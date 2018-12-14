Вылетели? И замечательно!

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Клубный чемпионат мира
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека 4.3 3.45 1.8
Чехия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 2.35 3.25 2.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 2.4 3.2 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.65 3.6 5.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам -:- Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 5.8 4.3 1.48
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТунТун -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.65 3.8 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб СьонСьон -:- Логотип футбольный клуб БазельБазель 3.5 3.7 1.9
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
ГлавнаяБлоги"Спартаком" единым

Вылетели? И замечательно!

вчера, 00:00

Вылетев из Лиги Европы, «Спартак», по крайней мере, поступил честно по отношению к футболу. «Соккер.ру» объясняет, почему такой команде нечего делать в плей-офф.

«Спартак» устраивала победа с любым счетом в матче заключительного тура Лиги Европы против «Вильярреала». После двух поражений «Рапиду» и всего лишь одной чудом добытой победы в пяти турах «красно-белые» держали свою турнирную судьбу в руках. Выигрывай – и выходи в 1/16-ю финала. Слишком просто, даже несправедливо легко для клуба, который по ходу осени совершил серию жесточайших по своей нелепости самоубийств и вывалялся в грязи так, что его успех в какой-то степени обесценил бы весь футбол. Я уверен, что полезно и правильно, что «Спартак» оказался там, где оказался. Полезно, в первую очередь, для него самого, чтобы оставшиеся адекватные партизаны в клубе накануне зимних каникул не впали в эйфорию, не поверили невзначай, будто все довольно хорошо, а может быть еще лучше.

Не особенно верится в чудо, но разочарование хотя бы дает надежду на попытку исправления. Победа в Испании оказалась бы губительной для «Спартака». К счастью, «красно-белые» вышли против «Вильярреала» играть в свой фирменный футбол, дополненный отпускным синдромом. Фирменный футбол «Спартака» сейчас – это грубые позиционные ошибки в обороне, технический брак в каждом третьем действии с мячом, неправильные решения и старательность. Вот в старательности не откажешь никому, но качество исполнения отвратительное, хуже, чем у аутсайдера испанской Примеры. Кстати, «Спартак» провел не такой уж ужасный матч, создал ряд перспективных моментов, которые не привели к изменению счета на табло. И это тоже было честно по отношению к футболу. Спасибо, «Спартак»! А теперь о том, почему этой команде не место в плей-офф Лиги Европы.

1. Тренерская чехарда по ходу группового этапа. Отставки случаются, с кем не бывает, но «Спартак» беспечно сработал, меняя Карреру на Кононова. На тренерском мостике на длительный срок оказался временщик Рианчо, чтобы жечь глаголом на пресс-конференциях. Руководство пожертвовало отрезком календаря с двумя матчами Лиги Европы и тремя турами РПЛ. В итоге, в матчах чемпионата «Спартак» набрал 1 очко из 9-ти возможных, а вот в Лиге Европы по парадоксальному стечению обстоятельств Рауль оказался успешнее двух других тренеров (все провели у руля по два матча): Каррера – 1 очко, Рианчо – 4 очка, Кононов – 0 очков.

Цифры не столь важны: там прибыло, значит, позже убыло – издержки подхода. Если нужны были временные тренеры и резкая смена настроения в команде, почему не позвать штаб из «двойки» или дубля? «Спартак» наплевал на шесть матчей, где-то сложилось лучше, где-то хуже, но важно ухватить саму суть: меняя тренера, менеджеры не сократили вероятность неудач, а увеличили ее. В ЛЕ за это уже расплатились, возможно, придется сделать это и в РПЛ по весне, когда не хватит очков для достижения какой-нибудь цели.

2. Ненависть. «Спартак» последние месяцы живет в атмосфере ненависти и нетерпимости. Обстановка, энергетический фон, если хотите, вокруг команды катастрофический. Существуй в природе прибор для измерения ненависти, в раздевалке «красно-белых» он бы трещал, не переставая, а возле Дениса Глушакова переходил на фальцет, и при должной подготовке можно было бы разобрать даже отдельные слова: «Я мужик… жало запили… высшие фейсы… чехи… Аркаша!» Капитан «Спартака» утопил репутацию «Спартака», на трибунах он персона нон-грата, а новые хиты Глушакова не добавят ему популярности.

