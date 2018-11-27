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ЦСКА на распутье

вчера, 10:30

Все ближе развязка группового турнира Лиги чемпионов. «Соккер.ру» ждет, что матч ЦСКА с «Викторией» ответит на многие вопросы.

Турнирный расклад

Ситуация в группе G такова, что ЦСКА еще способен и в плей-офф Лиги чемпионов попасть, и в плей-офф Лиги Европы, и домой без еврокубковой весны. Для гарантированного участия во втором по значимости турнире нужно обыграть «Викторию» дома либо сыграть с ней вничью со счетом 0:0 или 1:1. Тогда чехи армейцев точно не обойдут. Конечно, шансы на плей-офф Лиги чемпионов у армейцев весьма умозрительны. Нужно было брать очки в играх с «Ромой». Теперь же отставание от римлян и «Реала» составляет пять очков. То есть желательно, чтобы одна из этих команд дважды проиграла, а ЦСКА дважды победил. И если такой сценарий с «Викторией» реален, то в заключительном туре армейцам играть на выезде с «Реалом». Так что запрос на две победы весьма сложен.

Текущее положение дел

У ЦСКА был не самый лучший отрезок в октябре и в начале ноября. После победы над «Реалом» ЦСКА выиграл только один матч из семи следующих во всех турнирах. В чемпионате России армейцы первый круг завершили третьими, с восьмиочковым отставанием от лидирующего «Зенита», в очень плотной группе. Много сил ушло на противостояние с «Ромой», в котором москвичи проиграли дважды. Правда, после заключительного поражения от римлян ЦСКА выбрался из ямы и одержал две победы: над «Зенитом» и «Ахматом». Обе со счетом 2:0. Это добавит уверенности и легкости в игре с «Викторией». Та последние свои два матча завершила вничью со счетом 1:1 – с «Прибрамом» и «Слованом». И у «Виктории» всего одна победа в пяти последних встречах. Ей не повезло в спаренных турах встречаться с «Реалом». И если в Мадриде проиграла со счетом 1:2, то дома получила 0:5.

История отношений

Может показаться, что эта самая история не так уж и богата, но судьба сводит на просторах Лиги чемпионов ЦСКА и «Викторию» второй раз за последние годы. И всякий раз чехи показывают себя очень неуступчивым и неприятным соперником, что не дает однозначно делать армейцев безоговорочными фаворитами. Да даже если взять первый сентябрьский матч. До перерыва ЦСКА проигрывал со счетом 0:2, а потом включил характер, волю и выдал блестящий второй тайм. Голы Чалова и Влашича позволили избежать поражения. В 2013 году тоже было все напряженно, тогда ситуация разрешалась по ходу матчей не в пользу армейцев. Например, в Чехии ЦСКА вел со счетом 1:0 после гола Мусы, но пропустил дважды в конце встречи, оставшись еще и в меньшинстве. В Санкт-Петербурге армейцы пропустили быстрый гол, но ответили тремя мячами. И снова чуть не упустили все, позволив «Виктории» сократить отставание до минимума в самом конце. Получается, не было еще у ЦСКА никогда легкой прогулки в матчах с «Викторией», какой бы скромной она ни казалась на первый взгляд.

Ориентировочный состав ЦСКА: Акинфеев, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Хосонов, Бийол, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Ориентировочный состав «Виктории»: Хрушка, Ржезник, Гейда, Хубник, Лимберски, Грошовски, Прохазка, Хавел, Чермак, Петржела, Чоры.

Отмечаем снова, что от оптимального приблизительный состав ЦСКА отличается. Точно не сыграет травмированный Дзагоев, Магнуссон отбывает дисквалификацию, продолжают лечиться Ахметов и Васин, а главное, что есть проблемы со здоровьем у Фернандеса, без которого сложно представить себе динамичный и острый ЦСКА. Но, видимо, придется справляться – Виктору Ганчаренко не впервой решать сложные задачи. У «Виктории» травмирован нападающий Михал Крменчик. Это серьезная потеря. Он же, кстати, и забил оба мяча чехов в первом матче этих команд.

Павел Врба (главный тренер «Виктории»): 

Очень пристально слежу за РПЛ. Качество футбола в России очень высокое, и я считаю вашу лигу одной из лучших в Европе. Ведущие команды из российского чемпионата, в том числе ЦСКА, регулярно доказывают свое мастерство в еврокубках. В этом сезоне армейцы строят новую команду из молодых игроков. Однако уже сейчас они показывают неплохие результаты как на внутренней, так и на европейской арене. Предстоящий матч будет решающим для нас. Мы хотим попасть в Лигу Европы, так что обязаны побеждать ЦСКА.

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА): 

Если вы не задаете вопросов о «Виктории», это не значит, что мы на нее смотрим свысока. Всегда надо играть на максимуме физических и психологических возможностей, иначе это чревато с любым соперником. Даже с «Викторией».

