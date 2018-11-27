Прерванная песня Альберта Шестернёва

вчера, 09:51

В истории ЦСКА было много ярких сезонов. И о них вы непременно прочитаете на «Соккер.ру». Но позвольте сначала рассказать о том, что не получилось, было сорвано с ветки и выброшено вон. А ведь величайший наш защитник Альберт Алексеевич Шестернёв мог создать что-то очень интересное.

Пробы и ошибки

В Советском Союзе ЦСКА был сильнейшим в хоккей с шайбой, баскетболе, волейболе. А вот футбольный армейский клуб чаще всего портил картину. После победы в чемпионате СССР -1970 армейцы не только стали топтаться на месте, но и довольно быстро сдали свои позиции. Менялись тренеры, футболисты, но планы ЦСКА каждый раз оказывались нереализованными. И ведь тренировали хорошие специалисты, и становились под красное знамя сильные футболисты, а армейцы даже не обозначали борьбу за победу в чемпионате, они и в призёры не попадали.

Выступления за ЦСКА давало некое преимущество. Футболисты могли становиться офицерами, что давало им право и на воинскую пенсию, и социалку, более выгодную, нежели чем на гражданке. Игроки ЦСКА и СКА могли уехать за границу вполне легально - чаще в ГДР , но также и в Венгрию и Чехословакию. Там можно было продлить своё спортивное долголетие, гоняя мячик за тамошние команды местных низших лиг, а заодно и улучшить своё материальное положение. Но, несмотря на эти преимущества, шли в ЦСКА неохотно, порою уже достигнув порога призывного возраста - 27 лет. Иных приходилось призывать чуть ли ни силком, как нападающего «Локомотива» Юрия Чеснокова. И когда у игроков появлялась возможность проходить срочную не в армейском клубе, то они старались её не упускать. Как, например воспитанник «Рубина» Виктор Колотов, убежавший как колобок от ЦСКА в киевское «Динамо».

ЦСКА часто шёл на эксперименты. В 1975 году футбольную команду возглавил Анатолий Тарасов. Выдающийся хоккейный специалист был уверен в успехе. Но Анатолий Владимирович оказался слишком хоккейным человеком, и в футболе его методы не сработали. Не дали толком Алексею Мамыкину. Что-то начинало клеиться у Всеволода Боброва. Но нашему великому футболисту и не менее великому хоккеисту не дали довести дело до конца.

ЦСКА , как никакой иной клуб СССР , был зависим от своего ведомства, а именно от высокопоставленных военных. Было бы в корне неверно считать их этакими остолопами в погонах. Напротив, в большинстве своём это были достойные, умные люди, профессионалы в военном деле. Но при этом многие из них считали, что в футболе разбираются все, а уж они - тем более. И часто бывало, что «хотели, как лучше, а получилось, как всегда». Человек, уволивший великого Всеволода Боброва, был прекрасным подводником. Но в футболе мало что смыслил, и после неудачи добился отставки тренера. А Всеволод Михайлович подобной несправедливости не пережил.

Тренер XXI века

В восьмидесятом году новым старшим тренером ЦСКА был назначен Олег Петрович Базилевич, в недавнем прошлом правая рука и верный помощник Валерия Лобановского, один из соавторов триумфа киевского «Динамо» в 1975 году. Офицер из центрального совета ЦСКА , инициировавший назначение Базилевича, рекомендовал его, как тренера XXI века. Олег Петрович не скрывал, что хотел создать в Москве некое подобие «Динамо» (Киев). В ход пошли и отработанные методы, и жёсткие физические нагрузки. Не все футболисты выдержали новые веяния. Но некоего прогресса Олег Петрович добился. В 1980 армейцы заняли пяте место, в 1981 шестое и после долгого перерыва сыграли в Кубке УЕФА . Впрочем, недолго. ЦСКА успел нанести поражения всем серьёзным соперникам - и киевлянам, и «Спартаку», и землякам-динамовцам, их тбилисским одноклубникам, и «Шахтёру». Базилевич отстроил игру в обороне, удачно заменил заслуженного вратаря-ветерана Владимира Астаповского здоровенным Валерием Новиковым. Какое-то время тренер XXI века опирался на лидеров армейского клуба - нападающих Юрия Чеснокова, Виктора Колядко и Александра Тарханова, полузащитников Юрия Аджема и Валерия Глушакова (дядю Дениса). Это потом костяк команды в глазах Базилевича превратится в группировку. В 1981 году ряды ЦСКА пополнили спартаковцы Вагиз Хидиятуллин и Александр Сорокин. Сорвался уже анонсированный «Красной звездой» перевод из ростовского СКА лучшего бомбардира Олимпиады и чемпионата-80 Сергея Андреева. Но особого прогресса не ощущалось. В августе Базилевич решил приступить к крутым мерам, а именно обезглавить группировку лидеров. Капитана команды Аджема обвинили в сдаче игры «Днепру» и наказали более чем жёстко. Пожизненная дисквалификация 28-летнего футболиста плюс лишение звания мастера спорта международного класса. И ничьё заступничество не помогло. Но и расправа над капитаном негативно повлияла на игру ЦСКА . Слишком много замыкалось на Аджеме.

