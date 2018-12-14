Победа ЦСКА в Мадриде и антирекорд «Спартака». Топ-10 событий евронедели

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Франция. Лига 1
  • Клубный чемпионат мира
  • Австралия. А-Лига
  • Австрия. Бундеслига
  • Албания. Суперлига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Болгария. Первая лига
  • Венгрия. Чемпионат I
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Дания. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Португалия. Примейра
  • Румыния. Лига 1
  • Сербия. Суперлига
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
  • Хорватия. Первая лига
  • Чехия. Первая Лига
  • Швейцария. Суперлига
  • Шотландия. Премьер-Лига
Клубный чемпионат мира 2018, 1/4 финала 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КасимаКасима -:- Логотип футбольный клуб ГвадалахараГвадалахара - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эсперанс (Тунис)Эсперанс -:- Логотип футбольный клуб Аль-АинАль-Аин - - -
Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:35 сегодня Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф -:- Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.75 3.75 4.3
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней -:- Логотип футбольный клуб СиднейСидней 3.25 3.5 2.1
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ваккер (Инсбрук)Ваккер -:- Логотип футбольный клуб ВольфсбергВольфсберг 3.4 3.3 2.05
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛАСК (Линц)ЛАСК -:- Логотип футбольный клуб МаттерсбургМаттерсбург 1.37 4.2 7.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Штурм (Грац)Штурм -:- Логотип футбольный клуб Адмира (Мёдлинг)Адмира 1.27 4.9 9.4
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛачиЛачи -:- Логотип футбольный клуб ТиранаТирана - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари -:- Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза - - -
Англия. Лига Два 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 3.55 3.5 1.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.4 4.2 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун 2.6 3.2 2.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин -:- Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм 2 3.2 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб БериБери 3.05 3.1 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 2.15 3.3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2 3.3 3.55
Англия. Лига Один 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:15 сегодня Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 1.68 3.8 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли 2.35 3.25 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 2.2 3.1 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.05 3.3 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.8 3.6 4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.15 3.25 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.4 3.3 2.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Бертон Альбион (Бартон эпон Трент)Бертон Альбион 2.55 3.2 2.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.3 3.4 2.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 1.95 3.3 3.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити -:- Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл 2.65 3.2 2.55
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Манчестер Сити -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Хаддерсфилд -:-  Ньюкасл 2.5 3 3.1
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Лестер Сити - - -
18:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Борнмут 1.9 3.5 4.1
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Кардифф 1.62 3.8 5.7
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Бернли 1.17 7.5 14
20:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вест Хэм 2.85 3.45 2.4
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 22 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2 3.4 3.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.75 3.5 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.75 3.15 2.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 3 3.1 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.65 3.2 2.55
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 4.9 3.6 1.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн -:- Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити 2.35 3.15 2.95
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.75 3.2 2.45
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб БрюггеБрюгге 3.8 3.6 1.85
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛокеренЛокерен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 3.6 3.5 1.95
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 2 3.4 3.5
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб Ваасланд-БеверенВаасланд-Беверен 1.3 4.6 9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Витоша Бис (Бистрица)Витоша Бис -:- Логотип футбольный клуб Черно Море (Варна)Черно Море 4.7 3.5 1.72
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Локомотив Пл (Пловдив)Локомотив Пл -:- Логотип футбольный клуб Ботев Вр (Враца)Ботев Вр 1.7 3.4 5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Берое (Стара-Загора)Берое -:- Логотип футбольный клуб Левски (София)Левски 2.65 2.95 2.75
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб КишвардаКишварда -:- Логотип футбольный клуб МТК (Будапешт)МТК 4 3.45 1.85
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПушкашПушкаш -:- Логотип футбольный клуб МЖСЕ (Мезоковешд)МЖСЕ 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Холодаш (Сомбатхей)Холодаш -:- Логотип футбольный клуб ДебреценДебрецен - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПакшПакш -:- Логотип футбольный клуб Дьошдьер (Мишкольц)Дьошдьер 1.82 3.55 4
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Гонвед (Будапешт)Гонвед -:- Логотип футбольный клуб Уйпешт (Будапешт)Уйпешт 2.55 3.05 2.75
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  Фортуна -:-  Фрайбург 2.75 3.3 2.55
17:30 сегодня  Ганновер-96 -:-  Бавария 10.2 6.25 1.25
17:30 сегодня  Аугсбург -:-  Шальке-04 2.5 3.25 2.85
17:30 сегодня  Штутгарт -:-  Герта 2.75 3.4 2.5
17:30 сегодня  Хоффенхайм -:-  Боруссия М 1.95 4.15 3.3
20:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Вердер 1.37 5.2 7.5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПадерборнПадерборн -:- Логотип футбольный клуб Динамо Др (Дрезден)Динамо Др 1.8 3.65 4
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Санкт-Паули (Гамбург)Санкт-Паули -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.68 3.5 5
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Унион (Берлин)Унион -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 2 3.2 3.75
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пройcсен МюнстерПройcсен Мюнстер -:- Логотип футбольный клуб ЦвиккауЦвиккау 1.95 3.45 3.55
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХаллешерХаллешер -:- Логотип футбольный клуб КарлсруэКарлсруэ 2.45 3.05 2.85
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Энерги (Коттбус)Энерги -:- Логотип футбольный клуб Айнтрахт Бр (Брауншвейг)Айнтрахт Бр 2.5 3.2 2.7
