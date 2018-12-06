Отличник Ильзат. Как провёл год лауреат «Первой пятёрки»

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
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Отличник Ильзат. Как провёл год лауреат «Первой пятёрки»

вчера, 16:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Ахметов Ильзат
Ахметов Ильзат
Полузащитник
Максименко Александр
Максименко Александр
Вратарь
Обляков Иван
Обляков Иван
Полузащитник

Премию «Первая пятерка» лучшему молодому футболисту РПЛ выиграл Ильзат Ахметов, представляющий ЦСКА. «Соккер.ру» восхищается и сомневается одновременно. 

Кого опередил Ахметов?

В 2018 году на «Первую пятерку» претендовали четыре молодых футболиста. 

4-е место. Александр Максименко («Спартак») – 104 балла. Вратарь «красно-белых» изначально был аутсайдером забега. Во-первых, голкиперам исторически трудно бороться за индивидуальные премии с полевыми игроками, ведь их сэйвы забываются, а ошибки оседают в памяти. Во-вторых, Максименко оказался в воротах «Спартака» и сыграл 20 матчей в сезоне-2018/2019 случайно: травму получил Селихов, Реброва Массимо Каррера оценил ниже молодого голкипера. Хотя Олег Кононов сделал ставку именно на Артема, когда возглавил команду. Сам Александр весной был третьим номером, первый матч за «Спартак» сыграл только в июле, при этом и спасал, и ошибался, даже с чужой половины поля пропускал. Своим шансом в полной мере не воспользовался, раз новый тренер решил вернуть в ворота Реброва, а ведь это еще Селихов – номинальный первый номер, не обрел тонус после разрыва ахиллова сухожилия.

3-е место. Дмитрий Скопинцев («Ростов») – 111 баллов. Совсем немного опередил Максименко левый латераль «Ростова», и это лично для меня большой сюрприз, ведь Дмитрия считал фаворитом наравне с Ахметовым. Скопинцев – единственный из четверки номинантов, кто провел целый год на стабильном уровне. 21-летний футболист как вышел в основе 3-го марта, на следующий день после своего дня рождения, так и продолжал бороздить бровку на протяжении всего года, не теряя доверия Валерия Карпина. И «Ростов» с Дмитрием в составе добывает хорошие результаты, и молодой полузащитник не боится большого объема работы. Наверное, Станислав Черчесов мог поднять шансы Скопинцева, если бы вызвал его в сборную России. И такое поощрение стало бы заслуженным для молодого игрока, добившегося ощутимого прогресса, да и сборная нуждалась в левом защитнике, когда вылетели из-за травм Кудряшов и Рауш. Однако все это произошло где-то в параллельной реальности, а у нас Скопинцев набрал почти вдвое меньше очков в выборах обладателя «Первой пятерки», чем Ахметов

2-е место. Иван Обляков (ЦСКА/«Уфа») – 177 баллов. Второе место занял еще один армеец, который тоже начинал год в другом клубе, как и победитель. Не скажу, что Иван очень уж ярко играл за «Уфу» весной и в начале лета. Были периоды, когда он терял место в стартовом составе. Результативностью хавбек тоже не блещет: у него один гол за год в ворота люксембургского клуба «Прогресс». В ЦСКА Облякова ждали трудности адаптационного характера: Ганчаренко доверял молодому полузащитнику, но регулярное пребывание Ивана в основе – это отражение текущей кадровой ситуации в команде, а также инвестиция в будущее. На фоне Ахметова и Влашича Обляков выглядит не очень. Не считаю, что Иван наиграл на второе место в зачете лучших молодых игроков РПЛ 2018 года, хотя оспаривать результаты «Первой пятерки» бессмысленно, да и начинать в таком случае нужно со списка номинантов. Не подскажите, господа хорошие, где краснодарские ребята Игнатьев и Сулейманов? Парни красиво отсалютовали победными голами как раз накануне вручения премии.

А как там победитель? 

Не отменяя классной игры Ахметова в составе ЦСКА, все-таки начну с сомнений. «Первая пятерка» ведь вручается не лучшему игроку осени или второго полугодия в РПЛ, а лучшему игроку всего года. Ильзат первые семь месяцев 2018-го провел «на печи»: сыграл 25 минут в составе «Рубина» в матче против «Тосно». Что характерно, Курбан Бердыев выпустил молодого полузащитника на поле на 64-й минуте и снял с игры на 88-й. Всего в прошлом сезоне РПЛ Ахметов принял участие в трех матчах, сыграв в сумме 110 минут. 

Все дело в конфликте, который заварился еще в мае 2017-го. У «Рубина» была задолженность перед молодым футболистом, а агент Ильзата пошел на принцип: обратился в Палату по разрешению споров с требованием взыскать с казанского клуба 300 тысяч долларов. Клуб тоже включил принципиальную позицию, а Курбан Бердыев заявил, что «агенты не будут управлять клубом». В итоге пострадал талантливый футболист. Ильзата сначала списали в дубль, а когда он отказался подписывать новый контракт во время смены формы собственности «Рубина» (от МАУ к ООО – клуб стал частным), это был конец цивилизованных отношений.

В конце прошлого сезона Ахметову запретили тренироваться, а свой действующий контракт он должен был отрабатывать… в отделе кадров. Так «гнобят» футболистов, для Ильзата действия его агента создали условия, несовместимые с развитием футбольной карьеры. Полузащитник потерял важный год, но, к счастью, стороны подписали мирный договор, а Ахметов получил возможность присоединиться к ЦСКА в статусе свободного агента. И да, Ильзат классно проявил себя в армейском клубе и даже получил вызов в сборную России, хотя и не смог на него откликнуться из-за травмы. Так в чем собственно сомнения?

