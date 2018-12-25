Эффект домино с двумя Азарами

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 9 тур 1 X 2
11:50 сегодня Логотип футбольный клуб Аделаида ЮнАделаида Юн -:- Логотип футбольный клуб Вестерн СиднейВестерн Сидней 2 3.6 3.4
Англия. Лига Два 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун - - -
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 24 тур 1 X 2
16:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул - - -
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Фулхэм -:-  Вулверхэмптон 3.15 3.27 2.35
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Борнмут 1.36 4.95 8.8
18:00 сегодня  Ман Юнайтед -:-  Хаддерсфилд 1.22 6.5 12.7
18:00 сегодня  Ливерпуль -:-  Ньюкасл - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Манчестер Сити 8.4 5.2 1.35
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Кардифф - - -
18:00 сегодня  Бернли -:-  Эвертон - - -
20:15 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Арсенал - - -
22:30 сегодня  Уотфорд -:-  Челси 5.4 3.9 1.65
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 24 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.1 3.32 3.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.67 3.15 2.67
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.75 3.4 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 1.9 3.4 4.05
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.72 3.9 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.5 4.05 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.58 3.87 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.3 3.4 2.97
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.55 4.05 5.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 2.57 3.52 2.52
Бельгия. Про-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Антверпен (Дёрне)Антверпен -:- Логотип футбольный клуб МускронМускрон 1.5 4 6.5
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб Серкль БрюггеСеркль Брюгге -:- Логотип футбольный клуб ЭйпенЭйпен 2.25 3.5 2.95
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОстендеОстенде -:- Логотип футбольный клуб Сент-Трюйден (Синт-Трёйден)Сент-Трюйден 2.8 3.5 2.35
16:30 сегодня Логотип футбольный клуб КортрейкКортрейк -:- Логотип футбольный клуб Зюлте-ВарегемЗюлте-Варегем 2 3.6 3.4
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб ШарлеруаШарлеруа -:- Логотип футбольный клуб Стандард (Льеж)Стандард 2.75 3.05 2.65
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб ГенкГенк -:- Логотип футбольный клуб ГентГент 1.55 4.2 5.3
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 15 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль 1.95 3.45 3.75
21:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль ТА (Тель-Авив)Хапоэль ТА 2.05 3.35 3.55
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 3.7 3.5 1.95
Италия. Серия B 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КарпиКарпи -:- Логотип футбольный клуб ЛиворноЛиворно 2.35 2.9 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрешиаБрешиа -:- Логотип футбольный клуб Кремонезе (Кремона)Кремонезе 1.95 3.1 4.3
Италия. Серия А 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:30 сегодня  Фрозиноне -:-  Милан 5.5 3.87 1.63
17:00 сегодня  Сампдория -:-  Кьево 1.72 3.7 5
17:00 сегодня  Фиорентина -:-  Парма 1.57 3.97 6
17:00 сегодня  Кальяри -:-  Дженоа 2.5 3 3.1
17:00 сегодня  Болонья -:-  Лацио 4.75 3.85 1.7
17:00 сегодня  Аталанта -:-  Ювентус - - -
20:00 сегодня  Торино -:-  Эмполи 1.7 3.75 5
20:00 сегодня  Рома -:-  Сассуоло 1.53 4.35 5.8
20:00 сегодня  СПАЛ -:-  Удинезе 2.45 3.15 3.05
22:30 сегодня  Интер -:-  Наполи 2.8 3.27 2.65
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб АбердинАбердин -:- Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик 5.8 4.3 1.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс -:- Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл -:- Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс -:- Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон - - -
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Эффект домино с двумя Азарами

вчера, 18:00
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Азар Эден
Азар Эден
Полузащитник
Иско
Иско
Полузащитник
Пулишич Кристиан
Пулишич Кристиан
Полузащитник

Эдена Азара манит «Реал», Торгана зовут в Дортмунд, а «Челси» и «Гладбаху» потребуются игроки на замену братьям. «Соккер.ру» распутывает трансферный клубок. 

Торган Азар («Боруссия Менхенгладбах»)

Младший брат Эдена на хорошем счету в Бундеслиге, а сейчас его называют открытием сезона, ведь Торган улучшил свою статистику, стал более зрелым, эффективным, результативным. В кампании 2016/2017 Азар-младший забил 11 голов и отдал 8 результативных передач в составе гладбахской «Боруссии», в следующем сезоне практически повторил этот результат – «11+9», к середине текущего сезона Торган уже забил 12 мячей и 7 раз ассистировал партнерам. Неудивительно, что интерес серьезных клубов к бельгийцу растет. Азар мог покинуть Менхенгладбах и раньше, у него были предложения, а в августе даже пришлось делать заявление о своем будущем – мол, остаюсь и ничего не хочу обсуждать. С каждым голом и «ассистом» цена на Торгана растет, и ситуация меняется. «Трансфермаркт» оценивает вингера в 38 миллионов евро, реальная сумма сделки составит от 40 до 50-ти млн евро, учитывая, что контракт с «Боруссией» у Азара только до 2020 года. 

