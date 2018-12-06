Отличник Ильзат. Как провёл год лауреат «Первой пятёрки»

вчера, 16:00

Премию «Первая пятерка» лучшему молодому футболисту РПЛ выиграл Ильзат Ахметов, представляющий ЦСКА . «Соккер.ру» восхищается и сомневается одновременно.

Кого опередил Ахметов?

В 2018 году на «Первую пятерку» претендовали четыре молодых футболиста.

4-е место. Александр Максименко («Спартак») – 104 балла. Вратарь «красно-белых» изначально был аутсайдером забега. Во-первых, голкиперам исторически трудно бороться за индивидуальные премии с полевыми игроками, ведь их сэйвы забываются, а ошибки оседают в памяти. Во-вторых, Максименко оказался в воротах «Спартака» и сыграл 20 матчей в сезоне-2018/2019 случайно: травму получил Селихов, Реброва Массимо Каррера оценил ниже молодого голкипера. Хотя Олег Кононов сделал ставку именно на Артема, когда возглавил команду. Сам Александр весной был третьим номером, первый матч за «Спартак» сыграл только в июле, при этом и спасал, и ошибался, даже с чужой половины поля пропускал. Своим шансом в полной мере не воспользовался, раз новый тренер решил вернуть в ворота Реброва, а ведь это еще Селихов – номинальный первый номер, не обрел тонус после разрыва ахиллова сухожилия.

3-е место. Дмитрий Скопинцев («Ростов») – 111 баллов. Совсем немного опередил Максименко левый латераль «Ростова», и это лично для меня большой сюрприз, ведь Дмитрия считал фаворитом наравне с Ахметовым. Скопинцев – единственный из четверки номинантов, кто провел целый год на стабильном уровне. 21-летний футболист как вышел в основе 3-го марта, на следующий день после своего дня рождения, так и продолжал бороздить бровку на протяжении всего года, не теряя доверия Валерия Карпина. И «Ростов» с Дмитрием в составе добывает хорошие результаты, и молодой полузащитник не боится большого объема работы. Наверное, Станислав Черчесов мог поднять шансы Скопинцева, если бы вызвал его в сборную России. И такое поощрение стало бы заслуженным для молодого игрока, добившегося ощутимого прогресса, да и сборная нуждалась в левом защитнике, когда вылетели из-за травм Кудряшов и Рауш. Однако все это произошло где-то в параллельной реальности, а у нас Скопинцев набрал почти вдвое меньше очков в выборах обладателя «Первой пятерки», чем Ахметов.

2-е место. Иван Обляков ( ЦСКА /«Уфа») – 177 баллов. Второе место занял еще один армеец, который тоже начинал год в другом клубе, как и победитель. Не скажу, что Иван очень уж ярко играл за «Уфу» весной и в начале лета. Были периоды, когда он терял место в стартовом составе. Результативностью хавбек тоже не блещет: у него один гол за год в ворота люксембургского клуба «Прогресс». В ЦСКА Облякова ждали трудности адаптационного характера: Ганчаренко доверял молодому полузащитнику, но регулярное пребывание Ивана в основе – это отражение текущей кадровой ситуации в команде, а также инвестиция в будущее. На фоне Ахметова и Влашича Обляков выглядит не очень. Не считаю, что Иван наиграл на второе место в зачете лучших молодых игроков РПЛ 2018 года, хотя оспаривать результаты «Первой пятерки» бессмысленно, да и начинать в таком случае нужно со списка номинантов. Не подскажите, господа хорошие, где краснодарские ребята Игнатьев и Сулейманов? Парни красиво отсалютовали победными голами как раз накануне вручения премии.

А как там победитель?

Не отменяя классной игры Ахметова в составе ЦСКА , все-таки начну с сомнений. «Первая пятерка» ведь вручается не лучшему игроку осени или второго полугодия в РПЛ , а лучшему игроку всего года. Ильзат первые семь месяцев 2018-го провел «на печи»: сыграл 25 минут в составе «Рубина» в матче против «Тосно». Что характерно, Курбан Бердыев выпустил молодого полузащитника на поле на 64-й минуте и снял с игры на 88-й. Всего в прошлом сезоне РПЛ Ахметов принял участие в трех матчах, сыграв в сумме 110 минут.

Все дело в конфликте, который заварился еще в мае 2017-го. У «Рубина» была задолженность перед молодым футболистом, а агент Ильзата пошел на принцип: обратился в Палату по разрешению споров с требованием взыскать с казанского клуба 300 тысяч долларов. Клуб тоже включил принципиальную позицию, а Курбан Бердыев заявил, что «агенты не будут управлять клубом». В итоге пострадал талантливый футболист. Ильзата сначала списали в дубль, а когда он отказался подписывать новый контракт во время смены формы собственности «Рубина» (от МАУ к ООО – клуб стал частным), это был конец цивилизованных отношений.

В конце прошлого сезона Ахметову запретили тренироваться, а свой действующий контракт он должен был отрабатывать… в отделе кадров. Так «гнобят» футболистов, для Ильзата действия его агента создали условия, несовместимые с развитием футбольной карьеры. Полузащитник потерял важный год, но, к счастью, стороны подписали мирный договор, а Ахметов получил возможность присоединиться к ЦСКА в статусе свободного агента. И да, Ильзат классно проявил себя в армейском клубе и даже получил вызов в сборную России, хотя и не смог на него откликнуться из-за травмы. Так в чем собственно сомнения?