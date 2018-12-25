Эффект домино с двумя Азарами

вчера, 18:00

Эдена Азара манит «Реал», Торгана зовут в Дортмунд, а «Челси» и «Гладбаху» потребуются игроки на замену братьям. «Соккер.ру» распутывает трансферный клубок.

Торган Азар («Боруссия Менхенгладбах»)

Младший брат Эдена на хорошем счету в Бундеслиге, а сейчас его называют открытием сезона, ведь Торган улучшил свою статистику, стал более зрелым, эффективным, результативным. В кампании 2016/2017 Азар-младший забил 11 голов и отдал 8 результативных передач в составе гладбахской «Боруссии», в следующем сезоне практически повторил этот результат – «11+9», к середине текущего сезона Торган уже забил 12 мячей и 7 раз ассистировал партнерам. Неудивительно, что интерес серьезных клубов к бельгийцу растет. Азар мог покинуть Менхенгладбах и раньше, у него были предложения, а в августе даже пришлось делать заявление о своем будущем – мол, остаюсь и ничего не хочу обсуждать. С каждым голом и «ассистом» цена на Торгана растет, и ситуация меняется. «Трансфермаркт» оценивает вингера в 38 миллионов евро, реальная сумма сделки составит от 40 до 50-ти млн евро, учитывая, что контракт с «Боруссией» у Азара только до 2020 года.

Кто им интересуется? «Боруссия Дортмунд», «Атлетико», «Ливерпуль», «Бавария», «Рома», «Валенсия».

Торган – грамотный парень, так, он спокойно признает, что брат сильнее его как футболист, отговаривал Эдена от перехода в «Реал» летом из-за неустроенности в мадридском клубе после прощания с Зиданом, а сам никогда не пойдет в клуб, где может оказаться пятым колесом. Поэтому «Ливерпуль» можно исключить – там хватает сильных игроков в атаке, «Атлетико» не подойдет по стилю. «Рома» и «Валенсия» - не так интересно. Торгану нравится в Бундеслиге, поэтому ориентироваться стоит на варианты с Мюнхеном и Дортмундом. «Бавария» готовится к прощанию с Рибери и Роббеном, их места еще не разыграны и можно поучаствовать в лотерее. Однако Азар-младший склонен к осторожности, он наслышан о том, как «Бавария» перемалывает футболистов. А вот дортмундские «шмели» - идеальная следующая ступень и возможность дополнительно поработать над креативными скиллами под руководством Люсьена Фавра.

Как Торган Азар может поучаствовать в трансферной цепочке?

Перейдя в дортмундскую «Боруссию», Торган «освободит Доби»: Кристиан Пулишич не скрывает, что хотел бы попробовать себя в другом чемпионате (читай – АПЛ ).

Кристиан Пулишич («Боруссия Дортмунд»)

20-летний Пулишич, проводящий четвертый сезон в Дортмунде, уже выглядит бывалым парнем на фоне Якоба Ларсена, Ашрафа Хакими, Дэн-Акселя Загаду и Джейдона Санчо. Кристиан уже раскручен, на него есть спрос, и «Боруссия» готова расстаться с американцем будущим летом, потому что навар ожидается приличный, а варианты замены Пулишича уже подготовлены. Называется даже сумма – 79 миллионов евро, столько хочет выручить дортмундский клуб, продав Кристиана.

Кто им интересуется? «Челси», ПСЖ , «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Ливерпуль», «Бавария», «Ювентус».

Очередь длинная, но не сказать, чтобы все названные клубы были готовы оторвать Пулишича у «Боруссии» с руками. Правильнее говорить, что Кристиан фигурирует в их трансферных планах, причем далеко не всегда занимает верхние строки в трансферных списках на усиление флангов атаки. Серьезнее остальных настроен «Челси», причем «синие» рассчитывают забрать Кристиана уже зимой, ведь существует угроза трансферного бана. Пулишич хочет в «Челси», но «Боруссия» рассчитывает на него как минимум до конца сезона, так что «синим» придется приложить максимум усилий, чтобы переубедить «шмелей».

Как Пулишич может поучаствовать в трансферной цепочке с двумя Азарами?

Покинув дортмундскую «Боруссию», освободит место для Торгана Азара, а перейдя в «Челси», сделает возможным трансфер Эдена Азара в «Реал».

Эден Азар («Челси»)

Азар никогда не скрывал, что однажды мечтает надеть белоснежную футболку мадридского суперклуба, и его мечта может осуществиться в самое ближайшее время. «Реал» ищет варианты усиления состава – негоже, когда у тебя на фланге атаки играет ординарный Лукас Васкес. К тому же, Иско мечтает покинуть «Мадрид» - так освободится место для Азара в составе и зарплатной ведомости.

Флорентино Перес понимает, что «Реалу» нужна новая звездная атака, и если Мбаппе с Неймаром не получается выудить из ПСЖ , то нужно делать ставку на Азара и, возможно, на Кейна – это будет очень недешево, но Бензема пора, наконец, с почестями отправить куда-нибудь на северо-восток. Азар всегда любил «Реал», и лояльность футболиста – большое подспорье для «сливочных», которые действительно нуждаются в игроке формата и возможностей Эдена.

Эден Азар – последнее звено в затевающейся цепочке трансферов?

Не обязательно, ведь с приходом Азара в «Реал» кто-то станет лишним при королевском дворе. Имя можно назвать уже сейчас – это Иско, который, скорее всего, отправится в «Манчестер Сити», а дальше эта история может получить еще сколько угодно продолжений. Впрочем, может случиться и так, что никакого эффекта домино не получится: например, «Реал» и «Челси» договорятся об обмене Эдена Азара на Матео Ковачича и Иско, тогда получится замкнутая трансферная система. Хотя действительно вышло бы изящно, если бы Торган Азар запустил многоступенчатый трансферный процесс, в ходе которого его старший брат переберется на «Сантьяго Бернабеу».