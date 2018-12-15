Уверенная победа. Дзюба – игрок года в России

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 8 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 2.4 3.5 2.7
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити 2.25 3.5 2.95
Австрия. Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Рейндорф (Альтах)Рейндорф -:- Логотип футбольный клуб ХартбергХартберг 2.2 3.4 3
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗальцбургЗальцбург -:- Логотип футбольный клуб Санкт-Пёльтен (Санкт-Пельтен)Санкт-Пёльтен 1.12 8 15
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аустрия В (Вена)Аустрия В -:- Логотип футбольный клуб Рапид В (Вена)Рапид В 2.6 3.3 2.5
Албания. Суперлига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кастриоти (Круже)Кастриоти -:- Логотип футбольный клуб Теута (Дуррес)Теута - - -
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу -:- Логотип футбольный клуб Луфтетари Жирокас (Жирокастер)Луфтетари Жирокас - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
16:30 сегодня  Саутгемптон -:-  Арсенал - - -
16:30 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Челси 7.5 4.3 1.45
19:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ман Юнайтед - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб Андерлехт (Брюссель)Андерлехт 3.8 3.8 1.8
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде 1.2 6 12.5
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 1.8 3.7 3.9
Болгария. Первая лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб Дунав 2010 (Русе)Дунав 2010 -:- Логотип футбольный клуб Лудогорец (Разград)Лудогорец 16 6.7 1.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Этыр (Велико-Тырново)Этыр -:- Логотип футбольный клуб Септември Соф (София)Септември Соф 1.38 3.95 9.5
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА Сф (София)ЦСКА Сф -:- Логотип футбольный клуб Ботев Пл (Пловдив)Ботев Пл 1.43 3.95 7.8
Венгрия. Чемпионат I 2018/2019, 18 тур 1 X 2
22:15 сегодня Логотип футбольный клуб Види (Секешфехервар)Види -:- Логотип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)Ференцварош 3.2 3.2 2.2
Германия. Бундеслига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:30 сегодня  РБ Лейпциг -:-  Майнц 1.4 4.75 7.4
20:00 сегодня  Айнтрахт Ф -:-  Байер 2.25 3.65 2.95
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Эрцгебирге (Ауэ)Эрцгебирге -:- Логотип футбольный клуб ДармштадтДармштадт 2.45 3.1 2.85
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Ян (Регенсбург)Ян 2.55 3.1 2.75
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб ИнгольштадтИнгольштадт -:- Логотип футбольный клуб Хайденхайм (Хайденхайм-на-Бренце)Хайденхайм 2.05 3.35 3.4
Германия. Третья лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мюнхен 1860Мюнхен 1860 -:- Логотип футбольный клуб Карл Цейсс (Йена)Карл Цейсс 1.65 3.7 4.65
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вюрцбургер КикерсВюрцбургер Кикерс -:- Логотип футбольный клуб ШФ ЛоттеШФ Лотте 1.75 3.5 4.4
Греция. Суперлига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См -:- Логотип футбольный клуб КсантиКсанти 2.85 3 2.55
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Афины)АЕК 5.7 3.5 1.62
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Панатинаикос (Афины)Панатинаикос -:- Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпиакос (Пирей)Олимпиакос -:- Логотип футбольный клуб ЛамияЛамия 1.12 7.5 18.5
Дания. Суперлига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭсбьергЭсбьерг -:- Логотип футбольный клуб Нордшелланд (Фарум)Нордшелланд 3.1 3.3 2.15
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс -:- Логотип футбольный клуб Мидтьюлланд (Хернинг)Мидтьюлланд 5.7 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сённерйюск (Хадерслев)Сённерйюск -:- Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брондбю (Брённбю)Брондбю -:- Логотип футбольный клуб ВендсисселВендсиссел - - -
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 14 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.55 5.15
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бейтар (Иерусалим)Бейтар -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.05 3.25 3.5
Испания. Примера 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Севилья -:-  Жирона 1.4 4.6 7.3
18:15 сегодня  Эспаньол -:-  Бетис 2.4 3.25 3
20:30 сегодня  Уэска -:-  Вильярреал 3.3 3.5 2.15