Зимой 1981 года ЦСКА усилился. Наверное, провёл лучшую в лиге селекцию. Из «Нефтчи» приехал прекрасный атакующий полузащитник Игорь Пономарёв, а из Алма-Аты лучший бомбардир «Кайрата» Геннадий Штромбергер. Перед самым стартом чемпионата в линии атаки появился Олег Таран. В Киеве местного воспитанника видели напарником Олега Блохина и даже называли Олегом Вторым. Но Таран не заиграл ни в «Динамо», ни в «Черноморце», зато проявил себя как результативный форвард в одесском СКА . В центре обороны появились высокий Валентин Ковач из «Нистру» и опытный спартаковец Виктор Самохин. Правый фланг был отдан бывшему капитану «Торпедо» Виктору Круглову, получившему повестку в армию незадолго до своего 27-летия. Был укреплён и тренерский штаб. Помощником Базилевича стал легендарный Альберт Шестернёв.

Альберт Алексеевич был и остаётся сильнейшим защитником нашего футбола. Его игру в обороне можно назвать образцовой. Интересно, что начинал Шестернёв на позиции вратаря, потом передвинулся в атаку, и только Константин Иванович Бесков во время своей работы с ЦСКА увидел в Альберте гениального защитника. Но в 30 лет капитан ЦСКА и сборной СССР повредил связки колена. Это сейчас пластика крестов поставлена на конвейер во многих травматологических клиниках, а тогда диагноз звучал, как приговор карьере.

Альберт вернулся на поле, но ненадолго. И колено побаливало, и лишний вес набрал за время лечения. Быть бледной копией себя самого Шестернёв не хотел, поэтому завершил выступления. Был помощником Всеволода Боброва, затем долго и плодотворно трудился в армейской спортшколе. Возможно, благодаря Альберту Алексеевичу к основе ЦСКА (привычное в наши дни «красно-синие» не всегда соответствовало действительности, ибо форма армейцев отличалась от экипировки спартаковцев отсутствием полосы) подтянулись молодые Дмитрий Галямин, Игорь Куракин, Павел Нестеров, Юрий Шишкин, Владимир Гречнев, Виктор Землин.

Нетрудно догадаться, что армейцы Москвы располагали очень добротным составом, с которым можно было стать чемпионами страны. Или хотя бы призёрами. Тем более в 1982 году наша сборная после паузы в 12 лет пробилась на чемпионат мира, поэтому киевлянам, спартаковцам и тбилисцам предстоял тяжёлый сезон. Возможно, на месте минского «Динамо» мог быть ЦСКА . Но вышло всё иначе.

Сильный состав и сильная команда - не одно и то же. Вот и в ЦСКА представлял собой набор игроков, но не единый ансамбль. Штромбергер не был похож на себя, а Пономарёва словно подменили. Таран забивал с большим трудом и считал дни до дембеля. А когда сломался и выбыл на неопределённый срок Хидиятуллин, а не попавший на чемпионат мира Тарханов как-то погас, стало совсем грустно. Особенно в августе, когда после домашнего проигрыша «Черноморцу» армейцы опустились на последнее 18 место.

Первый заместитель министра обороны, Маршал Советского Союза Сергей Леонидович Соколов ужаснулся, увидев ЦСКА на дне таблицы. Судьба Базилевича была решена. Не сработал аргумент куратора о «тренере XXI века». «Вот пусть в XXI веке и тренирует», - парировал маршал, - «а у нас на дворе ХХ век». А потом маршал Соколов по-отечески обнял подполковника Шестернёва «Альберт, я в тебя верю. Ты наш. У тебя получится». Контрактов тогда не было, но Альберту Алексеевичу дали два полных года плюс кусочек оставшегося, чтобы тот сделал футбольную команду, достойную носить имя ЦСКА .

Через несколько дней Шестернёву предстоял дебют. В роли экзаменатора выступило киевское «Динамо». И надо сказать чемпион унёс ноги, отыгравшись в последней четверти встречи. И лидеру - минскому «Динамо» армейцы дали бой в столице Советской Белоруссии - тоже 1:1. Главным героем стал Валерий Новиков, отбивший несколько опаснейших ударов. Две ничьи и команда выбралась из зоны вылета.

