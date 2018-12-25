Случайности не случайны. ЦСКА – чемпион сезона-2018/2019

Перед началом чемпионата ЦСКА расстался с легендами и сильными легионерами, сделав ставку на молодежь и «ноунеймов», которые к удивлению «Соккер.ру» ведут борьбу за титул.
Впрочем, про удивление – это всего лишь жалкий кликбейт-ход, чтобы сыграть на вашем возмущении. Извините. Лично для меня нет никакого сюрприза в том, что армейцы так высоко в турнирной таблице, что они претендуют на самое высокое место. У болельщиков не должно было быть страха, а у недоброжелателей – иллюзий, будто клуб с лучшим менеджментом в России вдруг развалится из-за обширных кадровых перестановок в составе. Хаос маловероятен, когда выстроены две системы: первая – клубная вертикаль, вторая – тренерская (внутри непосредственно команды).
Конечно, уход многолетних лидеров и резкое омоложение состава неизбежно ведет к возникновению определенного рода проблем и, в частности, к проявлениям болезней роста. И ЦСКА испытывает на себе все полагающиеся проблемы и синдромы, без этого никак. Тем не менее, сами армейцы выступают вполне на уровне ожиданий, все остальное за них делает текущий уровень РПЛ, где нет ярко выраженных лидеров, и поэтому даже молодая и только что собранная команда может претендовать на чемпионство. ЦСКА в четырех очках от первой строчки, а вся борьба за «золото» для «красно-синих» впереди.
Турнирное положение. ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, лидирующий «Зенит» опережает армейцев на четыре очка, между этими командами расположился «Краснодар», от которого «красно-синие» отстают на дистанцию одной победы. Худший отрезок ЦСКА пришелся на старт сезона, когда в первых трех турах команда Виктора Ганчаренко набрала только 2 очка, после этого армейцы еще только раз не сумели выиграть в двух турах кряду: после поражения от «Краснодара» сыграли вничью с «Динамо». Я бы сказал, что, несмотря на грандиозные кадровые перестановки в составе, ЦСКА не утратил фирменной стабильности. Любопытный факт: ЦСКА – чемпион России 2018 года. Такой титул не вручается, но это факт. Если суммировать результаты всех матчей РПЛ в календарном году (конец сезона 2017/2018 и старт кампании 2018/2019), то выяснится, что больше всего очков набрали армейцы:
1. ЦСКА – 53 балла
2. «Краснодар» - 51
3. «Зенит» - 50
4. «Спартак» - 47
5. «Локомотив» - 43
Командные показатели. У армейцев самая надежная оборона в РПЛ – всего лишь 8 пропущенных мячей, а по забитым голам ЦСКА делит третье место с еще двумя командами. По количеству ударов и выигранным верховым единоборствам армейцы занимают третье место, по владению мячом они пятые, а вот по точности передач – только шестые, что выдает желание Виктора Ганчаренко быстро переходить из обороны в атаку. При этом только «Ростов» допускает меньше ударов по своим воротам, и только «Краснодар» делает больше обостряющих передач, а по качественно-количественным показателям игры в отборе ЦСКА – лидер РПЛ. Резюмируя, имеем сбалансированную команду с неслучайно выраженными сильными сторонами. ЦСКА – команда тренерская, а в статистике видим тактические требования Виктора Михайловича Ганчаренко: прессинг, агрессивная игра в отборе, нацеленность на ворота, скорость перехода из обороны в атаку.
Тренерский опыт. Ганчаренко – по-прежнему очень молодой, но уже очень опытный тренер. К 41 году Виктор Михайлович шесть раз выигрывал чемпионат Беларуси, дважды становился вице-чемпионом России, на его счету несколько сезонов и ряд громких побед в Лиге чемпионов. Всем людям свойственно ошибаться, иногда Ганчаренко принимает неверные решения, но чаще ЦСКА побеждает благодаря его тактике, выдумкам, умению подмечать неявные, но важные детали. Тренер – козырь армейцев в разрезе чемпионской гонки РПЛ.