22:45 сегодня  Леванте -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Райо Мах (Махадахонда)Райо Мах -:- Логотип футбольный клуб ЭльчеЭльче 2.3 3 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб АлькорконАлькоркон 1.75 3.4 4.5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе 1.9 3.1 4.2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эстремадура (Альмендралехо)Эстремадура -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 2 3 4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб СарагосаСарагоса 1.55 3.6 5.9
Италия. Серия B 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КротонеКротоне -:- Логотип футбольный клуб ВенецияВенеция 2.05 2.9 4
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб СалернитанаСалернитана 2.75 2.85 2.75
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб ЛеччеЛечче 2.15 3 3.55
Италия. Серия А 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:30 сегодня  СПАЛ -:-  Кьево 2.05 3.2 3.9
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Парма 1.8 3.6 4.5
17:00 сегодня  Фрозиноне -:-  Сассуоло 3.8 3.3 2.05
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Эмполи 1.75 3.75 4.6
20:00 сегодня  Кальяри -:-  Наполи 7.5 4.75 1.4
22:30 сегодня  Рома -:-  Дженоа 1.45 4.55 6.8
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 13 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ 4.5 4 1.8
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис - - -
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 16 тур 1 X 2
14:15 сегодня Логотип футбольный клуб ХеренвенХеренвен -:- Логотип футбольный клуб УтрехтУтрехт 3 3.3 2.2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГронингенГронинген -:- Логотип футбольный клуб ЭмменЭммен 1.5 4.1 5.7
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Аякс (Амстердам)Аякс -:- Логотип футбольный клуб Де Графсхап (Дутинхем)Де Графсхап - - -
18:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейеноорд (Роттердам)Фейеноорд -:- Логотип футбольный клуб Фортуна Сд (Ситтард)Фортуна Сд 1.2 6 12.5
Польша. Экстракласса 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип футбольный клуб Шленск (Вроцлав)Шленск -:- Логотип футбольный клуб Корона (Кельце)Корона 2.35 3.3 2.85
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Заглебие СосновецЗаглебие Сосновец -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.8 3.4 1.9
Португалия. Примейра 2018/2019, 13 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве -:- Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш 1.75 3.6 4.3
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб Насионал Ф (Фуншал)Насионал Ф - - -
Румыния. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Дунэря КэлэрашиДунэря Кэлэраши -:- Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб БотошаниБотошани -:- Логотип футбольный клуб ФКСБ (Бухарест)ФКСБ 4.2 3.5 1.8
Сербия. Суперлига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Напредак (Крушевац)Напредак -:- Логотип футбольный клуб Раднички НишРаднички Ниш - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
03:00 сегодня  Оман -:-  Таджикистан - - -
Турция. Супер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
13:30 сегодня Логотип футбольный клуб МалатияспорМалатияспор -:- Логотип футбольный клуб АнтальяспорАнтальяспор - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб КайсериспорКайсериспор -:- Логотип футбольный клуб Акхисар БелАкхисар Бел 2.15 3.3 3.2
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бешикташ (Стамбул)Бешикташ -:- Логотип футбольный клуб ТрабзонспорТрабзонспор 1.8 3.6 4
Франция. Лига 1 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня  Ним -:-  Лилль - - -
19:00 сегодня  Ницца -:-  Сент-Этьен 2.2 3.25 3.4
Матч перенесен  Генгам -:-  Ренн 3.3 3.25 2.25
23:00 сегодня  Лион -:-  Монако 1.4 4.95 7
Матч перенесен  Марсель -:-  Бордо 1.67 3.8 5.2
Хорватия. Первая лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Зб (Загреб)Динамо Зб -:- Логотип футбольный клуб Хайдук (Сплит)Хайдук 1.43 4.1 7.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Истра 1961Истра 1961 -:- Логотип футбольный клуб Рудеш (Загреб)Рудеш 1.43 4.1 7.5
Чехия. Первая лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Виктория П (Пльзень)Виктория П -:- Логотип футбольный клуб КарвинаКарвина 1.28 4.9 9.5
Швейцария. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦюрихЦюрих -:- Логотип футбольный клуб ЛуганоЛугано - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛюцернЛюцерн -:- Логотип футбольный клуб Санкт-ГалленСанкт-Галлен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ксамакс (Нешатель)Ксамакс -:- Логотип футбольный клуб Янг Бойз (Берн)Янг Бойз - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 6 4 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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Уверенная победа. Дзюба – игрок года в России

