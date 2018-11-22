«Енисей» - «Ахмат». Танцы с бубном

вчера, 22:27

Не успели отгреметь матчи сборных, а в РПЛ бахнул скандал. «Соккер.ру» рассказывает о конфликте вокруг переноса матча «Енисея» и «Ахмата» в красноярский манеж.

История вокруг матча чемпионата России между «Енисеем» и «Ахматом» удивительным образом олицетворяет в максимальной степени две изъезженные в нашей стране поговорки: «Зима в России всегда приходит неожиданно» и «Закон – что дышло: куда повернул – туда и вышло». Просто хрестоматийный пример.

В чем суть проблемы?

21 ноября, то есть за десять дней до матча, в бюро исполкома РФС поняли, что «Енисей» - команда красноярская, а не краснодарская. Запутались, забылись – с кем не бывает. И с ужасом посмотрели на прогноз погоды, который в Сибири в это время не напоминает курортный режим. По разным прогнозам ожидается от минус 18 до минус 22 градусов по Цельсию. Естественно, играть в таких условиях невозможно. Вернуться в прошлое и внимательно посмотреть на составленный календарь предложили, но за отсутствием машины времени решили нарушать не пространственно-временной континуум, а регламент Премьер-Лиги.

Тут как рак к месту выяснилось, что регламент составлен настолько дыряво, что его вообще можно считать отсутствующим. Потому что зачем в нем все эти описания требований к стадионам, четкие определения соответствия, если в нем есть такая строчка: «…в исключительных случаях решением исполкома (бюро исполкома) РФС к проведению отдельных матчей могут быть допущены стадионы 2-й категории…» То есть имеется закон, четкий регламент. Но если очень хочется, то можно его нарушить «в порядке исключения» вполне законным опять же образом. Поэтому бюро исполкома выпустило такое заявление:

Допустить, в виде исключения, крытый футбольный манеж «Футбол-Арена „Енисей“» (Красноярск) к проведению матча 16-го тура чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона-2018/2019 между ФК «Енисей» и ФК «Ахмат» на основании пункта 10.1 статьи 10 регламента Российской Премьер-Лиги (чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги) сезона-2018/2019. При этом ФК «Енисей» должен до даты проведения указанного матча чемпионата России по футболу среди команд клубов Премьер-Лиги сезона-2018-2019 (до 01.12.2018) обеспечить наличие соответствующих согласований с органом внутренних дел.

Трехтысячный манеж к проведению игры в Красноярске допустили-таки. Но, как и в случае с внезапно наступившей зимой, подвела забывчивость. Упустили, что надо как-то и соперника «Енисея» предупредить. Тем временем в «Ахмате» у всех отвисли челюсти. Узнали они о том, что играть придется в манеже, только от журналистов, почитав сайты и газеты.

Как отреагировали в «Ахмате»?

Генеральный директор грозненского клуба Ахмед Айдамиров выступил с мощным спичем относительно решения исполкома и вообще не исключил, что «Ахмат» может бойкотировать игру:

Мы не собираемся играть в манеже и не знаем, какие исключения принял РФС . Есть регламент, мы против каких-то исключений по ходу чемпионата. С нами это никто не согласовывал, все знают, как играть в этом манеже. Почему по ходу чемпионата меняют регламент? Давайте матч вообще в Бразилии сыграем? С нами ни «Енисей», ни РФС не связывались. Пусть проводят матчи в Москве, в Сочи, только пусть определят заранее. Все знали заранее, что в этот период нам играть в Красноярске. Мы против того, чтобы так играть, потому что у нас есть регламент. Давайте действовать по нему. Закрыть глаза на него? Можно на многое закрывать глаза, только какой от этого толк. Сейчас будем писать письма в РФС , чтобы узнать основания принятия такого решения. Оно было принято только из-за прогноза погоды? Это было и так ясно, что там холодно. Если они делают исключения, то давайте сыграем в Грозном, это тоже будет исключением. Бойкот? Теоретически все возможно, но пока мы ждем ответа от РФС . Письмо туда сейчас отправляем, а когда футбольный союз откликнется, будем соответственно реагировать. Мы не требуем ничего от РФС , кроме соблюдения регламента. Согласно ему, выйдем на поле в день игры, но не на поле манежа.

