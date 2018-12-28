«Локомотив»: Геркус – на выход, прихватив багаж Смородской

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Италия. Серия A
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Шотландия. Премьер-Лига
Австралия. А-Лига 2018/2019, 10 тур 1 X 2
11:50 Матч завершен Логотип футбольный клуб СиднейСидней 2:1 Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар 1.11 6.7 50
Англия. Лига Два 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.25 3.15 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб БериБери - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.8 3.25 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 1.75 3.65 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро 2.15 3.27 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб 1.58 3.75 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 3.05 3.23 2.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил 1.8 3.55 4.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 2.97 3.05 2.45
Англия. Лига Один 2018/2019, 25 тур 1 X 2
16:00 34’ Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 0:1 Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 1.73 3.8 4.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо 2.1 3.37 3.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 3.8 3.2 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 2.4 3.2 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун 1.77 3.5 4.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн -:- Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс 2.72 3.37 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.72 3.85 4.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.6 3.4 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут 3.55 3.2 2.1
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед 2.02 3.3 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 1.6 4.05 5
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 20 тур 1 X 2
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Кардифф 1.52 4.05 8.2
18:00 сегодня  Фулхэм -:-  Хаддерсфилд 2.05 3.3 4.25
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Эвертон - - -
18:00 сегодня  Уотфорд -:-  Ньюкасл 1.68 3.85 5.8
18:00 сегодня  Тоттенхэм -:-  Вулверхэмптон 1.43 4.7 8.6
20:30 сегодня  Ливерпуль -:-  Арсенал - - -
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 25 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 2.55 3.17 2.77
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро -:- Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун 1.45 4.05 7.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 1.5 4.15 6.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 1.57 3.9 5.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БолтонБолтон -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 4.5 3.2 1.87
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб УиганУиган 1.85 3.45 4.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд 2.23 3.3 3.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 1.55 4.15 5.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб РедингРединг 1.62 3.97 5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити -:- Логотип футбольный клуб Дерби КаунтиДерби Каунти 2.15 3.45 3.2
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Маккаби ТА (Тель-Авив)Маккаби ТА 10.4 5.7 1.22
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль Ир (Кирьят-Шмона)Хапоэль Ир 2.15 3.3 3.2
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.2 6 13
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 2.3 3.2 3
Италия. Серия А 2018/2019, 19 тур 1 X 2
14:30 Матч завершен  Ювентус 2:1  Сампдория - - -
17:00 сегодня  Парма -:-  Рома 5.6 4.17 1.64
17:00 сегодня  Лацио -:-  Торино 1.6 4.15 6.2
17:00 сегодня  Дженоа -:-  Фиорентина 2.65 3.22 2.95
17:00 сегодня  Эмполи -:-  Интер 7.5 4.85 1.45
17:00 сегодня  Кьево -:-  Фрозиноне 1.95 3.35 4.6
17:00 сегодня  Удинезе -:-  Кальяри 2.55 3.1 3.2
17:00 сегодня  Сассуоло -:-  Аталанта 3.65 3.55 2.12
20:00 сегодня  Наполи -:-  Болонья 1.25 6.4 14
22:30 сегодня  Милан -:-  СПАЛ 1.48 4.45 7.8
Португалия. Кубок Лиги 2018/2019, 3 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве 1:1 Логотип футбольный клуб Пасуш де ФеррейраПасуш де Феррейра 3.55 1.4 15
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Авеш (Вила-даш-Авеш)Авеш 1:1 Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика - - -
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму -:- Логотип футбольный клуб ЭшторилЭшторил 2.7 3.05 2.7
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг - - -
Товарищеские матчи. Сборные 2018 1 X 2
20:00 сегодня  Бахрейн -:-  КНДР - - -
Шотландия. Премьер-Лига 2018/2019, 21 тур 1 X 2
15:30 48’ Логотип футбольный клуб Рейнджерс (Глазго)Рейнджерс 1:0 Логотип футбольный клуб Селтик (Глазго)Селтик - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЛивингстонЛивингстон -:- Логотип футбольный клуб АбердинАбердин 3.2 3 2.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб КилмарнокКилмарнок -:- Логотип футбольный клуб Ст Миррен (Пейсли)Ст Миррен - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ДандиДанди -:- Логотип футбольный клуб Сент-Джонстон (Перт)Сент-Джонстон - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГамильтонГамильтон -:- Логотип футбольный клуб МазервеллМазервелл - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хиберниан (Эдинбург)Хиберниан -:- Логотип футбольный клуб Хартс (Эдинбург)Хартс 2 3.4 3.6
ГлавнаяБлогиРПЛ - лучшая лига мира!

