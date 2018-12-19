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ЦСКА Вернблума vs ЦСКА Влашича

вчера, 13:00

Многое познается в сравнении? «Соккер.ру» выясняет, насколько Ганчаренко успешно поработал с новым составом – сравниваем разные команды одного клуба. 

Если выделить одиннадцать футболистов с рекордным временем в прошлом сезоне в РПЛ и представить такой же список сейчас, разница по фамилиям впечатлит. 

11 самых используемых игроков ЦСКА в РПЛ 2017/18: Акинфеев, Головин, Василий Березуцкий, Фернандес, Игнашевич, Натхо, Витиньо, Вернблум, Щенников, Дзагоев, Набабкин. 

11 самых используемых игроков ЦСКА в РПЛ 2018/19: Акинфеев, Фернандес, Бекао, Чалов, Набабкин, Влашич, Магнуссон, Чернов, Ахметов, Обляков, Бистрович. 

Убрали семь футболистов – добавили семь новых. Причем Алексей Березуцкий, Васин, Кучаев, Муса и Миланов, сыгравшие от 400 до 1504 минут, в перечень не попали, их уже нет в команде. 

Сейчас игровое время часто получают Бистрович, Бийол, Ефремов, Сигурдссон, Эрнандес и Жамалетдинов. Фактически в первой команде «кастинг» на новые роли прошли 17 человек. 

Мало кто переживет такие резкие перемены в футболе. Как Ганчаренко справился в ЦСКА

Посещаемость матчей

Начнем с больной, но крайне важной для ЦСКА темы. В этом сезоне команда Акинфеева, Влашича и Чалова собирала в среднем по 19 712 зрителей за игру, провели уже 8 домашних матчей из 15. Сыграли в родных стенах с «Зенитом», «Локомотивом», «Краснодаром» и «Спартаком». Получается, весной показатель посещаемости может упасть – соперники не привезут свои армии фанатов. Но если вспомним, что в прошлый раз собирали по 15 605 зрителей, то есть шансы, что побьют рекорд. Но для такой команды быть шестой по посещаемости – уступают и «Ростову», и «Крыльям Советов», неловко. И то, что «Локомотив» еще ниже, не греет душу и карман. Хотя 19.7 явно больше, чем 15.6 тысячи. 

Результат: победа Влашича. 

Атакующие показатели

За 17 туров ЦСКА Фернандеса, Влашича и Чалова забил 23 раза – на два мяча больше, чем в прошлом сезоне на том же отрезке. Сейчас на 0.9 удара за матч меньше, а когда переходим к точным выстрелам, то их на 1 также меньше. Получается, выросла эффективность ударов. Причем намного, ведь xG90 – качество выстрелов за полный матч, упало. Заметно, что «притирались» друг к другу, но впечатляет, что не сбавили в командной работе – у них чуть меньше времени с мячом, но больше пасов под удары. У той команды были проблемы в атаке – выходил на острие опорник Вернблум, эта стройнее, хотя «массой» не давит. Зато голов чуть больше и КПД выше. 

Результат: победа Влашича. 

Параметры в обороне

В 17 стартовых турах прошлого сезона ЦСКА пропустил 14 раз – многовато. Сейчас Акинфеева огорчили всего в 8 случаях, допускают роковые ошибки невероятно редко. Раньше были всего четвертой командой РПЛ по пропущенным мячам на этом отрезке сезона. А сейчас выбрались на первое место. «Ростов», «Динамо» и «Краснодар» пропустили больше. В прошлом сезоне «армейцы» позволяли соперникам создавать опасные моменты чаще, чем это делала оборона «Спартака». Сейчас выбрались по xGA90 – суммарному качеству шансов соперников, на второе место после «Ростова». ЦСКА с новой обороной успешнее – удивительно.

Результат: победа Влашича. 