Впрочем, я ни разу не судья, да и речь вообще не о том. Вот представьте: есть команда, у которой есть болельщики, и они готовы живьем содрать шкуру с капитана. Каждую неудачу своей команды они считают подтверждением своей правоты. Их не большинство и не меньшинство, но их точно много, и их голос слышен. В общем, скажите, а зачем вообще такой команде побеждать? Ради кого? В метафизическом смысле. Понятно, что есть контракты, самолюбие и спортивная честь, но лучше ведь пусть по турнирной лестнице идут те клубы, у которых здоровые отношения с торсидой, которые своими победами будут радовать, а не раздражать. Так правильно. Так по-футбольному.

3. Кадровая вакханалия. Это момент уже чисто технический, но и он имеет прямое отношение к профессионализму отдельных департаментов клуба и обстановке внутри коллектива. Ученые давно доказали, что в счастливом окружении люди реже болеют, внутри нездоровой психологически группы – чаще. Для профессиональных спортсменов болезни – это травмы. Негативный фон повышает риск и частоту их получения, кроме того, ответственность за здоровье игроков несет медицинский департамент, как спортивный отдел – за формирование команды. В итоге, до главного тренера доходит совместный продукт, приготовленный другими ведомствами, а у него самого могут быть тактические идеи, в которые кто-то вписывается, а кто-то – не очень, различные отношения с футболистами и другие головные тараканы, названные именами космонавтов или рокеров, влияющие на облик команды.

К чему это все? Да к тому, что «Спартак», не имеющий выстроенного клубного вектора и твердых тренерских идей на протяжении, как минимум, полугода, пребывает в состоянии постоянного кадрового хаоса, который не способствует хотя бы мечтам о выстроенной игре с фирменными стилистическими особенностями. Когда у «Спартака» в последний раз на поле был сильнейший состав, да и определен ли он вообще? Лучший вратарь – Селихов, еще не играл в нынешнем сезоне, заявивший о себе как сильный защитник Жиго загремел в лазарет, самый ценный игрок последних сезонов Промес продан в последний день трансферного окна. Системообразующий хавбек Фернандо играет с хронической травмой, а мотор команды Зобнин не получал отдыха после чемпионата мира и закончил в римской клинике у доктора Мариани. А есть ли у «Спартака» основной левый защитник, а как выглядят фланги атаки в погожий день? Эту историю можно продолжать бесконечно, но, в любом случае, трудно рассчитывать на успех, когда твой центр поля составляют Попов и Глушаков – два футболиста, чье пребывание в команде из-за их футбольных умений должно ставиться под вопрос, не говоря о стартовом составе.

Поделиться
Другие материалы по теме
Без отличников. Осенние еврокубковые итоги для клубов РПЛ
Вчера, 18:22Александр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии24
Победа ЦСКА в Мадриде и антирекорд «Спартака». Топ-10 событий евронедели
Вчера, 12:58Александр Чистяков в блоге "Соккер" ТопКомментарии67
«Зенит» докатился
Вчера, 10:15Сергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии39
«Краснодар»: разгромленный, но достигший цели
Вчера, 02:07Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии15
А вам точно в плей-офф?
13 декабряigmack в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
ЦСКА разгромил «Реал» в Мадриде
12 декабряИван Петров в блоге Оценочные сужденияКомментарии81
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
1asss
1asss
вчера в 23:07
мне жалко хрюшек
mars6791
mars6791 ответил d_fincher
   355 / 1027
вчера в 21:38
В Рубине говорят Чико Флорес поругался с одним из тренеров , теперь раздумывают как прекратить контракт, и в основе его уже нет, хотя неплохо играл. Вот этот вариант действий должен быть произведен с Глушаковым , и вторым там игроком - это называется иерархия и дисциплина.
mars6791
mars6791 ответил Великий ЦСКА Москва
   355 / 1027
вчера в 21:29
Так хвалится и хвастаться просто некрасиво. Лично для меня Спартак ничем не хуже ЦСКА, или Зенита, все на уровне ниже среднего, остыньте, скромность Вам к лицу.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   265 / 1027
вчера в 20:38
1-18 в группе ЛЧ
0 очков в группе ЛЧ
7-0 в одном матче группыЛЧ
Первый клуб РПЛ, ставший последним в группе ЛЕ.
=======
Тенденция, однако. Талант не пропьёшь!
Евродно ещё не пробито. Вперёд, сорри, ВНИЗ, Спартак!
ВСЯ РОССИЯ С ТОБОЙ!!!!😂😂😂😂😂
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   265 / 1027
вчера в 20:18
Оле, Спартак Чемпион! Тьфу, попутал - чЕМПИОН!!!😂😂😂😂
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   43 / 1027
вчера в 15:55
Только спартак из российских команд мог опозориться за один сезон в еврокубках дважды. Позорно проиграть на открывашке ПАОКу в квалификации ЛЧ , а потом ещё пробить самое дно и занять последнее место в группе ЛЕ , да ещё с антирекордом.
Хорошо еще не попали в группу к Реалу, Роме, Виктории....а то опять было бы 1:18
Верг
Верг
   173 / 1027
вчера в 15:17
Руководство уже готовит ролик извинений с банщиком в главной роли
удав
удав
   181 / 1027
вчера в 14:08
какой вылет?спартак целенаправлено шел к рекорду -ну какой еще российский клуб сможет в ЛЕ занять последнее место в группе?=)
d_fincher
d_fincher
   66 / 1027
вчера в 13:01
Это еще чо. В последнем интервью Кононов выдал: мы были на 10-м месте, а заканчиваем на 4-м. Успех.

