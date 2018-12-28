«Локомотив»: Геркус – на выход, прихватив багаж Смородской

вчера, 22:13

Генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус объявил об уходе с должности. «Соккер.ру» - об административных перестановках в стане железнодорожников.

Набегавшие к Новому году слухи стали явью: Илья Геркус ушел с поста генерального директора «Локомотива». Или президента, как многие называли его по привычке, поскольку именно так называлась его должность до административной реформы в «Локомотиве». Та реформа была попыткой приспособить две плохо сраставшиеся системы в клубе.

Ведь практически сразу между Геркусом и главным тренером Юрием Семиным пробежала черная кошка. И если поначалу оба делали вид, что ничего не происходит, то постепенно это шило из мешка вылезло и начало покалывать в глаза и уши окружающих. Тренер и руководитель периодически резковато высказывались в адрес друг друга.

Именно с разногласиями с Семиным можно и нужно в первую очередь связывать отставку Геркуса. В этом противостоянии вынужден был уступить именно он. Любопытно, что заявление Геркус сделал через прессу, а официальная пресс-служба «Локомотива», видимо, уже нарезает вовсю салатики и закупает мандарины, поскольку никаких сообщений, никакой реакции.

Довольно странно видеть такую картину, когда уходит руководитель действующего чемпиона страны посреди сезона. Но Геркус, который умело использовал социальные сети для налаживания контакта с болельщиками и пиара клуба, что нужно занести ему в актив, сделал заявление. Объемное, содержательное.

Друзья, сегодня последний день моей работы в футбольном клубе «Локомотив». Пришло время прощаться. Для меня это была большая честь, большая гордость — работать в великом клубе, в клубе с такими традициями, такими болельщиками, такой историей. Каждый день для меня наполнен был огромным счастьем, огромной радостью, что я могу приносить пользу людям, болельщикам, что я могу помогать клубу сражаться за высокие места и награды. У меня сохранились замечательные воспоминания об этом времени, великолепные воспоминания. Они будут согревать меня всю жизнь. Хотел бы поблагодарить вас всех, болельщиков, всех тех, кто поддерживал меня, всех тех, кто ругал меня, делал замечания. Очень важно было находиться в постоянном диалоге, в постоянном контакте со всеми вами. Я хотел бы поблагодарить моих коллег, моих товарищей, которые стояли плечом к плечу, работали, поддерживали меня. Поблагодарить своих игроков. Ребята, вы молодцы. Большая честь и большая гордость для меня была работать с вами. Хотел бы поблагодарить тренеров, главного тренера Юрия Павловича Сёмина. Я очень многому у него научился. Моего товарища Эрика Штоффельсхауса, прекрасного, великолепного профессионала. Руководство Российских железных дорог, которое дало мне такую возможность. И всех. Желаю вам побед, удачи, счастья. Вперед, «Локомотив» Москва!

В своем другом заявлении Геркус подчеркивает, что у него была своя стратегия развития клуба, и она точно рассчитывалась не на два с половиной года, а на более продолжительный срок. «Однако жизнь диктует свои условия», - добавил Геркус, не оставляя сомнений в том, что высшее руководство «Локомотива» все-таки предпочло Семина ему, а выбирать уже пришлось – дальше терпеть, видимо, невозможно. И если Геркус добавил слова благодарности в адрес главного тренера, то Семин от комплиментов уходящему функционеру воздержался:

Геркус и Штоффельсхаус покинули клуб? Я не комментирую, я в отпуске. Пусть совет директоров комментирует.

Да, нельзя не добавить, что вместе с Геркусом ушли и некоторые люди, им приведенные. Тот же спортивный директор Эрик Штоффельсхаус, который тоже сделал заявление через свой инстаграм. По некоторым данным, ушел и заместитель Геркуса Федор Луннов, и руководитель отдела кадров Мария Грачева.

Можно по-разному относиться к противостоянию Геркуса и Семина, но «Локомотив» именно под руководством этих двух людей, которые, как оказалось, имеют кардинально разные взгляды на многие вещи в современном футболе, завоевал два важнейших трофея в стране: Кубок России и чемпионский титул. Были и будут ожесточенные споры о том, чьей заслуги в этом больше, тренерской или президентской.

Ведь если бы некоторые кадровые решения принимались не наперекор Семину, то в клубе не появился бы Фарфан, например. А переоценить его вклад в чемпионство очень сложно. С пожеланиями Семина вряд ли перуанец оказался бы в команде. Да и самого Семина, не будем забывать, позвал в «Локомотив» Геркус. Отдельно стоит отметить, что в такие моменты появляются сбитые летчики. Хранившая молчание Ольга Смородская разразилась комментариями по поводу работы Геркуса:

Он провел год нормально. Ничего выдающегося за этот год не произошло, к сожалению, – отметила Смородская. – Бесславное выступление на европейской арене. Но в период его президентства было чемпионство. Это было хорошо. Считаю, что это заслуга не только и не столько его. Бесспорно, что в том числе и на моем багаже выиграно чемпионство. А в том, что они закладывали на этот сезон, ничего выдающегося не видно. На европейской арене мы удачно выступали, выходили с первого места, забивали по три гола...

Довольно странно слышать речи о багаже от человека, чей уход с поста президента «Локомотива» болельщики клуба отмечали не менее яростно, чем чемпионство. Смородская умудрилась настроить против себя львиную долю фанатов, да не просто настроить против, а вызвать натуральную ненависть. Сложно вспомнить другого такого одиозного президента.

На этом фоне Геркус, который сразу пришел в напряженной обстановке, поскольку выходец из Санкт-Петербурга и «зенитовец», просто ангел. Он сделал так, что болельщики и не подумали о его петербургском прошлом, наладил с ними контакт, в том числе через социальные сети и открытость. Умудрялся держать баланс в клубе и в болельщицкой среде, несмотря на жесткое противостояние с главным тренером. Да не с простым тренером, а с живой легендой, иконой для каждого болельщика «Локомотива».

Так что можно хвалить или критиковать Геркуса, но факты говорят сами за себя. Короткий период правления этого человека в истории отпечатается позитивом в основном. Для этого и работают. Независимо от межличностных отношений нужно оставаться профессионалом до последнего, пока давление не станет невыносимым.