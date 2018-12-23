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Турция. Супер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
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Итог 2018 года: футболисты ушли в шоу-бизнес

вчера, 13:30

Плохо, но знаковым для российского футбола трендом года является заход игроков на рынок, который их – «Соккер.ру» уверен, раздавит. 

Футбольные болельщики в гостях у телевизора, где новость о расчленении бабушки всегда ведет к дикому всплеску просмотров. Вторая половина года состоит из длинной череды однотипных событий. У вас могут быть суждения по поводу или вам может быть не интересно. Право каждого вникать или избегать. 

Но даже если 99 % времени посвящать строго футболу – цифрам и фактам, невозможно игнорировать тренд. Так получилось, что проделки футболистов рассказали многое о структуре управления в «Зените», «Спартаке» и «Краснодаре». Не последние команды России. Причем это очевидное влияние на футбол и на репутацию. 

- Мамаев был очень важным игроком в команде Мусаева. Фоменко заявил, что без Павла ничего не поменялось? Неправда, хавбек мог забить один победный гол, сейчас «быки» шли бы первыми. Или помочь сборной в 2019 году в сложном отборе на Евро-2020, как это сделает Газинский; 

- Кокорин тоже нужен на поле «Зениту» и сборной. Учитывая загнанность Дзюбы, который забил в РПЛ столько, как на тот момент восемнадцатилетний форвард Сулейманов за время двух полных матчей, Кокорин должен был стать лидером «Зенита» весной; 

- не исключено, что команда Семака не возьмет титул чемпиона и вылетит от «Фенербахче» из Лиги Европы в том числе из-за того, что в рукаве не будет джокера Кокорина. Зимой крутого форварда найти будет сложно, а помним, кто до травмы тащил команду Манчини и забивал мячи. Не Заболотный; 

- учитывая, что Александру и Павлу немало лет, а также остался риск загреметь на год-полтора (с учетом возможности досрочного освобождения) в тюрьму, в РПЛ минус две звезды. В футбольном плане это ужасно, ведь ярких игроков не так уж и много; 

- даже минус три звезды. Глушаков, когда думал о футболе, а не о том, как получить юридическую консультацию в бане у подруги детства, отомстить Каррере за увольнение из «Спартака» друга любимого покойного дяди, или как раздавить жену в финансовом плане, был важным для «Спартака»; 

- в прошлом году читатели «Соккер.ру» поставили Дениса в основу символической сборной, народ ценил игру Глушакова. А тот все испортил. Хотя были даже люди, которые критиковали Черчесова за то, что он не включил Дениса в заявку на ЧМ-18; 

- стоит признать, что Станислав Саламович был прав и по Комбарову, и по Денисову, и по Глушакову. Чем сильнее сборная дистанцируется от проблемных персон – тем лучше. А кто всегда готов сплавить тренера, тот пусть дома сидит; 

- «Спартак» потерял лицо. Даже самый верный фанат теперь не поверит, что в клубе железная дисциплина. Ведь все истории говорят о другом. Дичайшая война отставок поваров, водителей, шаманов, помощников тренера, диетологов (бедная девочка, дважды уволили за год) – не очень смешной цирк, а это и шоу-бизнес; 

- капитан опорочил репутацию клуба, а в клубе не повели глазом. Родионов, Измайлов или любой из совета директоров не вызвали Глушакова в кабинет и не приказали закрыть рот, позволить разобраться адвокатам. Момент-то показательный. Ситуацию Дениса можно было предотвратить, если бы в «Спартаке» был порядок; 

- не удивляйтесь, если Денис окажется в «Краснодаре». Симпатичный клуб по-прежнему настроен собирать тех, кому плевать на клуб, как успешно наплевали в 2018 году Смолов и Мамаев. И миллионы заберут, и «дырой» с «колхозом» назовут; 

- минус четыре звезды? Форвард Федор провел два сильных года. А теперь умудрился за пару месяцев испортить карьеру. Провалил ЧМ-18 – психологическая неудача, не попал в АПЛ или Бундеслигу. Разбил спортивный автомобиль, и еще непонятно, в каком состоянии был, ведь убежал с места происшествия. После чего «Краснодар» с ним расстался; 

