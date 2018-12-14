Победа ЦСКА в Мадриде и антирекорд «Спартака». Топ-10 событий евронедели

вчера, 12:58

Завершилась последняя в 2018 году еврокубковая неделя. «Соккер.ру» определил десятку главных событий и расставил их в порядке значимости. Проверяйте!

10. Первые очки «Дюделанжа», «Русенборга» и «Акхисара»

Перед шестым туром в Лиге Европы у трех клубов не было набранных очков, однако в заключительном раунде каждый из них сыграл вничью и закончил групповой этап на последнем месте, но с гордой единичкой в важной графе баллов. Исторической ничьей с «Бетисом» добился «Дюделанж» - это первый положительный результат для всего люксембургского футбола в основной сетке еврокубков. Турецкий клуб «Акхисар» тоже сумел не проиграть в дебютном сезоне в еврокубках только с шестой попытки, сгоняв нули со «Стандардом», который перед игрой в Турции сохранял шансы на выход из группы.

«Русенборг» и вовсе преградил путь в плей-офф «РБ Лейпциг»: немцы вели 1:0 до 86-й минуты, и этот результат выводил их в 1/16 финала. Брат «Зальцбург» уверенно обыгрывал «Селтик» в параллельном матче 2:0 (шотландцы отквитали один мяч незадолго до финального свистка, на 90+4 минуте), однако норвежцы сравняли счет и оставили представителя Бундеслиги за бортом Лиги Европы. Таким образом, из 80 клубов, игравших на групповой стадии ЛЧ и ЛЕ , только один остался с «баранкой»: греческий чемпион АЕК потерпел в Лиге чемпионов шесть поражений в шести турах.

9. Стопроцентные «Зальцбург» и «Айнтрахт» в Лиге Европы

Идеально пройти групповой этап и одержать победы во всех шести матчах смогли только 2 команды из 80. В Лиге чемпионов никто не показал стопроцентный результат, а Лиге Европы этого добились австрийский «Зальцбург» и «Айнтрахт» из Франкфурта. Обе команды в шестом туре одержали гостевые победы со счетом 2:1 над вторыми командами своих групп – «Селтиком» и «Лацио» соответственно. «Айнтрахт» стал первым немецким клубом, которому удалось набрать 18 очков на групповой стадии еврокубка. Мог в этой компании быть и третий, но «Челси» после пяти побед допустил осечку, сыграв вничью 2:2 с венгерским «Види» в 6-м туре.

8. Синхронные поражения лидеров группы «H» в Лиге чемпионов

Перед заключительным раундом «Ювентус» и МЮ гарантировали себе выход в плей-офф Лиги чемпионов, «Валенсия» зарезервировала путевку в Лигу Европы, а «Янг Бойз» не мог сойти с последнего места. Тем не менее, был вариант, что лидеры обменяются позициями, вот только борьбы за первую строчку между «Юве» и МЮ не получилось, ведь обе команды проиграли с одинаковым счетом 1:2. Не столь сенсационно поражение манкунианцев на «Месталье», как фиаско «Старой Синьоры» в Берне. И ведь на поле были почти все сильнейшие: Роналду, Манджукич, Пьянич, Дуглас Коста, Бонуччи, Куадрадо… «Ювентус» создал много моментов, серьезно подошел к игре, но позволил «Янг Бойз» громко хлопнуть дверью на прощание.

7. Победа «Виктории» над «Ромой»

И другой итальянский клуб, который тоже досрочно обеспечил себе выход в 1/8 финала, проиграл на выезде сопернику, заметно уступающему в классе. Пока мы восторгались историческим успехом ЦСКА на «Сантьяго Бернабеу», чешская «Виктория» сотворила свой подвиг, переиграв «Рому». В турнирном смысле эта победа оказалась даже более весомой, ведь этот результат помог «Виктории» пробиться в Лигу Европы и оставить ЦСКА на последнем месте в группе.

6. Пятая подряд ничья «Лиона» и выход плей-офф

Из пяти клубов, прошедших групповой этап Лиги чемпионов без поражений («Бавария», «Барселона», «Аякс», «Порту», «Лион») самый оригинальный график у французов. Выиграв в первом туре у «Манчестер Сити», «Олимпик» в следующих пяти турах выдал серию из пяти ничьих, причем обязательно результативных. Общий счет этих матчей – 10:10 (трижды по 2:2, разок 3:3 и 1:1). До последнего тура «Лион» боролся за выход из группы, команду Бруно Женезио устраивала ничья в Киеве против «Шахтера», и, пропустив первыми, «ткачи», конечно же, нашли способ отыграться и добиться столь горячо любимого мирного исхода.

5. Перестрелка «Аякса» и «Баварии»

«Аякс» и «Бавария» тоже не проигрывали на групповом этапе, обе их очных схватки завершились вничью. В Мюнхене команды обменялись голами уже к середине первого тайма, да так и закончили – 1:1. В Амстердаме же самое веселье случилось уже после 80-й минуты, когда было забито четыре мяча, по два в каждые ворота. Сумасшедшая получилась игра: шесть голов, два пенальти, два удаления, два дубля! Ковач даже назвал матч с «Аяксом» рекламой футбола, в который хочет играть «Бавария», хотя такие перестрелки можно называть отличной рекламой футбола вообще.

4. Миланские неудачники

Оба миланских клуба на этой неделе разочаровали своих поклонников. «Интер» перед шестым туром вел заочную борьбу с «Тоттенхэмом» за вторую путевку в плей-офф Лиги чемпионов, и хотя на стороне англичан было преимущество по дополнительным показателям, они-то играли на выезде с «Барселоной», а «нерадзурри» принимали дома ПСВ . В итоге «шпоры» вырвали ничью на «Камп Ноу», в то время как «Интер» завершил свой матч с голландцами с таким же счетом 1:1 и отправился в Лигу Европы. Но если не обыгрывать последнюю команду группы в родных стенах, то такой исход вполне справедлив.

«Милан» и вовсе не сумел выйти из группы Лиги Европы. Перед заключительным туром «россонери» устраивала ничья или даже поражение в один мяч в выездном матче с «Олимпиакосом», но итальянцы влетели 1:3 и завершили еврокубковую кампанию. По мнению генерального директора «Милана», во всем виновато судейство и необычный шум трибун. В любом случае, забавно слышать такие оправдания со стороны клуба, собиравшегося выиграть Лигу Европы.

3. Антирекорд «Спартака»

«Спартак» хромал на обе ноги по ходу группового этапа Лиги Европы, тем не менее, сохранил шансы на попадание в плей-офф до последнего тура. Нужно было обыгрывать «Вильярреал», но «красно-белые» все напутали и снова проиграли. Как оказалось, «Спартак» стал первым российским клубом, финишировавшим в группе Лиги Европы на последнем месте. Ну хоть какое-то достижение.

2. Развязка в группе «C» Лиги чемпионов

Группа «C» Лиги чемпионов подарила ярчайшую интригу, а решающая схватка между «Ливерпулем» и «Наполи» оправдала все ожидания. И пусть был забит всего один мяч, те, кто смотрел игру, согласятся, что это был один из ярчайших матчей сезона и по наполнению событиями, и по напряжению. Перед шестым туром «Ливерпуль» все еще мог занять любое из четырех мест в турнирной таблице, «красным» была нужна только победа в матче с «Наполи», и они выиграли с нужным счетом 1:0. Мо Салах забил гениальный гол, а сэйв Алиссона в концовке – на заставку Лиги чемпионов в будущем сезоне.

1. Победа ЦСКА над «Реалом»