вчера, 16:00

РФС в третий раз выбрал игрока года, и впервые им стал футболист «Зенита». «Соккер.ру» предлагает обсудить год из жизни форварда Артема, ведь получилось колоритно. 

Новая «Золушка» из Санкт-Петербурга

От футболиста, которого выбросили из «Зенита» «как шавку» - слова Артема, до героя года всего за двенадцать месяцев – впечатляющий путь. Все помнят, что Дзюбы могло не быть в заявке на чемпионат мира? Чалову места не нашлось, но и Кокорин получил травму, будучи ближе к путевке на ЧМ-18, чем Артем. 

«Нужен ли нам большой, фактурный форвард?» - знаменитый вопрос тренера. Черчесов помнил, как Александр и Артем показывали «усы», но еще не знал, что это будут «усы надежды». Дзюбе повезло, что уехал из Санкт-Петербурга на время. Идеально работает, когда оказывается в футбольной провинции.

Жаль, что не перешел в условный «Борнмут». Сейчас бы мог стать героем АПЛ и воевать с «Манчестер Юнайтед» и «Эвертоном» за шестое место. Но отъезд сорвался, зато не сорвались удачные матчи. Ни до этого – на чемпионате мира Дзюба был королем воздуха и вдохновлял команду, ни после.

Фанаты «Зенита» должны поблагодарить Артема за футбольную весну в еврокубках, поскольку с минским «Динамо» хет-трик Дзюбы пригодился, а без его подбадриваний в том неважном матче в меньшинстве бы камбэк не организовали. 

У Артема маловато голов в новом сезоне РПЛ – после 16 матчей на гол меньше, чем было весной в «Арсенале» в 10 играх. Но 9 из 34 пунктов принесли именно его победные удары или пасы. Без очков, заработанных Дзюбой, могли бы идти в районе «Рубина», который тоже победили после усилий Артема.

Да, у нападающего много средних матчей - со «Спартаком», дважды с «Копенгагеном», «Анжи» и «Славией». Также с «Динамо», «Ахматом» и «Арсеналом». Но разве без него лучше? Кокорин в СИЗО, а Заболотный в основе вряд ли сыграл бы круче. Дзюба часто получал высокие оценки, поскольку пахал. В желании ему в этом году не откажешь. 

Для Дзюбы 2019 год будет сложным

Приз от еженедельника «Футбол» также получит Артем – интриги не осталось. Но в последнее время такие награды, как и новый приз РФС, не являются хорошим знаком для футболиста. Смолов получил приз первым, в 2016 году. В результате не попал в АПЛ, куда мечтал уехать. Провалился на ЧМ-18 и неудачно отправился в «Локомотив» покорять ЛЧ.

Промес в 2017 году был награжден справедливо, как и Федор годом ранее, ведь стал чемпионом России вместе со «Спартаком». Но затем играл не всегда одинаково круто. Как во второй половине 2017-го, так и в этом году. В результате ушел в «Севилью» за немалые деньги, где на данный момент провел всего 3 матча в основе без голов и ассистов, а по оценкам один из худших.

Теперь наградили Дзюбу, в прямом смысле сказочный год для него выдался. Сначала его отправил на скамейку Манчини, но в последний момент Аджоев вытащил форварда в «Арсенал». Без успеха в Туле не было бы никакого чемпионата мира и статуса капитана команды по духу этим летом. Не было бы интереса клубов АПЛ – трансфер сорвался из-за переговорщиков, как сказал Дзюба.

Также не было бы массовой поддержки в России, ведь редко столько людей сразу чувствуют любовь к отечественным футболистам. Последний раз нечто подобное было с Аршавиным в 2008 году, раз в десять лет. Дзюбу вправду любят. С Артемом фотографировались, его встречали визгом и одобрительным гулом. К нему ровнее начали относиться фанаты «Зенита», и за команду отпахал, насколько хватило сил.

Очевидно, что Семак не поставил такую игру, какая была в самом результативном сезоне Дзюбы в Санкт-Петербурге. Ему сложнее, чем в дни, когда Халк отдавал умные передачи, тогда форвард собрал 23 гола в 44 матчах. Сейчас в 23 играх 10 выстраданных мячей. Причем только половину забил в чемпионате, повторив результат запасного игрока «Краснодара» Сулейманова.

В «Арсенале» было 10 матчей и 6 голов, в сборную на ЧМ-18 попал как резервист – основным был Федор Смолов. Он же являлся вице-капитаном. Но история Дзюбы в 2018 году по жанру точно сказка. Артем в дни, когда российские футболисты пробивали дно в разных амплуа и сферах жизни, умудрился остаться на футбольной стороне. Но его ждет сложный 2019 год – и в «Зените», и в сборной, где теперь капитан. 

Народная любовь вместо скандалов

Будучи участником разных историй – тренеров ненавидел, конфликтовал, личную жизнь напоказ выбрасывал с изменой, кошелек фанаты со стажем помнят, язык без костей, Дзюба умудрился оказаться главной фигурой, сохранив лицо. Хотя, не исключено, что перед игрой с «Рубином» начался новый конфликт – теперь с Семаком, но об этом узнаем позже. 

А сейчас важно подчеркнуть, что Дзюбу наградили не чиновники. Было четыре категории голосовавших. Фанаты на сайте РФС, 16 тренеров (как действующие наставники из РПЛ, так и ветераны цеха), 16 журналистов «Спорт-Экспресса» (не фанаты «Зенита» и лично Дзюбы в большинстве случаев) и 16 топ-менеджеров (руководство Федерации, лиги и клубов). У всех были равные возможности по баллам. 