- хорошо, что Смолов никого не убил в результате аварии, но потом перебрался в Москву. Для «мажора» – плохой город. В столице людей с губами-варениками больше, на футболе сконцентрироваться сложнее;  

- «Локомотив» провалился в ЛЧ без результативного центрального форварда – потеряли престиж и деньги. Вывалили за Смолова 9 млн евро, а еще 3.1 млн добавили зарплатой. Пока у форварда три мяча; 

- Глушаков ходит на ток-шоу, Кокорин и Мамаев прикрываются «Новым заветом». Не в курсе, что история про «кто без греха, пусть первым бросит камень» и падшую женщину, а не избиение ногами лежачего? Не стоит строить из себя жертв заговоров и почти что узников совести, народ не поймет; 

- помним, что в Самаре и Красноярске были истории с вождением в нетрезвом виде футболистов и тренеров, хотя аналогичного прямого влияния на футбол, как истории звезд с опытом в сборной, они не имели. Багаж Аленичева не работает, даже когда он как стеклышко; 

- самое глупое – сравнивать дела Кокорина и Мамаева и судьбу Стрельцова в поисках «заговора». Игрок «Торпедо» – талант мирового масштаба, был в десятке на «Золотой мяч». И в его криминальном деле до сих пор не разобрались, непонятно, кто совершал преступление. У Павла и Александра история проще, даже если порка и показательная.   

Нет Мориарти, который в стиле сериала «Черное зеркало» шантажирует российских футболистов, вынуждая позориться. Российские футболисты сами решили поиграть в неприкасаемых. И им крупно повезет, если в дело не вмешаются те, кого должны бояться все злодеи – настоящие монстры, знатоки подобных игр.

Чтобы помочь Кокорину, руководству «Зенита» надо идти на большие жертвы. С нефтяников, если в феврале-марте появится информационный повод, который нужно будет перекрыть показательным судом над капитаном «Спартака», тоже спросят. 

А как реагирует народ? «Никого не жалко» – в трех словах частое описание отношения к позорному поведению футболистов. В принципе, логично. Одному футболисту в свое время простили избиение человека ногами, а через много лет Мамаев и Кокорин головы не включили. Думали, что их тоже «отмажут».  

Если не порицать за езду без правил на спортивном автомобиле или в нетрезвом виде – завтра другой футболист раздавит чью-то дочь или сына. Беззаконие порождает беззаконие. А родным потерпевшего еще и прикажут извиняться перед водителем. Так что футболисты заигрались.

Думали, что кто-то будет рисковать деловой репутацией в мире акул, чтобы спасти рыбешку, которая через раз по мячу попадает? Роковая наивность, феноменальное неуважение к публике. Вроде заявлений звезд «Спартака», что «нормальные фанаты нас не критикуют». То есть все остальные ненормальные? Ценное мнение, Андрей и Денис.  

Футбол ведь построен на сопереживании. А в РПЛ взяли моду унижать великие бренды – как «Спартак», а также не использовать колоссальные возможности – как «Зенит». Сопереживать клубам и командам все сложнее. И разделять подобные истории с футбольной оценкой невозможно, ведь моральное разложение влияет на игру. 

Все истории как одна - о социопатах, которые позже просят их пожалеть, а также о потерянных возможностях. Ни один фигурант не поставил репутацию и интересы своей команды выше личных прихотей. Чисто футбольный провал, когда в больших клубах такое допускают, это не удивляет.

Единственная надежда – молодые не захотят на место Павла, Александра, или Дениса. Пусть хотя бы ребята поколения Чалова будут профессиональными спортсменами и останутся людьми. А вот многих из тех, кто ушел в шоу-бизнес, даже не имея актерских талантов, уже не спасти. 

