«Больше, чем клуб» и его грязные методы

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Бельгия. Про-Лига
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Польша. Экстракласса
  • Румыния. Лига 1
  • Франция. Лига 2
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
13:00 88’ Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 0:2 Логотип футбольный клуб СиднейСидней 32 5.2 1.19
Албания. Суперлига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
15:30 сегодня Логотип футбольный клуб Камза (Камез)Камза -:- Логотип футбольный клуб Скендербеу (Корча)Скендербеу - - -
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТиранаТирана -:- Логотип футбольный клуб Фламуртари (Влера)Фламуртари - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
23:00 сегодня  Вулверхэмптон -:-  Ливерпуль - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГентГент -:- Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге 1.35 5 7.3
Германия. Бундеслига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:30 сегодня  Боруссия Д -:-  Боруссия М 1.55 4.8 5
Германия. Вторая Бундеслига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ЗандхаузенЗандхаузен -:- Логотип футбольный клуб Гройтер ФюртГройтер Фюрт 1.9 3.4 3.9
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб КельнКельн -:- Логотип футбольный клуб БохумБохум 1.5 4 6.3
Германия. Третья лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вехен (Висбаден)Вехен -:- Логотип футбольный клуб АаленАален 1.5 4 6
Испания. Примера 2018/2019, 17 тур 1 X 2
21:30 сегодня  Жирона -:-  Хетафе 2.8 2.9 2.8
23:00 сегодня  Реал Сосьедад -:-  Алавес - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 19 тур 1 X 2
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе -:- Логотип футбольный клуб ГранадаГранада 2.65 2.8 2.9
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик - - -
Италия. Серия B 2018/2019, 17 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Асколи ПиккиоАсколи Пиккио -:- Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа 2.85 2.97 2.63
Нидерланды. Эредивизие 2018/2019, 17 тур 1 X 2
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб ВенлоВенло -:- Логотип футбольный клуб ЗволлеЗволле 2.47 3.45 2.65
Польша. Экстракласса 2018/2019, 20 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)Пяст -:- Логотип футбольный клуб Ягеллония (Белосток)Ягеллония 2.5 3.2 2.7
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Арка (Гдыня)Арка -:- Логотип футбольный клуб Висла Пл (Плоцк)Висла Пл 2.3 3.2 3
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Висла (Краков)Висла -:- Логотип футбольный клуб Лех П (Познань)Лех П 3.5 3.3 2.05
Румыния. Лига 1 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб КСМС (Яссы)КСМС -:- Логотип футбольный клуб Волунтари (Илфов)Волунтари - - -
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сепси (Сфанту Георге)Сепси -:- Логотип футбольный клуб Конкордия (Кяжна)Конкордия - - -
Франция. Лига 2 2018/2019, 19 тур 1 X 2
22:30 Матч перенесен Логотип футбольный клуб МетцМетц -:- Логотип футбольный клуб НансиНанси - - -
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ШаторуШатору -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек 1.95 3.1 4.1
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб БезьеБезье -:- Логотип футбольный клуб ОрлеанОрлеан 2.85 2.95 2.55
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОсерОсер -:- Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль 2.25 2.8 3.6
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ТруаТруа -:- Логотип футбольный клуб Клермон (Клермон-Ферранд)Клермон 2.6 2.9 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ПарижПариж -:- Логотип футбольный клуб Ред Стар (Сен-Уэн)Ред Стар 1.75 3.1 5.4
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб НьорНьор -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 3.2 3.1 2.25
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

«Больше, чем клуб» и его грязные методы

вчера, 15:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Гризманн Антуан
Гризманн Антуан
Нападающий
Коутиньо Филиппе
Коутиньо Филиппе
Полузащитник
Верратти Марко
Верратти Марко
Полузащитник

Спортивный директор ПСЖ обвиняет «Барселону» в конфликте парижского клуба и Рабьо. «Соккер.ру» верит, ведь свежи в памяти истории с Дембеле, Коутиньо и Гризманном. 