Работа с мячом и прессинг

Точность паса у ЦСКА была средней, но упала. Стало на 50 пасов за игру больше, а Ганчаренко разрешает рисковать в атаке. Также произошли изменения в прессинге и в системе игры в защите. Реже проходят передачи соперников флангами. Также по почти двукратному уменьшению количества офсайдов соперников понятно – ЦСКА не ловит в искусственное положение вне игры без надобности. Трюком грешила оборона имени Игнашевича и братьев Березуцких. По блокам ударов, выносам, агрессивной игре против соперников в защите новый ЦСКА оказался не сильно, но лучше старого. В результате бьют по их воротам на один удар за матч реже (на 18 %), молодые хорошо держатся. Есть вопросы к количеству карточек, но это как издержки производства. 

Результат: победа Влашича.  

Промежуточный результат

В Лиге чемпионов этот ЦСКА выступил хуже – набрали 7 пунктов. А в прошлый раз «армейцы» собрали 9 очков, и хотя уступили «Базелю», а не «Роме», были выше «Бенфики», а в итоге сыграли с «Арсеналом» в плей-офф Лиги Европы. А вот когда сравниваем показатели в РПЛ после 17 туров, то видим 30 пунктов против 29 в прошлый раз и отрыв от лидера в 4 очка вместо 7 годом ранее. Сейчас «армейцы» остались в чемпионской борьбе. Тот ЦСКА не обыгрывал «Реал» дважды, а этот не победил «Викторию».  В РПЛ старики и молодежь на одинаковой строчке, претендуют на прямую путевку в ЛЧ, как и раньше – успешный отрезок сезона в чемпионате. 

Результат: ничья. 

ЦСКА Вернблума – ЦСКА Влашича – 1:5

Почти всюду обыграли «стариков» в овертаймах – разница по цифрам небольшая. Зато этот результат может впечатлить не только Прядкина, но и фаната с опытом. 

Убрали сильных игроков, ведь стоит напомнить, что не за красивые глаза команда Головина, братьев Березуцких, Игнашевича, Натхо, Витиньо, Васина и Вернблума оказалась в группе Лиги чемпионов напрямую. Но у этих ребят было преимущество – многие играли вместе долгие годы. 

А здесь имеем дело со стабильным использованием троих игроков, которые сезоном ранее частенько бывали в основе ЦСКА, а также 13 новых футболистов. Такое на уровне участников Лиги чемпионов видим редко. А если и случаются заметные перестановки в основе, то скорее получается как у «Монако». 

В ЦСКА прошли по канату над пропастью, и что удивляет – состав имени Влашича, Бекао, Фернандеса, Чалова, Ахметова и Акинфеева сыграл не хуже того, что был в прошлом сезоне, когда говорим о командной игре в РПЛ. В Лиге чемпионов удивили трижды – когда обыгрывали «Реал» и проиграли дома «Виктории». 

Но морально эта команда существенно отличается от той, что была. В прошлом году было 4 поражения и 5 ничьих в 17 турах РПЛ, а общий счет двух матчей с МЮ – 2:6, два поражения. Сейчас счет игр против «Реала» - 4:0, а если возвращаемся в РПЛ, то видим всего три осечки. 

Дома допускают ошибки с прямыми конкурентами. «Ростов», «Краснодар» и «Локомотив» побеждали в Москве с разницей в один мяч. Но в прошлом сезоне Вернблум и компания уступали не только Семину, но и «Арсеналу», «Ахмату» и «Рубину». Ментальность поменялась, хотя впереди еще много работы. 

Но история уникальная – редко можно увидеть, чтобы из заявки серьезной команды 7 человек с легендами клуба включительно, привели в первую команду под десяток игроков, а почти по всем параметрам сделали не прыжок, но шаг вперед. Даже в обороне, за которую сильно переживали. 

Перспективы тоже разные. Тот ЦСКА отстал от «Локомотива» на семь пунктов и играл так, что о втором месте изначально не мечтали. Этот в четырех очках от чемпионства, и поскольку ни разу не проиграли в гостях, а там надо провести четыре поединка с главными конкурентами, все самое интересное ждет новый ЦСКА весной. 

Уникальный пример и опыт – «армейцы» удачно начали эксперимент, хотя у многих резкая смена поколений и состава обычно заканчивается совсем иначе. 

