Ибра, Роббен, Гиггз и другие мультичемпионы

вчера, 21:30

Вы задумывались, какие футболисты чаще всего выигрывали национальные чемпионаты? А кто делал это в максимальном количестве стран и с множеством клубов? У «Соккер.ру» есть ответы.

По суммарному количеству титулов

Даже с хорошими и очень хорошими футболистами случается такое, что им за всю карьеру не удается выиграть ни одного национального чемпионата. Самый вопиющий пример - Стивен Джеррард. Английский хавбек побеждал в Лиге чемпионов, трижды становился вице-чемпионом Англии, но «золото» АПЛ не брал. Помните обращение Робина ван Перси: «Где твоя медаль АПЛ ?». Другим игрокам везет больше, порой – много больше! И это не обязательно звезды и лучшие мастера своих стран. Например, в России рекордсменом по числу чемпионских титулов является Дмитрий Ананко, девять раз выигрывавший «золото» со «Спартаком». За сборную России он сыграл всего лишь один матч, не был лучшим защитником своего времени. Но в мировых масштабах 9 чемпионств – это слишком мало, результат из второй полусотни.

58 футболистов становились национальными чемпионами 10 и более раз. Из них:

10 титулов выиграли 24 футболиста. В этой компании Йохан Кройф, становившийся чемпионом Голландии с «Аяксом» и «Фейеноордом» и выигравший испанскую Ла Лигу с «Барселоной». Здесь же легенда «Реала» Пирри – 10 чемпионств с «Королевским клубом». Вальтер Самуэль, Петер Шмейхель, Жуниньо Пернамбукано и Дэвид Бекхэм в своей карьере выигрывали национальные чемпионаты по десять раз.

11 титулов выиграли 15 футболистов. Отмечаем Пола Скоулза – все титулы с «Ман Юнайтед», легенду португальского футбола Эйсебио, продолжающего карьеру хорватского футболиста Дарио Срна. В этой же команде бывший вратарь сборной Португалии Витор Байя, а также Арьен Роббен, Златан Ибрагимович и его друг Максвелл.

12 титулов выиграли 12 футболистов. Ставки повышаются. Среди «дюжинных» чемпионов Гари Невилл, два игрока белорусского БАТЭ – Родионов и Лихтарович, а также Сергей Ребров и Валентин Белькевич, выковавшие львиную долю своих титулов с киевским «Динамо». В списке также присутствуют яркие звезды «Мадрида» из прошлого: Ференц Пушкаш и Пако Хенто.

13 титулов выиграли 4 футболиста. Венгр Имре Шлоссер, Тимур Кападзе, поставивший на поток победы в Узбекистане и взявший титул в Казахстане. Двое других – легенда египетского футбола Хусам Хасан и небезызвестный Райан Гиггз, который 13 раз завоевывал титул в чемпионате Англии. Валлиец – рекордсмен по числу чемпионств в топ-лигах.

14 титулов выиграли 2 футболиста. Александр Шовковский 14 раз побеждал в чемпионате Украины с киевским «Динамо». На одной ступени с ним один из лучших футболистов в истории Альфредо Ди Стефано, побеждавший не только в Испании с «Реалом», но и в чемпионатах Аргентины и Колумбии.

16 титулов завоевал 1 футболист. Норвежский футболист Роар Странн выиграл 16 чемпионств в составе «Русенборга» - первое в 1990-м году, последнее в 2010-м. «Русенборг» - самый титулованный клуб Норвегии (26 титулов), на втором месте идет команда «Фредрикстад» с 9-ю победами. Получается, Странн более титулованный, чем любой норвежский клуб, кроме «Русенборга».

По числу национальных турниров

Теперь главенствующим будет другой параметр: максимальное число разных национальных турниров, которые удалось выиграть одному футболисту. Охват, так сказать. И тут всё очень любопытно, смотрите сами.

24 футболиста выиграли от четырех разных национальных первенств. Из них:

23 футболиста одержали победы в четырех разных турнирах. Отдадим должное игрокам, которые побеждали в топ-чемпионатах: Габриэль Хайнце, Уэсли Снейдер, Хамес Родригес, Тьерри Анри, Робиньо, Деку, Алекс, Марк ван Боммель, Ривалдо, Карлос Тевес и уже упомянутые Бекхэм, Златан, Роббен и Максвелл. Дэвид побеждал в Англии с МЮ , в Испании с «Реалом», выигрывал МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» и предпринял удачную вылазку в ПСЖ на закате карьеры. Ибрагимович и Максвелл шли параллельными курсами, побеждая в Нидерландах, Италии, Испании и Франции. Роббен выигрывал родной голландский чемпионат, АПЛ , Ла Лигу и Бундеслигу. Отмечу также футболистов, выступавших в России. Данко Лазович, помимо титула с «Зенитом», был чемпионом в Нидерландах, Сербии и Венгрии. Иржи Ярошик становился чемпионом России с ЦСКА , а еще выигрывал АПЛ с «Челси» и брал титулы в Чехии и Шотландии. Лукас Барриос не взял РПЛ со «Спартаком», зато он чемпион Германии, Китая, Бразилии и Чили.

Один футболист выиграл чемпионаты шести стран! Спойлер: он тоже недолго выступал в России, но тоже не стал чемпионом, как и Лукас Барриос. Барабанная дробь! Это Матея Кежман. Сербский нападающий является чемпионом Югославии, Нидерландов, Англии, Турции, Беларуси и Гонконга. А ведь еще выступал за «Зенит», «Атлетико» и ПСЖ , но времена были нечемпионские у этих команд.

По числу клубов, с которыми выигрывал чемпионат

20 футболистов становились чемпионами в составах четырех разных клубов. Имена большинства из них уже упомянуты: как минимум, невозможно выиграть четыре разных чемпионата, не сыграв за четыре команды.

6 футболистов выигрывали чемпионаты с пятью разными командами:

Тимур Кападзе (Узбекистан). «Нефтчи», «Пахтакор», «Бунедкор», «Локомотив» (все – Узбекистан), «Астана» (Казастан).

Эду Драсена (Бразилия). «Крузейро», «Коринтианс», «Палмейрас» (все – Бразилия), «Фенербахче» (Турция), «Олимпиакос» (Греция).

Антонио Карлос Заго (Бразилия). «Сантос», «Палмейрас», «Сан-Паулу» (все – Бразилия), «Бешикташ» (Турция), «Рома» (Италия).

Колин Казим-Ричардс (Турция). «Галатасарай», «Фенербахче» (оба – Турция), «Олимпиакос» (Греция), «Селтик» (Шотландия), «Коринтианс» (Бразилия).

Карлос Тевес (Аргентина). «Коринтианс» (Бразилия), «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» (оба – Англия), «Ювентус» (Италия), «Бока Хуниорс» (Аргентина).

Златан Ибрагимович (Швеция). «Аякс» (Нидерланды), «Интер» и «Милан» (оба – Италия), «Барселона» (Испания), ПСЖ (Франция). На самом деле, Златан становился чемпионом и в составе шестого клуба – «Ювентуса», но те титулы были аннулированы в результате «Кальчополи».

Один футболист побеждал с шестью командами. Как вы уже догадались, это серб Матея Кежман. Его чемпионские команды: «Партизан» (чемпионат Югославии, ныне Сербии), ПСВ (чемпионат Голландии), «Челси» (чемпионат Англии), «Фенербахче» (чемпионат Турции), БАТЭ (чемпионат Беларуси) и «Саут Чайна» (чемпионат Гонконга).

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