Случайности не случайны. ЦСКА – чемпион сезона-2018/2019

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Бельгия. Про-Лига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Шотландия. Премьер-Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2 3.6 3.4
Англия. Лига Два 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вулверхэмптон 3.15 3.27 2.35
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Борнмут 1.36 4.95 8.8
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Хаддерсфилд 1.22 6.5 12.7
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ньюкасл - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Манчестер Сити 8.4 5.2 1.35
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Кардифф - - -
18:00 сегодня  Бернли -:-  Эвертон - - -
20:15 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Арсенал - - -
22:30 сегодня  Уотфорд -:-  Челси 5.4 3.9 1.65
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.1 3.32 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.67 3.15 2.67
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.75 3.4 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.9 3.4 4.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.72 3.9 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.5 4.05 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.58 3.87 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.55 4.05 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.3 3.4 2.97
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.57 3.52 2.52
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 4 6.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 2.25 3.5 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 2.8 3.5 2.35
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 2 3.6 3.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.75 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ГентГент 1.55 4.2 5.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.95 3.45 3.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.05 3.35 3.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.7 3.5 1.95
Италия. Серия B 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2.35 2.9 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.95 3.1 4.3
Италия. Серия А 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Милан 5.5 3.87 1.63
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Кьево 1.72 3.7 5
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Парма 1.57 3.97 6
17:00 сегодня  Кальяри -:-  Дженоа 2.5 3 3.1
17:00 сегодня  Болонья -:-  Лацио 4.75 3.85 1.7
17:00 сегодня  Аталанта -:-  Ювентус - - -
20:00 сегодня  Торино -:-  Эмполи 1.7 3.75 5
20:00 сегодня  Рома -:-  Сассуоло 1.53 4.35 5.8
20:00 сегодня  СПАЛ -:-  Удинезе 2.45 3.15 3.05
22:30 сегодня  Интер -:-  Наполи 2.8 3.27 2.65
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 5.8 4.3 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
ГлавнаяБлогиКомандный дух

Случайности не случайны. ЦСКА – чемпион сезона-2018/2019

вчера, 15:45

Перед началом чемпионата ЦСКА расстался с легендами и сильными легионерами, сделав ставку на молодежь и «ноунеймов», которые к удивлению «Соккер.ру» ведут борьбу за титул.

Впрочем, про удивление – это всего лишь жалкий кликбейт-ход, чтобы сыграть на вашем возмущении. Извините. Лично для меня нет никакого сюрприза в том, что армейцы так высоко в турнирной таблице, что они претендуют на самое высокое место. У болельщиков не должно было быть страха, а у недоброжелателей – иллюзий, будто клуб с лучшим менеджментом в России вдруг развалится из-за обширных кадровых перестановок в составе. Хаос маловероятен, когда выстроены две системы: первая – клубная вертикаль, вторая – тренерская (внутри непосредственно команды). 

Конечно, уход многолетних лидеров и резкое омоложение состава неизбежно ведет к возникновению определенного рода проблем и, в частности, к проявлениям болезней роста. И ЦСКА испытывает на себе все полагающиеся проблемы и синдромы, без этого никак. Тем не менее, сами армейцы выступают вполне на уровне ожиданий, все остальное за них делает текущий уровень РПЛ, где нет ярко выраженных лидеров, и поэтому даже молодая и только что собранная команда может претендовать на чемпионство. ЦСКА в четырех очках от первой строчки, а вся борьба за «золото» для «красно-синих» впереди.