И не беда, что будучи на 10-м у нас было 1 очко от второго, а будучи теперь на 4-м у нас пять очков от второго.

Там же Кононов уверил, что Вильярреалу... готовы?... Вильярреалу просто повезло. А игра была равна.

Я разочарован в том, что новый тренер абсолютно и полностью прогнулся под руководство. Снова воскресил Ромашку. Лукавит и просто врет в интервью. Мне это всё глубоко омерзительно. И результат по делу.
Roger Young
Roger Young
   292 / 1027
вчера в 12:22
Все это конечно хорошо, только не сказано главное:
Вся Москва из года в год покупают себе медали и трофеи, чтобы благополучно обделаться в Европе и показать свой истинный уровень

Все это видят, но предпочитают искать глупые причины в футбольных аспектах.

Давайте называть вещи своими именами, что Спартак, что Локомотив КУПИЛИ золото. И надо поднимать вопрос о заведении расследования о коррупции в РФС

Вот тогда и посмотрим, кто реально займет первое место и кто будет играть в Европе.

С таким же успехом мог выступить Ростов, Рубин или Урал, а не столичная гоп-тусовка. Результат был бы тем же
Союзник противников
Союзник противников ответил Bullкин
   36 / 1027
вчера в 12:15
Его сливали откровенно. Отсюда и результаты. А руководсто вместо того чтобы разогнать дыркобратию во главе с прогоревшим глушаком, пошло у них на поводу. Он свинотам чемп взял, а они его слили. Сначала на трансферах, а потом на конфликте.
Вы так ничего и не поняли,кем является нынешнее руководство клубом,и ищите причины в других местах :Глушакове,Назарове,Гинере...
SpaM-SARW
SpaM-SARW ответил Bullкин
   551 / 1027
вчера в 11:42
И Конте взял чемпионство для Челси и что в мае ещё надо было его уволить
Правдин Семён
Правдин Семён
   90 / 1027
вчера в 10:35
Всё верно.
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   97 / 1027
вчера в 10:26
Нынешний Спартак - это позор российского футбола! Постоянные интриги, скандалы, подогреваемые известными псевдоболельщиками - вот что такое нынешний Спартак.
Bullкин
Bullкин ответил Союзник противников
   133 / 1027
вчера в 09:49
Его сливали откровенно. Отсюда и результаты. А руководсто вместо того чтобы разогнать дыркобратию во главе с прогоревшим глушаком, пошло у них на поводу. Он свинотам чемп взял, а они его слили. Сначала на трансферах, а потом на конфликте.
Bullкин
Bullкин ответил Дмитрий Климович 2
   133 / 1027
вчера в 09:46
В том то и дело, что нет.
halfbeek
halfbeek
   454 / 1027
вчера в 09:27
Смотрю на наш футбол и вижу параллели с другими областями деятельности страны. Наши футболисты такие же не аккуратные в своей работе как и большинство наших российских работников. Можем иногда напрячься и выдать что то уникальное, но обычно никуда не торопимся и делаем все кое как. Наш менеджмент чаще всего такой же бестолковый как и спартаковский. Много призывов и пустых разговоров, а толку - пшик. Мы плохо работаем и живем соответственно. Так что футбол России это сама Россиия во всех ее проявлениях.
шацк
шацк
   312 / 1027
вчера в 09:25
Вильяреал это вам не какой то просто Реал! Молодцы "народная команда" - побит очередной антирекорд страны...
RBA
RBA
   393 / 1027
вчера в 09:11