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ганза (Росток)Ганза -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.75 3.5 4.4
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб УнтерхахингУнтерхахинг -:- Логотип футбольный клуб ОснабрюкОснабрюк 2.1 3.35 3.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб МеппенМеппен -:- Логотип футбольный клуб КайзерслаутернКайзерслаутерн 2.35 3.3 2.75
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ПАС (Яннина)ПАС -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2.15 3.15 3.35
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арис (Салоники)Арис -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Астерас (Триполис)Астерас -:- Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ 1.43 3.95 7.8
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РаннерсРаннерс -:- Логотип футбольный клуб ВейлеВейле - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир - - -
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Хетафе -:-  Реал Сосьедад - - -
18:15 сегодня  Вальядолид -:-  Атлетико М 5.8 3.4 1.7
20:30 сегодня  Реал -:-  Райо Вальекано 1.12 9 17
22:45 сегодня  Эйбар -:-  Валенсия 2.7 3.2 2.7
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГранадаГранада -:- Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия -:- Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете 2.1 3 3.7
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 1.95 3.1 4
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб ЧиттаделлаЧиттаделла 2.6 2.9 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПеруджаПеруджа -:- Логотип футбольный клуб Специа (Ла Специа)Специа 2.1 2.95 3.8
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПалермоПалермо -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 1.38 4.25 8.3
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб КозенцаКозенца -:- Логотип футбольный клуб БеневентоБеневенто 2.9 2.9 2.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:00 сегодня  Интер -:-  Удинезе 1.32 5.1 9.8
22:30 сегодня  Торино -:-  Ювентус - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса -:- Логотип футбольный клуб АЕЛ (Лимасcол)АЕЛ 3.5 3.7 1.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эрмис (Арадиппу)Эрмис -:- Логотип футбольный клуб Алки Ор (Ороклини)Алки Ор 1.7 3.6 4.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис -:- Логотип футбольный клуб ПафосПафос - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле -:- Логотип футбольный клуб НАК БредаНАК Бреда 1.63 3.65 5.2
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб Хераклес (Альмело)Хераклес -:- Логотип футбольный клуб ПСВ (Эйндховен)ПСВ 6.7 5 1.35
21:45 сегодня Логотип футбольный клуб АЗ (Алкмар)АЗ -:- Логотип футбольный клуб Экселсиор (Роттердам)Экселсиор 1.22 5.4 10.4
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Витесс (Арнем)Витесс -:- Логотип футбольный клуб ВенлоВенло 1.35 4.5 8
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб КраковияКраковия -:- Логотип футбольный клуб Погонь (Щецин)Погонь 2.55 3.1 2.75
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гурник З (Забже)Гурник З -:- Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка 2.65 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Легия (Варшава)Легия -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст 1.57 3.8 5.5
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб БрагаБрага 4:0 Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШавешШавеш -:- Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 2.1 3.2 3.3
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб ТонделаТондела 2.2 3.2 3.1
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 3.1 3.2 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 10 5 1.27
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари -:- Логотип футбольный клуб Астра (Джурджу)Астра 4 3.4 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Газ Метан (Медиаш)Газ Метан -:- Логотип футбольный клуб Херманштадт (Сибиу)Херманштадт - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Бух (Бухарест)Динамо Бух -:- Логотип футбольный клуб Университатя Кр (Крайова)Университатя Кр 3.1 3.2 2.25
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЗемунЗемун -:- Логотип футбольный клуб Динамо Вр (Вранье)Динамо Вр - - -
15:00 Матч перенесен Логотип футбольный клуб Спартак Суб (Суботица)Спартак Суб -:- Логотип футбольный клуб Вождовац (Белград)Вождовац - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Радник Сур (Сурдулица)Радник Сур -:- Логотип футбольный клуб Бачка ПаланкаБачка Паланка - - -
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Младост Луч (Лучани)Младост Луч -:- Логотип футбольный клуб Рад (Белград)Рад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Войводина (Нови Сад)Войводина -:- Логотип футбольный клуб Пролетер Нови СадПролетер Нови Сад - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чукарички (Белград)Чукарички -:- Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена Звезда - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб СивасспорСивасспор -:- Логотип футбольный клуб АнкарагюджюАнкарагюджю 1.6 3.9 5
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб РизеспорРизеспор -:- Логотип футбольный клуб АланьяспорАланьяспор 2.1 3.35 3.25
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КоньяспорКоньяспор -:- Логотип футбольный клуб Касымпаша (Стамбул)Касымпаша 2 3.5 3.4
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Истанбул (Стамбул)Истанбул -:- Логотип футбольный клуб Галатасарай (Стамбул)Галатасарай 1.95 3.4 3.7
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
Матч перенесен  Дижон -:-  ПСЖ 13.8 7.2 1.18
Матч перенесен  Кан -:-  Тулуза 2.55 3.15 2.9
Матч перенесен  Амьен -:-  Анже 2.75 3.05 2.75
22:00 сегодня  Реймс -:-  Страсбур 2.2 3.2 3.45
Матч перенесен  Нант -:-  Монпелье 2.5 3.1 3
Франция. Лига 2 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 2.45 2.9 3.05
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОсиекОсиек -:- Логотип футбольный клуб Интер (Запрешич)Интер 1.35 4.5 8.4
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Славен Бп (Копривница)Славен Бп -:- Логотип футбольный клуб РиекаРиека 4.3 3.45 1.8
Чехия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОпаваОпава -:- Логотип футбольный клуб Млада Болеслав (Млада-Болеслав)Млада Болеслав 2.35 3.25 2.9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТеплицеТеплице -:- Логотип футбольный клуб Фастав (Злин)Фастав 2.4 3.2 2.85
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Словацко (Угерске-Градиште)Словацко -:- Логотип футбольный клуб Дукла П (Прага)Дукла П 1.65 3.6 5.1
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Богемианс 1905 (Прага)Богемианс 1905 -:- Логотип футбольный клуб Слован Л (Либерец)Слован Л 2.2 3.2 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПршибрамПршибрам -:- Логотип футбольный клуб Спарта (Прага)Спарта 5.8 4.3 1.48
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТунТун -:- Логотип футбольный клуб Грассхоппер (Цюрих)Грассхоппер 1.65 3.8 4.5
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб СьонСьон -:- Логотип футбольный клуб БазельБазель 3.5 3.7 1.9
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб ДандиДанди - - -
ГлавнаяБлоги"Соккер" Топ

