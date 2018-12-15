Уверенная победа. Дзюба – игрок года в России

вчера, 16:00

РФС в третий раз выбрал игрока года, и впервые им стал футболист «Зенита». «Соккер.ру» предлагает обсудить год из жизни форварда Артема, ведь получилось колоритно.

Новая «Золушка» из Санкт-Петербурга

От футболиста, которого выбросили из «Зенита» «как шавку» - слова Артема, до героя года всего за двенадцать месяцев – впечатляющий путь. Все помнят, что Дзюбы могло не быть в заявке на чемпионат мира? Чалову места не нашлось, но и Кокорин получил травму, будучи ближе к путевке на ЧМ -18, чем Артем.

«Нужен ли нам большой, фактурный форвард?» - знаменитый вопрос тренера. Черчесов помнил, как Александр и Артем показывали «усы», но еще не знал, что это будут «усы надежды». Дзюбе повезло, что уехал из Санкт-Петербурга на время. Идеально работает, когда оказывается в футбольной провинции.

Жаль, что не перешел в условный «Борнмут». Сейчас бы мог стать героем АПЛ и воевать с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» за шестое место. Но отъезд сорвался, зато не сорвались удачные матчи. Ни до этого – на чемпионате мира Дзюба был королем воздуха и вдохновлял команду, ни после.

Фанаты «Зенита» должны поблагодарить Артема за футбольную весну в еврокубках, поскольку с минским «Динамо» хет-трик Дзюбы пригодился, а без его подбадриваний в том неважном матче в меньшинстве бы камбэк не организовали.

У Артема маловато голов в новом сезоне РПЛ – после 16 матчей на гол меньше, чем было весной в «Арсенале» в 10 играх. Но 9 из 34 пунктов принесли именно его победные удары или пасы. Без очков, заработанных Дзюбой, могли бы идти в районе «Рубина», который тоже победили после усилий Артема.

Да, у нападающего много средних матчей - со «Спартаком», дважды с «Копенгагеном», «Анжи» и «Славией». Также с «Динамо», «Ахматом» и «Арсеналом». Но разве без него лучше? Кокорин в СИЗО, а Заболотный в основе вряд ли сыграл бы круче. Дзюба часто получал высокие оценки, поскольку пахал. В желании ему в этом году не откажешь.

Для Дзюбы 2019 год будет сложным

Приз от еженедельника «Футбол» также получит Артем – интриги не осталось. Но в последнее время такие награды, как и новый приз РФС , не являются хорошим знаком для футболиста. Смолов получил приз первым, в 2016 году. В результате не попал в АПЛ , куда мечтал уехать. Провалился на ЧМ -18 и неудачно отправился в «Локомотив» покорять ЛЧ .

Промес в 2017 году был награжден справедливо, как и Федор годом ранее, ведь стал чемпионом России вместе со «Спартаком». Но затем играл не всегда одинаково круто. Как во второй половине 2017-го, так и в этом году. В результате ушел в «Севилью» за немалые деньги, где на данный момент провел всего 3 матча в основе без голов и ассистов, а по оценкам один из худших.

Теперь наградили Дзюбу, в прямом смысле сказочный год для него выдался. Сначала его отправил на скамейку Манчини, но в последний момент Аджоев вытащил форварда в «Арсенал». Без успеха в Туле не было бы никакого чемпионата мира и статуса капитана команды по духу этим летом. Не было бы интереса клубов АПЛ – трансфер сорвался из-за переговорщиков, как сказал Дзюба.

Также не было бы массовой поддержки в России, ведь редко столько людей сразу чувствуют любовь к отечественным футболистам. Последний раз нечто подобное было с Аршавиным в 2008 году, раз в десять лет. Дзюбу вправду любят. С Артемом фотографировались, его встречали визгом и одобрительным гулом. К нему ровнее начали относиться фанаты «Зенита», и за команду отпахал, насколько хватило сил.

Очевидно, что Семак не поставил такую игру, какая была в самом результативном сезоне Дзюбы в Санкт-Петербурге. Ему сложнее, чем в дни, когда Халк отдавал умные передачи, тогда форвард собрал 23 гола в 44 матчах. Сейчас в 23 играх 10 выстраданных мячей. Причем только половину забил в чемпионате, повторив результат запасного игрока «Краснодара» Сулейманова.