Изменилась ли она? Нам она известна еще со времен БАТЭ. Этот же тренер [Павел Врба] был в «Анжи». Мы достаточно четко знаем, как они атакуют, обороняются и выполняют стандарты. Надо использовать это для себя, надавить на их недостатки.

Крменчик забил два мяча, но теперь травмирован. Но у них есть и другие нападающие такого плана. Ждем той игры, которую от «Виктории» знаем, которая была в первом матче.

Ну а что стабильно радует независимо от результатов, так это работа пресс-службы ЦСКА. Армейцы снова выкатили креативный анонс поединка, обыграв его в стиле «Игры престолов».

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил Красно Синий воин
   223 / 909
сегодня в 06:31
Надо играть только на победу и не думать, что устроит и ничья! Как наша сборная играла на ничью в последнем матче все видели.
наиграли.....
Багров-брат
Багров-брат ответил Сильвестр
   147 / 909
вчера в 18:43
Да, но там значительно лучше нашего)
Бываю раз по 6-8 в году. Всё относительно...))) Смотря какие ценности...))) Для молодёжи, наверное, но я люблю стабильность и без демократо-либеральных шатаний...)))
Сегодня футбольный вечер, а через неделю посмотрю Барселону воочию. Испания любимая европейская страна, хоть и бедна но так спокойна...)))
Petr Makovenko
Petr Makovenko
   329 / 909
вчера в 18:41
Ну и пургу с перемежку с 23иной устроили на футболе!!!
Спецы ....блин!!!Ругаться низя!
Сильвестр
Сильвестр ответил Багров-брат
   747 / 909
вчера в 18:37
И в Европе всё не так просто...)))
Да, но там значительно лучше нашего)
Багров-брат
Багров-брат ответил Сильвестр
   147 / 909
вчера в 18:37
Видел. В большей части Европы власть нормальная. Недаром кто может уезжают во Францию, Германию, Испанию, Австрию или Кипр - там не арестовывают человека за митинги или посты в инстаграме, там президент не царь, а слуга народа и т.д. Про футбол согласен, думаю, на этом можно и закончить о плохом. Успехов сегодня на футбольном поле!
И в Европе всё не так просто...)))
Сильвестр
Сильвестр ответил Багров-брат
   747 / 909
вчера в 18:31
А что значит "нормальная власть"? Вы её где то видели, любезный? Власть для того и существует, чтобы угнетать и эксплуатировать демос под предлогом "демократии". Любая форма государственного устройства, это лишь способ насилия одних над другими, это классика диалектического материализма...))) Лучше о футболе...)))
Видел. В большей части Европы власть нормальная. Недаром кто может уезжают во Францию, Германию, Испанию, Австрию или Кипр - там не арестовывают человека за митинги или посты в инстаграме, там президент не царь, а слуга народа и т.д.
Про футбол согласен, думаю, на этом можно и закончить о плохом. Успехов сегодня на футбольном поле!
Багров-брат
Багров-брат ответил Сильвестр
   147 / 909
вчера в 18:27
Дело в том, что Гинер, как и Федун скорее всего, не были бы президентами клубов при нормальной власти. И сейчас все эти споры, как у Вас были до моего комментария, лишены смысла. К сожалению, почти всё нечестно и у всех одинаково, начиная от владельцев клубов и заканчивая подкупами судей и т. п.
А что значит "нормальная власть"? Вы её где то видели, любезный? Власть для того и существует, чтобы угнетать и эксплуатировать демос под предлогом "демократии". Любая форма государственного устройства, это лишь способ насилия одних над другими, это классика диалектического материализма...))) Лучше о футболе...)))
Сильвестр
Сильвестр ответил Багров-брат
   747 / 909
вчера в 18:23
Я не защищаю Гинера, как бизнесмена...))) И коли бы Вы этим не всегда благородным делом занимались бы, то понимали бы, что там "от успеха до тюрьмы (сумы)" шаг...))) При том в успешной, продвигающейся в Европу, уже тогда, Украине...))) А по Федуну всё просто, как по всем олигархам нашей Родины. Во время хапнул, продался западным партнёрам, во избежании того, что отберут. Настоящий "честный" российский предприниматель...))) Таки, у нас разговор про футбольные клубы намечался...)))
Дело в том, что Гинер, как и Федун скорее всего, не были бы президентами клубов при нормальной власти. И сейчас все эти споры, как у Вас были до моего комментария, лишены смысла. К сожалению, почти всё нечестно и у всех одинаково, начиная от владельцев клубов и заканчивая подкупами судей и т. п.
Багров-брат
Багров-брат ответил Сильвестр
   147 / 909
вчера в 18:21
А причём тут когда это было? То, что Гинер был осужден за хищение госимущества будет с ним до самой смерти, в отличии от коренных зубов. ЦСКА купил человек, имеющий судимость за хищение - это факт. И сбежал он от второй судимости - тоже факт. Был бы сейчас украинцем, но он почему-то россиянин. Россия же добрая душа, воров приютит. Что касается Федуна, то, возможно, и там не всё чисто - не смотрел, потому что я не стрелочник и разбираю один вопрос пока, будет речь о Федуне - посмотрю что там.
Я не защищаю Гинера, как бизнесмена...))) И коли бы Вы этим не всегда благородным делом занимались бы, то понимали бы, что там "от успеха до тюрьмы (сумы)" шаг...))) При том в успешной, продвигающейся в Европу, уже тогда, Украине...)))
А по Федуну всё просто, как по всем олигархам нашей Родины. Во время хапнул, продался западным партнёрам, во избежании того, что отберут. Настоящий "честный" российский предприниматель...)))
Таки, у нас разговор про футбольные клубы намечался...)))