Победа ЦСКА в Мадриде и антирекорд «Спартака». Топ-10 событий евронедели

вчера, 12:58

Завершилась последняя в 2018 году еврокубковая неделя. «Соккер.ру» определил десятку главных событий и расставил их в порядке значимости. Проверяйте!

10. Первые очки «Дюделанжа», «Русенборга» и «Акхисара»

Перед шестым туром в Лиге Европы у трех клубов не было набранных очков, однако в заключительном раунде каждый из них сыграл вничью и закончил групповой этап на последнем месте, но с гордой единичкой в важной графе баллов. Исторической ничьей с «Бетисом» добился «Дюделанж» - это первый положительный результат для всего люксембургского футбола в основной сетке еврокубков. Турецкий клуб «Акхисар» тоже сумел не проиграть в дебютном сезоне в еврокубках только с шестой попытки, сгоняв нули со «Стандардом», который перед игрой в Турции сохранял шансы на выход из группы.

«Русенборг» и вовсе преградил путь в плей-офф «РБ Лейпциг»: немцы вели 1:0 до 86-й минуты, и этот результат выводил их в 1/16 финала. Брат «Зальцбург» уверенно обыгрывал «Селтик» в параллельном матче 2:0 (шотландцы отквитали один мяч незадолго до финального свистка, на 90+4 минуте), однако норвежцы сравняли счет и оставили представителя Бундеслиги за бортом Лиги Европы. Таким образом, из 80 клубов, игравших на групповой стадии ЛЧ и ЛЕ, только один остался с «баранкой»: греческий чемпион АЕК потерпел в Лиге чемпионов шесть поражений в шести турах.

