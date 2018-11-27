ЦСКА на распутье

вчера, 10:30

Все ближе развязка группового турнира Лиги чемпионов. «Соккер.ру» ждет, что матч ЦСКА с «Викторией» ответит на многие вопросы.

Турнирный расклад

Ситуация в группе G такова, что ЦСКА еще способен и в плей-офф Лиги чемпионов попасть, и в плей-офф Лиги Европы, и домой без еврокубковой весны. Для гарантированного участия во втором по значимости турнире нужно обыграть «Викторию» дома либо сыграть с ней вничью со счетом 0:0 или 1:1. Тогда чехи армейцев точно не обойдут. Конечно, шансы на плей-офф Лиги чемпионов у армейцев весьма умозрительны. Нужно было брать очки в играх с «Ромой». Теперь же отставание от римлян и «Реала» составляет пять очков. То есть желательно, чтобы одна из этих команд дважды проиграла, а ЦСКА дважды победил. И если такой сценарий с «Викторией» реален, то в заключительном туре армейцам играть на выезде с «Реалом». Так что запрос на две победы весьма сложен.

Текущее положение дел

У ЦСКА был не самый лучший отрезок в октябре и в начале ноября. После победы над «Реалом» ЦСКА выиграл только один матч из семи следующих во всех турнирах. В чемпионате России армейцы первый круг завершили третьими, с восьмиочковым отставанием от лидирующего «Зенита», в очень плотной группе. Много сил ушло на противостояние с «Ромой», в котором москвичи проиграли дважды. Правда, после заключительного поражения от римлян ЦСКА выбрался из ямы и одержал две победы: над «Зенитом» и «Ахматом». Обе со счетом 2:0. Это добавит уверенности и легкости в игре с «Викторией». Та последние свои два матча завершила вничью со счетом 1:1 – с «Прибрамом» и «Слованом». И у «Виктории» всего одна победа в пяти последних встречах. Ей не повезло в спаренных турах встречаться с «Реалом». И если в Мадриде проиграла со счетом 1:2, то дома получила 0:5.

История отношений

Может показаться, что эта самая история не так уж и богата, но судьба сводит на просторах Лиги чемпионов ЦСКА и «Викторию» второй раз за последние годы. И всякий раз чехи показывают себя очень неуступчивым и неприятным соперником, что не дает однозначно делать армейцев безоговорочными фаворитами. Да даже если взять первый сентябрьский матч. До перерыва ЦСКА проигрывал со счетом 0:2, а потом включил характер, волю и выдал блестящий второй тайм. Голы Чалова и Влашича позволили избежать поражения. В 2013 году тоже было все напряженно, тогда ситуация разрешалась по ходу матчей не в пользу армейцев. Например, в Чехии ЦСКА вел со счетом 1:0 после гола Мусы, но пропустил дважды в конце встречи, оставшись еще и в меньшинстве. В Санкт-Петербурге армейцы пропустили быстрый гол, но ответили тремя мячами. И снова чуть не упустили все, позволив «Виктории» сократить отставание до минимума в самом конце. Получается, не было еще у ЦСКА никогда легкой прогулки в матчах с «Викторией», какой бы скромной она ни казалась на первый взгляд.

Ориентировочный состав ЦСКА : Акинфеев, Бекао, Чернов, Набабкин, Ефремов, Хосонов, Бийол, Обляков, Влашич, Сигурдссон, Чалов.

Ориентировочный состав «Виктории»: Хрушка, Ржезник, Гейда, Хубник, Лимберски, Грошовски, Прохазка, Хавел, Чермак, Петржела, Чоры.

Отмечаем снова, что от оптимального приблизительный состав ЦСКА отличается. Точно не сыграет травмированный Дзагоев, Магнуссон отбывает дисквалификацию, продолжают лечиться Ахметов и Васин, а главное, что есть проблемы со здоровьем у Фернандеса, без которого сложно представить себе динамичный и острый ЦСКА . Но, видимо, придется справляться – Виктору Ганчаренко не впервой решать сложные задачи. У «Виктории» травмирован нападающий Михал Крменчик. Это серьезная потеря. Он же, кстати, и забил оба мяча чехов в первом матче этих команд.

Павел Врба (главный тренер «Виктории»):

Очень пристально слежу за РПЛ . Качество футбола в России очень высокое, и я считаю вашу лигу одной из лучших в Европе. Ведущие команды из российского чемпионата, в том числе ЦСКА , регулярно доказывают свое мастерство в еврокубках. В этом сезоне армейцы строят новую команду из молодых игроков. Однако уже сейчас они показывают неплохие результаты как на внутренней, так и на европейской арене. Предстоящий матч будет решающим для нас. Мы хотим попасть в Лигу Европы, так что обязаны побеждать ЦСКА .

Виктор Ганчаренко (главный тренер ЦСКА ):

Если вы не задаете вопросов о «Виктории», это не значит, что мы на нее смотрим свысока. Всегда надо играть на максимуме физических и психологических возможностей, иначе это чревато с любым соперником. Даже с «Викторией». Изменилась ли она? Нам она известна еще со времен БАТЭ . Этот же тренер [Павел Врба] был в «Анжи». Мы достаточно четко знаем, как они атакуют, обороняются и выполняют стандарты. Надо использовать это для себя, надавить на их недостатки. Крменчик забил два мяча, но теперь травмирован. Но у них есть и другие нападающие такого плана. Ждем той игры, которую от «Виктории» знаем, которая была в первом матче.