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Все комментарии
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   88 / 928
вчера в 18:46
Ну что же, весной пионер отряд Ганчаренко поборется за чемпионство, никто и не мог себе такое представить перед началом сезона.
dostal
dostal
   589 / 928
вчера в 18:09
Да что тут сравнивать, ЦСКА будут чемпионами в этом сезоне.
cska1948
cska1948 ответил Правдин Семён
   53 / 928
вчера в 18:08
ЦСКА удивляет,это точно.
Кого-то удивляет, а кого-то РАДУЕТ!
Jum13
Jum13 ответил spartach n1
   9 / 928
вчера в 16:58
Правильней было сравнивать цска вилкова и безбородова !
При чём тут свиные свистки?
spartach n1
spartach n1
   65 / 928
вчера в 15:37
Правильней было сравнивать цска вилкова и безбородова !
Serg_Diamond
Serg_Diamond
   55 / 928
вчера в 15:15
Даже если не прибегать к цифрам статистики, игру этого ЦСКА стало намного интереснее смотреть, потому что они играют на поле, а не мучаются. Причем играют в быстрый, техничный, современный футбол. Чтобы понять вектор развития этого ЦСКА, стоит обратить внимание на те клубы, где проходил стажировку Гончаренко - Боруссия, Рома - клубы, исповедующие быстрый атакующий футбол. Моуриньо опять уволили, это как еще один знак того, что эпоха закрытого футбола подходит к завершению. Сейчас успеха добиваются клубы, любящие атаковать и комбинировать на скорости - Ливерпуль, Боруссия, Ювентус... Это не только приносит результат, но и нравится зрителям.
cska plus
cska plus
   1 / 928
вчера в 15:01
Тут конечно должное надо отдать Ганчаренко, хотя поражение от Краснода напрямую его оплошность.
cska plus
cska plus ответил FILL3286
   1 / 928
вчера в 14:59
стыдно за коней,особенно за игооря43
У меня есть только один ответ, позорники хоть здесь не позорьтесь.
cska plus
cska plus
   1 / 928
вчера в 14:58
Великий клуб не сдаётся даже при таких тотальных изменениях.
Обитатель Интернета
Обитатель Интернета
   117 / 928
вчера в 14:33
Вернблум хоть и был костоломом, но играл отменно.
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   116 / 928
вчера в 14:21
Молодцы "пионеры" и, особенно, молодец Ганчаренко! Я сам в начале сезона считал успехом, если обновлённый ЦСКА по итогам сезона пробьётся в зону ЛЧ. А сейчас эти ребята своей игрой настраивают на совсем другие ожидания. МОЛОДЦЫ, ТАК ДЕРЖАТЬ!!!
И да, а хде все те свинокроллики, недавно дружно хоронившие ЦСКА? Ау-у-у-у!!!...
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил FILL3286
   116 / 928
вчера в 14:15
стыдно за коней,особенно за игооря43
Никак от очередного "обоспартачивания" в Европе отошедши? Быстро. поздравляю! ;)
Jum13
Jum13 ответил FILL3286
   9 / 928
вчера в 13:58
стыдно за коней,особенно за игооря43
Это нормально для фанатика команды, занявшей в группе слабейших команд Европы последнее место
Правдин Семён
Правдин Семён
   60 / 928
вчера в 13:58
ЦСКА удивляет,это точно.
Jum13
Jum13
   9 / 928
вчера в 13:57
Что называется - сравнить несравнимое. Можно с таким же успехом сравнить с ЦСКА Жиркова или с ЦСКА "Папы" Рахимича
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва
   29 / 928
вчера в 13:19
Мало кто переживет такие резкие перемены в футболе.
Убрали семь футболистов – добавили семь новых.
А показатели после первого отрезка сезона да же лучше
Неожиданно и очень приятно удивили.
viv
viv ответил FILL3286
   8 / 928
вчера в 13:15
стыдно за коней,особенно за игооря43
Всей стране всегда стыдно за спартак! опозорили наш футбол!
FILL3286
FILL3286
   25 / 928
вчера в 13:04
стыдно за коней,особенно за игооря43
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