В том, что Ахметов впервые в 2018-м сыграл в основном составе взрослого клуба 25 августа (символично, что против «Рубина»), когда две трети года остались позади. И последний матч Ильзат провел 11 ноября, после чего выбыл из-за повреждения связок плеча. Яркий отрезок Ахметова длился чуть больше двух месяцев, он всего 13 раз за это время (как и за весь год) сыграл в основном составе ЦСКА. Если этого достаточно для «Первой пятерки» - тогда, конечно, oкей. Но безотносительно Ахметова и его спора с другими игроками за приз, думаю так: когда лучшим молодым игроком страны становится парень, поигравший в футбол два месяца из 12, то это симптом болезни всего российского футбола. 

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Все комментарии
Alexfun94
Alexfun94
   203 / 932
сегодня в 01:33
Обляков чуть больше,чем полный ноль.Даже лошади это признают.А Ахметов сыграл пару приличных матчей.Смешной какой-то конкурс.
denmig
denmig
   13 / 932
вчера в 21:46
гинерок хорошо проплатил! два первых места - кони! сильно сомневаюсь, как и соккерок, что всё объективно!
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov ответил Ваня лучший
   536 / 932
вчера в 19:52
Эту дырку вообще нельзя к воротам подпускать
Aibek Satykulov
Aibek Satykulov
   536 / 932
вчера в 19:47
Лучше два месяца на отлично сыграть чем весь год мотаться без толку,лч чемпионов иИльзат сыграл на пять с плюсом лодырей не вызывают в сборную.отличные пасы раздовал в цска.Жаль что травму получил.ЕслиСОККЕРУ не нравится это не значит что он плохой игрок найдите тогда молодого игрока который лучше Ахметова
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   60 / 932
вчера в 19:26
Раз говорится пятерка тогда почему из четырех выбирают если так то почему не первая четверка?
DAD81
DAD81
   675 / 932
вчера в 18:57
Очевидно, что автор топит за Скопинцева. Но я бы советовал не забывать действительно, что Ахметов не играл первую половину года не по спортивным соображениям - это раз. За игровой период времени он отыграл не на много меньше матчей чем Скопинцев (с учётом еврокубков) - это два. Ну и в третьих, Ахметов играл на таком уровне (ЛЧ), что Скопинцеву пока и не снилось. В связи с изложенным, поздравляю Ахметова с заслуженной наградой!
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
   34 / 932
вчера в 18:28
А потом выкинут ильзатку на мороз, как тошича, мусо, березудских!((((((
Родериго Великолепный
Родериго Великолепный
   34 / 932
вчера в 18:24
охметов так некрасиво свою прежнюю команду бросил, в канюшню рвался((((
Aliks
Aliks
   420 / 932
вчера в 17:56
Просто скопинцев не в том клубе играет. Был бы в ска,тогда даааа....
andrefino13
andrefino13
   539 / 932
вчера в 16:24
Нравится в Ахметове футбольное мышление, это талант однозначный. Игнатьев из Краснодара, надеюсь с Краснодаром, далеко пойдёт. Появляются свои футболисты, это здорово, никак не связываю это с лимитом, больше с этапами рождения.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   280 / 932
вчера в 16:23
Тут игроков оценивают не по количеству забитых голов или проведенных на поле минут и не за какие-то там "заслуги", тут в первую очередь оценивают талант, готовность игрока играть на серьезном уровне. Поэтому Ильзат получил свою награду абсолютно заслуженно.
Jum13
Jum13 ответил Родериго Великолепный
   40 / 932
вчера в 16:17
Конские сопли на большее не способны((((
Вот это пичот!!!! ))))
Don trambon
Don trambon
   93 / 932
вчера в 16:11
А где там игрочишка спама которым мю интересуется??? на вручении ЗМ я его то же не наблюдал!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   109 / 932
вчера в 16:10
Опять ЦСКА ( его игроки) лучший! СпаМ нервно курит в сторонке))))).
Don trambon
Don trambon
   93 / 932
вчера в 16:10
Скопинцева бы купить.
rawer
rawer
   579 / 932
вчера в 16:06
Игнатьева и Сулейманова не включили даже в число номинантов заявляя что них мало минут для номинации, но в тоже время премию вручали Базелюку у которого тогда и того меньше было минут
Ваня лучший
Ваня лучший
   19 / 932
вчера в 16:03
Игнатьев и Сулейманов оба классные парни, но они сыграли гораздо меньше Ахметова. А Максименко в этом списке явно лишний. Рассказов получше будет
Озеров
Озеров ответил Jum13
   112 / 932
вчера в 16:00
    Родериго Великолепный
    Родериго Великолепный ответил Jum13
       34 / 932
    вчера в 16:00
      Озеров
      Озеров
         112 / 932
      вчера в 15:59
      Хороший игрок, но явно не лучший.
      Родериго Великолепный
      Родериго Великолепный ответил Scuderia Ferrari
         34 / 932
      вчера в 15:58
      Особенно сопляков (как ваши же хинеровцы его называют((((((( АХАХАХ!(((
      Scuderia Ferrari
      Scuderia Ferrari
         12 / 932
      вчера в 15:57
      Удачи тебе, Ильзат! Надеюсь, молодые армейцы вырастут в больших мастеров и будут приносить всей России престиж на международной арене😎😎😎
      Родериго Великолепный
      Родериго Великолепный
         34 / 932
      вчера в 15:56
      Проиграл Роме, Виктории, через год забудут навсегда!!!!
      хинэр купил ему и облякову картонку!!!
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