Краденые «шпоры». Кейн – следующий?

вчера, 17:33

Маурисио Почеттино не исключает, что «Барселона» или «Реал» могут «выкрасть» у «Тоттенхэма» Харри Кейна. «Соккер.ру» соглашается и напоминает, что такое уже бывало.

«Тоттенхэм» не раз доводил до ума будущих чемпионов и отправлял их в более маститые клубы за титулами. Так, из «Тоттенхэма» вышли манкунианские герои: Тедди Шерингем, Майкл Кэррик и Димитар Бербатов. Однажды «шпоры» снабдили лидером обороны своих злейших врагов – лондонский «Арсенал». Сол Кэмпбелл дважды выиграл АПЛ с «канонирами», стал частью незабвенной непобедимой банды и добрался до финала Лиги чемпионов. И все-таки гордые лондонцы предпочитают не усиливать своих соперников по внутреннему первенству и во все времена с большей охотой откликались на предложения извне, если уж наступала пора отпустить своих лидеров.

Сейчас это особенно актуально, ведь «Тоттенхэм», не расстающийся со статусом, который был установлен в фильме «Залечь на дно в Брюгге», все же стал ближе к тем самым высотам, которых систематически не достигает. «Шпоры» уже достаточно долго обходятся без перестановок в составе, прошедшим летом вообще совершили 0 трансферов, между тем, титулы не становятся ближе, а амбиции футболистов имеют место. Да и клубные боссы осознают, что, согласно правилам футбольного бизнеса, звезд нужно продавать на пике, либо представлять им условия и мотивацию для новых витков развития. Кейн в Лондоне уже уперся в потолок, форварду нужны новые вызовы, и когда Маурисио Почеттино не исключает, что «Барселона» может выкрасть Харри, на самом деле он заявляет в том числе о готовности «Тоттенхэма» к такому развитию событий.

Расстаться с Кейном будущим летом – не катастрофа для «Тоттенхэма», это будет продажа за огромные деньги. Харри – главная трансферная цель «Барселоны»? В это несложно поверить, каталонцы не вчера приступили к поиску замены Луису Суаресу в центре нападения. Но если у «Барселоны» возникнет возможность приобрести Кейна, рядом может нарисоваться и «Реал». Во-первых, Бензема на десятом году выступлений за «сливочных» не превратился в хладнокровного гения, и «Мадриду» по-прежнему нужен суперфорвард. Во-вторых, у Флорентино Переса есть опыт успешных переговоров с Даниэлом Леви по Модричу и Бэйлу. В-третьих, что может быть приятнее для «Королевского клуба», чем перехват игрока, на которого положила глаз «Барселона». Шансы, что Кейн летом окажется в Ла Лиге, действительно высоки, и смею напомнить, он не станет первым игроком «шпор», сменившим Северный Лондон на Барселону или Мадрид.

Стив Арчибальд (Шотландия)

Из «Тоттенхэма» в «Барселону» в 1984-м году за 1.25 млн фунтов

За четыре года в «Тоттенхэме» Арчибальд выиграл два Кубка Англии, становился лучшим бомбардиром Первого дивизиона, а всего в футболке «шпор» отличился 77 раз. Летом 1984-го 27-летний футболист получил предложение, от которого не смог отказаться: «Барселона» и ее кулес в лице Стива видели замену самому Диего Марадоне, который уехал играть в Неаполь. В первом сезоне за «Барсу» Арчибальд регулярно появлялся на поле и забил 20 голов во всех турнирах, но впоследствии у него начались проблемы, возникшие главным образом из-за ужесточения лимита на легионеров в Испании. Совсем кисло Стиву стало после приезда в Каталонию еще двух британцев – Марка Хьюза и Гари Линекера, ведь лимит запрещал появление на поле больше двух иностранцев. В итоге, Арчи закончил во второй команде «Барселоны», как ни старался заявить о себе.

Георге Попеску (Румыния)

Из «Тоттенхэма» в «Барселону» в 1995-м году за 3 млн фунтов

Попеску провел в «Тоттенхэме» короткий отрезок – всего один сезон, но это было ярко, в Лондоне успели оценить по достоинству класс шестикратно лучшего игрока Румынии. С Георге в составе «Тоттенхэм» выдал лучший результат в чемпионате за пять лет (7 место) и добрался до полуфинала Кубка Англии. Попеску мог принести еще массу пользы «шпорам», но его призвала «Барселона», выплатившая за Георге 3 миллиона фунтов – солидные по тем временам деньги, да еще и за защитника. В составе каталонского клуба Попеску провел два мощных сезона, выиграл Кубок Кубков и Кубок Короля и даже примерил капитанскую повязку.

Лука Модрич (Хорватия)

Из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2012-м году за 33 млн фунтов

В 2012-м году лидер полузащиты «Тоттенхэма» подписал пятилетний контракт с «Реалом», став самой выгодной продажей «шпор» на тот момент. Поначалу Лука проигрывал конкуренцию Хаби Алонсо, Хедире и Озилу, регулярно оставаясь вне стартового состава, который определял Жозе Моуриньо. Спустя полгода после трансфера «Марка» даже назвала трансфер Модрича худшим в 2012-м году. А в следующие шесть лет этот парень сыграл большую роль в четырех победах «Реала» в Лиге чемпионов, вытащил сборную Хорватии в финал чемпионата мира и взял «Золотой мяч».

Гарет Бэйл (Уэльс)

Из «Тоттенхэма» в «Реал» в 2013-м году за 100 млн евро

Год спустя «Реал» снова озолотил «Тоттенхэм», а Бэйла сделал самым дорогим футболистом в истории, заплатив за него 100 миллионов евро. Гарет в первой же кампании за «сливочных» забил победные мячи в финалах Лиги чемпионов и Кубка Короля, но травмы помешали ему встать хотя бы рядом с Криштиану Роналду, хотя пять лет назад считалось, что это сопоставимые таланты. Так или иначе, Бэйл стал героем еще одного финала Лиги чемпионов (против «Ливерпуля») и до сих пор выступает за «Реал», как и Модрич. Любопытно, сыграет ли в одном чемпионате с Лукой и Гаретом (а может быть, и в одной команде) еще один парень из «Тоттенхэма»? Что у тебя на уме, Харри Кейн?