранит шансы в случае собственной победы и даже ничьей при условии, что «Манчестер Сити» расправится с «Лионом». Если «Шахтер» проиграет, то точно останется на четвертом месте.

Группа G

Матчи 5-го тура: ЦСКА - «Виктория»; «Рома» - «Реал».

«Рома». Даже ничьей с «Реалом» хватит, чтобы обзавестись путевкой в 1/8 финала официально. Да что там! Даже проиграв «Мадриду», «Рома» выйдет в плей-офф, если ЦСКА не справится с «Викторией».

«Реал». В случае победы в Риме «сливочные» не просто выйдут в плей-офф, но сделают это с первого места. А вот ничьей может не хватить, если ЦСКА выиграет свой матч. Собственно, «Реал» может устроить любой результат против «Ромы», если армейцы тоже потеряют очки.

ЦСКА . Только победа поможет сохранить шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов. Успех в матче с «Викторией» или ничья гарантируют финиш не ниже третьей строчки, то есть в таком случае без еврокубковой весны ЦСКА уже не останется.

«Виктория». Если выиграет, то продолжит борьбу за попадание в Лигу Европы с третьего места. Призрачные шансы на это оставит даже ничья с тремя и более забитыми мячами.

Группа H

Матчи 5-го тура: «Ювентус» - «Валенсия»; «Манчестер Юнайтед» - «Янг Бойз».

«Ювентус». Даже ничьей хватит, чтобы оформить путевку в 1/8 финала. А в случае поражения МЮ можно и самим проиграть «Валенсии», так как англичане и испанцы в последнем туре встречаются между собой.

«Манчестер Юнайтед». В случае победы над «Янг Бойз» и потери очков «Валенсией» команда Жозе Моуриньо пробьется в плей-офф.

«Валенсия». Если МЮ выиграет, а «Лос Чес» останется без победы в Турине, о плей-офф Лиги чемпионов можно забыть. Только собственная победа гарантированно оставляет «Валенсию» в игре перед заключительным туром.