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Правдин Семён
Правдин Семён
   47 / 838
сегодня в 01:10
В целом по делу. Но вот эта фраза сломала мозг:"Не в курсе, что история про «кто без греха, пусть первым бросит камень» и падшую женщину, а не избиение ногами лежачего?" Бросит камень и падшую женщину?)
Котэ в тельняжке
Котэ в тельняжке
   121 / 838
сегодня в 00:59
Про Краснодар автор загнул...
Что прикажете делать?!) Дела мутковские с лимитом(( Не готовы быки платить 5-10 лямов за звездных наших игроков!) Приходится брать полежалый товар или там с браком...)) Зато опытного и с российским паспортом.) А то что потом вонять этот товар начинает... Так и леги, когда из России уезжают, начинают про расизм и др рассказывать) Вообщем, все зависит от самого человека!) Если гнилой внутри, то рано или поздно это выйдет....)
178
178
   646 / 838
вчера в 22:57
Все равно стыдно за Спартак.
MAUS
MAUS ответил Байкал-38
   371 / 838
вчера в 22:37
Если бы почитал, посмотрел все его комменты то скорее всего не стал бы ему отвечать. Я лично считаю, что таким отвечать ниже моего достоинства!
а оно у вас то есть?
аха-ха-ха))))
MAUS
MAUS
   371 / 838
вчера в 22:33
для «Дед за цска»
ха—ха-ха
и это сказал один из представителей клуба, у которого 90% только тролли!
слышали мы вас на СпортФм))))
ах-ха-ха-хааа
Tostao
Tostao
   91 / 838
вчера в 21:42
Обычно перед большой жизненной проблемой, судьба-индейка предупреждает, так ненавязчиво, осторожно. Кто смог понять предупреждения - делает выводы. Ведь перед посадкой этих двоих, был Монако и последующие извинения, было лишение прав ... а сколько мы не знаем. Не поняли ребята. Ну раз не поняли - получите.
Всё к этому шло.
МКС
МКС
   48 / 838
вчера в 18:18
Вот когда бревна повыковыриваешь из глаз, тогда и будешь соринками укорять. Всего доброго. С наступающим!!!
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил nik9373
   59 / 838
вчера в 18:15
Пойми, дед, сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше.
У Вас такая точка зрения, не осуждаю, у меня другая. Не люблю тех, кто использует соккер только ради троллинга ( пример - рекорды Акинфеева, не замечая, что СпаМ установил абсолютный "рекорд" в ЛЕ). Как ни странно, но большинство троллей - болельщики СпаМа.
Увы. Всех благ Вам.
МКС
МКС
   48 / 838
вчера в 18:12
Слушай Дед мне твои игноры, до одного места. Я в твои детские забавы не лезу. Че те все надо то от меня?

Играешся в свой "позор Спартаку" со своими малышами, играйся дальше. Никто ваши любимые игрушки не отбирает.
nik9373
nik9373 ответил Дед за ЦСКА
   579 / 838
вчера в 18:03
Кокорин и Мамаев. Причём тут государство? Думай, прежде, потом пиши отмазки
Пойми, дед, сейчас к людям надо помягше, а на вопросы смотреть ширше.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил МКС
   59 / 838
вчера в 17:12
Тебе кто писал? Ты зачем встрял? Хочешь мудрость свою показать. Успокойся это тебе не грозит.
Недавно снял с игнора, очевидно опять надо ставить. Вести диалог с невеждой, возомнившим себя всезнайкой глупо.
МКС
МКС
   48 / 838
вчера в 17:00
Байкал, ниже твоего достоинства не может быть ничего. по причине отсутствия оного.
valt134
valt134
   124 / 838
вчера в 16:56
Откуда взяться порядку в футболе, если в самом государстве наиполнейший БАРДАК.
Байкал-38
Байкал-38 ответил Дед за ЦСКА
   8 / 838
вчера в 16:33
Кокорин и Мамаев. Причём тут государство? Думай, прежде, потом пиши отмазки
Если бы почитал, посмотрел все его комменты то скорее всего не стал бы ему отвечать. Я лично считаю, что таким отвечать ниже моего достоинства!
Байкал-38
Байкал-38
   8 / 838
вчера в 16:30
В продолжении статьи надо было написать:
На новогодний маскарад все придут в костюмах и масках, а спартачи придут в своём!
МКС
МКС ответил Дед за ЦСКА
   48 / 838
вчера в 15:50
Кокорин и Мамаев. Причём тут государство? Думай, прежде, потом пиши отмазки
Тебе кто писал? Ты зачем встрял? Хочешь мудрость свою показать. Успокойся это тебе не грозит.
Jum13
Jum13
   20 / 838
вчера в 15:47
2 misskysss

