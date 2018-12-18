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Парижский бунтарь или маменькин сынок?

вчера, 10:45

Какой футболист откажется играть в ПСЖ? Сложно придумать. «Соккер.ру» нашел такого, причем уже в рядах парижан.

Есть у французов в крови определенная тяга к бунту, к несогласию, к противостоянию. Даже в ситуациях, которые не кажутся очевидными. Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо парень талантливый, давно уже на карандаше у многих топ-клубов. Его еще Арсен Венгер в «Арсенал» хотел взять, хотя это вряд ли можно считать удивительным, ведь этого тренера хлебом не корми – дай вырастить какого-нибудь талантливого француза. 

Но Рабьо не хотели отпускать, да и сам он, тогда еще совсем молодой парень, хотел пробиться в первую очередь в первый состав ПСЖ. Пробился. В свои 23 года уже заматерел и «поймал звезду», если верить спортивному директору парижан Антеро Энрике:

Он сказал, что не подпишет контракт. Рабьо хочет покинуть клуб бесплатно в конце сезона. Теперь нам придется оставить его на скамейке запасных на неопределённый срок. Мы считаем, что он проявил к нам неуважение. Так нельзя поступать игроку, которого мы воспитали.

Это уже открытый конфликт. Причем для Рабьо он далеко не первый. Еще в начале года Адриен демонстративно отказался приезжать в расположение сборной Франции для подготовки к чемпионату мира, поскольку Дидье Дешам включил его только в ближайший резерв, а не в основу. Рабьо обиделся и в своем юном возрасте уже готов поставить крест на сборной. 

Довольно опрометчивый поступок, учитывая, что Дешам не любит демаршей и тех, кто дестабилизирует обстановку. Теперь при этом тренере о Рабьо в сборной мы даже рядом вряд ли услышим. И не факт, что после смены тренера ситуация поменяется, поскольку во французской Федерации в целом руководство достаточно принципиальное и старается быть последовательным. 

Но вернемся в настоящее. Имеют ли смысл такие действия Рабьо? Для чего он это делает? Нужно копаться в кудрявой голове самого француза, который был воспитан в ПСЖ, поэтому вроде как должен быть лояльнее клубу, чем любой заезжий футболист, коих тут очень много. Лишив себя сознательно места в сборной, Рабьо отрезал себе огромный кусок игровой практики и в клубе, пойдя на открытое противостояние. 

Вероятно, он рассчитывает, что конфликт, раскрывшийся именно сейчас, вынудит ПСЖ продать его в январе – так уж в тягость ему доигрывать сезон. У парижан теперь другого варианта не остается. Либо же проявить злую принципиальность и затолкнуть Рабьо в глухой резерв до лета, чтобы без практики он значительно ухудшил форму и потерял востребованность на рынке. Боссы в Париже обидчивые, так что ждать можно чего угодно. 

Хотя главный тренер Томас Тухель наверняка выступит за более человеческий подход и за продажу Рабьо уже в январе, поскольку он ранее намекал, что не уверен, доиграет ли сезон Адриен в команде. Продажа Рабьо логичнее и с точки зрения создания благоприятной атмосферы в коллективе. Ни к чему создавать очаг недовольства, пусть даже клуб и попробует изолировать Рабьо от основной команды. 

Лишние проблемы в сложном коллективе совсем не нужны. Достаточно периодически вспыхивающих искр между Неймаром и Кавани, между бразильской диаспорой и всеми остальными. К тому же хоть какие-то деньги выручить за Рабьо можно в январе, а летом он уйдет бесплатно. Деньги сами по себе, конечно, парижанам не нужны. 

Они были бы готовы и сами заплатить из вредности. Но в условиях жесткого прессинга со стороны УЕФА по поводу финансового фэйр-плей парижане вынуждены искать способ извлечь доход любыми путями. Так что расчет Рабьо понятен: оказать давление в такой момент, чтобы в январе сменить команду. 

Парижане даже при условии скоро истекающего контракта игрока смогут выручить за него неплохие деньги. Рыночная оценка стоимости универсального полузащитника с отличными оборонительными и атакующими свойствами составляет 50 миллионов евро по данным Transfermarkt. Однако срок контракта минимален, поэтому весьма вероятна скидка. 

Правда, если верить французским СМИ, она будет очень небольшой – всего до 40 миллионов. Это все равно очень большие деньги для клубов, которые не испытывают острой необходимости в полузащитнике и готовы подождать до лета. С другой стороны, сильных претендентов на Рабьо очень много, и они могут не выдержать, начав играть на опережение. Тогда ставка ПСЖ сыграет. 

В число претендентов входит масса клубов: «Тоттенхэм», «Арсенал», «Манчестер Сити», «Интер», «Ювентус», «Рома», «Барселона». С последней все и началось. Многие вообще считают, что вся эта шумиха вокруг Рабьо – месть каталонцев за уведенного Неймара. Сначала «Барселона» раскачивала ситуацию вокруг Марко Верратти, а когда поняла, что итальянец устойчив и предан своему клубу, взялась за Рабьо. 

Причем такой полузащитник действительно нужен каталонцам, он вполне их формата и способен в перспективе сменить Серхио Бускетса. Но тут есть определенные трудности, связанные с агентом футболиста. Роль переговорщика от лица Рабьо исполняет его мать. Женщина деловая, но с крайне сложным характером. Кто-то связывает неудачи ПСЖ в переговорах по контракту именно с ее запросами, которые оказывались непоследовательными и завышенными. 

Если это так, то несложно представить, что и другие «закидоны» Рабьо на самом деле исходят от мамы, которая души не чает в своем талантливом сыне и хочет выбить для него царские условия, настраивает его против тренеров в не совсем очевидных ситуациях. Ведь ни в сборной Франции, ни в ПСЖ Рабьо не притесняли особо, но футболист будто бы сам напрашивался на неприятности и вызывал конфликтные ситуации, жалуясь на то, что его талант не ценят.

Адриен, безусловно, способен вырасти в большого мастера и уже умеет очень многое. Но нужно все-таки вести себя более зрело и помнить, что иногда даже те люди, которые тебе ближе всех и которые гарантированно желают тебе только добра, в стремлении «причинить счастье» только могут все испортить.

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Все комментарии
Красный навсегда
Красный навсегда
   215 / 966
вчера в 14:05
Удачи класны игрок
Nazi
Nazi
вчера в 12:00
Рабьо и его мать планомерно гробят карьеру Адриена. А ведь очень неплохой игрок. Правда как разрушитель он еще тот привозчик, зато впереди хорош однозначно. В любом случае он профукал место в нац. сборной, а теперь еще и в ПСЖ... Глупая семья.
Groove000
Groove000
   189 / 966
вчера в 11:14
Для многих клубов уже вошло в привычку считать своих игроков чем-то вроде "рабов", которые не имеют права на собственное мнение и должны руководствоваться только интересами этого клуба. Вот Рабьо решил не подписывать новый контракт с парижанами, а те его уже заочно во враги записали
Ноющий модераторам
Ноющий модераторам
   154 / 966
вчера в 11:07
ПСЖ переросли французский чемпионат.
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