9. Стопроцентные «Зальцбург» и «Айнтрахт» в Лиге Европы

Идеально пройти групповой этап и одержать победы во всех шести матчах смогли только 2 команды из 80. В Лиге чемпионов никто не показал стопроцентный результат, а Лиге Европы этого добились австрийский «Зальцбург» и «Айнтрахт» из Франкфурта. Обе команды в шестом туре одержали гостевые победы со счетом 2:1 над вторыми командами своих групп – «Селтиком» и «Лацио» соответственно. «Айнтрахт» стал первым немецким клубом, которому удалось набрать 18 очков на групповой стадии еврокубка. Мог в этой компании быть и третий, но «Челси» после пяти побед допустил осечку, сыграв вничью 2:2 с венгерским «Види» в 6-м туре. 

8. Синхронные поражения лидеров группы «H» в Лиге чемпионов

Перед заключительным раундом «Ювентус» и МЮ гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, «Валенсия» зарезервировала путевку в Лигу Европы, а «Янг Бойз» не мог сойти с последнего места. Тем не менее, был вариант, что лидеры обменяются позициями, вот только борьбы за первую строчку между «Юве» и МЮ не получилось, ведь обе команды проиграли с одинаковым счетом 1:2. Не столь сенсационно поражение манкунианцев на «Месталье», как фиаско «Старой Синьоры» в Берне. И ведь на поле были почти все сильнейшие: Роналду, Манджукич, Пьянич, Дуглас Коста, Бонуччи, Куадрадо… «Ювентус» создал много моментов, серьезно подошел к игре, но позволил «Янг Бойз» громко хлопнуть дверью на прощание.

7. Победа «Виктории» над «Ромой»

И другой итальянский клуб, который тоже досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала, проиграл на выезде сопернику, заметно уступающему в классе. Пока мы восторгались историческим успехом ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу», чешская «Виктория» сотворила свой подвиг, переиграв «Рому». В турнирном смысле эта победа оказалась даже более весомой, ведь этот результат помог «Виктории» пробиться в Лигу Европы и оставить ЦСКА на последнем месте в группе.

6. Пятая подряд ничья «Лиона» и выход плей-офф

Из пяти клубов, прошедших групповой этап Лиги чемпионов без поражений («Бавария», «Барселона», «Аякс», «Порту», «Лион») самый оригинальный график у французов. Выиграв в первом туре у «Манчестер Сити», «Олимпик» в следующих пяти турах выдал серию из пяти ничьих, причем обязательно результативных. Общий счет этих матчей – 10:10 (трижды по 2:2, разок 3:3 и 1:1). До последнего тура «Лион» боролся за выход из группы, команду Бруно Женезио устраивала ничья в Киеве против «Шахтера», и, пропустив первыми, «ткачи», конечно же, нашли способ отыграться и добиться столь горячо любимого мирного исхода.  

5. Перестрелка «Аякса» и «Баварии»

«Аякс» и «Бавария» тоже не проигрывали на групповом этапе, обе их очных схватки завершились вничью. В Мюнхене команды обменялись голами уже к середине первого тайма, да так и закончили – 1:1. В Амстердаме же самое веселье случилось уже после 80-й минуты, когда было забито четыре мяча, по два в каждые ворота. Сумасшедшая получилась игра: шесть голов, два пенальти, два удаления, два дубля! Ковач даже назвал матч с «Аяксом» рекламой футбола, в который хочет играть «Бавария»,  хотя такие перестрелки можно называть отличной рекламой футбола вообще.

4. Миланские неудачники

Оба миланских клуба на этой неделе разочаровали своих поклонников. «Интер» перед шестым туром вел заочную борьбу с «Тоттенхэмом» за вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов, и хотя на стороне англичан было преимущество по дополнительным показателям, они-то играли на выезде с «Барселоной», а «нерадзурри» принимали дома ПСВ. В итоге «шпоры» вырвали ничью на «Камп Ноу», в то время как «Интер» завершил свой матч с голландцами с таким же счетом 1:1 и отправился в Лигу Европы. Но если не обыгрывать последнюю команду группы в родных стенах, то такой исход вполне справедлив.