У менеджмента «Барселоны» в футбольном мире сейчас «мусорный» рейтинг, это вполне заслуженно. Один некрасиво осуществленный трансфер или его попытка может быть случайностью, два – совпадением, больше – закономерность и система. Бартомеу и его банда спекулируют именем «Барселоны», привлекают к сделкам нечистоплотных агентов, шантажируют другие клубы, плюют на уважение и принципы честной игры за пределами футбольных полей. 

Вы можете сказать, что «Барсе» как большому клубу, одному из сильнейших и главнейших в мире, и нужно вести себя в стиле волка – брать то, что хочется, и никого не спрашивать, но это спорно сразу по нескольким причинам. Во-первых, грязные методы каталонцы стали пускать в ход, чтобы завуалировать свои стратегические просчеты, допущенные в трансферном плане. Во-вторых, неуважение к коллегам не делает «Барселону» сильнее или богаче, все те же сделки можно было осуществить в плановом режиме, если действовать по законам рынка. 

В-третьих, «Барса» уже несла потери из-за своей линии поведения, главная из них – бегство Неймара в ПСЖ. В-четвертых, на том уровне, где существует «Барселона», репутация – такой же ресурс, как и деньги. Тот же ПСЖ, если дойдет до такого, при прочих равных отпустит Мбаппе в «Реал», а не в клуб, который неоднократно пытался подгадить. И это не единственный пример. Нажив себе врагов, можно лишиться доступа к части рынка из-за принципов оскорбленных клубов и людей. А еще не стоит забывать, что точно невелика цена преданности футболистов, оказавшихся на «Камп Ноу» с помощью шантажа, запугиваний и грязных игр.

Марко Верратти (ПСЖ)

Еще пару лет назад «Барселона» приступила к поискам преемника Андреса Иньесты, номером один во всех списках был Верратти из ПСЖ. Однако каталонцы получили категоричный ответ из уст самого Нассера Аль-Хелаифи. Шейх заявил, что не готов продать свою гордость за 100 миллионов евро (столько «Барса» предлагала за Верратти) и видит Марко сердцем чемпионской команды. Тут бы каталонцам отступиться или втереться в доверие к Аль-Хелаифи, придумать условия, при которых он не стал бы считать продажу Верратти своим личным поражением. Но нет! 

Бартомеу открыто заявил о желании заполучить итальянца и о желании Марко переехать на «Камп Ноу», выставил ПСЖ людоедами, которые взяли полузащитника в плен, а «Барселона» продолжила окучивать Марко и его агента, чтобы испортить отношения между футболистом и его клубом. «Пари Сен-Жермен» жаловался в ФИФА и УЕФА, но остался неуслышанным, а потом Нассер Аль-Хелаифи дал команду щелкнуть «Барселону» по носу: оставить ее с деньгами, но без одного из лидеров. В итоге Марко Верратти остался в Париже, где к нему присоединился Неймар.   

Усман Дембеле («Боруссия Дортмунд»)

Эта история еще грязнее, ведь «Барселона» подтолкнула Усмана Дембеле к забастовке в Дортмунде, лишь бы вынудить «Боруссию» продать талантливого француза. Как сказал тогда генеральный директор «шмелей» Ханс-Йоахим Ватцке: «Две недели назад я считал „Барселону“ уважаемым клубом, но теперь не уверен в этом». Это не мои оценочные суждения, говорит человек, чей клуб оказался под ударом из-за действий «Барсы». Естественно, Усман бастовал и отказывался тренироваться, уже имея согласованный контракт с «блаугранас», хотя в принципе не имел права вести переговоры с другими клубами. «Боруссия» сдалась не сразу и поступила, в общем-то, грамотно: пресекла попытки каталонцев серьезно сбить цену, но отпустила футболиста, дальнейшее сотрудничество с которым не виделось возможным. 

Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»)

Если бы «Барселона» летом 2017-го сделала все грамотно, то подписала бы Коутиньо, не дожидаясь зимы, а также сохранила бы Неймара в составе, ведь для бразильца фактор близкого друга оказался бы решающим, даже несмотря на предложение из Парижа. Но до бегства Неймара «Барса» вяло обозначала свой интерес, а в конце лета начала напирать на «Ливерпуль», у которого уже не осталось времени на поиски замены. Естественно, «красные» отказались даже вступать в переговоры, но колесо было уже запущено. В сделке участвовал агент Киа Джурабчиан, который не мог упустить миллионы комиссионных и принялся методично шантажировать «Ливерпуль». В итоге заверения Коутиньо в том, что он счастлив на «Энфилде», оказались пшиком, зимой бразилец перебрался в «Барселону». Впрочем, «красные» недолго плакали из-за потери: нашлись другие герои, в частности, ярчайший Салах, а «Ливерпуль» без Коутиньо выступил в Лиге чемпионов лучше «Барселоны», за которую Филиппе в главном турнире Старого Света даже не мог играть согласно правилам УЕФА.

Антуан Гризманн («Атлетико») 

Главной целью «Барселоны» на лето 2018 года считалось приобретение Антуана Гризманна у «Атлетико». Достаточно было заплатить 100 миллионов евро клаусулы, и  тогда француз переезжал из столицы Испании в столицу Каталонии. И он обещал подумать. Однако в «Барсе» почему-то подумали, что это дело решенное, поэтому стали обсуждать этот переход в прессе. Высказывались футболисты, главный тренер, президент клуба, а вал реплик пришелся на важные дни подготовки «матрасников» к финалу Лиги Европы. Терпение «Атлетико» лопнуло, дошло до того, что мадридский клуб выпустил официальное заявление, начинающееся со слов: «Нам надоело такое отношение „Барселоны“»! В конце концов, Антуан Гризманн принял решение остаться в Мадриде, таким образом нарушив планы каталонцев.

Малком («Бордо»)

История с Малкомом хоть и имеет захватывающий сюжет, на самом деле самая безобидная из всех перечисленных. Здесь «Барселона» не интриговала под ковром, не настраивала футболиста против своего клуба, а просто перехватила бразильца у другой команды – такое в футбольном мире случается сплошь и рядом. «Бордо» официально объявил, что Малком отправляется в Рим для прохождения медицинского обследования перед переходом в «Рому», но когда парень уже находился в аэропорту, ему поступил звонок: в самолет садиться не надо. Его новым пунктом назначения стала «Барселона», за которую он по невероятному совпадению мечтал выступать с детства. 

Правда, на поверку мечта разбилась о суровую реальность: Малком почти не играет, протирает штаны на лавке и, по слухам, пожалел о том, что не перешел в «Рому». «Барса» сработала по методу собаки на сене, а потребительское отношение, оказывается, популярно не только во внешней политике, но и во внутренней.  

Адриен Рабьо (ПСЖ)

Снова в центре внимания полузащитник ПСЖ, которого на этот раз «Барселона», скорее всего, подпишет. И не боится же снова получить граблями по лбу, Аль-Хелаифи вроде бы уже однажды дал понять, как ему не нравится и как делать не нужно. Мама и агент Адриена Рабьо рассказала о страданиях своего сына в Париже и о том, как клуб проигнорировал летнее предложение «Барселоны», но давайте выслушаем спортивного директора ПСЖ Антеро Энрике. Очень убедительный рассказ, показательно демонстрирующий методы работы «Барсы» на трансферном рынке:

Вероника Рабьо переворачивает все с ног на голову и пытается подать информацию под нужным ей соусом. Она говорила, что летом мы получили предложение от «Барселоны» по Адриену, но проигнорировали его. Так и было, могу это подтвердить. Только это предложение пришло за 20 часов до закрытия трансферного окна, было смешным и оскорбительным в финансовом плане. 

Рабьо – серьезный футболист, его трансфер – дело не одного дня, если «Барселона» присылает нам запрос за 20 часов до дедлайна, очевидно, у нее уже точно есть договоренность с футболистом, с которым она не имеет права разговаривать без нашего разрешения. То есть они сначала идут поперек правил и вербуют игрока, а затем кидают нам кость. 

И еще хочу, чтобы все знали: у нас было принципиальное соглашение с Рабьо о продлении контракта, но потом сторона игрока без какого-либо объяснения причин включила режим молчания. Это могло произойти только в том случае, если Адриен договорился о переходе в другой клуб. Я разочарован действиями «Барселоны», у меня вызывают шок случаи, когда клубы плюют на элементарные правила приличия. Что касается Рабьо, то Адриен не хочет оставаться в Париже и может покинуть нас уже зимой. 

Поделиться
Другие материалы по теме
ОфициальноАйрленд покинул «Болтон», не сыграв ни одного матча
Вчера, 21:02 Комментарии1
Официально«Бешикташ» подтвердил уход Пепе
17 декабря Комментарии0
Игрок сборной Аргентины Меса переходит в «Монтеррей»
15 декабря Комментарии2
Пепе покидает «Бешикташ»
15 декабря Комментарии5
ОфициальноУругвайский футболист перешел в 28-й клуб в своей карьере
13 декабря ФотоКомментарии5
Официально«Коламбус Крю» подтвердил трансфер своего вратаря в «Манчестер Сити»
11 декабря ФотоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Bullкин
Bullкин
   180 / 879
сегодня в 10:05
Сейчас барсо74ры визг поднимут про законы природы и прочее. В РПЛ тоже вот есть два утырочных мешка, которые оббирают другие клубы, взвинчивая зарплаты и выкупая по-черному, чтобы на финансовом fair play не попасться.
Красный навсегда
Красный навсегда
   232 / 879
сегодня в 08:22
Да сравниват Неймара с рабьо это силно
SpaM-SARW
SpaM-SARW
   344 / 879
сегодня в 02:13
Alba Barcelona в подполье ушел
Artuom
Artuom ответил GrafDrakula
   303 / 879
вчера в 23:01
Я конечно ни на что не намекаю, но как вы еще предлагаете конкурировать с мешками типа МС, ПСЖ, МЮ?! Только вот так вот грязно
С БД и Ливерпулем тоже значит конкурируют, тоже грязь нормальна?)
Roman73
Roman73
   340 / 879
вчера в 21:34
Барса занимает одно из первых мест по числу воспитанников , играющих в Европе.
Недавно был такой анализ на сайте.
А как много футболистов, играют в Барсе по принуждению ?
Дмитрий Кристя
Дмитрий Кристя ответил RomM84
   439 / 879
вчера в 20:55
Барселона» летом 2017-го сделал все грамотно, то подписала бы... Я конечно понимаю что ви таки не определитесь пока шо же это такое, ну так би и писали - "сделало' и "подписало"
исправили
GrafDrakula
GrafDrakula
   731 / 879
вчера в 20:27
Я конечно ни на что не намекаю, но как вы еще предлагаете конкурировать с мешками типа МС, ПСЖ, МЮ?! Только вот так вот грязно
Manny_Pacquiao
Manny_Pacquiao
   106 / 879
вчера в 20:13
А что сделает псж? Ракитича купят? Не велика потеря. Суарес не уйдёт. Бускетс тоже. Месси тем более. Кого купит псж, чтобы насолить барсе? А то, что барса подло поступает, то каждый клуб выживает как может. Щас барса больше тратится, чем реал. Это разве плохо? Реал зажпил бабки на обновление атаки после ухода Криро, понадеявшись на Бревно и больного, и реал перестали бояться
anyway
anyway ответил barcelonistas
   82 / 879
вчера в 19:32
Забавная статья. Автор из какой вселенной нам пишет? А ПСЖ то честно Неймара купил? Оставить с носом ПСЖ в случае с Рабьо это принципиальный момент, вопрос престижа. Если обернут то будет очень красиво. И сколько лепета в адрес ПСЖ... "И не боится же снова получить граблями по лбу, Аль-Хелаифи вроде бы уже однажды дал понять, как ему не нравится и как делать не нужно" - Аль Хелаифи это просто обычный президент обычного арабского мешка, а не фигура с которой нужно уничижительно считаться. ПСЖ ещё даже не дорос сидеть за одним столом с Барсой, Реалом, Баварией и другими великими клубами. Рабьо первый игрок, кто вероятно сбежит из этой золотой клетки. Про Дембеле... За него отвалили 100 лямов и ещё 40 потенциально бонусами, автор, больше ничего говорить не буду. Его бы и за 80 без бонусов отдали. Все эти забастовки и т.д. это просто торги, Барса заплатила с большой премией. Про Коутиньо вообще забавно, и Неймар бы остался, и Коут бы перешёл, просто надо было ввести себя по джентельменски)) аналитика на уровне конеш
вряд ли барселоне удастся оставить псж с носом, рабьо не тоже самое что неймар, хотя трансфер бразила с самовыкупом безусловно грязный...
just futball
just futball
   878 / 879
вчера в 18:45
Каждый клуб хочет получить хороших игроков. по мнению автора только Барса так ведет переговоры (но все клубы так и работают). все начался в 2017 году с Вератти. Действительно Барса хотел купить Вератти и сам итальянец отвечал взаимности. Но клуб с таким принципом как ПСЖ (было ситуация и с Тиаго Силвой), силой удержал игрока. После чего ответив Барсе с местью заполучил Неймара который был один из лидеров гранатовых. После этого Барсе надо было срочная замена и они увидели Дембеле который даже близко не был лидером в Боруссии. Сам Дортмунд продал бы его максимум за 50 лям. если-бы не продажа Неймара за 220.(Бавария взяла бы за 0,5$ издеваясь над ДБ). так что ДБ спасибо должны сказать. Тоже самое с Ливерам. Увидели денег у Барсы сразу начали поднимать цены. А про покупку Коутинье шли многие слухи долгое время. По мне уже шли разговоры между Барсой и Ливерам до случай с Неймаром. В итоге ни кто и сторон не проиграл и все довольны. Единственный случай мне не понятно это Малком (так что ноооо коммент). А насчет Рабьё Барса несколько раз просил у ПСЖ про трансфер но они принципиально отказывали. Но у Адриен следующий год истекает контракт. ПСЖ думал заставит продлить новый контракт (это похож на ситуацию с Реалом и Де Хеа 2015 году Когда МЮ заставил продлить контракт с вратарем или угрожал отсидеть на скамейке) но у игрока другие планы. и ни кто не должен его осудить тем более ПСЖ. Пока Рабьё не перешел Барсу, но если это случиться то это самый чистый переход из всей вышеуказанных. так что здесь нет ничего неординарного. Эти все обычные трансферные сделки. Если клуб один раз отказывает продавать игрока, то не значить что надо проходить мимо и что нельзя заполучить игрока.
Funny_Smailik
Funny_Smailik
   347 / 879
вчера в 18:41
Если честно нафиг нам этот Рабьо сдался? Бартомеу давно фигово трансферами рулит :)
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
   21 / 879
вчера в 18:20
в последнее время грязные закулисные игры и Барселона стали синонимичными понятиями. Коутиньо, Дембеле, Малком, теперь Рабьо.
Ruslan3132
Ruslan3132
   84 / 879
вчера в 17:28
мерзкий клубишко...прошли времена волшебника Рональдиньо и Мужика Пуйоля...сейчас времена Бартомеу, Пике и Бускетсов...тьфу
League1
League1
   134 / 879
вчера в 17:21
Никто не уважал это "больше чем клуп".
RomM84
RomM84
   821 / 879
вчера в 17:04
Барселона» летом 2017-го сделал все грамотно, то подписала бы...