А потом в Ленинграде был обыгран крепкий в том сезоне «Зенит». Победный гол на счету юного Игоря Куракина. А потом Шестернёв и Тарханов добились отмены драконовского наказания Аджема. Пожизненную дисквалификацию заменили годичной, срок которой истёк, кроме того Юрию вернули звание мсмк. Возвращение опального полузащитника добавило и настроения футболистам, и болельщиков на трибунах стадиона «Динамо». ЦСКА финишировал 15-м. Могло быть и лучше, не проиграй армейцы в двух последних, мало значивших турах.

Аплодисменты президента ФИФА

Зимой и в составе, и в штабе ЦСКА произошли изменения. Отслужил положенный ему год и вернулся в «Нефтчи» Игорь Пономарёв. Время, проведенное в ЦСКА , стало эпизодом в карьере будущего олимпийского чемпиона. Ещё один демобилизовавшийся - Олег Таран готовился к сезону в «Днепре». Потерявший место в основе после прихода Шестернёва Василий Швецов отправился в Германию, нести службу в ГСВГ и играть. Теперь о пополнении. Сразу два игрока пришли из «Локомотива» - защитник Борис Кузнецов и полузащитник Евгений Дрожжин. Недолгим оказалось пребывание в коллективе вратаря Эльхана Расулова. После предсезонки бывший бакинец отправился во львовский СКА «Карпаты», где задержался на несколько лет. Пришёл лучший бомбардир «Ротора» Виктор Васильев. Рассчитывали армейцы на спартаковца Сергея Шавло, призванного в армию на год. Но Сергей Дмитриевич счёл для себя неприемлемым играть за ЦСКА . Конечно, можно было заставить в приказном порядке, но Альберт Шестернёв посчитал, что насильно мил не будешь. Бронзовый призёр московской Олимпиады, один из лидеров «Спартака» отправился нести срочную службу в клуб первой лиги смоленскую «Искру» - весьма симпатичную команду, с которой работал самобытный и интересный тренер Лев Платонов, известный ещё, как Лимон. Лимона нередко звали войти в тренерские штабы ЦСКА , но Лев Васильевич предпочитал оставаться первым в Смоленске и готовить там игроков для главного армейского коллектива. И весной 1983 года он делегировал в ЦСКА полузащитника Валерия Плотникова.

Начальником команды стал Марьян Плахетко, игравший вместе с Шестернёвым, после чего шесть лет выступавший в немецком «Моторе». Владимир Четвериков занял место помощника старшего тренера, а Сергей Ольшанский возглавил дубль. Предшественник Базилевича Сергей Шапошников занял должность тренера-консультанта. Он должен помочь Шестернёву или заменить его, если что-то пойдёт не так.

Но сезон начался неплохо. Армейцы выиграли три кубковых встречи - у «Нефтчи» в серии пенальти, ростовских одноклубников и «Днепра». В три прыжка москвичи добрались до полуфинала, и задача взять хрустальный трофей выглядела вполне выполнимой. Но все надежды разбил «Металлист» в полуфинале, проходившем в армейском манеже на Ленинградском проспекте. Гол харьковчанина Александр Косолапова, забитый на сотой минуте, остановил поступь армейцев. Лидер ЦСКА Александр Тарханов, неизменно забивавший в предыдущих встречах, на этот раз не смог отличиться.

Старт же в чемпионате выдался не самым лучшим. В девяти турах всего одна победа при трёх ничьих и режущее глаз предпоследнее место. Над Шестернёвым стали сгущаться тучи. И неизвестно, как всё могло повернуться, проиграй армейцы в Днепропетровске.

Тогда никто не мог предположить, что ЦСКА играет с будущим чемпионом. «Днепр» воспринимался крепким середняком. Но удар Плотникова в упор, затем сольный проход Тарханова, завершившийся голом, и задел в два гола создан. Таран в конце встречи огорчил бывших товарищей, но этот гол не спас «Днепр» от домашнего поражения, как выяснится, единственного в чемпионате.

