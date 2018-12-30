РПЛ 2018/19. Яркие открытия футбольного чемпионата

вчера, 10:30

Новый сезон позволяет познакомиться со свежими героями и открыть по-новому тех, о ком слышали ранее. О персональных успехах – на «Соккер.ру».

Родриго Бекао ( ЦСКА )

До нынешнего сезона: запасной середняка бразильской Серии А – клуба «Баия».

В сезоне 2018/2019: основной защитник команды, которая в 17 турах пропустила 8 мячей.

Неужели РПЛ настолько слабая, что в ней запасной середняка Серии А – топ? Нет, скорее Бекао попал в подходящий коллектив к нужному тренеру. Не сказать, что бразилец играет идеально или выделяется сильнее всех, ведь аккуратен, но не доминирует надо всеми соперниками. Однако Родриго стал частью стабильной новой защиты Акинфеева. Приятное открытие.

Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

До нынешнего сезона: играл за «Балтику» в аренде, забил 10 мячей в 24 матчах.

В сезоне 2018/2019: на позиции левого латераля отыграл в основе за клуб РПЛ .

Скопинцеву всего двадцать один год. Нет ничего удивительного в постепенном вхождении в основу «Ростова» воспитанника школ «Динамо», «Зенита» и «Лейпцига». Дмитрий Владимирович отлично смотрелся в «Балтике». Понятно, что «Ростов» его вернул и доверился. Скопинцев отплатил 2 ассистами, а теперь его сватают в «Зенит» и «Спартак».

Зелимхан Бакаев («Арсенал»)

До нынешнего сезона: играл за «Спартак-2», изредка появляясь в первом составе.

В сезоне 2018/2019: стал основным игроком «Арсенала», забил 5 мячей.

Двадцатидвухлетний Зелимхан – воспитанник «Спартака». В «Арсенале» находится в аренде, но уже успел наиграть на разговоры о досрочном возвращении, хотя туляки сразу опровергли наличие такого пункта в контракте. В любом случае, Бакаев проявил себя. Забил 5 мячей, сыграл 12 матчей в основе и 5 раз появился на замену. Быстрый, настырный, умеет создавать моменты. Пока не всегда вовлечен в игру, но всему научится.

Ильзат Ахметов ( ЦСКА )

До нынешнего сезона: 108 минут в 3 играх за «Рубин» в РФПЛ .

В сезоне 2018/2019: 2 ассиста, а брак всего 17 % после смены позиции на более сложную.

Обладатель премии «Первая пятерка» - лучший юный игрок страны, не считая Чалова, который эту награду уже получал. Ахметову тоже всего двадцать лет, и хотя Бердыев подпускал его к первому составу «Рубина», нельзя сравнивать пару игр за чемпионат и 14 матчей за ЦСКА до Нового года. Ахметов сменил позицию – стал опорником, и справился с этим замечательно.

Бьерн Сигурдарсон («Ростов»)

До нынешнего сезона: забивал за «Мольде» у Сульшера, но этого никто особо не видел.

В сезоне 2018/2019: 4 забитых мяча и 138 верховых дуэлей (65 выигранных).

Ростовский Дзюба – 4.3 победы на втором этаже в среднем за игру, 4 забитых мяча. Также очень низкая точность передач, как подобает классическому таранному форварду. Возможно, мог бы сыграть чище, но рослый, крепкий, основной, важный для схемы и системы игры Карпина. Сигурдарсон проявил себя. Замечательно, что оказался в исландской компании в «Ростове».

Оливье Тилль («Уфа»)

До нынешнего сезона: играл в родном Люксембурге за «Прогресс».

В сезоне 2018/2019: 11 поединков за «Уфу», 23 созданных момента, 2 ассиста.

Слай и Тилль делают все, чтобы «Уфа» не вылетела. Оливье приглянулся российскому клубу, когда его «Прогресс» едва не лишил Джеррарда наслаждения – первого из двух визитов в Россию в этом году. Тилль сразу заиграл в РПЛ , показывает высокий уровень личного мастерства, является умным хавбеком.

Алексей Сутормин («Оренбург»)

До нынешнего сезона: играл в ФНЛ за «Волгарь».

В сезоне 2018/2019: создал 4 гола (3+1), радует универсализмом в РПЛ .



Пусть играл за две команды с понятным спонсором, в третью спешить не стоит. Можно вспомнить опыт Заболотного, который в первой части прошлого сезона был открытием с «Тосно», а через год стал закрытием в «Зените». В «Оренбурге» Сутормин работал справа в защите, слева в центре, забивал, отдавал передачи. Находится на своем месте. Пусть прогрессирует, ведь идет по восходящей траектории – от «Строгино» до РПЛ .