Наличие чемпионов. Вот эти ряды поредели с уходом братьев Березуцких, Игнашевича, Натхо и Вернблума, но ведь носители чемпионских традиций остались: Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Щенников, Дзагоев. В ЦСКА по-прежнему достаточно опытных людей, державших в руках золото и знающих ему цену. А преимущество молодых – их голод до побед.
Кубковые помехи. Весной ЦСКА полностью сосредоточится на чемпионате России. Армейцы вылетели из Кубка России, проиграв «Тюмени» в серии пенальти, а также заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, несмотря на две победы над «Реалом». Весной у ЦСКА будет только 13 официальных матчей, и нет сомнений, что команда Виктора Ганчаренко выложится в них полностью. На самом деле возможность готовиться к встречам в недельном цикле для тренерских команд – серьезное преимущество, ведь в плотном графике часто не хватает времени, чтобы снабдить футболистов необходимыми знаниями, а во второй части чемпионата у ЦСКА будет идеальная тактическая готовность к каждому сопернику.
Календарь и конкуренты. Со всеми четырьмя конкурентами ЦСКА еще сыграет, причем все матчи предстоит провести на выезде: со «Спартаком», «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом». До матчей с этими командами будет время втянуться в сезон, с «Зенитом» и «Краснодаром» играть надо будет в конце апреля и в мае. Завершит сезон ЦСКА двумя домашними матчами против «Ахмата» и «Крыльев Советов», это может стать преимуществом, если армейцы будут оставаться в гонке до самого конца. И вообще, много путешествовать «красно-синим» не придется: из 13 встреч семь будут домашними, плюс матчи в Москве со «Спартаком» и «Локомотивом», плюс выезд в Тулу на автобусе. Из выездов: Екатеринбург, где ЦСКА чувствует себя предельно комфортно, а также Санкт-Петербург и Краснодар. В календаре есть неизбежные трудности в виде гостевых матчей с конкурентами, но в целом расписание – за ЦСКА.
Команда Ганчаренко включит форсаж и финиширует на первом месте?
Помните, как ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого в кампании-2013/2014 совершил весенний спурт, выиграв десять матчей кряду, защитив чемпионский титул, хотя перед возобновлением сезона ЦСКА был пятым и вроде бы без шансов на «золото»? Чисто с турнирной точки зрения у армейцев есть все шансы выиграть чемпионство, по качеству игры, мотивации, тактической выучке, прогрессу игроков команда Виктора Ганчаренко ничем не уступает другим претендентам на трон. Главное, чтобы не было травм, чтобы у Влашича не закончился запал вместе с Лигой чемпионов, а у Федора Чалова – голы.
Но ведь Ганчаренко уже дважды готовил ЦСКА к весенней части сезона в РПЛ, в обоих случаях «красно-синие» боролись за вторые строчки и, не будучи фаворитами, обходили «Зенит» и «Спартак». Сейчас может произойти ровно то же самое, только ставка выше – титул. Конечно, нельзя исключать, что весной молодых игроков накроет своеобразная форма «синдрома второго сезона», всему виной продолжительная зимняя пауза, которая может до неузнаваемости изменить команду. И все-таки ЦСКА есть ЦСКА, этот клуб дружен со стабильностью, значит, весной армейцы будут неподалеку от первого места. А может быть, и на нем.
А то всю осень на арене цирка Глушаков - Каррера - Рианчо - Кафельников - Назаров. Утомило смеяться
А то всю осень на арене цирка Глушаков - Каррера - Рианчо - Кафельников - Назаров. Утомило смеяться
Тем более, что не совсем понятно, что означает "так мало". Мало в абсолютном исчислении или по отношению к чему -то? К чему конкретно? Мало по отношению к количеству, бывшему год назад? Два года назад, пять, десять, двадцать....?
Тем более, что не совсем понятно, что означает "так мало". Мало в абсолютном исчислении или по отношению к чему -то? К чему конкретно? Мало по отношению к количеству, бывшему год назад? Два года назад, пять, десять, двадцать....?
Успеха "коннице"!!!
Успеха "коннице"!!!
Ну ну)). Дай бог опять место за зону ЛЧ.
Ну ну)). Дай бог опять место за зону ЛЧ.