«Милан» и вовсе не сумел выйти из группы Лиги Европы. Перед заключительным туром «россонери» устраивала ничья или даже поражение в один мяч в выездном матче с «Олимпиакосом», но итальянцы влетели 1:3 и завершили еврокубковую кампанию. По мнению генерального директора «Милана», во всем виновато судейство и необычный шум трибун. В любом случае, забавно слышать такие оправдания со стороны клуба, собиравшегося выиграть Лигу Европы.

3. Антирекорд «Спартака»

«Спартак» хромал на обе ноги по ходу группового этапа Лиги Европы, тем не менее, сохранил шансы на попадание в плей-офф до последнего тура. Нужно было обыгрывать «Вильярреал», но «красно-белые» все напутали и снова проиграли. Как оказалось, «Спартак» стал первым российским клубом, финишировавшим в группе Лиги Европы на последнем месте. Ну хоть какое-то достижение.

2. Развязка в группе «C» Лиги чемпионов

Группа «C» Лиги чемпионов подарила ярчайшую интригу, а решающая схватка между «Ливерпулем» и «Наполи» оправдала все ожидания. И пусть был забит всего один мяч, те, кто смотрел игру, согласятся, что это был один из ярчайших матчей сезона и по наполнению событиями, и по напряжению. Перед шестым туром «Ливерпуль» все еще мог занять любое из четырех мест в турнирной таблице, «красным» была нужна только победа в матче с «Наполи», и они выиграли с нужным счетом 1:0. Мо Салах забил гениальный гол, а сэйв Алиссона в концовке – на заставку Лиги чемпионов в будущем сезоне.

1. Победа ЦСКА над «Реалом»

По правде говоря, получился какой-то праздник с пустотой в душе. С одной стороны, обыграть «Реал» на «Сантьяго Бернабеу» - это мегакруто, а ЦСКА не просто одержал победу над «Королевским клубом», а разгромил «сливочных», нанеся им самое крупное домашнее поражение в еврокубках. С другой стороны, дважды обыграв мадридцев в рамках группового этапа, ЦСКА остался на последнем месте в турнирной таблице. Трагикомедия! Но это уже к другому разговору, если же говорить о событиях прошедшей недели, то 3:0 в пользу армейцев на «Сантьяго Бернабеу» - безусловно, событие №1.