Сильвестр
Сильвестр ответил Багров-брат
   747 / 909
вчера в 18:12
Спасибо, уважаемый, что успели, таки, ответить, пока бдительное око не усмотрело в моём ответе что-то этакое...))) Да, а Вы присутствовали при процедуре постановки клейма? Или были свидетелем на суде в УССР? Кстати, УССР когда закончилась? И с какого года Л.Гинер во главе ЦСКА? История, уважаемый, манипулирует датами, но ни так грубо...))) И в вашем дворе искренне считают, что питерские воры хуже московских?...))) А Лёнечка Федун собственным чревом народил все эти килотонны нефти?...))) Побойтесь Бога, не знаю, кто он у Вас, но такие взгляды просто разрывают мозг...)))
А причём тут когда это было? То, что Гинер был осужден за хищение госимущества будет с ним до самой смерти, в отличии от коренных зубов. ЦСКА купил человек, имеющий судимость за хищение - это факт. И сбежал он от второй судимости - тоже факт. Был бы сейчас украинцем, но он почему-то россиянин. Россия же добрая душа, воров приютит.
Что касается Федуна, то, возможно, и там не всё чисто - не смотрел, потому что я не стрелочник и разбираю один вопрос пока, будет речь о Федуне - посмотрю что там.
Багров-брат
Багров-брат ответил Сильвестр
   147 / 909
вчера в 18:08
Там клейма ставить некуда на бывшем совладельце вещевой ярмарки Лужников. Был бы я поклонник ЦСКА, мне было бы стыдно за то, что клуб Армии, повторю - Армии, попал в руки осуждённого за воровство у государства человека. И всё это стало возможным потому, что к власти пришли питерские воры. Недаром фанаты ЦСКА стали побратимами с фанатами Зенита - свой свояка видит издалека.
Спасибо, уважаемый, что успели, таки, ответить, пока бдительное око не усмотрело в моём ответе что-то этакое...))) Да, а Вы присутствовали при процедуре постановки клейма? Или были свидетелем на суде в УССР? Кстати, УССР когда закончилась? И с какого года Л.Гинер во главе ЦСКА? История, уважаемый, манипулирует датами, но ни так грубо...))) И в вашем дворе искренне считают, что питерские воры хуже московских?...))) А Лёнечка Федун собственным чревом народил все эти килотонны нефти?...)))
Побойтесь Бога, не знаю, кто он у Вас, но такие взгляды просто разрывают мозг...)))
Сильвестр
Сильвестр ответил Багров-брат
   747 / 909
вчера в 18:00
Таки откуда уважаемый Сильвестр вынимает свои козыри?...))) А не оттуда ли, куда тётя Роза прятала заначку от Мойши?...)))
Там клейма ставить некуда на бывшем совладельце вещевой ярмарки Лужников. Был бы я поклонник ЦСКА, мне было бы стыдно за то, что клуб Армии, повторю - Армии, попал в руки осуждённого за воровство у государства человека.
И всё это стало возможным потому, что к власти пришли питерские воры. Недаром фанаты ЦСКА стали побратимами с фанатами Зенита - свой свояка видит издалека.
Багров-брат
Багров-брат ответил Сильвестр
   147 / 909
вчера в 17:57
Владельцем ЦСКА является британская фирма Bluecastle Enterprises Limited, которую контролирует Гинер и состав владельцев которой вообще никому неизвестен. Уже имея судимость за хищение госимущества был вынужден бежать из УССР в связи с возбуждением ещё одного дела. Такими президентом если хвалиться, то я уж и не знаю кем быть нужно.
Таки откуда уважаемый Сильвестр вынимает свои козыри?...))) А не оттуда ли, куда тётя Роза прятала заначку от Мойши?...)))
Сильвестр
Сильвестр ответил Багров-брат
   747 / 909
вчера в 17:54
Лучший клуб страны забыл отметить какой страны...))) Той ли, куда российскую нефть Лёнчик качает?...)))
Владельцем ЦСКА является британская фирма Bluecastle Enterprises Limited, которую контролирует Гинер и состав владельцев которой вообще никому неизвестен. Уже имея судимость за хищение госимущества был вынужден бежать из УССР в связи с возбуждением ещё одного дела.
Такими президентом если хвалиться, то я уж и не знаю кем быть нужно.
Багров-брат
Багров-брат ответил Багров-брат
   147 / 909
вчера в 17:50
А что это мы покушали, что таки пучит чрезмерным пафосом? Таки почему же Вы решили, что Лужники стали спартаковскими?...))) Я, извиняюсь, не слышал, что Лёнчик Нефтекачный ещё и центральную спортивную арену прикупил...)))
А капать слюнкой, таки свинское занятие...))) Таки не понятно, как Лёнечка такой не кашерный клуб возглавил? Либо подстава, либо просчитанное предательство...)))
Багров-брат
Багров-брат ответил Короли Москвы
   147 / 909
вчера в 17:46
Лучший клуб страны забыл отметить какой страны...))) Той ли, куда российскую нефть Лёнчик качает?...)))
jobss
jobss ответил Полукс
   209 / 909
вчера в 17:27
В 2013 году тоже было все напряженно, тогда ситуация разрешалась по ходу матчей не в пользу армейцев. Например, в Чехии ЦСКА вел со счетом 1:0 после гола Мусы, но пропустил дважды в конце встречи, оставшись еще и в меньшинстве. В Москве армейцы пропустили быстрый гол, но ответили тремя мячами. Армейцы не пропускали в Москве, они пропустили на Петровском, в Питере.
Исправили, спасибо
Полукс
Полукс ответил jobss
   820 / 909
вчера в 17:16
какой именно матч
В 2013 году тоже было все напряженно, тогда ситуация разрешалась по ходу матчей не в пользу армейцев. Например, в Чехии ЦСКА вел со счетом 1:0 после гола Мусы, но пропустил дважды в конце встречи, оставшись еще и в меньшинстве. В Москве армейцы пропустили быстрый гол, но ответили тремя мячами.