Турнирное положение. ЦСКА занимает третью строчку в турнирной таблице РПЛ, лидирующий «Зенит» опережает армейцев на четыре очка, между этими командами расположился «Краснодар», от которого «красно-синие» отстают на дистанцию одной победы. Худший отрезок ЦСКА пришелся на старт сезона, когда в первых трех турах команда Виктора Ганчаренко набрала только 2 очка, после этого армейцы еще только раз не сумели выиграть в двух турах кряду: после поражения от «Краснодара» сыграли вничью с «Динамо». Я бы сказал, что, несмотря на грандиозные кадровые перестановки в составе, ЦСКА не утратил фирменной стабильности. Любопытный факт: ЦСКА – чемпион России 2018 года. Такой титул не вручается, но это факт. Если суммировать результаты всех матчей РПЛ в календарном году (конец сезона 2017/2018 и старт кампании 2018/2019), то выяснится, что больше всего очков набрали армейцы: 

1. ЦСКА – 53 балла
2. «Краснодар» - 51
3. «Зенит» - 50
4. «Спартак» - 47
5. «Локомотив» - 43 

Командные показатели. У армейцев самая надежная оборона в РПЛ – всего лишь 8 пропущенных мячей, а по забитым голам ЦСКА делит третье место с еще двумя командами. По количеству ударов и выигранным верховым единоборствам армейцы занимают третье место, по владению мячом они пятые, а вот по точности передач – только шестые, что выдает желание Виктора Ганчаренко быстро переходить из обороны в атаку. При этом только «Ростов» допускает меньше ударов по своим воротам, и только «Краснодар» делает больше обостряющих передач, а по качественно-количественным показателям игры в отборе ЦСКА – лидер РПЛ. Резюмируя, имеем сбалансированную команду с неслучайно выраженными сильными сторонами. ЦСКА – команда тренерская, а в статистике видим тактические требования Виктора Михайловича Ганчаренко: прессинг, агрессивная игра в отборе, нацеленность на ворота, скорость перехода из обороны в атаку.

Тренерский опыт. Ганчаренко – по-прежнему очень молодой, но уже очень опытный тренер. К 41 году Виктор Михайлович шесть раз выигрывал чемпионат Беларуси, дважды становился вице-чемпионом России, на его счету несколько сезонов и ряд громких побед в Лиге чемпионов. Всем людям свойственно ошибаться, иногда Ганчаренко принимает неверные решения, но чаще ЦСКА побеждает благодаря его тактике, выдумкам, умению подмечать неявные, но важные детали. Тренер – козырь армейцев в разрезе чемпионской гонки РПЛ.

Наличие чемпионов. Вот эти ряды поредели с уходом братьев Березуцких, Игнашевича, Натхо и Вернблума, но ведь носители чемпионских традиций остались: Акинфеев, Набабкин, Марио Фернандес, Щенников, Дзагоев. В ЦСКА по-прежнему достаточно опытных людей, державших в руках золото и знающих ему цену. А преимущество молодых – их голод до побед.

Кубковые помехи. Весной ЦСКА полностью сосредоточится на чемпионате России. Армейцы вылетели из Кубка России, проиграв «Тюмени» в серии пенальти, а также заняли последнее место в группе Лиги чемпионов, несмотря на две победы над «Реалом». Весной у ЦСКА будет только 13 официальных матчей, и нет сомнений, что команда Виктора Ганчаренко выложится в них полностью. На самом деле возможность готовиться к встречам в недельном цикле для тренерских команд – серьезное преимущество, ведь в плотном графике часто не хватает времени, чтобы снабдить футболистов необходимыми знаниями, а во второй части чемпионата у ЦСКА будет идеальная тактическая готовность к каждому сопернику.

Календарь и конкуренты. Со всеми четырьмя конкурентами ЦСКА еще сыграет, причем все матчи предстоит провести на выезде: со «Спартаком», «Локомотивом», «Краснодаром» и «Зенитом». До матчей с этими командами будет время втянуться в сезон, с «Зенитом» и «Краснодаром» играть надо будет в конце апреля и в мае. Завершит сезон ЦСКА двумя домашними матчами против «Ахмата» и «Крыльев Советов», это может стать преимуществом, если армейцы будут оставаться в гонке до самого конца. И вообще, много путешествовать «красно-синим» не придется: из 13 встреч семь будут домашними, плюс матчи в Москве со «Спартаком» и «Локомотивом», плюс выезд в Тулу на автобусе. Из выездов: Екатеринбург, где ЦСКА чувствует себя предельно комфортно, а также Санкт-Петербург и Краснодар. В календаре есть неизбежные трудности в виде гостевых матчей с конкурентами, но в целом расписание – за ЦСКА

Команда Ганчаренко включит форсаж и финиширует на первом месте?     

