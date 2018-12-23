Итог 2018 года: футболисты ушли в шоу-бизнес

Плохо, но знаковым для российского футбола трендом года является заход игроков на рынок, который их – «Соккер.ру» уверен, раздавит.
Футбольные болельщики в гостях у телевизора, где новость о расчленении бабушки всегда ведет к дикому всплеску просмотров. Вторая половина года состоит из длинной череды однотипных событий. У вас могут быть суждения по поводу или вам может быть не интересно. Право каждого вникать или избегать.
Но даже если 99 % времени посвящать строго футболу – цифрам и фактам, невозможно игнорировать тренд. Так получилось, что проделки футболистов рассказали многое о структуре управления в «Зените», «Спартаке» и «Краснодаре». Не последние команды России. Причем это очевидное влияние на футбол и на репутацию.
- Мамаев был очень важным игроком в команде Мусаева. Фоменко заявил, что без Павла ничего не поменялось? Неправда, хавбек мог забить один победный гол, сейчас «быки» шли бы первыми. Или помочь сборной в 2019 году в сложном отборе на Евро-2020, как это сделает Газинский;
- Кокорин тоже нужен на поле «Зениту» и сборной. Учитывая загнанность Дзюбы, который забил в РПЛ столько, как на тот момент восемнадцатилетний форвард Сулейманов за время двух полных матчей, Кокорин должен был стать лидером «Зенита» весной;
- не исключено, что команда Семака не возьмет титул чемпиона и вылетит от «Фенербахче» из Лиги Европы в том числе из-за того, что в рукаве не будет джокера Кокорина. Зимой крутого форварда найти будет сложно, а помним, кто до травмы тащил команду Манчини и забивал мячи. Не Заболотный;
- учитывая, что Александру и Павлу немало лет, а также остался риск загреметь на год-полтора (с учетом возможности досрочного освобождения) в тюрьму, в РПЛ минус две звезды. В футбольном плане это ужасно, ведь ярких игроков не так уж и много;
- даже минус три звезды. Глушаков, когда думал о футболе, а не о том, как получить юридическую консультацию в бане у подруги детства, отомстить Каррере за увольнение из «Спартака» друга любимого покойного дяди, или как раздавить жену в финансовом плане, был важным для «Спартака»;
- в прошлом году читатели «Соккер.ру» поставили Дениса в основу символической сборной, народ ценил игру Глушакова. А тот все испортил. Хотя были даже люди, которые критиковали Черчесова за то, что он не включил Дениса в заявку на ЧМ-18;
- стоит признать, что Станислав Саламович был прав и по Комбарову, и по Денисову, и по Глушакову. Чем сильнее сборная дистанцируется от проблемных персон – тем лучше. А кто всегда готов сплавить тренера, тот пусть дома сидит;
- «Спартак» потерял лицо. Даже самый верный фанат теперь не поверит, что в клубе железная дисциплина. Ведь все истории говорят о другом. Дичайшая война отставок поваров, водителей, шаманов, помощников тренера, диетологов (бедная девочка, дважды уволили за год) – не очень смешной цирк, а это и шоу-бизнес;
- капитан опорочил репутацию клуба, а в клубе не повели глазом. Родионов, Измайлов или любой из совета директоров не вызвали Глушакова в кабинет и не приказали закрыть рот, позволить разобраться адвокатам. Момент-то показательный. Ситуацию Дениса можно было предотвратить, если бы в «Спартаке» был порядок;
- не удивляйтесь, если Денис окажется в «Краснодаре». Симпатичный клуб по-прежнему настроен собирать тех, кому плевать на клуб, как успешно наплевали в 2018 году Смолов и Мамаев. И миллионы заберут, и «дырой» с «колхозом» назовут;
- минус четыре звезды? Форвард Федор провел два сильных года. А теперь умудрился за пару месяцев испортить карьеру. Провалил ЧМ-18 – психологическая неудача, не попал в АПЛ или Бундеслигу. Разбил спортивный автомобиль, и еще непонятно, в каком состоянии был, ведь убежал с места происшествия. После чего «Краснодар» с ним расстался;
- хорошо, что Смолов никого не убил в результате аварии, но потом перебрался в Москву. Для «мажора» – плохой город. В столице людей с губами-варениками больше, на футболе сконцентрироваться сложнее;
- «Локомотив» провалился в ЛЧ без результативного центрального форварда – потеряли престиж и деньги. Вывалили за Смолова 9 млн евро, а еще 3.1 млн добавили зарплатой. Пока у форварда три мяча;
- Глушаков ходит на ток-шоу, Кокорин и Мамаев прикрываются «Новым заветом». Не в курсе, что история про «кто без греха, пусть первым бросит камень» и падшую женщину, а не избиение ногами лежачего? Не стоит строить из себя жертв заговоров и почти что узников совести, народ не поймет;
- помним, что в Самаре и Красноярске были истории с вождением в нетрезвом виде футболистов и тренеров, хотя аналогичного прямого влияния на футбол, как истории звезд с опытом в сборной, они не имели. Багаж Аленичева не работает, даже когда он как стеклышко;
- самое глупое – сравнивать дела Кокорина и Мамаева и судьбу Стрельцова в поисках «заговора». Игрок «Торпедо» – талант мирового масштаба, был в десятке на «Золотой мяч». И в его криминальном деле до сих пор не разобрались, непонятно, кто совершал преступление. У Павла и Александра история проще, даже если порка и показательная.
Нет Мориарти, который в стиле сериала «Черное зеркало» шантажирует российских футболистов, вынуждая позориться. Российские футболисты сами решили поиграть в неприкасаемых. И им крупно повезет, если в дело не вмешаются те, кого должны бояться все злодеи – настоящие монстры, знатоки подобных игр.