Спартак установил антирекорд среди российских клубов на групповой стадии Лиги Европы. Красно-белые стали первой российской командой в истории турнира, которая заняла последнее место в группе
Поздравляю с новым успехом вас свинки.
Союзник противников
Союзник противников ответил Bullкин
   36 / 1027
вчера в 09:01
Спартак - прямо Россия в миниатюре. Бездарные хапуги-руководители, зажравшиеся чиновники, сливающие чистоплотного неподкупного иностранного ревизора, и народ, на который всем вышеперечисленным по бую.
"Неподкупный иностранный ревизор" вывел команду "Спартак" сперва из отбора ЛЧ в ЛЕ,а затем сделал задел "итоговым успехам команды",набрав в двух матчах группового турнира ЛЕ 1 очко.
Союзник противников
Союзник противников ответил Persenchik
   36 / 1027
вчера в 08:56
Вот поэтому победа Цска в Мадриде, чудо из чудес. Севилья Краснодар отметелила, Славия Зениту настучала, и все это говорит о том что победы Цска -лишь случайность. И уровень нашего футбола - низкий. Очень низкий. :-)
У нас "унутреннее напряжение" чемпионата...Спускной клапан не сработал,и ка-а-ак рвануло!!! Эй,Гинер ,Мутко и пр.,как там с "синхронизацией календаря с ведущими чемпионатами Европы,в интересах клубов,участвующих в еврокубках"??? Успешно? Ну ничё,скоро на ВАРеве наваримся,и всё будет пучком.
Союзник противников
Союзник противников
   36 / 1027
вчера в 08:52
Статья правильная,только её надо проиллюстрировать "весёлыми картинками" Спартача №1.Явно не хватает его искромётного своевременного юмора.А мы его проплюсуем "по самые гланды"...
cska plus
cska plus
   7 / 1027
вчера в 08:52
Хрюшам вообще в еврокубках делать нечего.
rawer
rawer
   493 / 1027
вчера в 08:34
Как же все по делу написано, хорошая статья. В результатах Спартака осенью впервую очередь виновато руководство с клоуном Федуном.
СПАРТАК1984
СПАРТАК1984
   135 / 1027
вчера в 08:27
всё правильно и по делу написано ...
Красный навсегда
Красный навсегда
   331 / 1027
вчера в 07:28
Очередной рекорд от свиней и позор для футбола
yasukuni
yasukuni
   480 / 1027
вчера в 07:18
Нольтрофеич с Татарином добились своего, команда перестала существовать. Никакие постановочные мультики из раздевалки этого не замаскируют. Поэтому ничего хорошего я весной не жду, ВРЕМЕННОЕ четвертое место запросто превратится в восьмое. А в феврале Урал вышибет эту толпу из кубка, разве что вовремя минус 25 стукнут.
Tott_Hot
Tott_Hot
   249 / 1027
вчера в 06:24
    Alean
    Alean ответил Persenchik
       447 / 1027
    вчера в 05:47
    Вот поэтому победа Цска в Мадриде, чудо из чудес. Севилья Краснодар отметелила, Славия Зениту настучала, и все это говорит о том что победы Цска -лишь случайность. И уровень нашего футбола - низкий. Очень низкий. :-)
    И это на самом деле так, пока не будет Поставлена стабильная игра в ЦСКА и в том же зените, пока будет бардак в Спартаке (а это судя по всему хроническое), крупные победы в европе это случайности. Надежда на быков, но им постоянно чего-то не хватает.
    yasukuni
    yasukuni
       480 / 1027
    вчера в 04:54
    Вылетели? Поделом! Закономерный финал толпы трусов, подлецов и предателей. Команды НЕТ и в ближайшее время НЕ будет. Подлец-руководитель, тренер-лакей, иуда-капитан... Вы чего ждали?
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100