Помните, как ЦСКА под руководством Леонида Слуцкого в кампании-2013/2014 совершил весенний спурт, выиграв десять матчей кряду, защитив чемпионский титул, хотя перед возобновлением сезона ЦСКА был пятым и вроде бы без шансов на «золото»? Чисто с турнирной точки зрения у армейцев есть все шансы выиграть чемпионство, по качеству игры, мотивации, тактической выучке, прогрессу игроков команда Виктора Ганчаренко ничем не уступает другим претендентам на трон. Главное, чтобы не было травм, чтобы у Влашича не закончился запал вместе с Лигой чемпионов, а у Федора Чалова – голы. 

Но ведь Ганчаренко уже дважды готовил ЦСКА к весенней части сезона в РПЛ, в обоих случаях «красно-синие» боролись за вторые строчки и, не будучи фаворитами, обходили «Зенит» и «Спартак». Сейчас может произойти ровно то же самое, только ставка выше – титул. Конечно, нельзя исключать, что весной молодых игроков накроет своеобразная форма «синдрома второго сезона», всему виной продолжительная зимняя пауза, которая может до неузнаваемости изменить команду. И все-таки ЦСКА есть ЦСКА, этот клуб дружен со стабильностью, значит, весной армейцы будут неподалеку от первого места. А может быть, и на нем. 