Аяз Гулиев («Ростов»)

До нынешнего сезона: не дали времени в «Спартаке», ездил по арендам.

В сезоне 2018/2019: основной игрок «Ростова», успевает в защите (2.2 отбора за матч) и в атаке (2 ассиста и 1 гол).

Аяз Бахтиярович считает, что можно дважды войти в одну реку? Не исключено, что «Спартак» прямо сейчас закрывает сделку по возвращению Гулиева в Москву. Весной посмотрим, будет ли такой шаг ошибкой. А вот осенью в команде Карпина ошибки были, но перекрывались яркими действиями. Гулиев оставил приятное впечатление. И Аязу всего двадцать два.

Мохаммед Кадири («Арсенал»)

До нынешнего сезона: играл за «Аустрию», но ключевым и самым заметным не был.

В сезоне 2018/2019: выжигает центр поля в играх - 2.2 отбора, 1.6 перехвата, но успевает и в атаке – создал 3 мяча.

Арендован «Арсеналом», имеет еврокубковый опыт – выступал в ЛЕ за «Аустрию» из лиги, чьи представители способны переиграть «Спартак». Но «пушкари» тоже «красно-белых» побеждали, а Кадири им помогал. Когда «Арсенал» переигрывал москвичей на выезде, а также бил «Зенит» дома, Мохаммед отдавал голевые передачи. Разносторонний игрок, всего 22 года, может дорасти до сборной Ганы, ведь вызывался, но пока не играл.

Федор Чалов ( ЦСКА )

До нынешнего сезона: был нестабилен, проиграл место в атаке опорнику Вернблуму.

В сезоне 2018/2019: мощные выступления основного форварда – 9 голов, 4 ассиста, 17 поединков (14 в основе).

Учитываем, что Федор начал хорошо играть еще в мае, когда придумал 5 голов в двух матчах. Но в прошлом году у него было 10 игр в основе, 10 выходов на замену и всего 6 мячей. Сейчас все иначе, а Бердыев называет Федора самым умным игроком в РПЛ . Нападающий ЦСКА прибавил. При этом парню всего двадцать лет, а его решения не все защитники «Реала» читают. Раскрылся и поднялся на новый уровень.

Игорь Коновалов («Рубин»)

До нынешнего сезона: парочка средних игр за «Рубин» в прошлом году.

В сезоне 2018/2019: один из лучших хавбеков РПЛ , 1 гол, 3 ассиста, 80 % точных передач, 1.6 ключевых пасов за матч.

Курбан Бекиевич водил Коновалова на тренировках по полю за руку, объясняя основы? Если водил – правильно делал, принес пользу «Рубину». Игорь не единственный, кто претендует на звание «открытие» из Казани, ведь есть его однофамилец – голкипер Иван. Сорокина знали, но раскрылся иначе. Уремович стал другим. Но Коновалов перещеголял всех – интересный хавбек.

Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»)

До нынешнего сезона: игрок молодежки, 52 минуты в РПЛ в 18 лет.

В сезоне 2018/2019: 5 голов за 181 минуту снова же в 18 лет.

Только четыре футболиста лиги забили больше, чем Сулейманов – Чалов, Зе Луиш, Ари и Классон. Причем сыграли в 4-7 раз больше минут, чем джокер Мусаева. Сулейманов недоволен ролью запасного, но ему не так давно исполнилось 19 лет, а уже настолько успешен, уверен в себе и результативен. 6 ударов в створ – 5 голов, российский Пако Алькасер.

Никола Влашич ( ЦСКА )

До нынешнего сезона: запасной игрок «Эвертона», 0 голов, 0 ассистов в АПЛ .

В сезоне 2018/2019: 14 матчей в РПЛ , 4 мяча, 2 ассиста, а бонус – успехи в ЛЧ .

У ряда экспертов такая короткая память, что привыкли к Влашичу за пару месяцев, считают его не открытием сезона в РПЛ и в Европе? Но Никола до приезда был парнем, которому не нашли места в «Эвертоне», хотя неплохо за его подписание заплатили. А теперь цена растет! Обидно, что Влашич не задержится в ЦСКА , но весной вокруг него будут строить игру. Хорват по-настоящему зажег, как и большинство молодых игроков ЦСКА .

Молодежь неплохо рванула?

«Клуб 22» и «старик» Сигурдарсон – исландцу 27 лет, а многим по 22. Средний возраст списка всего 21.8 года. А если добавить парочку футболистов дефицитных позиций, которые не так ярко раскрылись, но тоже подходят под определение «открытие», то получается целая символическая сборная открытий РПЛ первой части сезона. Состав неплохой, можно и против «Реала» выпускать. К слову, в списке восьмерка игроков доступна для Черчесова, а в сборной 9 из 11 – российские футболисты из 6 разных клубов.