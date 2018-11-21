Год сборной России. ЧМ-18, Лига Наций и задел на Евро-2020

21 ноября 2018, 12:30

В Лиге Наций провалились? Многие читатели «Соккер.ру» голосуют за такой вариант, но собираем важные итоги в одном месте – так проще сделать выводы.

Чемпионат мира был успешным?

1/4 финала чемпионата мира – высшее достижение сборной России в истории на ЧМ . После 6 попыток отбора до этого 3 завершились неудачей, не прошли в финальную часть. А из 9 матчей группового этапа ЧМ выиграли всего 2 на предыдущих мундиалях, у Камеруна и у Туниса.

На ЧМ -18 проиграли один матч. 2 победы (над Египтом и Саудовской Аравией), 2 ничейных результата (с Испанией и Хорватией), 1 поражение (от Уругвая – не последней по составу сборной мира) – лучший результат в истории. Когда будет в будущем более успешное выступление, получим возможность сравнить. Пока сравнивать не с чем.

Скептики, которые и ЧМ -18 считают неудачным, указывают на качество игры. Но и качество лучше оценивать по цифрам, а не полагаться на наивную веру, что в красных футболках мастера уровня Франции. Хотя и эти ребята не всегда могут обыграть Нидерланды, которые в отборе на ЧМ в России дважды уступили Исландии.

Все сборные нестабильные за редчайшими исключениями. Первая команда в рейтинге ФИФА – Бельгия, провалилась со Швейцарией, пролетела мимо финала Лиги Наций. Кстати, в июне 2018 года сборная России была 70-й командой в рейтинге ФИФА . Сейчас на 41-м месте, рывок на 29 мест – солидный.

Как сложились официальные игры?

4 победы, 3 ничейных результата, 2 поражения – таков итог девяти официальных матчей за год. Если считать, что ничья с Испанией победная, а с хорватами равна поражению, то получаем 5 побед, 1 ничью и 3 поражения. Так или иначе, от 66.7 до 77.8 % успешных официальных матчей. Когда такое было?

11 забитых мячей на ЧМ -18 – 5-й результат турнира. Лучше выступили только те, у кого было больше матчей, то есть полуфиналисты. Зато было всего 9.6 удара за игру – 28-й результат из 32 команд. Россия была сказочно эффективной в атаке, спасибо Черышеву и компании.

30 место по владению мячом на ЧМ -18 – всего 39.4 % времени, а в Лиге Наций по сумме четырех игр получилось 45.5 %, что тоже неважно. Точность паса тоже разочаровала – 72.8 % (на домашнем чемпионате мира было 70.9 %, 30 результат турнира). Из песни слов не выкинешь, с контролем мяча беда.

Зато по отборам Россия заняла 1-е место среди всех участников плей-офф (19 за игру), и второе по перехватам (по 14 за матч). Бороться научились, причем на мировом уровне, ведь по прочтению игры выше был только Уругвай, а это уровень, учитывая Торрейру, Година и остальных.

5-е место на всем чемпионате мира получила сборная России по системе «бездушной» оценки, строго по цифрам. Англия, Уругвай, Швеция, Колумбия, Испания и Дания выступили чуточку, но хуже, если отталкиваться от оценок отдельных игроков.

Итог логичный, ведь российские футболисты собрались морально, летом были в хорошей физической форме и выдали, пожалуй, самый цельный турнир в истории. Даже на Евро-2008, если помнить два матча с Испанией, все было иначе. Здесь же был провал с Уругваем, но двух реализованных пенальти могло хватить для полуфинала!

Команда повторила рекорд поражений за год?

У монеты две стороны, Черчесов проиграл 6 матчей за год, а это повторение антирекорда. Только в 1998 (в 11 играх) и 2016 году (в 12) было по шесть поражений, но сейчас сыграно 15 поединков, то есть процент поражений за год самый низкий среди худших.

Также надо учитывать имена тех, кому проиграли. Бразилия, Франция, Уругвай, Швеция – участники плей-офф ЧМ -18, а Германия - еще одна топовая сборная. Получается, из шести поражений только одно от середняка Австрии, а остальные 5 от команд из топ-20 рейтинга ФИФА .

В 1998 году были поражения от Польши и Исландии – середняков того времени, в 2016 году «слили» чехам, словакам, валлийцам и костариканцам. При всем уважении, но это не Бразилия, Франция, Германия и Уругвай, даже с учетом успеха Уэльса на Евро-2016.

12 поражений – рекорд для всех наставников сборной России в истории. Даже у Хиддинка и Романцева всего 10 поражений. Станиславу Саламовичу позволили спокойно готовиться к ЧМ -18, отмахиваясь от заслуженной критики, но это уникальный случай.

В этом году уступили только Уругваю и Швеции в официальных матчах. Добротные соперники, но не сильнее Хорватии и Испании, с которыми дрались и добыли ничейные результаты. Черчесов точно не великий тренер, но вряд ли был желающий оказаться на его месте классом повыше. Даже предлагая доверить сборной Бердыеву, сами забываем, что у него тоже игра от обороны. Успех никто не мог бы гарантировать. Не говоря об атакующей игре.