И во всех четырех категориях Дзюба стал первым. Причем надо отдать должное результатам – в пятерке лучших футболистов оказались достойные герои года. Первым стал Дзюба, вторым – Акинфеев, который за ЦСКА провел год очень спокойно, осенью шикарно сыгрался с новой линией защиты, не только на ЧМ-18 выручил. Третьим оказался Марио Фернандес – не только за гол в ворота Хорватии отмечен. 

На четвертом месте - универсал Роман Зобнин. Невзирая на все неудачи «Спартака» и травмы, более чем достойный кандидат, который тоже помогал на чемпионате мира, как и Черышев – Денис на пятом месте. Были другие герои? Конечно, помним крутую работу Игнашевича на ЧМ-18. Не забываем, что Кверквелия, братья Миранчуки и Фернандеш – чемпионы России, пускай первая половина года им удалась лучше, чем вторая.

Но в случае каждого кандидата – и Дзюба не исключение, легко выстроить цепочку аргументов против первого места. Артем не вынес Хорватию, а потом Англию. За «Зенит» провел немало очень средних матчей, где выступал в роли борца вольного стиля и человека второго этажа, а не центрального форварда. Плюс развязка Лиги Наций, а также поражения «Зенита» в Европе… 

Все знаем и учитываем. Но когда видишь пятерку Дзюба, Акинфеев, Фернандес, Зобнин и Черышев, вспоминаешь лучшие матчи футболистов за год, их маленькие и большие подвиги, то становится понятно, что в год домашнего чемпионата мира в России нашлось пять достойных кандидатов. Приз получил футболист, которого знают теперь даже бабушки у подъездов, а в пятерке вправду герои года. 

Главный герой не всегда однозначный, ему разрешено оставаться противоречивым, но ключ в заслуженности такого звания. Дзюба прошел путь от запаса «Зенита» до лидерства в сборной, первого места в РПЛ – неоднозначного, но первого, и выхода в плей-офф еврокубка, что в этом сезоне стало настоящим подвигом для клубов РПЛ

У Дзюбы уверенная победа – 279 баллов, но 168 пунктов у Акинфеева, 138 – у Фернандеса, не было слепой поддержки одного. Борьба была, а награду получает человек, который вместе с Черчесовым придумал один из символов футбольного года – празднование, ставшее знаменитым. За ладонь у виска награды не дают? Верно, и Дзюба точно не самый одаренный, мастеровитый или разноплановый футболист России. 

Но в этом одна из прелестей подобной футбольной истории – если пахать и оказаться в нужном месте в нужное время, то можешь очутиться на гребне волны народного обожания и стать частью временного культа личности. Но не это важно. Важно, что Дзюба дарил светлые эмоции на чемпионате мира, а светлых чувств нередко не хватает. Футбольный 2018 год – год Артема, с этим бессмысленно спорить. 

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Все комментарии
Деникин_А
Деникин_А
   665 / 991
вчера в 22:08
Сама фраза "Дзюба игрок года в России" говорит о общем уровне футбола, спорта, образования, медицины, экономики... в стране. Хорошую скорость набрали. Жаль, что катимся под гору
459654
459654
   576 / 991
вчера в 19:59
Заслуженно,молодца!
valt134
valt134
   193 / 991
вчера в 19:17
Калиф на час.
Башмакоса
Башмакоса
   468 / 991
вчера в 17:26
Можно только поздравить Артема! Теперь он капитан сборной и надеюсь больше не будет совершать глупостей, которые были в молодости.
Faustello
Faustello
   2 / 991
вчера в 17:06
Почему не Антон?
Mi6
Mi6
   911 / 991
вчера в 16:53
Странное решение по Дубинье
МКС
МКС
   27 / 991
вчера в 16:47
И не поспоришь. Все обьективно.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   78 / 991
вчера в 16:41
Ну а кто если не нападающий Лазурных и Сборной ??? Кто....??? Чалов рановато, Денисов старовато)
Евгений Сибель
Евгений Сибель
   781 / 991
вчера в 16:36
Голосовать за Дзюбу значит быть недалёким.
У людей мозгов нет.
Leningrad 84
Leningrad 84
   240 / 991
вчера в 16:07
Горин есть Горин. Вроде бы нормальная статья, но никак не может не о.....ть Артема:
"...тренеров ненавидел, конфликтовал, личную жизнь напоказ выбрасывал с изменой, кошелек фанаты со стажем помнят, язык без костей, ... не исключено, что перед игрой с «Рубином» начался новый конфликт – теперь с Семаком, но об этом узнаем позже..."
Ну что ты там можешь узнать?
Пиши про своих любимых пупсиков во главе с Глушаковым, если так не любишь Зенит...
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