Армейцы не пропускали в Москве, они пропустили на Петровском, в Питере.
Багров-брат
Багров-брат ответил Короли Москвы
   147 / 909
вчера в 17:12
    kikule
    kikule ответил Евгений Сибель
       880 / 909
    вчера в 17:08
    Админ матч ЦСКА Виктория был в Питере тогда а не Москве
    ЭТО ТОЧНО,шарфик есть!!!!!!на Петровском была игра,и Зенитовские болелы вместе с нами сидели !!никто не цапался
    oFANATo
    oFANATo ответил Hypnoz
       168 / 909
    вчера в 13:39
    Смысл в этих прогнозах ?! Гинеровцы, как обычно сольют Вике и займут четвёртое место. Как малые дети, ей богу !
    У коников хоть нет 1:18 и 0:7
    valt134
    valt134
       144 / 909
    вчера в 13:32
    Помнится и Локомотив перед ЛЧ создал и запустил ролик с мечтами о весне. Результат известен. Вывод:»Не мечтать надо,а выходить на поле и ложиться костьми.»
    МКС
    МКС ответил Красный навсегда
       89 / 909
    вчера в 13:14
    Пупсики не вышли же плей офф
      Красный навсегда
      Красный навсегда ответил МКС
         650 / 909
      вчера в 13:12
      Пупсики не вышли же плей офф
      Артем Сальников
      Артем Сальников
      вчера в 13:06
      Какие Хосонов, Ефремов и Бийол? Щенников, Марио и Бистрович провели полный матч против Ахмата и готовы играть
      jobss
      jobss ответил Евгений Сибель
         209 / 909
      вчера в 13:03
      Админ матч ЦСКА Виктория был в Питере тогда а не Москве
      какой именно матч
      Евгений Сибель
      Евгений Сибель
         687 / 909
      вчера в 13:01
      Админ матч ЦСКА Виктория был в Питере тогда а не Москве
      МКС
      МКС ответил Питермен
         89 / 909
      вчера в 12:54
      Это исключение, да и было давно Сейчас у нас альянс против пупсиков, своим судейским беспределом вы довели всю страну
      Хах Вилкову расскажи, вместе поржете)))
      Hypnoz
      Hypnoz ответил Роже Миллa
         244 / 909
      вчера в 12:46
      А, ещё, хотят пиво на стадионы вернуть... . Этих пузатых шариковых, надо в клетке на стадион привозить ))))
      Hypnoz
      Hypnoz
         244 / 909
      вчера в 12:39
      Смысл в этих прогнозах ?! Гинеровцы, как обычно сольют Вике и займут четвёртое место. Как малые дети, ей богу !
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