Выступление сборной в Лиге Наций – провал?

Понижение в классе в дивизионе В получили Словакия, Турция, Северная Ирландия и Ирландия. Знаете, что объединяет все эти сборные? Они выше России в рейтинге ФИФА – от 28 по 34 места.

Швеция тоже заметно выше – 17 строчка, то есть не проиграли тем, кто слабее, а также избежали последнего места в группе. Хотелось большего, если судить по опросу на «Соккер.ру» - половина читателей на данный момент называют выступление в Лиге Наций провалом.

Но есть другие мнения – выскажите личное отношение. Но перед этим узнайте, что Россия оказалась второй в группе по ударам – уступила Швеции на 2 удара за 4 игры, мелочь, забила на гол меньше победителя, также уступила по борьбе наверху.

Провалом было бы показать то, что сборная Турции – почти во всем параметрам может быть последней среди равных. А Россия просто сохранила стиль с ЧМ -18, что могло быть ошибкой, если вспомните игру в Калининграде. Надо было тогда Швецию дожимать.

Ведь 15.5 отбора за игру – первый результат группы, 19.3 перехвата – тоже, по сэйвам Лунев и Гильерме первые с большим отрывом – защита ошибалась и заставляла вратарей пахать (спасли 16 раз, пропустили всего 4). Не понравилось, что слишком сели на свои ворота и как-то безропотно принимали атаки Турции и Швеции в гостях, но это не было похоже на провал.

Если объективно, то качества футбола команде Черчесова не хватает, чтобы иметь шансы в дивизионе А Лиги Наций. У сборной России будет время, чтобы прибавить, а пока их место – во второй лиге из четырех. Результат в группе нормальный, если судить по цифрам, поскольку заслуженный.

Мнение читателей. Год один из самых успешных в истории сборной?

Даже если вспомнить 2008 год, то там начали с поражения от Румынии 3:0 в товарищеской игре, а сейчас так же проиграли Бразилии. В 13 играх было 8 побед, 4 поражения и 1 ничья. Сейчас мировых больше, как и матчей – 15 игр, 5 побед, 4 ничейных результата и 6 поражений.

Кроме того, если бы в 2008 году были матчи с Бразилией и Францией, могли бы увидеть у Хиддинка те же 6 поражений. Тогда ведь испанцам проиграли без вариантов, а через десять лет пиренейцам было не так весело после игры с Россией.

Кстати, на Евро-2008 попали, как и в случае с хозяйской путевкой, благодаря помощи со стороны и стечению обстоятельств – победе хорватов против англичан. А сейчас вылетели от финалистов в серии пенальти, полуфинал был близок.

Даже если считать 2008-й эталонным, то 2018 год для сборной получился самым удачным за десятилетие. Но общее число поражений – и провалов заслуженных, озадачивает многих. В черном или белом цвете оценивать выступления сборной России сложно, здесь оттенки.

Значит, надо полагаться на факты и личные эмоции. Как помним, сборная 2008 года свой шанс продлить веселье прогуляла в Мариборе. Пожалуй, в этом ключевая разница – сейчас осталась интрига. Когда в 2019 году вернутся Фернандес, Головин, Зобнин и Черышев, будет другой футбол.

И когда Черчесов окончательно откажет «Спартаку» и поборется за прямой выход на Евро-2020 со второй корзины (хорошо, что больше не 70 в рейтинге сборных), доверяя и молодым игрокам, эта команда сможет реабилитироваться за неудачу в Лиге Наций. Но неудачу такую же дискуссионную, как отдельные кадровые решения тренера или весь 2018 год.

Да, в решающий момент оказались слабее шведов, которые в дивизионе А могут быть аутсайдерами. Но разве Лига Наций отменяет рывок почти на 30 мест в рейтинге ФИФА ? Команда России тянет на стабильного участника крупных турниров с шансами на плей-офф. И коллектив получил феноменальную поддержку.

На игру с Турцией в Сочи пришло 38 288 зрителей, а смотрели матч миллионы, хотя это даже не отбор Евро-2020. В Калининграде было 31 690 зрителей, а в Стокгольме вчера закрыли верхний ярус из-за слабого интереса. Конечно, команда России не все матчи в 2019 и 2020 году проведет на одном уровне. Будут поражения – вероятно, даже меньше, чем в 2018 году из-за другого класса соперников.

Путь сборной противоречив. С поражениями, боязнью мяча, натурализацией, резкостью и упрямством тренера. Но многие сразу забыли, как с 2010 по 2018 год стабильно падал интерес к национальной команде, а теперь его возродили. Футболисты не показали все, что могут. И не имеют права потерять человеческий капитал, как в прошлом десятилетии.

Новый 2019 год нужен для развития игры в сторону к чужим воротам и для работы с мячом, но 2018-й провальным точно не назвать, как и ординарным. Впрочем, у вас может быть другое мнение – пора им поделиться.