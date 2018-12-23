Итог 2018 года: футболисты ушли в шоу-бизнес

вчера, 13:30

Плохо, но знаковым для российского футбола трендом года является заход игроков на рынок, который их – «Соккер.ру» уверен, раздавит.

Футбольные болельщики в гостях у телевизора, где новость о расчленении бабушки всегда ведет к дикому всплеску просмотров. Вторая половина года состоит из длинной череды однотипных событий. У вас могут быть суждения по поводу или вам может быть не интересно. Право каждого вникать или избегать.

Но даже если 99 % времени посвящать строго футболу – цифрам и фактам, невозможно игнорировать тренд. Так получилось, что проделки футболистов рассказали многое о структуре управления в «Зените», «Спартаке» и «Краснодаре». Не последние команды России. Причем это очевидное влияние на футбол и на репутацию.

- Мамаев был очень важным игроком в команде Мусаева. Фоменко заявил, что без Павла ничего не поменялось? Неправда, хавбек мог забить один победный гол, сейчас «быки» шли бы первыми. Или помочь сборной в 2019 году в сложном отборе на Евро-2020, как это сделает Газинский;

- Кокорин тоже нужен на поле «Зениту» и сборной. Учитывая загнанность Дзюбы, который забил в РПЛ столько, как на тот момент восемнадцатилетний форвард Сулейманов за время двух полных матчей, Кокорин должен был стать лидером «Зенита» весной;

- не исключено, что команда Семака не возьмет титул чемпиона и вылетит от «Фенербахче» из Лиги Европы в том числе из-за того, что в рукаве не будет джокера Кокорина. Зимой крутого форварда найти будет сложно, а помним, кто до травмы тащил команду Манчини и забивал мячи. Не Заболотный;

- учитывая, что Александру и Павлу немало лет, а также остался риск загреметь на год-полтора (с учетом возможности досрочного освобождения) в тюрьму, в РПЛ минус две звезды. В футбольном плане это ужасно, ведь ярких игроков не так уж и много;

- даже минус три звезды. Глушаков, когда думал о футболе, а не о том, как получить юридическую консультацию в бане у подруги детства, отомстить Каррере за увольнение из «Спартака» друга любимого покойного дяди, или как раздавить жену в финансовом плане, был важным для «Спартака»;

- в прошлом году читатели «Соккер.ру» поставили Дениса в основу символической сборной, народ ценил игру Глушакова. А тот все испортил. Хотя были даже люди, которые критиковали Черчесова за то, что он не включил Дениса в заявку на ЧМ -18;

- стоит признать, что Станислав Саламович был прав и по Комбарову, и по Денисову, и по Глушакову. Чем сильнее сборная дистанцируется от проблемных персон – тем лучше. А кто всегда готов сплавить тренера, тот пусть дома сидит;

- «Спартак» потерял лицо. Даже самый верный фанат теперь не поверит, что в клубе железная дисциплина. Ведь все истории говорят о другом. Дичайшая война отставок поваров, водителей, шаманов, помощников тренера, диетологов (бедная девочка, дважды уволили за год) – не очень смешной цирк, а это и шоу-бизнес;

- капитан опорочил репутацию клуба, а в клубе не повели глазом. Родионов, Измайлов или любой из совета директоров не вызвали Глушакова в кабинет и не приказали закрыть рот, позволить разобраться адвокатам. Момент-то показательный. Ситуацию Дениса можно было предотвратить, если бы в «Спартаке» был порядок;

- не удивляйтесь, если Денис окажется в «Краснодаре». Симпатичный клуб по-прежнему настроен собирать тех, кому плевать на клуб, как успешно наплевали в 2018 году Смолов и Мамаев. И миллионы заберут, и «дырой» с «колхозом» назовут;