Чтобы помочь Кокорину, руководству «Зенита» надо идти на большие жертвы. С нефтяников, если в феврале-марте появится информационный повод, который нужно будет перекрыть показательным судом над капитаном «Спартака», тоже спросят.
А как реагирует народ? «Никого не жалко» – в трех словах частое описание отношения к позорному поведению футболистов. В принципе, логично. Одному футболисту в свое время простили избиение человека ногами, а через много лет Мамаев и Кокорин головы не включили. Думали, что их тоже «отмажут».
Если не порицать за езду без правил на спортивном автомобиле или в нетрезвом виде – завтра другой футболист раздавит чью-то дочь или сына. Беззаконие порождает беззаконие. А родным потерпевшего еще и прикажут извиняться перед водителем. Так что футболисты заигрались.
Думали, что кто-то будет рисковать деловой репутацией в мире акул, чтобы спасти рыбешку, которая через раз по мячу попадает? Роковая наивность, феноменальное неуважение к публике. Вроде заявлений звезд «Спартака», что «нормальные фанаты нас не критикуют». То есть все остальные ненормальные? Ценное мнение, Андрей и Денис.
Футбол ведь построен на сопереживании. А в РПЛ взяли моду унижать великие бренды – как «Спартак», а также не использовать колоссальные возможности – как «Зенит». Сопереживать клубам и командам все сложнее. И разделять подобные истории с футбольной оценкой невозможно, ведь моральное разложение влияет на игру.
Все истории как одна - о социопатах, которые позже просят их пожалеть, а также о потерянных возможностях. Ни один фигурант не поставил репутацию и интересы своей команды выше личных прихотей. Чисто футбольный провал, когда в больших клубах такое допускают, это не удивляет.
Единственная надежда – молодые не захотят на место Павла, Александра, или Дениса. Пусть хотя бы ребята поколения Чалова будут профессиональными спортсменами и останутся людьми. А вот многих из тех, кто ушел в шоу-бизнес, даже не имея актерских талантов, уже не спасти.
Что прикажете делать?!) Дела мутковские с лимитом(( Не готовы быки платить 5-10 лямов за звездных наших игроков!) Приходится брать полежалый товар или там с браком...)) Зато опытного и с российским паспортом.) А то что потом вонять этот товар начинает... Так и леги, когда из России уезжают, начинают про расизм и др рассказывать) Вообщем, все зависит от самого человека!) Если гнилой внутри, то рано или поздно это выйдет....)
Что прикажете делать?!) Дела мутковские с лимитом(( Не готовы быки платить 5-10 лямов за звездных наших игроков!) Приходится брать полежалый товар или там с браком...)) Зато опытного и с российским паспортом.) А то что потом вонять этот товар начинает... Так и леги, когда из России уезжают, начинают про расизм и др рассказывать) Вообщем, все зависит от самого человека!) Если гнилой внутри, то рано или поздно это выйдет....)
аха-ха-ха))))
аха-ха-ха))))
ха—ха-ха
и это сказал один из представителей клуба, у которого 90% только тролли!
слышали мы вас на СпортФм))))
ах-ха-ха-хааа
ха—ха-ха
и это сказал один из представителей клуба, у которого 90% только тролли!
слышали мы вас на СпортФм))))
ах-ха-ха-хааа
Всё к этому шло.
Всё к этому шло.
Увы. Всех благ Вам.
Увы. Всех благ Вам.
Играешся в свой "позор Спартаку" со своими малышами, играйся дальше. Никто ваши любимые игрушки не отбирает.
Играешся в свой "позор Спартаку" со своими малышами, играйся дальше. Никто ваши любимые игрушки не отбирает.
На новогодний маскарад все придут в костюмах и масках, а спартачи придут в своём!
На новогодний маскарад все придут в костюмах и масках, а спартачи придут в своём!
В смысле - не заиграл? Он то, в отличии от клуба, как раз заиграл. В отличии от лавочника Свинси )))
В смысле - не заиграл? Он то, в отличии от клуба, как раз заиграл. В отличии от лавочника Свинси )))
Хотя можно вспомнить похождения Вагнера лава на любовном поприще...
Хотя можно вспомнить похождения Вагнера лава на любовном поприще...
Думай, прежде, потом пиши отмазки
Думай, прежде, потом пиши отмазки
Но пипл должен что то хавать.
Вот нам журналисты и пишут не о футболе а о героях желтой прессы.
Государство вместо того, чтобы улучшить положение народонаселения, устраивает войнушки в странах ближнего Востока, помогает народам Африки, рассказывает о нелегкой судьбе олигархов и их детей.
А пипл не хавает, пипл вся эта фигня откровенно за............
Но пипл должен что то хавать.
Вот нам журналисты и пишут не о футболе а о героях желтой прессы.
Государство вместо того, чтобы улучшить положение народонаселения, устраивает войнушки в странах ближнего Востока, помогает народам Африки, рассказывает о нелегкой судьбе олигархов и их детей.
А пипл не хавает, пипл вся эта фигня откровенно за............
☆☆☆☆☆☆
Откуда вы знаете, что Краснодар настроен сбитых лётчиков собирать? Раньше да, взяли Быстрова, Диканя, Ари. Но теперь все признанные "авторитеты" имеют дело с совершенно другого уровня клубом. Всякие глушаковы и ерёменки даже на лавку туда не попадут, состав Краснодара - на плей-офф еврокубков.
☆☆☆☆☆☆
Откуда вы знаете, что Краснодар настроен сбитых лётчиков собирать? Раньше да, взяли Быстрова, Диканя, Ари. Но теперь все признанные "авторитеты" имеют дело с совершенно другого уровня клубом. Всякие глушаковы и ерёменки даже на лавку туда не попадут, состав Краснодара - на плей-офф еврокубков.