Я конечно понимаю что ви таки не определитесь пока шо же это такое, ну так би и писали - "сделало' и "подписало"
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
   73 / 879
вчера в 17:03
С тем, что Бартомеу темный человек не спорю, но и много пздежи присутствует.
А история с Рабьо вообще смех)
Автор еще бы написал, что это Барса заставила Адриена пойти против Дешама, и что каталонцы виноваты в том, что теперь его не вызывают в сборную.
Единственный случай, когда действительно подло поступили, так это с Боруссией.. вот там реально напортачили.
barcelonistas
barcelonistas
   555 / 879
вчера в 17:00
Забавная статья. Автор из какой вселенной нам пишет? А ПСЖ то честно Неймара купил? Оставить с носом ПСЖ в случае с Рабьо это принципиальный момент, вопрос престижа. Если обернут то будет очень красиво. И сколько лепета в адрес ПСЖ...

"И не боится же снова получить граблями по лбу, Аль-Хелаифи вроде бы уже однажды дал понять, как ему не нравится и как делать не нужно" - Аль Хелаифи это просто обычный президент обычного арабского мешка, а не фигура с которой нужно уничижительно считаться. ПСЖ ещё даже не дорос сидеть за одним столом с Барсой, Реалом, Баварией и другими великими клубами. Рабьо первый игрок, кто вероятно сбежит из этой золотой клетки.

Про Дембеле... За него отвалили 100 лямов и ещё 40 потенциально бонусами, автор, больше ничего говорить не буду. Его бы и за 80 без бонусов отдали. Все эти забастовки и т.д. это просто торги, Барса заплатила с большой премией. Про Коутиньо вообще забавно, и Неймар бы остался, и Коут бы перешёл, просто надо было ввести себя по джентельменски)) аналитика на уровне конеш
bublikyo
bublikyo
   277 / 879
вчера в 16:50
Предлагаю, собраться и скинуть Бартомеу и Переса в одну яму, и взять молодых амбициозных президентов, а не закостенелых маразматических царьков
dimagas1
dimagas1 ответил fanliverpoolfan
   88 / 879
вчера в 16:18
Барселона всегда добивалась игроков грязным путьем коутиньо, суарес,дембеле, малком теперь и рабью как раньше надо этой клубишке запретить регистрации игроков я вижу они вновь на те же грабли наступили.
Видимых причин нет,Баварию уж тогда лет на 10 нужно за их откаты игрокам и тд.
Бильге Октай
Бильге Октай
   220 / 879
вчера в 16:12
это нужно жестко пресекать , дискву на три года без еврокубков барсе впаять минимум
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
   197 / 879
вчера в 16:12
Абсолютно гнилой клуб, который не соблюдает никаких приличий, искренне считают себя выше остальных, хотя в любой момент можно насчитать 2-3 клуба, которые однозначно сильней и привлекательней.Даже щелчки в четвертьфиналах по их куриным мозгам их никак не могут образумить.Что и подтвердил их так называемый "лидер"-Лео Месси в сборной Аргентины на чм.Немного каталонского шарма- и весьма сильная сборная второго эшелона превратилась в склочный кулек, где все против всех.Единственный путь европейских клубов-это прописывать громадные отступные в случае перехода именно в Барселону.
ReMiX_SPb
ReMiX_SPb
   163 / 879
вчера в 16:04
Друг друга они стоят,но барсуки конечно гнилее будут!
marvel777
marvel777
   206 / 879
вчера в 16:01
один раз уже наказали за Вератти купив Неймара ждите теперь нового прикола от ПСЖ)
d_fincher
d_fincher
   90 / 879
вчера в 15:59
Надо же, не знал, что Барса так себя ведет. Думал, что там работают достойные люди, что они как семья.. разочарован.
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Groove000
   47 / 879
вчера в 15:30
А ты веришь в Суши?
Groove000
Groove000 ответил fanliverpoolfan
   152 / 879
вчера в 15:30
Чем то схожи барса и мю.
Заметь, я стрелки в сторону Ливера не кидал, в отличие от тебя
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Groove000
   47 / 879
вчера в 15:28
Чем то схожи барса и мю.
Groove000
Groove000 ответил fanliverpoolfan
   152 / 879
вчера в 15:27
Манки тоже не айс, тот же Погба истерил когда переходил в мю а теперь понял что это за мешок и хочет обратно свалить в юве,эх жаль жозефину уволили!
А при чем тут МЮ?)
fanliverpoolfan
fanliverpoolfan ответил Groove000
   47 / 879
вчера в 15:26
Манки тоже не айс, тот же Погба истерил когда переходил в мю а теперь понял что это за мешок и хочет обратно свалить в юве,эх жаль жозефину уволили!
Groove000
Groove000 ответил fanliverpoolfan
   152 / 879
вчера в 15:22
Барселона всегда добивалась игроков грязным путьем коутиньо, суарес,дембеле, малком теперь и рабью как раньше надо этой клубишке запретить регистрации игроков я вижу они вновь на те же грабли наступили.
Вот поэтому Барса больше, чем клуб, потому что может себе это позволить)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100