- минус четыре звезды? Форвард Федор провел два сильных года. А теперь умудрился за пару месяцев испортить карьеру. Провалил ЧМ -18 – психологическая неудача, не попал в АПЛ или Бундеслигу. Разбил спортивный автомобиль, и еще непонятно, в каком состоянии был, ведь убежал с места происшествия. После чего «Краснодар» с ним расстался;

- хорошо, что Смолов никого не убил в результате аварии, но потом перебрался в Москву. Для «мажора» – плохой город. В столице людей с губами-варениками больше, на футболе сконцентрироваться сложнее;

- «Локомотив» провалился в ЛЧ без результативного центрального форварда – потеряли престиж и деньги. Вывалили за Смолова 9 млн евро, а еще 3.1 млн добавили зарплатой. Пока у форварда три мяча;

- Глушаков ходит на ток-шоу, Кокорин и Мамаев прикрываются «Новым заветом». Не в курсе, что история про «кто без греха, пусть первым бросит камень» и падшую женщину, а не избиение ногами лежачего? Не стоит строить из себя жертв заговоров и почти что узников совести, народ не поймет;

- помним, что в Самаре и Красноярске были истории с вождением в нетрезвом виде футболистов и тренеров, хотя аналогичного прямого влияния на футбол, как истории звезд с опытом в сборной, они не имели. Багаж Аленичева не работает, даже когда он как стеклышко;

- самое глупое – сравнивать дела Кокорина и Мамаева и судьбу Стрельцова в поисках «заговора». Игрок «Торпедо» – талант мирового масштаба, был в десятке на «Золотой мяч». И в его криминальном деле до сих пор не разобрались, непонятно, кто совершал преступление. У Павла и Александра история проще, даже если порка и показательная.

Нет Мориарти, который в стиле сериала «Черное зеркало» шантажирует российских футболистов, вынуждая позориться. Российские футболисты сами решили поиграть в неприкасаемых. И им крупно повезет, если в дело не вмешаются те, кого должны бояться все злодеи – настоящие монстры, знатоки подобных игр.

Чтобы помочь Кокорину, руководству «Зенита» надо идти на большие жертвы. С нефтяников, если в феврале-марте появится информационный повод, который нужно будет перекрыть показательным судом над капитаном «Спартака», тоже спросят.

А как реагирует народ? «Никого не жалко» – в трех словах частое описание отношения к позорному поведению футболистов. В принципе, логично. Одному футболисту в свое время простили избиение человека ногами, а через много лет Мамаев и Кокорин головы не включили. Думали, что их тоже «отмажут».

Если не порицать за езду без правил на спортивном автомобиле или в нетрезвом виде – завтра другой футболист раздавит чью-то дочь или сына. Беззаконие порождает беззаконие. А родным потерпевшего еще и прикажут извиняться перед водителем. Так что футболисты заигрались.

Думали, что кто-то будет рисковать деловой репутацией в мире акул, чтобы спасти рыбешку, которая через раз по мячу попадает? Роковая наивность, феноменальное неуважение к публике. Вроде заявлений звезд «Спартака», что «нормальные фанаты нас не критикуют». То есть все остальные ненормальные? Ценное мнение, Андрей и Денис.

Футбол ведь построен на сопереживании. А в РПЛ взяли моду унижать великие бренды – как «Спартак», а также не использовать колоссальные возможности – как «Зенит». Сопереживать клубам и командам все сложнее. И разделять подобные истории с футбольной оценкой невозможно, ведь моральное разложение влияет на игру.

Все истории как одна - о социопатах, которые позже просят их пожалеть, а также о потерянных возможностях. Ни один фигурант не поставил репутацию и интересы своей команды выше личных прихотей. Чисто футбольный провал, когда в больших клубах такое допускают, это не удивляет.

Единственная надежда – молодые не захотят на место Павла, Александра, или Дениса. Пусть хотя бы ребята поколения Чалова будут профессиональными спортсменами и останутся людьми. А вот многих из тех, кто ушел в шоу-бизнес, даже не имея актерских талантов, уже не спасти.