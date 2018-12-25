Эффект домино с двумя Азарами

Эдена Азара манит «Реал», Торгана зовут в Дортмунд, а «Челси» и «Гладбаху» потребуются игроки на замену братьям. «Соккер.ру» распутывает трансферный клубок.
Торган Азар («Боруссия Менхенгладбах»)
Младший брат Эдена на хорошем счету в Бундеслиге, а сейчас его называют открытием сезона, ведь Торган улучшил свою статистику, стал более зрелым, эффективным, результативным. В кампании 2016/2017 Азар-младший забил 11 голов и отдал 8 результативных передач в составе гладбахской «Боруссии», в следующем сезоне практически повторил этот результат – «11+9», к середине текущего сезона Торган уже забил 12 мячей и 7 раз ассистировал партнерам. Неудивительно, что интерес серьезных клубов к бельгийцу растет. Азар мог покинуть Менхенгладбах и раньше, у него были предложения, а в августе даже пришлось делать заявление о своем будущем – мол, остаюсь и ничего не хочу обсуждать. С каждым голом и «ассистом» цена на Торгана растет, и ситуация меняется. «Трансфермаркт» оценивает вингера в 38 миллионов евро, реальная сумма сделки составит от 40 до 50-ти млн евро, учитывая, что контракт с «Боруссией» у Азара только до 2020 года.
Кто им интересуется? «Боруссия Дортмунд», «Атлетико», «Ливерпуль», «Бавария», «Рома», «Валенсия».
Торган – грамотный парень, так, он спокойно признает, что брат сильнее его как футболист, отговаривал Эдена от перехода в «Реал» летом из-за неустроенности в мадридском клубе после прощания с Зиданом, а сам никогда не пойдет в клуб, где может оказаться пятым колесом. Поэтому «Ливерпуль» можно исключить – там хватает сильных игроков в атаке, «Атлетико» не подойдет по стилю. «Рома» и «Валенсия» - не так интересно. Торгану нравится в Бундеслиге, поэтому ориентироваться стоит на варианты с Мюнхеном и Дортмундом. «Бавария» готовится к прощанию с Рибери и Роббеном, их места еще не разыграны и можно поучаствовать в лотерее. Однако Азар-младший склонен к осторожности, он наслышан о том, как «Бавария» перемалывает футболистов. А вот дортмундские «шмели» - идеальная следующая ступень и возможность дополнительно поработать над креативными скиллами под руководством Люсьена Фавра.
Как Торган Азар может поучаствовать в трансферной цепочке?
Перейдя в дортмундскую «Боруссию», Торган «освободит Доби»: Кристиан Пулишич не скрывает, что хотел бы попробовать себя в другом чемпионате (читай – АПЛ).
Кристиан Пулишич («Боруссия Дортмунд»)
20-летний Пулишич, проводящий четвертый сезон в Дортмунде, уже выглядит бывалым парнем на фоне Якоба Ларсена, Ашрафа Хакими, Дэн-Акселя Загаду и Джейдона Санчо. Кристиан уже раскручен, на него есть спрос, и «Боруссия» готова расстаться с американцем будущим летом, потому что навар ожидается приличный, а варианты замены Пулишича уже подготовлены. Называется даже сумма – 79 миллионов евро, столько хочет выручить дортмундский клуб, продав Кристиана.
Кто им интересуется? «Челси», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Бавария», «Ювентус».
Очередь длинная, но не сказать, чтобы все названные клубы были готовы оторвать Пулишича у «Боруссии» с руками. Правильнее говорить, что Кристиан фигурирует в их трансферных планах, причем далеко не всегда занимает верхние строки в трансферных списках на усиление флангов атаки. Серьезнее остальных настроен «Челси», причем «синие» рассчитывают забрать Кристиана уже зимой, ведь существует угроза трансферного бана. Пулишич хочет в «Челси», но «Боруссия» рассчитывает на него как минимум до конца сезона, так что «синим» придется приложить максимум усилий, чтобы переубедить «шмелей».
Как Пулишич может поучаствовать в трансферной цепочке с двумя Азарами?
Покинув дортмундскую «Боруссию», освободит место для Торгана Азара, а перейдя в «Челси», сделает возможным трансфер Эдена Азара в «Реал».
Эден Азар («Челси»)
Азар никогда не скрывал, что однажды мечтает надеть белоснежную футболку мадридского суперклуба, и его мечта может осуществиться в самое ближайшее время. «Реал» ищет варианты усиления состава – негоже, когда у тебя на фланге атаки играет ординарный Лукас Васкес. К тому же, Иско мечтает покинуть «Мадрид» - так освободится место для Азара в составе и зарплатной ведомости.
Флорентино Перес понимает, что «Реалу» нужна новая звездная атака, и если Мбаппе с Неймаром не получается выудить из ПСЖ, то нужно делать ставку на Азара и, возможно, на Кейна – это будет очень недешево, но Бензема пора, наконец, с почестями отправить куда-нибудь на северо-восток. Азар всегда любил «Реал», и лояльность футболиста – большое подспорье для «сливочных», которые действительно нуждаются в игроке формата и возможностей Эдена.
Эден Азар – последнее звено в затевающейся цепочке трансферов?
Не обязательно, ведь с приходом Азара в «Реал» кто-то станет лишним при королевском дворе. Имя можно назвать уже сейчас – это Иско, который, скорее всего, отправится в «Манчестер Сити», а дальше эта история может получить еще сколько угодно продолжений. Впрочем, может случиться и так, что никакого эффекта домино не получится: например, «Реал» и «Челси» договорятся об обмене Эдена Азара на Матео Ковачича и Иско, тогда получится замкнутая трансферная система. Хотя действительно вышло бы изящно, если бы Торган Азар запустил многоступенчатый трансферный процесс, в ходе которого его старший брат переберется на «Сантьяго Бернабеу».