Поделиться
Другие материалы по теме
Без отличников. Осенние еврокубковые итоги для клубов РПЛ
Вчера, 18:22Александр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии24
«Зенит» докатился
Вчера, 10:15Сергей Иванов в блоге Дно пробитоКомментарии39
«Краснодар»: разгромленный, но достигший цели
Вчера, 02:07Сергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии15
Вылетели? И замечательно!
Вчера, 00:00Иван Петров в блоге "Спартаком" единымКомментарии42
А вам точно в плей-офф?
13 декабряigmack в блоге Оценочные сужденияКомментарии5
ЦСКА разгромил «Реал» в Мадриде
12 декабряИван Петров в блоге Оценочные сужденияКомментарии81
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Николай Еремеев
Николай Еремеев
   167 / 1027
вчера в 23:49
Меня бесит комментарии спецов вроде Юрана Мостового и Ловчева -пишут ЦСКА молодцы но выиграли у резервного состава Реала. Господа у Реала нет резервного состава, у них команда состоит из 25 игроков основного состава- почему основного ,потому что в среднем эти игроки стоят 30 лямов это почти стоимость среднего клуба РПЛ,поэтому у них нет такого понятия, а есть понятие -стартовый ( наигранный )состав ,в котором может оказаться любой игрок в зависимости от формы и ситуации !!! Один вратарь Куртуа стоит 35 лямов не говоря о Бензема и Бейл - они что резерв Реала , не говоря о Марсело ,Исско и т.д ???
1asss
1asss
вчера в 23:15
спартак только и может позорится....
1asss
1asss
вчера в 23:11
Победа в двух играх подряд над великим РЕАЛОМ никто из клубов РПЛ не повторит НИКОГДА!!!!
Balbes77773
Balbes77773 ответил mars6791
   316 / 1027
вчера в 22:11
Автору статьи не мешало бы немного более реально смотреть на вещи - я понимаю 0-3 это круто, и понятно что хочется чтобы ЦСКА был на уровне грандов европейских - но ведь это не так. Реал сейчас просто непонятная команда, второе - они уже вышли из группы, третье - снова полсостава перетасовано. Надо было обыгрывать Рому и Викторию, а там промашка. Ну и итог вылет из группы в никуда. Выиграть такой Реал - это просто победа, важная и не более.
Плевать на все расклады,Реал,команда выигравшая три ЛЧ подряд,(последний-полгода назад),и наш ЦСКА сделал из них клоунов!!!Уважающий себя клуб не допустил бы такой 3ни)))
mars6791
mars6791 ответил Евгений Сибель
   355 / 1027
вчера в 22:07
Не надо громить Реал, надо просто вовремя выигрывать рому, и Викторию, а Реал то зачем тревожить, после драки кулаками не машут, или после пожара и ... Насос.
mars6791
mars6791
   355 / 1027
вчера в 21:57
Автору статьи не мешало бы немного более реально смотреть на вещи - я понимаю 0-3 это круто, и понятно что хочется чтобы ЦСКА был на уровне грандов европейских - но ведь это не так. Реал сейчас просто непонятная команда, второе - они уже вышли из группы, третье - снова полсостава перетасовано. Надо было обыгрывать Рому и Викторию, а там промашка. Ну и итог вылет из группы в никуда. Выиграть такой Реал - это просто победа, важная и не более.
25процентный клоун
25процентный клоун
   22 / 1027
вчера в 19:55
Вот за что люблю нашего КБ брата ,за то что добрые и отзывчивые ,тонко острящие ,собственными мемами и шутками,редко повторяющимися. А что с остальных? сотни акков пяти человек с однотипными зомбовнушениями и ведь это не день ни два)))
ладно ,я ушел до весны ,когда мы будем рвать кобыл и Семака
Ваня лучший
Ваня лучший ответил 25процентный клоун
   18 / 1027
вчера в 19:46
Саньтяго Бернабеу да ,но Реал нет ,нет команды,у Зидана была у Сколари нет
    Евгений Сибель
    Евгений Сибель
       825 / 1027
    вчера в 18:47
    Наши клубы без мотивации. Зачем громить Реал если можно проиграть Вильярреалу и Славии без борьбы
    vinyardrip
    vinyardrip ответил МКС
       171 / 1027
    вчера в 17:15
    Нет уважаемый гинербот, рекорд Игарька останется в истории. Побить его не способны даже Спартачи.
    Так вы уже все рекорды побили)) Спасибо вам!))
    armeec_♞
    armeec_♞ ответил LOpp
       482 / 1027
    вчера в 16:52
    Уткин про цска
    а про спартак, что уехала, что не приехала. спартаку мальчиков подавай)))
    Sunchees
    Sunchees
       478 / 1027
    вчера в 16:23
    Вот что значит "ассоциативно читать через строку". Я нечаянно прочитал вместо "Спартак хромал на обе ноги" - "Спартак хрюкал на обе ноги". Без обид, фаны, просто в последнее время игра команды наводит именно на такую мысль...
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       43 / 1027
    вчера в 16:17
    Мечтатели мясные после жеребьевки ЛЧ узнав, что ЦСКА попал на Реал, Рому и Викторию уже слюньки пускали в предвкушении того, что ну вот сейчас ЦСКА точно опозорится и получит то же 1:18 или 0:7 от Реала. А спартач h1 уже картинки готовил. Но какое ждало разочарование мясную братию уже после первого матча в Лужниках, где ЦСКА обыграл Реал и уже совсем прибил мясных мечтателей разгромив Реал на Сантьягу Бернабео.
    Браво "Пионер отряду Ганчаренко" - славно обломали хряков.
    mugik1973
    mugik1973 ответил Великий ЦСКА Москва
       252 / 1027
    вчера в 16:00
    Ну и что, а где табун?
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва
       43 / 1027
    вчера в 15:54
    Только спартак из российских команд мог опозориться за один сезон в еврокубках дважды. Позорно проиграть на открывашке ПАОКу в квалификации ЛЧ , а потом ещё пробить самое дно и занять последнее место в группе ЛЕ , да ещё с антирекордом.
    Хорошо еще не попали в группу к Реалу, Роме, Виктории....а то опять было бы 1:18
    Завтра
    Завтра ответил LOpp
       174 / 1027
    вчера в 15:18
    Уткин про цска
    Да что он в этом понимает? Он хрена-то своего давно не видел)))
    Или, может, это у него из личного опыта)
    Завтра
    Завтра
       174 / 1027
    вчера в 15:17
    "Мясо" теперь просто обязано купить у Вильярреала Самуэля Чуквуэзе и Карла Токо Экамби - подходят "на-инароднейшему" по всем параметрам.
    Великий ЦСКА Москва
    Великий ЦСКА Москва ответил LOpp
       43 / 1027
    вчера в 15:14
    Уткин про цска
    В преддверии матча главный тренер красно-белых Кононов заявил, что Вильярреал - это не та команда, которую Спартак не может пройти. Но после очной игры футболисты Вильярреала просто посмеялись над физруком из тарасовки..
    cska.78
    cska.78 ответил LOpp
       2 / 1027
    вчера в 15:07
    Уткин про цска
    Утка про хрен еще говорит, наверное только в зеркало его и видит :)
    cska.78
    cska.78
       2 / 1027
    вчера в 15:04
    Рекорд пищевика надо было на 2 место ставить!