В смысле - не заиграл? Он то, в отличии от клуба, как раз заиграл. В отличии от лавочника Свинси )))
mikysss
mikysss ответил Дед за ЦСКА
   539 / 838
вчера в 15:38
И только из ЦСКА никто не ушёл в шоу бизнес и не попал в разгромную статью Станислава Горина. Однако!!!
Если абстрагироваться от статьи, то Головина можно было бы сюда добавить - чет не заиграл... Чахлый ваш пока хорош спору нет но бойтесь чтоб и он звезду головы не поймал)))
mikysss
mikysss
   539 / 838
вчера в 15:35
в РПЛ минус две звезды (простите за слово звезда) Глушак хотя бы не вы...бывается на водителей и чинуш, но ему не место в Спартаке. Феде пора в Китай
RomM84
RomM84 ответил Дед за ЦСКА
   714 / 838
вчера в 15:12
Ну ерема то сейчас в Спартаке...
Хотя можно вспомнить похождения Вагнера лава на любовном поприще...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА ответил МКС
   59 / 838
вчера в 14:59
В Российском футболе, как и в Государстве Россия, с каждым годом все хуже и хуже. Но пипл должен что то хавать. Вот нам журналисты и пишут не о футболе а о героях желтой прессы. Государство вместо того, чтобы улучшить положение народонаселения, устраивает войнушки в странах ближнего Востока, помогает народам Африки, рассказывает о нелегкой судьбе олигархов и их детей. А пипл не хавает, пипл вся эта фигня откровенно за............
Кокорин и Мамаев. Причём тут государство?
Думай, прежде, потом пиши отмазки
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   59 / 838
вчера в 14:55
И только из ЦСКА никто не ушёл в шоу бизнес и не попал в разгромную статью Станислава Горина. Однако!!!
борька
борька
   57 / 838
вчера в 14:49
Хорошая статья, В нашем футбольном хозяйстве порядка нет, и еще долго не будет. У нас в стране существует вертикаль власти, власть которая сама все законы нарушает, и за нарушения не отвечает. Я ,не удивлюсь, если , из-за допинговых нарушений, отстранят от международных соревнований и наши футбольные клубы.
Обитатель Интернета
Обитатель Интернета ответил Lucho Gonzalez
   30 / 838
вчера в 14:48
Государственный цирк на грани закрытия, т.к. люди ходят смотреть на выступления спартака, говорят за ними наблюдать намного смешнее
Нереальную конкуренцию составили. )))
МКС
МКС
   48 / 838
вчера в 14:21
В Российском футболе, как и в Государстве Россия, с каждым годом все хуже и хуже.

Но пипл должен что то хавать.

Вот нам журналисты и пишут не о футболе а о героях желтой прессы.

Государство вместо того, чтобы улучшить положение народонаселения, устраивает войнушки в странах ближнего Востока, помогает народам Африки, рассказывает о нелегкой судьбе олигархов и их детей.

А пипл не хавает, пипл вся эта фигня откровенно за............
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
   100 / 838
вчера в 14:14
Государственный цирк на грани закрытия, т.к. люди ходят смотреть на выступления спартака, говорят за ними наблюдать намного смешнее
Конопляных Дел Мастер
Конопляных Дел Мастер
   34 / 838
вчера в 13:41
Спартак по итогам как всегда громко и быстро отметился в Лиге Европы и Лиге Чемпионов.
Scuderia Ferrari
Scuderia Ferrari
   10 / 838
вчера в 13:38
- не удивляйтесь, если Денис окажется в «Краснодаре». Симпатичный клуб по-прежнему настроен собирать тех, кому плевать на клуб, как успешно наплевали в 2018 году Смолов и Мамаев. И миллионы заберут, и «дырой» с «колхозом» назовут;
☆☆☆☆☆☆
Откуда вы знаете, что Краснодар настроен сбитых лётчиков собирать? Раньше да, взяли Быстрова, Диканя, Ари. Но теперь все признанные "авторитеты" имеют дело с совершенно другого уровня клубом. Всякие глушаковы и ерёменки даже на лавку туда не попадут, состав Краснодара - на плей-офф еврокубков.
Литейный 4
Литейный 4
   1 / 838
вчера в 13:37
Глушаков феерил, Спартак смешил. Гыгыгы
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