«Локомотив»: Геркус – на выход, прихватив багаж Смородской

вчера, 22:13

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус объявил об уходе с должности. «Соккер.ру» - об административных перестановках в стане железнодорожников.

Набегавшие к Новому году слухи стали явью: Илья Геркус ушел с поста генерального директора «Локомотива». Или президента, как многие называли его по привычке, поскольку именно так называлась его должность до административной реформы в «Локомотиве». Та реформа была попыткой приспособить две плохо сраставшиеся системы в клубе. 

Ведь практически сразу между Геркусом и главным тренером Юрием Семиным пробежала черная кошка. И если поначалу оба делали вид, что ничего не происходит, то постепенно это шило из мешка вылезло и начало покалывать в глаза и уши окружающих. Тренер и руководитель периодически резковато высказывались в адрес друг друга. 

Именно с разногласиями с Семиным можно и нужно в первую очередь связывать отставку Геркуса. В этом противостоянии вынужден был уступить именно он. Любопытно, что заявление Геркус сделал через прессу, а официальная пресс-служба «Локомотива», видимо, уже нарезает вовсю салатики и закупает мандарины, поскольку никаких сообщений, никакой реакции. 

Довольно странно видеть такую картину, когда уходит руководитель действующего чемпиона страны посреди сезона. Но Геркус, который умело использовал социальные сети для налаживания контакта с болельщиками и пиара клуба, что нужно занести ему в актив, сделал заявление. Объемное, содержательное.

Друзья, сегодня последний день моей работы в футбольном клубе «Локомотив». Пришло время прощаться. Для меня это была большая честь, большая гордость — работать в великом клубе, в клубе с такими традициями, такими болельщиками, такой историей. Каждый день для меня наполнен был огромным счастьем, огромной радостью, что я могу приносить пользу людям, болельщикам, что я могу помогать клубу сражаться за высокие места и награды. У меня сохранились замечательные воспоминания об этом времени, великолепные воспоминания. Они будут согревать меня всю жизнь.

Хотел бы поблагодарить вас всех, болельщиков, всех тех, кто поддерживал меня, всех тех, кто ругал меня, делал замечания. Очень важно было находиться в постоянном диалоге, в постоянном контакте со всеми вами. Я хотел бы поблагодарить моих коллег, моих товарищей, которые стояли плечом к плечу, работали, поддерживали меня. Поблагодарить своих игроков. Ребята, вы молодцы. Большая честь и большая гордость для меня была работать с вами. Хотел бы поблагодарить тренеров, главного тренера Юрия Павловича Сёмина. Я очень многому у него научился. Моего товарища Эрика Штоффельсхауса, прекрасного, великолепного профессионала. Руководство Российских железных дорог, которое дало мне такую возможность. И всех. Желаю вам побед, удачи, счастья. Вперед, «Локомотив» Москва!

