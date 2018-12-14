Вылетели? И замечательно!

вчера, 00:00

Вылетев из Лиги Европы, «Спартак», по крайней мере, поступил честно по отношению к футболу. «Соккер.ру» объясняет, почему такой команде нечего делать в плей-офф.

«Спартак» устраивала победа с любым счетом в матче заключительного тура Лиги Европы против «Вильярреала». После двух поражений «Рапиду» и всего лишь одной чудом добытой победы в пяти турах «красно-белые» держали свою турнирную судьбу в руках. Выигрывай – и выходи в 1/16-ю финала. Слишком просто, даже несправедливо легко для клуба, который по ходу осени совершил серию жесточайших по своей нелепости самоубийств и вывалялся в грязи так, что его успех в какой-то степени обесценил бы весь футбол. Я уверен, что полезно и правильно, что «Спартак» оказался там, где оказался. Полезно, в первую очередь, для него самого, чтобы оставшиеся адекватные партизаны в клубе накануне зимних каникул не впали в эйфорию, не поверили невзначай, будто все довольно хорошо, а может быть еще лучше.

Не особенно верится в чудо, но разочарование хотя бы дает надежду на попытку исправления. Победа в Испании оказалась бы губительной для «Спартака». К счастью, «красно-белые» вышли против «Вильярреала» играть в свой фирменный футбол, дополненный отпускным синдромом. Фирменный футбол «Спартака» сейчас – это грубые позиционные ошибки в обороне, технический брак в каждом третьем действии с мячом, неправильные решения и старательность. Вот в старательности не откажешь никому, но качество исполнения отвратительное, хуже, чем у аутсайдера испанской Примеры. Кстати, «Спартак» провел не такой уж ужасный матч, создал ряд перспективных моментов, которые не привели к изменению счета на табло. И это тоже было честно по отношению к футболу. Спасибо, «Спартак»! А теперь о том, почему этой команде не место в плей-офф Лиги Европы.

1. Тренерская чехарда по ходу группового этапа. Отставки случаются, с кем не бывает, но «Спартак» беспечно сработал, меняя Карреру на Кононова. На тренерском мостике на длительный срок оказался временщик Рианчо, чтобы жечь глаголом на пресс-конференциях. Руководство пожертвовало отрезком календаря с двумя матчами Лиги Европы и тремя турами РПЛ . В итоге, в матчах чемпионата «Спартак» набрал 1 очко из 9-ти возможных, а вот в Лиге Европы по парадоксальному стечению обстоятельств Рауль оказался успешнее двух других тренеров (все провели у руля по два матча): Каррера – 1 очко, Рианчо – 4 очка, Кононов – 0 очков.

Цифры не столь важны: там прибыло, значит, позже убыло – издержки подхода. Если нужны были временные тренеры и резкая смена настроения в команде, почему не позвать штаб из «двойки» или дубля? «Спартак» наплевал на шесть матчей, где-то сложилось лучше, где-то хуже, но важно ухватить саму суть: меняя тренера, менеджеры не сократили вероятность неудач, а увеличили ее. В ЛЕ за это уже расплатились, возможно, придется сделать это и в РПЛ по весне, когда не хватит очков для достижения какой-нибудь цели.

2. Ненависть. «Спартак» последние месяцы живет в атмосфере ненависти и нетерпимости. Обстановка, энергетический фон, если хотите, вокруг команды катастрофический. Существуй в природе прибор для измерения ненависти, в раздевалке «красно-белых» он бы трещал, не переставая, а возле Дениса Глушакова переходил на фальцет, и при должной подготовке можно было бы разобрать даже отдельные слова: «Я мужик… жало запили… высшие фейсы… чехи… Аркаша!» Капитан «Спартака» утопил репутацию «Спартака», на трибунах он персона нон-грата, а новые хиты Глушакова не добавят ему популярности.

Впрочем, я ни разу не судья, да и речь вообще не о том. Вот представьте: есть команда, у которой есть болельщики, и они готовы живьем содрать шкуру с капитана. Каждую неудачу своей команды они считают подтверждением своей правоты. Их не большинство и не меньшинство, но их точно много, и их голос слышен. В общем, скажите, а зачем вообще такой команде побеждать? Ради кого? В метафизическом смысле. Понятно, что есть контракты, самолюбие и спортивная честь, но лучше ведь пусть по турнирной лестнице идут те клубы, у которых здоровые отношения с торсидой, которые своими победами будут радовать, а не раздражать. Так правильно. Так по-футбольному.

3. Кадровая вакханалия. Это момент уже чисто технический, но и он имеет прямое отношение к профессионализму отдельных департаментов клуба и обстановке внутри коллектива. Ученые давно доказали, что в счастливом окружении люди реже болеют, внутри нездоровой психологически группы – чаще. Для профессиональных спортсменов болезни – это травмы. Негативный фон повышает риск и частоту их получения, кроме того, ответственность за здоровье игроков несет медицинский департамент, как спортивный отдел – за формирование команды. В итоге, до главного тренера доходит совместный продукт, приготовленный другими ведомствами, а у него самого могут быть тактические идеи, в которые кто-то вписывается, а кто-то – не очень, различные отношения с футболистами и другие головные тараканы, названные именами космонавтов или рокеров, влияющие на облик команды.

К чему это все? Да к тому, что «Спартак», не имеющий выстроенного клубного вектора и твердых тренерских идей на протяжении, как минимум, полугода, пребывает в состоянии постоянного кадрового хаоса, который не способствует хотя бы мечтам о выстроенной игре с фирменными стилистическими особенностями. Когда у «Спартака» в последний раз на поле был сильнейший состав, да и определен ли он вообще? Лучший вратарь – Селихов, еще не играл в нынешнем сезоне, заявивший о себе как сильный защитник Жиго загремел в лазарет, самый ценный игрок последних сезонов Промес продан в последний день трансферного окна. Системообразующий хавбек Фернандо играет с хронической травмой, а мотор команды Зобнин не получал отдыха после чемпионата мира и закончил в римской клинике у доктора Мариани. А есть ли у «Спартака» основной левый защитник, а как выглядят фланги атаки в погожий день? Эту историю можно продолжать бесконечно, но, в любом случае, трудно рассчитывать на успех, когда твой центр поля составляют Попов и Глушаков – два футболиста, чье пребывание в команде из-за их футбольных умений должно ставиться под вопрос, не говоря о стартовом составе.