И в Донецке ЦСКА взял два очка. Виктор Колядко с острого угла пробил Валентина Елинскаса. Две гостевые победы слегка расслабили москвичей, и вскоре они проиграли дома «Черноморцу», на тот момент единоличному лидеру турнира. Но этот домашний проигрыш оказался последним при Шестернёве. Обыграны «Нистру» и московское «Динамо». Чертовски хорош Колядко, забивающий в четвёртом матче подряд. И такого Глушакова армейские болельщики давно не видели. Удачно заменил Новикова в воротах 20-летний Юрий Шишкин, прилично смотрятся Дрожжин и Плотников. А вот Васильев в игру ЦСКА не вписался и вскоре вернулся в Волгоград. Получил повреждение и не выходит на поле Штромбергер. Хидиятуллин всё ещё числится в составе армейского коллектива, но о травмированном игроке сборной стали забывать не только болельщики, но и тренеры.

Матч «Спартака» и ЦСКА представлял большой интерес. Оба столичных коллектива неважно стартовали в чемпионате, но постепенно нашли свою игру. В стартовом составе «красно-белых» неожиданно не оказалось Гаврилова, Юрий Васильевич начал встречу на скамейке. Удивил внешним видом Фёдор Черенков, сделавший химическую завивку. Но новая причёска не помешала Фёдору Фёдоровичу точно пробить головой уже на шестой минуте.

«Спартак» быстро забил, но развить успех не мог. Армейцы проявили себя достойными соперниками. Во втором тайме на поле появился Гаврилов, и обозначилось преимущество номинальных хозяев. Но тут Александр Тарханов проскочил через спартаковскую оборону и вынудил капитулировать Рината Дасаева. Через пять минут Гаврилов обыграл Бориса Кузнецова и нанёс несильный, но разящий удар по воротам Шишкина. Однако ЦСКА не сдался. Валерий Глушаков вынудил ошибиться защитника «красно-белых» Сергея Базулева и не пожалел свою бывшую команду – 2:2.

После боевой ничьей со «Спартаком» армейцы обыграли «Зенит». А с «Пахтакором» дома не справились – 1:1. Молодцом проявил себя Шишкин, взявший пенальти от Андрея Якубика, недавно вошедшего в клуб Григория Федотова. Вообще тот шестернёвский ЦСКА лучше играл в гостях. Был более свободным, раскрепощённым. Пресса хвалит армейцев и их тренера. Авторитетные специалисты пишут, что ЦСКА заметно прибавил по сравнению с прошлым сезоном. Особенно хвалят Колядко и Глушакова, да и возвращение в сборную Тарханова виделось вполне реальным. Второй круг москвичи начали сокрушительной победой в Кутаиси. «Торпедо» разгромлено 1:6. По дублю сделали Колядко и Тарханов, также отличились два других гвардейца Аджем и Глушаков. ЦСКА уже девятый с 19 очками. На очко больше у «Спартака», на два – у киевлян и будущего чемпиона – «Днепра». А впереди всех пока «Черноморец», которому на пятки наступают «Пахтакор» и победитель первого круга «Жальгирис».

Две ничьи – гостевая с «Араратом» и домашняя с «Металлистом» не воспринимаются неудачными. Во всяком случае, болельщиками, они понимают, что команда только строится. А следующий матч у ЦСКА с Киевом. Пусть динамовцы выступали в том году не лучшим образом, но от этого они не становились менее грозными оппонентами.

Матч в Петровском парке посетил президент ФИФА Жоао Авеланж. Присутствовал на трибуне главный тренер сборной СССР Валерий Лобановский. В том году Валерий Васильевич работал исключительно с национальной командой, а киевлянами руководил Юрий Морозов. Рядом с Лобановским сидели Владимир Бессонов и Вагиз Хидиятуллин. Нахождение Вагиза в такой компании вызвало вполне определённые мысли.

Команды вышли на поле в сильнейших составах. В воротах армейцев после длительного перерыва появился Валерий Новиков. Молодому Шишкину дали отдохнуть. Лето у Юрия выдалось насыщенным, и матчи за свой клуб, и за сборную Москвы на Спартакиаде.

Через семь минут после стартового свистка киевляне вышли вперёд. Олег Блохин нашёл в армейской штрафной Александра Заварова, а тот положил мяч в дальний от Новикова угол. Динамовцы продолжили натиск и пару раз простили хозяев. Но постепенно игра выровнялась. Вот и Глушаков выстрелил метров с 30, Виктору Чанову стоило немалых трудов отвести угрозу. Тревожный звоночек для динамовцев прозвенел.

На 30 минуте Глушаков пасом на 40 метров нашёл Колядко, а Виктор обработал и пробил низом. Без шансов для своего тёзки Чанова. После первого тайма 1:1.