    13 RUS
    13 RUS
       131 / 1027
    вчера в 15:01
      Литейный 4
      Литейный 4
         1 / 1027
      вчера в 15:00
      Стыдно за Спартак. гыгыгы
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         22 / 1027
      вчера в 14:49
      Саньтяго Бернабеу да ,но Реал нет ,нет команды,у Зидана была у Сколари нет
      viv
      viv
         48 / 1027
      вчера в 14:43
      Поражением от Вильярреала, Спартак пробил самое дно, установил еще один антирекорд в еврокубках, и есть большие сомнения, что дошедший до края клуб сможет даже сильной игрой и правильным поведением вернуть любовь запутанных болельщиков и заставить говорить о футболе, а не о скандалах. Так, как это происходит с дважды обыгравшим Реал ЦСКА.
      Коля58
      Коля58
         159 / 1027
      вчера в 14:40
      В принципе ни кто не удивлен что Тарасовские на 4 месте! Вполне нормально для них! Вот если бы они вчера продули 11-0 то я думаю был бы ажиотаж, правда небольшой ))) Даже сами Тарасовские к этому привыкли, повседневно и буднично ))
      Великий ЦСКА Москва
      Великий ЦСКА Москва
         43 / 1027
      вчера в 14:35


      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         20 / 1027
      вчера в 14:33
      Как оказалось, Спартак стал первым российским клубом, финишировавшим в группе Лиги Европы на последнем месте. Очередное позорное достижение.
      😄😄😄😄
      спартак
      сезон 2018/19
      занял последнее место в группе ЛЕ с ( Вильярреал, Рапид, Глазго Рейнджерс)
      установив очередной антирекорд, спартак стал первым в истории российским клубом, который занял последнее место в группе Лиги Европы.
      сезон 2018/19
      не прошёл квалификацию ЛЧ, уступив ПАОК 2:3
      сезон 2017/18
      Вылетел из группы ЛЧ с антирекордом 0:7
      сезон 2016/17
      не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома кипрскому АЕК Ларнака 0-1
      сезон 2013/14
      не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив дома швейцарскому Санкт-Галлену 2-4
      сезон 2012/13
      занял последнее место в группе ЛЧ, проиграв 5 матчей из 6
      сезон 2011/12
      не прошёл квалификацию ЛЕ, уступив по сумме двух матчей польской Легии
      сезон 2010/11
      уступил Порту в четвертьфинале ЛЕ с общим счётом 3-10
      сезон 2008/09
      не прошёл квалификацию ЛЧ, проиграв оба матча киевскому Динамо со счётом 1-4
      сезон 2007/08
      не прошёл квалификацию ЛЧ, не пройдя шотландский Селтик
      сезон 2006/07
      вылетел от Сельты в кубке УЕФА
      сезон 2003/04
      Вылетел из Кубка УЕФА, проиграв дома 0-3 Мальорке
      сезон 2002/03
      Вылетел из группы ЛЧ (Базель, Валенсия, Ливерпуль), набрав 0 очков с разницей мячей 1-18
      БеZуМныЙ
      БеZуМныЙ
         258 / 1027
      вчера в 14:27
      Спартак тихо слился.
      Jum13
      Jum13 ответил LOpp
         24 / 1027
      вчера в 14:26
      Уткин про цска
      Смотрю на ник, кому понравилось - mos_fcsm. Клоунов друг к другу тянет )))
      LOpp
      LOpp
         26 / 1027
      вчера в 14:24
      Уткин про цска

      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100