В своем другом заявлении Геркус подчеркивает, что у него была своя стратегия развития клуба, и она точно рассчитывалась не на два с половиной года, а на более продолжительный срок. «Однако жизнь диктует свои условия», - добавил Геркус, не оставляя сомнений в том, что высшее руководство «Локомотива» все-таки предпочло Семина ему, а выбирать уже пришлось – дальше терпеть, видимо, невозможно. И если Геркус добавил слова благодарности в адрес главного тренера, то Семин от комплиментов уходящему функционеру воздержался:

Геркус и Штоффельсхаус покинули клуб? Я не комментирую, я в отпуске. Пусть совет директоров комментирует.

Да, нельзя не добавить, что вместе с Геркусом ушли и некоторые люди, им приведенные. Тот же спортивный директор Эрик Штоффельсхаус, который тоже сделал заявление через свой инстаграм. По некоторым данным, ушел и заместитель Геркуса Федор Луннов, и руководитель отдела кадров Мария Грачева. 

Можно по-разному относиться к противостоянию Геркуса и Семина, но «Локомотив» именно под руководством этих двух людей, которые, как оказалось, имеют кардинально разные взгляды на многие вещи в современном футболе, завоевал два важнейших трофея в стране: Кубок России и чемпионский титул. Были и будут ожесточенные споры о том, чьей заслуги в этом больше, тренерской или президентской. 

Ведь если бы некоторые кадровые решения принимались не наперекор Семину, то в клубе не появился бы Фарфан, например. А переоценить его вклад в чемпионство очень сложно. С пожеланиями Семина вряд ли перуанец оказался бы в команде. Да и самого Семина, не будем забывать, позвал в «Локомотив» Геркус. Отдельно стоит отметить, что в такие моменты появляются сбитые летчики. Хранившая молчание Ольга Смородская разразилась комментариями по поводу работы Геркуса:

Он провел год нормально. Ничего выдающегося за этот год не произошло, к сожалению, – отметила Смородская. – Бесславное выступление на европейской арене. Но в период его президентства было чемпионство. Это было хорошо.

Считаю, что это заслуга не только и не столько его. Бесспорно, что в том числе и на моем багаже выиграно чемпионство. А в том, что они закладывали на этот сезон, ничего выдающегося не видно. На европейской арене мы удачно выступали, выходили с первого места, забивали по три гола...

Довольно странно слышать речи о багаже от человека, чей уход с поста президента «Локомотива» болельщики клуба отмечали не менее яростно, чем чемпионство. Смородская умудрилась настроить против себя львиную долю фанатов, да не просто настроить против, а вызвать натуральную ненависть. Сложно вспомнить другого такого одиозного президента. 

На этом фоне Геркус, который сразу пришел в напряженной обстановке, поскольку выходец из Санкт-Петербурга и «зенитовец», просто ангел. Он сделал так, что болельщики и не подумали о его петербургском прошлом, наладил с ними контакт, в том числе через социальные сети и открытость. Умудрялся держать баланс в клубе и в болельщицкой среде, несмотря на жесткое противостояние с главным тренером. Да не с простым тренером, а с живой легендой, иконой для каждого болельщика «Локомотива». 

Так что можно хвалить или критиковать Геркуса, но факты говорят сами за себя. Короткий период правления этого человека в истории отпечатается позитивом в основном. Для этого и работают. Независимо от межличностных отношений нужно оставаться профессионалом до последнего, пока давление не станет невыносимым.