Рвал и метал по традиции эмоциональный главный тренер «Ахмата» Рашид Рахимов, у которого есть свои спортивные основания быть недовольным тем, что планируется игра на манеже:

На сегодняшний день нет условий для проведения матча в Красноярске. В тех условиях, что есть, играть невозможно. В таком случае нужно создать равные условия одной и другой команде. Мне непонятно такое решение (бюро исполкома РФС )! Что значит в виде исключения? Для кого это исключение? Для одной команды? А как быть другой? Понятно, что можно было заранее договориться о том, чтобы поменяться кругами, но если этого не случилось… Сегодня играть в Красноярске невозможно. Допустим, даже не будет такой низкой температуры в день игры, но в каком состоянии будет поле после таких морозов, которые сейчас стоят в Сибири? Я вам скажу, что поле будет деревянным. Но манеж ведь тоже не соответствует уровню Премьер-Лиги. И это стало известно не сегодня и не вчера, говорилось об этом еще в прошлом сезоне! А теперь вдруг исключение… А почему не было исключения в матчах, допустим, 14-го или 15-го туров, когда «Енисей» играл с «Краснодаром»?! Убежден, условия абсолютно неравные. Одна команда приезжает в манеж впервые, а другая уже работает в нем две-три недели. Вспомните, в прошлом году «Ахмат» там уже играл, и футболисты просто «задохнулись». Внутри этого манежа просто нет воздуха. К тому же он не готов принимать такие матчи, потому что он очень маленький. И если поднималась тема строительства манежей, то конкретно это сооружение – совсем не уровень РПЛ . Что это за футбол?! Здесь не должно быть исключений! У нас много новых стадионов, если невозможно играть в Красноярске. Например, Калининград, Сочи, Москва, Волгоград и другие места. Везде есть возможность сыграть. Почему бюро исполкома РФС не переносит игру в виде исключения, например, в Сочи? Ведь там должны понимать, что этот манеж не соответствует стандартам чемпионата. А перенос в другой город – это, во-первых, равные условия, во-вторых, хорошая картинка для телевещателя.

С Рахимовым сложно не согласиться. В манеже действительно мало воздуха, там очень травмоопасные условия, особенно для тех, кто не привык играть в таких помещениях. Да и в целом вопрос привычки важен, поскольку «Енисей» долго в нем занимается, а «Ахмат» окажется в щекотливом положении, в заведомо проигрышном.

Как отреагировали в «Енисее»?

Красноярцы решением РФС остались довольны, чего и следовало ожидать. Спортивный директор красноярского клуба Денис Петровский поблагодарил руководство РФС :

Мы понимали, что 1 декабря в Красноярске проведение матча на Центральном стадионе практически невозможно по климатическим особенностям. Сейчас прогноз погоды минус 22, температура критическая как для болельщиков, так и для футболистов, поэтому мы вышли с предложением к бюро исполкома РФС о проведении матча в нашем теплом и современном манеже. Благодарим руководителей российского футбола за принятие такого правильного решения.

Первый заместитель генерального директора «Енисея» Роман Суровцев считает, что РФС поступил в рамках правил, а также пояснил, почему не был уведомлен «Ахмат»:

Согласно нормам регламента РПЛ , команда-дебютант в качестве какой-то из арен – резервной или основной – может заявить стадион второй категории. Мы этим правом и воспользовались, обратившись в РФС . Слышал о том, что в «Ахмате» есть недовольство. Но, на наш взгляд, бюро исполкома приняло законное решение. В июне мы выходили на «Ахмат» – указывали, что было бы взаимовыгодно обменяться кругами, ведь в декабре в Сибири сложные погодные условия. Но нашу просьбу проигнорировали, никак не ответили, поэтому кругами и не поменялись.

Последний момент, кстати, интересен и бросает тень на грозненцев, которые сами, получается, сработали в духе руководителей российского футбола и просто не задумались еще летом о том, как им готовить сани к зиме, каково им будет играть в Красноярске. Дескать, потом разберемся. И вот срок подошел – приходится разбираться со скандалом.

А что РПЛ ?

В Премьер-Лиге даже как-то обиделись, что эти перебрасывания происходят через их голову. Поэтому посчитали нужным вставить и свое мнение:

Российская футбольная Премьер-Лига заявляет, что направила в РФС свою позицию против проведения данного матча в манеже накануне заседания Бюро. Считаем, что Регламент РПЛ предусматривает несколько вариантов для организации вышеназванной игры на стадионе соответствующей категории, полностью отвечающему Техническому Регламенту Премьер-Лиги, требованиям Основного вещателя и принципиальному решению Общего собрания клубов РПЛ о создании равных условий для всех команд. Проведение матча в манеже не позволяет организовать трансляцию должного качества и реализовать рекламные обязательства партнеров Лиги в полном объеме и нанесет серьезный репутационный ущерб всему российскому футболу.