В «Арсенале» было 10 матчей и 6 голов, в сборную на ЧМ -18 попал как резервист – основным был Федор Смолов. Он же являлся вице-капитаном. Но история Дзюбы в 2018 году по жанру точно сказка. Артем в дни, когда российские футболисты пробивали дно в разных амплуа и сферах жизни, умудрился остаться на футбольной стороне. Но его ждет сложный 2019 год – и в «Зените», и в сборной, где теперь капитан.

Народная любовь вместо скандалов

Будучи участником разных историй – тренеров ненавидел, конфликтовал, личную жизнь напоказ выбрасывал с изменой, кошелек фанаты со стажем помнят, язык без костей, Дзюба умудрился оказаться главной фигурой, сохранив лицо. Хотя, не исключено, что перед игрой с «Рубином» начался новый конфликт – теперь с Семаком, но об этом узнаем позже.

А сейчас важно подчеркнуть, что Дзюбу наградили не чиновники. Было четыре категории голосовавших. Фанаты на сайте РФС , 16 тренеров (как действующие наставники из РПЛ , так и ветераны цеха), 16 журналистов «Спорт-Экспресса» (не фанаты «Зенита» и лично Дзюбы в большинстве случаев) и 16 топ-менеджеров (руководство Федерации, лиги и клубов). У всех были равные возможности по баллам.

И во всех четырех категориях Дзюба стал первым. Причем надо отдать должное результатам – в пятерке лучших футболистов оказались достойные герои года. Первым стал Дзюба, вторым – Акинфеев, который за ЦСКА провел год очень спокойно, осенью шикарно сыгрался с новой линией защиты, не только на ЧМ -18 выручил. Третьим оказался Марио Фернандес – не только за гол в ворота Хорватии отмечен.

На четвертом месте - универсал Роман Зобнин. Невзирая на все неудачи «Спартака» и травмы, более чем достойный кандидат, который тоже помогал на чемпионате мира, как и Черышев – Денис на пятом месте. Были другие герои? Конечно, помним крутую работу Игнашевича на ЧМ -18. Не забываем, что Кверквелия, братья Миранчуки и Фернандеш – чемпионы России, пускай первая половина года им удалась лучше, чем вторая.

Но в случае каждого кандидата – и Дзюба не исключение, легко выстроить цепочку аргументов против первого места. Артем не вынес Хорватию, а потом Англию. За «Зенит» провел немало очень средних матчей, где выступал в роли борца вольного стиля и человека второго этажа, а не центрального форварда. Плюс развязка Лиги Наций, а также поражения «Зенита» в Европе…

Все знаем и учитываем. Но когда видишь пятерку Дзюба, Акинфеев, Фернандес, Зобнин и Черышев, вспоминаешь лучшие матчи футболистов за год, их маленькие и большие подвиги, то становится понятно, что в год домашнего чемпионата мира в России нашлось пять достойных кандидатов. Приз получил футболист, которого знают теперь даже бабушки у подъездов, а в пятерке вправду герои года.

Главный герой не всегда однозначный, ему разрешено оставаться противоречивым, но ключ в заслуженности такого звания. Дзюба прошел путь от запаса «Зенита» до лидерства в сборной, первого места в РПЛ – неоднозначного, но первого, и выхода в плей-офф еврокубка, что в этом сезоне стало настоящим подвигом для клубов РПЛ .

У Дзюбы уверенная победа – 279 баллов, но 168 пунктов у Акинфеева, 138 – у Фернандеса, не было слепой поддержки одного. Борьба была, а награду получает человек, который вместе с Черчесовым придумал один из символов футбольного года – празднование, ставшее знаменитым. За ладонь у виска награды не дают? Верно, и Дзюба точно не самый одаренный, мастеровитый или разноплановый футболист России.

Но в этом одна из прелестей подобной футбольной истории – если пахать и оказаться в нужном месте в нужное время, то можешь очутиться на гребне волны народного обожания и стать частью временного культа личности. Но не это важно. Важно, что Дзюба дарил светлые эмоции на чемпионате мира, а светлых чувств нередко не хватает. Футбольный 2018 год – год Артема, с этим бессмысленно спорить.