«Больше, чем клуб» и его грязные методы

вчера, 15:00

Спортивный директор ПСЖ обвиняет «Барселону» в конфликте парижского клуба и Рабьо. «Соккер.ру» верит, ведь свежи в памяти истории с Дембеле, Коутиньо и Гризманном.

У менеджмента «Барселоны» в футбольном мире сейчас «мусорный» рейтинг, это вполне заслуженно. Один некрасиво осуществленный трансфер или его попытка может быть случайностью, два – совпадением, больше – закономерность и система. Бартомеу и его банда спекулируют именем «Барселоны», привлекают к сделкам нечистоплотных агентов, шантажируют другие клубы, плюют на уважение и принципы честной игры за пределами футбольных полей.

Вы можете сказать, что «Барсе» как большому клубу, одному из сильнейших и главнейших в мире, и нужно вести себя в стиле волка – брать то, что хочется, и никого не спрашивать, но это спорно сразу по нескольким причинам. Во-первых, грязные методы каталонцы стали пускать в ход, чтобы завуалировать свои стратегические просчеты, допущенные в трансферном плане. Во-вторых, неуважение к коллегам не делает «Барселону» сильнее или богаче, все те же сделки можно было осуществить в плановом режиме, если действовать по законам рынка.

В-третьих, «Барса» уже несла потери из-за своей линии поведения, главная из них – бегство Неймара в ПСЖ . В-четвертых, на том уровне, где существует «Барселона», репутация – такой же ресурс, как и деньги. Тот же ПСЖ , если дойдет до такого, при прочих равных отпустит Мбаппе в «Реал», а не в клуб, который неоднократно пытался подгадить. И это не единственный пример. Нажив себе врагов, можно лишиться доступа к части рынка из-за принципов оскорбленных клубов и людей. А еще не стоит забывать, что точно невелика цена преданности футболистов, оказавшихся на «Камп Ноу» с помощью шантажа, запугиваний и грязных игр.

Марко Верратти ( ПСЖ )

Еще пару лет назад «Барселона» приступила к поискам преемника Андреса Иньесты, номером один во всех списках был Верратти из ПСЖ . Однако каталонцы получили категоричный ответ из уст самого Нассера Аль-Хелаифи. Шейх заявил, что не готов продать свою гордость за 100 миллионов евро (столько «Барса» предлагала за Верратти) и видит Марко сердцем чемпионской команды. Тут бы каталонцам отступиться или втереться в доверие к Аль-Хелаифи, придумать условия, при которых он не стал бы считать продажу Верратти своим личным поражением. Но нет!

Бартомеу открыто заявил о желании заполучить итальянца и о желании Марко переехать на «Камп Ноу», выставил ПСЖ людоедами, которые взяли полузащитника в плен, а «Барселона» продолжила окучивать Марко и его агента, чтобы испортить отношения между футболистом и его клубом. «Пари Сен-Жермен» жаловался в ФИФА и УЕФА , но остался неуслышанным, а потом Нассер Аль-Хелаифи дал команду щелкнуть «Барселону» по носу: оставить ее с деньгами, но без одного из лидеров. В итоге Марко Верратти остался в Париже, где к нему присоединился Неймар.

Усман Дембеле («Боруссия Дортмунд»)

Эта история еще грязнее, ведь «Барселона» подтолкнула Усмана Дембеле к забастовке в Дортмунде, лишь бы вынудить «Боруссию» продать талантливого француза. Как сказал тогда генеральный директор «шмелей» Ханс-Йоахим Ватцке: «Две недели назад я считал „Барселону“ уважаемым клубом, но теперь не уверен в этом». Это не мои оценочные суждения, говорит человек, чей клуб оказался под ударом из-за действий «Барсы». Естественно, Усман бастовал и отказывался тренироваться, уже имея согласованный контракт с «блаугранас», хотя в принципе не имел права вести переговоры с другими клубами. «Боруссия» сдалась не сразу и поступила, в общем-то, грамотно: пресекла попытки каталонцев серьезно сбить цену, но отпустила футболиста, дальнейшее сотрудничество с которым не виделось возможным.

Филиппе Коутиньо («Ливерпуль»)

Если бы «Барселона» летом 2017-го сделала все грамотно, то подписала бы Коутиньо, не дожидаясь зимы, а также сохранила бы Неймара в составе, ведь для бразильца фактор близкого друга оказался бы решающим, даже несмотря на предложение из Парижа. Но до бегства Неймара «Барса» вяло обозначала свой интерес, а в конце лета начала напирать на «Ливерпуль», у которого уже не осталось времени на поиски замены. Естественно, «красные» отказались даже вступать в переговоры, но колесо было уже запущено. В сделке участвовал агент Киа Джурабчиан, который не мог упустить миллионы комиссионных и принялся методично шантажировать «Ливерпуль». В итоге заверения Коутиньо в том, что он счастлив на «Энфилде», оказались пшиком, зимой бразилец перебрался в «Барселону». Впрочем, «красные» недолго плакали из-за потери: нашлись другие герои, в частности, ярчайший Салах, а «Ливерпуль» без Коутиньо выступил в Лиге чемпионов лучше «Барселоны», за которую Филиппе в главном турнире Старого Света даже не мог играть согласно правилам УЕФА .

Антуан Гризманн («Атлетико»)

Главной целью «Барселоны» на лето 2018 года считалось приобретение Антуана Гризманна у «Атлетико». Достаточно было заплатить 100 миллионов евро клаусулы, и тогда француз переезжал из столицы Испании в столицу Каталонии. И он обещал подумать. Однако в «Барсе» почему-то подумали, что это дело решенное, поэтому стали обсуждать этот переход в прессе. Высказывались футболисты, главный тренер, президент клуба, а вал реплик пришелся на важные дни подготовки «матрасников» к финалу Лиги Европы. Терпение «Атлетико» лопнуло, дошло до того, что мадридский клуб выпустил официальное заявление, начинающееся со слов: «Нам надоело такое отношение „Барселоны“»! В конце концов, Антуан Гризманн принял решение остаться в Мадриде, таким образом нарушив планы каталонцев.

Малком («Бордо»)

История с Малкомом хоть и имеет захватывающий сюжет, на самом деле самая безобидная из всех перечисленных. Здесь «Барселона» не интриговала под ковром, не настраивала футболиста против своего клуба, а просто перехватила бразильца у другой команды – такое в футбольном мире случается сплошь и рядом. «Бордо» официально объявил, что Малком отправляется в Рим для прохождения медицинского обследования перед переходом в «Рому», но когда парень уже находился в аэропорту, ему поступил звонок: в самолет садиться не надо. Его новым пунктом назначения стала «Барселона», за которую он по невероятному совпадению мечтал выступать с детства.

Правда, на поверку мечта разбилась о суровую реальность: Малком почти не играет, протирает штаны на лавке и, по слухам, пожалел о том, что не перешел в «Рому». «Барса» сработала по методу собаки на сене, а потребительское отношение, оказывается, популярно не только во внешней политике, но и во внутренней.

Адриен Рабьо ( ПСЖ )

Снова в центре внимания полузащитник ПСЖ , которого на этот раз «Барселона», скорее всего, подпишет. И не боится же снова получить граблями по лбу, Аль-Хелаифи вроде бы уже однажды дал понять, как ему не нравится и как делать не нужно. Мама и агент Адриена Рабьо рассказала о страданиях своего сына в Париже и о том, как клуб проигнорировал летнее предложение «Барселоны», но давайте выслушаем спортивного директора ПСЖ Антеро Энрике. Очень убедительный рассказ, показательно демонстрирующий методы работы «Барсы» на трансферном рынке: