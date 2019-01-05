«Краснодар» и «Зенит» в финале Лиги Европы

вчера, 10:30

Время летит быстро – менее чем через полтора месяца российские клубы продолжат еврокубковый сезон. И «Соккер.ру» оценивает оптимистичный прогноз.

У бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова есть «чуйка» - «Зенит» будет в финале Лиги Европы этого сезона. Более чем смелое допущение, но крайне любопытное для рассмотрения, ведь это касается лидеров РПЛ и их реноме в Европе.

Например, российские клубы редко бывают в плей-офф старшего еврокубка - ЛЧ . Древний полуфинал «Спартака» еще в КЕЧ помним, но в рамках новых трансферных законов вылетали не только от «Реала», но и от «Бенфики».

Зато в Лиге Европы (Кубке УЕФА ) есть две победы – ЦСКА и «Зенита». И хотя последнему успеху скоро исполнится 11 лет, надежды на успешный путь в плей-офф не покидают. Но не стоит доверять «чуйке», лучше обратить внимание на уроки истории и факты.

Неожиданные финалисты – норма. Каждый год видится «элитный финал», а получаем другие сочетания. «Шахтер» стал последним победителем Кубка УЕФА в истории, когда обыграл «Вердер». В Лиге Европы сейчас идет юбилейный 10-й сезон, и до этого в решающих матчах часто появлялись неожиданные участники.

Да, в 6 из 9 случаев кубок увезли в Испанию, еще 2 раза – в Англию, и один раз в Португалию, то есть победы клубов не из топ-5 очень редкие. Но одновременно в финалах играли «Марсель», «Аякс» (и «Ростову» влетал на старте того евросезона), «Днепр» и «Фулхэм». Также «Порту», «Брага» и дважды «Бенфика».

РПЛ не беднее, чем чемпионат Португалии, а у них за девять лет четыре финалиста. Фалькао в Москву не поедет, как знаем, но дело не в Радамеле. Российские клубы должны повторять за «Аяксом», «Марселем» или «Брагой», поскольку ничего невозможного, если добрался до плей-офф, уже нет. Особенно в турнире без «Реала», «Ювентуса», МС и «Барселоны».

Фавориты кубка постоянно вылетают. Этот пункт следует из предыдущего, но необходимо детализировать, чтобы стало понятно, насколько часто и кто именно покидал турнир из записных фаворитов. В прошлом сезоне в плей-офф оказались «Наполи», «Лацио», «Боруссия» Д, «Милан», «Арсенал», «Лион» и «Вильярреал».

Здесь нет никого слабее, чем «Марсель». Каждый из названных мог в двухматчевом противостоянии обыграть французский «Олимпик». За год до этого в плей-офф был не только МЮ – явный фаворит, но и «Рома» (которая через год окажется в полуфинале ЛЧ ), «Тоттенхэм», «Фиорентина», «Лион» и «Шальке».

Все вылетели, кроме команды Моуриньо, а «Аякс» обыграл со скрипом «Легию», «Копенгаген», «Шальке» и «Лион» (всюду разница в один мяч по сумме и один овертайм). А в списке соперников голландцев нет тех, кого не смогут обыграть «Зенит» или «Краснодар».

Даже в год финала «Ливерпуля» и «Севильи» - фаворитов, плей-офф начинали представители топ-5, а в полуфинале оказался «Шахтер». Ничего удивительного – чтобы «Фулхэм», «Брага» или «Бенфика» зашли в финал, нужны поражения представителям самых богатых лиг. И этой весной сюрпризы снова будут.

В Лиге Европы может выручить сетка. В Лиге чемпионов та же история – порой у одного финалиста соперники если не проще, то удобнее, чем у второго. Но в Лиге Европы, поскольку сейчас вообще намешаны вместе клубы из 17 разных стран, влияние жеребьевки еще больше.

