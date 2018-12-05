Лучшие в Италии

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 7 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 4.2 4.6
Албания. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КукесКукес -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 21 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.25 3.4 2.95
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 7 5.3 1.33
Германия. Бундеслига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Вердер -:-  Фортуна 1.65 4 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян -:- Логотип футбольный клуб КельнКельн 4 3.55 1.82
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГамбургГамбург -:- Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн 1.85 3.5 3.9
Германия. Третья лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс -:- Логотип футбольный клуб МеппенМеппен 2.5 3.2 2.7
Голландия. Эредивизие 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд -:- Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ 3.5 3.7 1.9
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.07 10 20
Дания. Суперлига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд -:- Логотип футбольный клуб ОденсеОденсе 1.7 3.5 4.7
Испания. Примера 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Леганес -:-  Хетафе 2.65 2.9 3
Испания. Сегунда 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура 1.7 3.5 4.7
Италия. Серия B 2018/2019, 15 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПескараПескара -:- Логотип футбольный клуб КарпиКарпи 1.62 3.55 5.5
Италия. Серия А 2018/2019, 15 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Ювентус -:-  Интер - - -
Катар. Старс-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Духаиль (Доха)Аль-Духаиль -:- Логотип футбольный клуб Катар СК (Доха)Катар СК - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аль-Шахания (Доха)Аль-Шахания -:- Логотип футбольный клуб Аль-Садд (Доха)Аль-Садд - - -
Мексика. Примера-Дивизион 2018/2019 1 X 2
05:45 сегодня Логотип футбольный клуб УНАМ Пумас (Мехико)УНАМ Пумас -:- Логотип футбольный клуб Америка (Мехико)Америка - - -
Польша. Экстракласса 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглембе (Любина)Заглембе -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 2.7 3.25 2.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П -:- Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск 1.85 3.5 4
Португалия. Примейра 2018/2019, 12 тур 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПортуПорту -:- Логотип футбольный клуб Портимоненси (Портиман)Портимоненси 1.15 7 15
Россия. Молодежное первенство 2018/2019, 17 тур 1 X 2
12:30 сегодня Логотип футбольный клуб Анжи (мол) (Махачкала)Анжи (мол) -:- Логотип футбольный клуб Спартак М (мол) (Москва)Спартак М (мол) - - -
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (мол) (Москва)ЦСКА (мол) -:- Логотип футбольный клуб Енисей (мол) (Красноярск)Енисей (мол) 1.26 5.75 8.5
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кр. Советов (мол) (Самара)Кр. Советов (мол) -:- Логотип футбольный клуб Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)Ростов (мол) 2.3 3.75 2.6
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив (мол) (Москва)Локомотив (мол) -:- Логотип футбольный клуб Оренбург (мол)Оренбург (мол) 1.16 7.6 11
Словения. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Рудар (Велене)Рудар -:- Логотип футбольный клуб МариборМарибор 6.7 4.6 1.4
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор -:- Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ 4 3.4 1.87
Украина. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Мариуполь -:-  Шахтер Дн 18 8 1.11
Франция. Лига 1 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:45 Матч перенесен  Монако -:-  Ницца 2.4 3.4 2.9
Чехия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав -:- Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П 3.15 3.25 2.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П -:- Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам 1.7 3.75 4.45
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Лучшие в Италии

05 декабря 2018, 10:06

В Серии А подвели итоги года, назвав лучших футболистов и тренера. «Соккер.ру» отмечает сохранение и слом тенденций.

Пока все обсуждают итоги церемонии вручения «Золотого мяча», степень заслуженности награды Луки Модрича, в Италии тоже подвели итог. Выбрали не лучший момент, конечно, с точки зрения информационного фона. Поэтому церемония как-то прошла мимо внимания многих. Поэтому мы решили восполнить пробел и более детально рассказать о том, как там все происходило. Тем более что случилось и нечто уникальное.

В Италии лучших игроков и тренеров, а также символическую сборную формирует Ассоциация итальянских футболистов, так что это мнение можно считать самым авторитетным и профессиональным. Вручаются все эти награды с 1997 года, причем до 2010 года отдельно существовали премии лучшему иностранному футболисту Серии А и лучшему итальянскому. Потом осознали, что уровень глобализации достаточно высок, и объединили в более привлекательную и статусную награду лучшему игроку года.

Но надо заметить, что хоть премия и вручается в декабре, она подводит итог не календарному году, а предыдущему сезону. Еще одна странность в выборе дат. То есть в декабре только названы лучшие из лучших за сезон-2017/18. С другой стороны, так тоже понятнее для публики. Ведь удобнее говорить «лучший игрок 2018 года», чем «лучший игрок сезона-17/18». Тоже воспринимается более цельно и статусно.

