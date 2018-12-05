Лучшие в Италии

05 декабря 2018, 10:06

В Серии А подвели итоги года, назвав лучших футболистов и тренера. «Соккер.ру» отмечает сохранение и слом тенденций.

Пока все обсуждают итоги церемонии вручения «Золотого мяча», степень заслуженности награды Луки Модрича, в Италии тоже подвели итог. Выбрали не лучший момент, конечно, с точки зрения информационного фона. Поэтому церемония как-то прошла мимо внимания многих. Поэтому мы решили восполнить пробел и более детально рассказать о том, как там все происходило. Тем более что случилось и нечто уникальное.

В Италии лучших игроков и тренеров, а также символическую сборную формирует Ассоциация итальянских футболистов, так что это мнение можно считать самым авторитетным и профессиональным. Вручаются все эти награды с 1997 года, причем до 2010 года отдельно существовали премии лучшему иностранному футболисту Серии А и лучшему итальянскому. Потом осознали, что уровень глобализации достаточно высок, и объединили в более привлекательную и статусную награду лучшему игроку года.

Но надо заметить, что хоть премия и вручается в декабре, она подводит итог не календарному году, а предыдущему сезону. Еще одна странность в выборе дат. То есть в декабре только названы лучшие из лучших за сезон-2017/18. С другой стороны, так тоже понятнее для публики. Ведь удобнее говорить «лучший игрок 2018 года», чем «лучший игрок сезона-17/18». Тоже воспринимается более цельно и статусно.

Но начнем с лучшего тренера года. Там все по аналогии. Им в 2018 году стал Массимилиано Аллегри. Причем наставник «Ювентуса» оказался рекордсменом награды, получив ее уже в четвертый раз. Ранее по три раза эту премию получали Марчелло Липпи и Антонио Конте. И все – в качестве тренера «Ювентуса».

Хотя сам Аллегри, например, умудрился получить этот приз не только как наставник туринского гранда. В 2011 году он был награжден, когда тренировал «Милан». С тех пор только тренеры «Ювентуса» получали эту премию за одним исключением. Наверняка вы догадались, что речь о Маурицио Сарри, тренировавшем «Наполи», который был признан лучшим тренером года в 2017-м. Надо заметить полное доминирование итальянских специалистов в этой премии.

Десять специалистов из Италии получали ее и только двое - не из этой страны. Дважды награда доставалась португальцу Жозе Моуриньо, который возглавлял «Интер». Это было в 2009-м и 2010 году. Еще один раз приз получил швед Свен-Йоран Эрикссон за работу с «Лацио» в далеком уже 2000 году. А среди итальянцев помимо уже упомянутых специалистов лучшими признавались Чезаре Пранделли, Лучано Спаллетти, Фабио Капелло, Карло Анчелотти, Луиджи Дельнери и Альберто Дзаккерони.

Получал награду лучшему за год и Роберто Манчини, хорошо знакомый по тренерской работе в топ-клубах, в «Зените», а сейчас возглавляющий сборную Италии. Но он получил свое признание в качестве лучшего футболиста года. Это было в 1997 году – самая первая награда. Тогда Манчини выступал за «Сампдорию».

А в этом году лучшим был признан Мауро Икарди, который своими бомбардирскими подвигами в прошлом сезоне тащил наверх за уши «Интер». Достижение уникально тем, что он стал первым с 2011 года футболистом не из «Ювентуса», который удостоился этой чести. До него таким был Златан Ибрагимович, который завоевал награду в статусе игрока «Милана».

Швед вообще ее трижды получал, причем за разные команды: еще в «Интере» помимо «Милана». А единственным, кто держал в руках эту награду три года кряду, был Андреа Пирло. Причем за время выступления в «Ювентусе» в 2012, 2013 и 2014 годах. После него признавались лучшими Карлос Тевес, Леонардо Бонуччи и Джанлуиджи Буффон – легендарный голкипер взял премию незадолго до ухода в ПСЖ .

Как несложно догадаться, чаще всего награду получали футболисты «Ювентуса» - десять раз, пять премий – у игроков «Интера», а далее – «Милан», «Рома» и по разу получали представители «Лацио», «Пармы» и «Сампдории». Если говорить о странах, то тут доминирование Италии логично, а вот Икарди стал третьим аргентинцем, удостоившимся этой чести. Тевес и Диего Милито добивались такого же успеха.

По два представителя Бразилии и Франции признавались лучшими: Кака и Роналдо у бразильцев и Зинедин Зидан с Давидом Трезеге у французов. Чемпионат Италии всегда был богат на большие имена, так что выбрать было из кого. А победа Икарди в нынешнем голосовании кажется логичной. Индивидуальный вклад Мауро в результат своей команды больше, чем сделал любой другой игрок в прошлом сезоне для любой другой команды в Серии А.

Аргентинец наколотил 29 мячей, разделив звание лучшего бомбардира чемпионата с Чиро Иммобиле. Вот только «Лацио» итальянца финишировал пониже, чем «Интер». Да и помимо Чиро там многие забивали. Все-таки это была самая результативная команда лиги. А Икарди может поставить еще одну галочку в списке своих достижений. Его ушлая жена-агент наверняка уже придумала, как эту премию монетизировать – «Интеру» не позавидуешь в переговорах по контракту, как и потенциальным покупателям.

А еще в программу церемонии входило составление символической сборной года. В нее попали следующие футболисты: Алиссон («Рома») — Жоау Канселу («Интер»), Калиду Кулибали («Наполи»), Джорджо Кьеллини, Алекс Сандро — Миралем Пьянич (все — «Ювентус»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Раджа Наингголан («Рома») — Пауло Дибала («Ювентус»), Мауро Икарди («Интер»), Чиро Иммобиле («Лацио»).

Снова следует подчеркнуть, что речь о лучших игроках прошлого сезона, по сути. И команды поэтому указаны те, за которые футболисты выступали тогда же. Например, та же «Рома» уже рассталась и с Алиссоном, и с Наингголаном. А что касается непосредственно состава, то доминирование «Ювентуса» уже не удивляет, хотя тут оно даже не такое явное, как можно было ожидать. Вряд ли по итогам нынешнего сезона этому доминированию кто-то сможет противостоять.