Вторая половина игры началась с натиска киевлян. Блохин, Виктор Хлус, Заваров могли выводить гостей вперёд, но Новиков, соскучившийся по большой игре, лишил их этой возможности. Зато Александр Тарханов с линии штрафной застал Чанова врасплох 2:1. А затем он же, обыграв двух киевлян, вышел один на один с динамовским вратарём и забил второй мяч. Но и трёх голов армейцам показалось мало. Тарханов вывел к воротам Глушакова, и тот едва не порвал сетку – 4:1. Давненько киевское «Динамо» так не возили по полю. Авеланжу игра тоже понравилась. Президент ФИФА аплодировал победителям стоя.

Блестящая победа. Беспроигрышная серия в девять матчей. Пять очков отставания от первого места. И кто же знал, что эта игра будет для Альберта Шестернёва не только последней в качестве тренера ЦСКА , но и последней в карьере. Команду подбили на взлёте. Прервали песню в середине, не дослушав до конца.

Через несколько дней после матча с киевлянами Шестернёва и Плахетко вызвали в министерство обороны. Но вовсе не за тем, чтобы выразить благодарность за красивую победу. На стол маршалу Соколову лёг доклад об остановке внутри ЦСКА . Говорилось там об участии группы игроков ЦСКА в «странных матчах», о том, что тренер не видит или не хочет этого видеть, да и вообще ведёт себя панибратски с футболистами. О том, что дисциплина внутри коллектива далеко не армейская, а сама команда расколота на группировки. От Шестернёва требовалось провести чистку рядов. Но Альберт Алексеевич не стал сдавать футболистов и был обречён на отставку. Сергей Леонидович Соколов позволил себя накрутить и дал добро на перемены. Тренером снова стал Сергей Шапошников.

Отставка Шестернёва прошла незамеченной. Сначала было объявлено, что Альберту Алексеевичу нужна операция по удалению аппендикса, и Сергей Иосифович заменит его на время болезни. А в сентябре Шапошников был утверждён тренером.

Перестановки совпали со спадом в игре ЦСКА . Уже не так задорно выглядели армейцы. Сбился прицел у Колядко, уже не столь ярок был Глушаков. Капитан Тарханов пытался завести команду, но не вышло. Армейцы доиграли сезон, финишировав на 12 месте. И дело не в Шапошникове. Сергей Иосифович – прекрасный специалист. Но с отставкой Шестернёва команда погасла. Не стало той творческой атмосферы, существовавшей при Альберте Алексеевиче.

Сам Шестернёв больше никого не тренировал. Отставка подкосила его богатырское здоровье. Альберт Алексеевич всё чаще и чаще попадал в госпиталь имени Бурденко, где и умер в 53 года. Не знаю, правда это или нет, но Сергей Леонидович Соколов потом сожалел о скоропалительной отставке Шестернёва. Особенно после того, как маршала столь же несправедливо сняли с должности министра оборона после перелёта Маттиаса Руста.

Новым тренером ЦСКА стал Юрий Морозов, руководивший киевлянами в описанном выше матче. Перед тем, как принять армейский клуб, Юрий Андреевич посоветовался с Базилевичем, и Олег Петрович рекомендовал избавиться от гвардейцев. Аджема и Чеснокова ушли уже осенью 83-го. А следующем году ЦСКА избавился от Тарханова, Колядко и Глушакова. Резкое омоложение состава, предпринятое Морозовым, привело к вылету армейцев из высшей лиги.

Юрий Андреевич был замечательным тренером. Так вводить в состав молодёжь мало кто умел в позднем СССР . В конце 70-х Морозов внедрил в основу «Зенита» целую плеяду талантливых футболистов, которые составили основу команды, выигравшей бронзу в 1980 и золото в 1984. Уже в начале нового столетия во многом благодаря Юрию Андреевичу в «Зените» заиграли Александр Кержаков, Андрей Аршавин, Вячеслав Малафеев, Игорь Денисов, Владимир Быстров, Алексей Игонин. В Киеве Морозов трудился всего год, неудачный для «Динамо». Но именно Морозов выдал кредит доверия Алексею Михайличенко, Павлу Яковенко, Олегу Кузнецову, которым было суждено великое будущее. При нём заиграл Александр Заваров. А ещё был очень одарённый Валерий Черников, едва не вытеснивший с левого фланга самого Анатолия Демьяненко. Но молодой футболист получил травму в первом же сезоне и не смог вернуться на прежний уровень. В ЦСКА Юрий Андреевич проработал четыре года, вместившие в себя два вылета из высшей лиги. На первый взгляд может показаться, что армейцам не за что быть благодарным. Но при ком заиграли Владимир Татарчук, Дмитрий Кузнецов, Андрей Мох, Валерий Брошин, Игорь Корнеев, Андрей Афанасьев? Впрочем, командам Морозова будут посвящены отдельные статьи.