Но начнем с лучшего тренера года. Там все по аналогии. Им в 2018 году стал Массимилиано Аллегри. Причем наставник «Ювентуса» оказался рекордсменом награды, получив ее уже в четвертый раз. Ранее по три раза эту премию получали Марчелло Липпи и Антонио Конте. И все – в качестве тренера «Ювентуса».

Хотя сам Аллегри, например, умудрился получить этот приз не только как наставник туринского гранда. В 2011 году он был награжден, когда тренировал «Милан». С тех пор только тренеры «Ювентуса» получали эту премию за одним исключением. Наверняка вы догадались, что речь о Маурицио Сарри, тренировавшем «Наполи», который был признан лучшим тренером года в 2017-м. Надо заметить полное доминирование итальянских специалистов в этой премии.

Десять специалистов из Италии получали ее и только двое - не из этой страны. Дважды награда доставалась португальцу Жозе Моуриньо, который возглавлял «Интер». Это было в 2009-м и 2010 году. Еще один раз приз получил швед Свен-Йоран Эрикссон за работу с «Лацио» в далеком уже 2000 году. А среди итальянцев помимо уже упомянутых специалистов лучшими признавались Чезаре Пранделли, Лучано Спаллетти, Фабио Капелло, Карло Анчелотти, Луиджи Дельнери и Альберто Дзаккерони.

Получал награду лучшему за год и Роберто Манчини, хорошо знакомый по тренерской работе в топ-клубах, в «Зените», а сейчас возглавляющий сборную Италии. Но он получил свое признание в качестве лучшего футболиста года. Это было в 1997 году – самая первая награда. Тогда Манчини выступал за «Сампдорию».

А в этом году лучшим был признан Мауро Икарди, который своими бомбардирскими подвигами в прошлом сезоне тащил наверх за уши «Интер». Достижение уникально тем, что он стал первым с 2011 года футболистом не из «Ювентуса», который удостоился этой чести. До него таким был Златан Ибрагимович, который завоевал награду в статусе игрока «Милана».

Швед вообще ее трижды получал, причем за разные команды: еще в «Интере» помимо «Милана». А единственным, кто держал в руках эту награду три года кряду, был Андреа Пирло. Причем за время выступления в «Ювентусе» в 2012, 2013 и 2014 годах. После него признавались лучшими Карлос Тевес, Леонардо Бонуччи и Джанлуиджи Буффон – легендарный голкипер взял премию незадолго до ухода в ПСЖ.

Как несложно догадаться, чаще всего награду получали футболисты «Ювентуса» - десять раз, пять премий – у игроков «Интера», а далее – «Милан», «Рома» и по разу получали представители «Лацио», «Пармы» и «Сампдории». Если говорить о странах, то тут доминирование Италии логично, а вот Икарди стал третьим аргентинцем, удостоившимся этой чести. Тевес и Диего Милито добивались такого же успеха.

По два представителя Бразилии и Франции признавались лучшими: Кака и Роналдо у бразильцев и Зинедин Зидан с Давидом Трезеге у французов. Чемпионат Италии всегда был богат на большие имена, так что выбрать было из кого. А победа Икарди в нынешнем голосовании кажется логичной. Индивидуальный вклад Мауро в результат своей команды больше, чем сделал любой другой игрок в прошлом сезоне для любой другой команды в Серии А.

Аргентинец наколотил 29 мячей, разделив звание лучшего бомбардира чемпионата с Чиро Иммобиле. Вот только «Лацио» итальянца финишировал пониже, чем «Интер». Да и помимо Чиро там многие забивали. Все-таки это была самая результативная команда лиги. А Икарди может поставить еще одну галочку в списке своих достижений. Его ушлая жена-агент наверняка уже придумала, как эту премию монетизировать – «Интеру» не позавидуешь в переговорах по контракту, как и потенциальным покупателям.

А еще в программу церемонии входило составление символической сборной года. В нее попали следующие футболисты: Алиссон («Рома») — Жоау Канселу («Интер»), Калиду Кулибали («Наполи»), Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро — Миралем Пьянич (все — «Ювентус»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Раджа Наингголан («Рома») — Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»).

Снова следует подчеркнуть, что речь о лучших игроках прошлого сезона, по сути. И команды поэтому указаны те, за которые футболисты выступали тогда же. Например, та же «Рома» уже рассталась и с Алиссоном, и с Наингголаном. А что касается непосредственно состава, то доминирование «Ювентуса» уже не удивляет, хотя тут оно даже не такое явное, как можно было ожидать. Вряд ли по итогам нынешнего сезона этому доминированию кто-то сможет противостоять.

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   41 / 932
05 декабря в 12:25
В Италии не знаю,а в Испании Квинси Промес
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