Поделиться
Другие материалы по теме
Удержится ли «Зенит» на троне? Зимние чемпионы РПЛ
24 декабряАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерениеКомментарии12
«Реал» снова лучший клуб мира. Или нет?
22 декабряВадим Багров в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии23
«Бёртон» против грандов. Четыре претендента на Кубок Лиги
20 декабряАлександр Чистяков в блоге СтолкновенияКомментарии7
ЦСКА Вернблума vs ЦСКА Влашича
19 декабряСтанислав Горин в блоге Кто круче?Комментарии18
Как защитить титул? «Локомотив» - чемпион сезона-2018/19
18 декабряАлександр Чистяков в блоге Командный духКомментарии15
«Ливерпуль» - «Манчестер Юнайтед» или Клопп-экзорцист 
16 декабряСергей Иванов в блоге Оценочные сужденияКомментарии10
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
viv
viv
   18 / 755
вчера в 22:22
Хорошо поработать на сборах армейцам, что бы весной выдать хороший футбол.
КАМЮ
КАМЮ ответил 25процентный клоун
   377 / 755
вчера в 22:21
ребят,вам самим не смешно? статья за статьей армейские,а на деле имеем вылет из кубков и кубка и Абеля Эрнандеса с зарплатой большей чем у Жорди Альбы))))))))
Немного можно и про нас почитать.
А то всю осень на арене цирка Глушаков - Каррера - Рианчо - Кафельников - Назаров. Утомило смеяться
navigators
navigators ответил pomor45
   544 / 755
вчера в 22:21
Объяснил бы Чистяков почему при стольких достоинствах так мало болельщиков.
Видимо, данный вопрос не являлся предметом данной статьи.
Тем более, что не совсем понятно, что означает "так мало". Мало в абсолютном исчислении или по отношению к чему -то? К чему конкретно? Мало по отношению к количеству, бывшему год назад? Два года назад, пять, десять, двадцать....?
pomor45
pomor45
   200 / 755
вчера в 22:03
Объяснил бы Чистяков почему при стольких достоинствах так мало болельщиков.
serh62
serh62 ответил FILL3286
   283 / 755
вчера в 20:22
Просто смешно за конюшню всем!!!
смеяться будем МЫ весной , над вами....впрочем это обычное дело, когда смеются над спартаком
Союзник противников
Союзник противников
   146 / 755
вчера в 18:56
Почти всё у автора понял,кроме " кликбейт-ход",это выше моего понимания.
mugik1973
mugik1973 ответил Michele_Alboreto
   287 / 755
вчера в 18:39
А РОМенным и отвикторенным тоже привет
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 755
вчера в 18:13
Весной посмотрим. Самое главное в пятерке не будет свиней. Гыгыгы
МКС
МКС ответил parallels
   48 / 755
вчера в 18:00
рапид.
Минск
МКС
МКС ответил Jum13
   48 / 755
вчера в 17:59
Ты бы хоть тефлоновую прокладку поменял
Ты смотрю поменял уже? Ну и как очучения?
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответил 25процентный клоун
   139 / 755
вчера в 17:40
ребят,вам самим не смешно? статья за статьей армейские,а на деле имеем вылет из кубков и кубка и Абеля Эрнандеса с зарплатой большей чем у Жорди Альбы))))))))
Не о Спаме же статьи писать. Для этого достаточно читать твитерры повара, теннисиста и баньщика
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto ответил 25процентный клоун
   184 / 755
вчера в 17:28
ОтВИЛЬЯРРЕАЛенным и отРАПИДенным привет. =)
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 16:59
Максимум четвертое место этой команды ,при всем уважении к Абелю Эрнандесу ,который ограбил Женю
FILL3286
FILL3286 ответил 25процентный клоун
   32 / 755
вчера в 16:59
ребят,вам самим не смешно? статья за статьей армейские,а на деле имеем вылет из кубков и кубка и Абеля Эрнандеса с зарплатой большей чем у Жорди Альбы))))))))
Просто смешно за конюшню всем!!!
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 16:53
ребят,вам самим не смешно? статья за статьей армейские,а на деле имеем вылет из кубков и кубка и Абеля Эрнандеса с зарплатой большей чем у Жорди Альбы))))))))
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   79 / 755
вчера в 16:50
Шансы есть, и вполне реальные. И, как ни крути, обновлённый ЦСКА на текущий момент самая интересная команда в РПЛ.
Успеха "коннице"!!!
ЦСКА Самый титулованный
ЦСКА Самый титулованный
   84 / 755
вчера в 16:49
ЦСКА начал масштабную перезагрузку, ушли ветераны выигрывавшие трофеи каждый год, а иногда по два и три трофея за сезон. Молодой, новой команде потребуется время для сыгранности состава, перед сезоном никто и не предполагал, что молодежь с ходу сможет выиграть свой первый титул - Супер кубок России и 21-ый трофей для клуба. А потом ещё в ЛЧ набрать 7- очков и хлопнуть дважды победителя ЛЧ Реал. В шоке от такого по-моему все и в России и Испании. Понятно что аппетит приходит во время еды, и то что сейчас ЦСКА всего в 4 - очках от первого места многих подталкивает думать о чемпионства.Но я бы не стал забывать про нестабильность молодой команды и если армейцы по итогам сезона окажется в тройке призеров как сейчас, то это будет безусловно успех новой, молодой команды ЦСКА.
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответил МКС
   63 / 755
вчера в 16:15
А вы не смогли обыграть никакущий рапид два раза. А когда ЦСКА обыграл реал говорили что повезло что во втором матче реал уничтожит ЦСКА но увы ЦСКА лучшая команда в России в 21 веке и и болельщикам других команд сложно это принять
Jum13
Jum13 ответил МКС
   6 / 755
вчера в 16:09
Армейцы обыграли никакущий Реал. И уже стали чемпионами))). Ну ну)). Дай бог опять место за зону ЛЧ.
Ты бы хоть тефлоновую прокладку поменял
parallels
parallels ответил МКС
   5 / 755
вчера в 15:59
Армейцы обыграли никакущий Реал. И уже стали чемпионами))). Ну ну)). Дай бог опять место за зону ЛЧ.
рапид.
МКС
МКС
   48 / 755
вчера в 15:56
Армейцы обыграли никакущий Реал. И уже стали чемпионами))).

Ну ну)). Дай бог опять место за зону ЛЧ.
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
   184 / 755
вчера в 15:55
Хотелось бы чемпионства. Но ожидания строить рано. Посмотрим.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100