Поделиться
Другие материалы по теме
«Локомотив» назначит спортивного директора после праздников
Сегодня, 14:46 Комментарии1
«Томь» погасит долги перед футболистами в начале 2019 года
Сегодня, 10:21 Комментарии0
У бывшего тренера петербургского «Динамо» и «Анжи» Ткаченко выявлен рак
Вчера, 17:21
«Ахмат» направил письмо о выдвижении Дюкова на пост президента РФС
27 декабря Комментарии5
Кононов поздравил ветеранов «Спартака» с наступающими праздниками
27 декабря Комментарии5
«Уфа» поздравила болельщиков с Новым годом
27 декабря ВидеоКомментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
BDA8181
BDA8181 ответил Питермен
   445 / 677
сегодня в 16:35
Наконец-то мошенника с локо выгнали. Говорят, он очень хотел Палыча слить, даже мне в Питере жалко было бы легенду!
Глупый ты , хотя с одного города рождения ))) Зенит загибается и будет загибаться дальше . Нет своих . Одни леги. Это не наш Зенит! Мне стыдно за та тех и тех называемых фанов которые рады всему этому. ВЫ ШЛАК!!! Зенит-это своя школа и свои воспитанники. Стиль игры.
BDA8181
BDA8181
   445 / 677
сегодня в 16:30
Геркус красавчик ,удачи в карьере. Пришёл, увидел, победил!)))
112910415
112910415
   324 / 677
сегодня в 10:40
ладно...будут новые страницы
13 RUS
13 RUS
   111 / 677
сегодня в 08:12
А Геркусу и Штоффелю спасибо!
13 RUS
13 RUS
   111 / 677
сегодня в 08:11
За смородину стыдно так же как пупсиков
sir_Alex
sir_Alex
   15 / 677
сегодня в 06:52
Ушёл толковый манагер)))
Байкал-38
Байкал-38
   9 / 677
сегодня в 06:24
"Багаж" от тёти остался разворованный и можно сказать в жалком виде. Подобрав его Геркус с Сёминым отмыли очистили, покрасили и принесли его на выставку, где завоевали кубок и чемпионство. Да между ними иной раз, что то происходило, но в отличии от конфликта "Смордской с футболом", президент и тренер всей душой болели за Локо.
Геркус ушёл и от него только слышны слова благодарности, да я думаю, что те кто разбирается в футболе и болеют за Локо могут сказать то же самое.
Илье Леонидовичу за проделанную работу и за то, что с душой болел (я думаю и продолжит) за Локо огромное спасибо, с наступающим и успехов в будущем!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
   149 / 677
сегодня в 05:45
Остался Профи. Палыч с Победой!!!
амурец
амурец
   91 / 677
сегодня в 02:29
очень жаль конечно что уходит
Roman73
Roman73
   179 / 677
сегодня в 00:08
А так Филатов-Сёмин было то же самое, что Хёнесс-Руменигге.
Roman73
Roman73
   179 / 677
сегодня в 00:01
Багаж у Смородской- один, и знатный, его можно и "прихватить"...
Паровозов
Паровозов
   549 / 677
вчера в 23:33
Спасибо Илье Леонидовичу за огромный вклад в развитие Локомотива, мы этого не забудем.
Питермен
Питермен
   62 / 677
вчера в 23:08
Наконец-то мошенника с локо выгнали. Говорят, он очень хотел Палыча слить, даже мне в Питере жалко было бы легенду!
Michele_Alboreto
Michele_Alboreto
   21 / 677
вчера в 23:02
Может, и хорошо, что президент-чемпион ушёл непобеждённым! Оздоровление команды произошло, в любом случае. 💪💪💪
борька
борька
   112 / 677
вчера в 22:54
Редко два классных руководителя находят общие интересы! Желаю увидеть Геркуса
Президентов РПФ!
sashasokol
sashasokol
   360 / 677
вчера в 22:51
Очень жаль, что он так и не смог найти общий язык с Семиным. Как не крути, но Геркус был специалист своего дела. Болельщики и последние игроки Локо это заслуга Геркуса. Как по мне, так это потеря для Локо.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
   34 / 677
вчера в 22:38
Как бы Локо при новом руководстве не вошёл бы в штопор, (Штопорхаусен?)))).
ОлегаТэ
ОлегаТэ
   52 / 677
вчера в 22:37
ППЦ!!! Сожрал алкаш очень неплохого менеджера, который, на секундочку, его же в команду и притащил... И ранее на физию Шпалыча пропитую да на его вечные хныки на судейство смотреть было неприятно, теперь - вообще противно.👎👎👎
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100