Кто им интересуется? «Боруссия Дортмунд», «Атлетико», «Ливерпуль», «Бавария», «Рома», «Валенсия». 

Торган – грамотный парень, так, он спокойно признает, что брат сильнее его как футболист, отговаривал Эдена от перехода в «Реал» летом из-за неустроенности в мадридском клубе после прощания с Зиданом, а сам никогда не пойдет в клуб, где может оказаться пятым колесом. Поэтому «Ливерпуль» можно исключить – там хватает сильных игроков в атаке, «Атлетико» не подойдет по стилю. «Рома» и «Валенсия» - не так интересно. Торгану нравится в Бундеслиге, поэтому ориентироваться стоит на варианты с Мюнхеном и Дортмундом. «Бавария» готовится к прощанию с Рибери и Роббеном, их места еще не разыграны и можно поучаствовать в лотерее. Однако Азар-младший склонен к осторожности, он наслышан о том, как «Бавария» перемалывает футболистов. А вот дортмундские «шмели» - идеальная следующая ступень и возможность дополнительно поработать над креативными скиллами под руководством Люсьена Фавра. 

Как Торган Азар может поучаствовать в трансферной цепочке?

Перейдя в дортмундскую «Боруссию», Торган «освободит Доби»: Кристиан Пулишич не скрывает, что хотел бы попробовать себя в другом чемпионате (читай – АПЛ).

Кристиан Пулишич («Боруссия Дортмунд»)

20-летний Пулишич, проводящий четвертый сезон в Дортмунде, уже выглядит бывалым парнем на фоне Якоба Ларсена, Ашрафа Хакими, Дэн-Акселя Загаду и Джейдона Санчо. Кристиан уже раскручен, на него есть спрос, и «Боруссия» готова расстаться с американцем будущим летом, потому что навар ожидается приличный, а варианты замены Пулишича уже подготовлены. Называется даже сумма – 79 миллионов евро, столько хочет выручить дортмундский клуб, продав Кристиана. 

Кто им интересуется? «Челси», ПСЖ, «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Бавария», «Ювентус».

Очередь длинная, но не сказать, чтобы все названные клубы были готовы оторвать Пулишича у «Боруссии» с руками. Правильнее говорить, что Кристиан фигурирует в их трансферных планах, причем далеко не всегда занимает верхние строки в трансферных списках на усиление флангов атаки. Серьезнее остальных настроен «Челси», причем «синие» рассчитывают забрать Кристиана уже зимой, ведь существует угроза трансферного бана. Пулишич хочет в «Челси», но «Боруссия» рассчитывает на него как минимум до конца сезона, так что «синим» придется приложить максимум усилий, чтобы переубедить «шмелей».

Как Пулишич может поучаствовать в трансферной цепочке с двумя Азарами? 

Покинув дортмундскую «Боруссию», освободит место для Торгана Азара, а перейдя в «Челси», сделает возможным трансфер Эдена Азара в «Реал». 

Эден Азар («Челси»)

Азар никогда не скрывал, что однажды мечтает надеть белоснежную футболку мадридского суперклуба, и его мечта может осуществиться в самое ближайшее время. «Реал» ищет варианты усиления состава – негоже, когда у тебя на фланге атаки играет ординарный Лукас Васкес. К тому же, Иско мечтает покинуть «Мадрид» - так освободится место для Азара в составе и зарплатной ведомости. 

Флорентино Перес понимает, что «Реалу» нужна новая звездная атака, и если Мбаппе с Неймаром не получается выудить из ПСЖ, то нужно делать ставку на Азара и, возможно, на Кейна – это будет очень недешево, но Бензема пора, наконец, с почестями отправить куда-нибудь на северо-восток. Азар всегда любил «Реал», и лояльность футболиста – большое подспорье для «сливочных», которые действительно нуждаются в игроке формата и возможностей Эдена.

Эден Азар – последнее звено в затевающейся цепочке трансферов? 

Не обязательно, ведь с приходом Азара в «Реал» кто-то станет лишним при королевском дворе. Имя можно назвать уже сейчас – это Иско, который, скорее всего, отправится в «Манчестер Сити», а дальше эта история может получить еще сколько угодно продолжений. Впрочем, может случиться и так, что никакого эффекта домино не получится: например, «Реал» и «Челси» договорятся об обмене Эдена Азара на Матео Ковачича и Иско, тогда получится замкнутая трансферная система. Хотя действительно вышло бы изящно, если бы Торган Азар запустил многоступенчатый трансферный процесс, в ходе которого его старший брат переберется на «Сантьяго Бернабеу». 

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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
   7 / 755
вчера в 20:10
Лучше бы про Абеля Эрнандеса статью написали,ему то куда деваться?
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