Начиная с 1/8 финала, то есть со следующей стадии, представители одной Федерации могут играть друг с другом. Сейчас в плей-офф «Валенсия», «Бетис», «Севилья» и «Вильярреал», а в четвертьфиналах может остаться всего 2 представителя Ла Лиги, если пройдут первый раунд, но сыграют между собой во втором.

Например, «Зенит» или «Краснодар» могут добраться до финала, победив таких троих соперников – «Славию», «Динамо» из Загреба и «Вильярреал». Путь возможен без всяких сенсаций, вроде победы БАТЭ над «Арсеналом», или «Мальме» над «Челси». Просто все фавориты друг друга повыбивают, а второй финалист получит нужных соперников. И так бывало.

Клубы РПЛ опытные в плей-офф Лиги Европы. 8 разных клубов и 13 стартов всего за шесть сезонов! «Рубин» и «Анжи» играли в плей-офф в 2013 году. Через год московское «Динамо» прошло «Андерлехт», а «Зенит» - ПСВ . 2015 еврокубковый год открыли в плей-офф ЛЕ снова два российских клуба – «Краснодар» - «Локомотив».

Затем пришел сезон, когда в плей-офф были «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Причем последний легко мог добраться до полуфинала, если бы не нарвался на будущего победителя - МЮ . Бердыев обыграл бы «Андерлехт», даже с испанцами воевал до конца.

А в прошлом году сразу четыре клуба получили практику сочетания первых матчей РПЛ после зимней паузы и февральского старта в еврокубках. «Зенит» и «Спартак» могли сыграть между собой в четвертьфинале – по сетке встретились те, кто их опережал. Но также в плей-офф показались «Локомотив» и ЦСКА , причем «армейцы», как помните, дошли до четвертьфинала.

«Зенит» и «Краснодар» не имеют права сбавлять. Эти команды готовятся к чемпионской борьбе. И хотя остается риск, что коллективы Семака и Мусаева сделают вид, что вылеты от «Фенербахче» и «Байера» были частью «тайного замысла», у богатых российских клубов нет причин сдаваться в Лиге Европы.

Набили достаточно шишек в ЛЕ , чтобы не повторять глупые ошибки. Нет свежих еврокубковых успехов уровня захода в полуфинал. А подобная практика им нужна, ведь и те, и другие мечтают осенью сыграть в Лиге чемпионов. Важно пройти курс молодого бойца – в этих составах в самом престижном турнире не играли.

Какой смысл жертвовать всем, чтобы оказаться в ЛЧ , если дальше без умения побеждать иностранцев в лучшем случае вылетаешь в ЛЕ ? Получается замкнутый круг. Надо сначала собрать победы в плей-офф второго еврокубка. Причем и ЦСКА , и «Локомотив», и «Спартак» сильно подвели, что не добрались до февральских матчей. С пятью участниками вероятность захода в полуфинал была бы выше.

Но и так будет весело. «Зенит» с «Краснодаром» получили очень сложных соперников. Если пройти «Фенербахче» и «Байер», то позже, вкатившись в сезон РПЛ , можно при удачной жеребьевке далеко забраться в ЛЕ . Конечно, нужна недооценка со стороны «Интера», «Наполи», «Челси», «Севильи» («Лацио», если пройдут испанцев) или «Арсенала», чтобы в финале спустя 11 лет снова был представитель РПЛ .

Верите в «Зенит» или «Краснодар» в решающих матчах ЛЕ ?

Выше представлено достаточно примеров, чтобы понять – в финал ЛЕ можно проскочить, избежав встречи с целой цепочкой фаворитов. В случае успеха в первом раунде будет слепой жребий, «Краснодару» и «Зениту» могут достаться клубы, которые намного беднее по бюджету, составу и вместимости арен. Полные новые стадионы – тоже козырь, так что дело не только в «чуйке» Наумова.

И «Зенит», и «Краснодар», если по традиции Лига Европы порадует сенсациями в плей-офф – вылетами изначальных фаворитов, могут далеко зайти в турнире. Но только если Семак исправит все, чем раздосадовал поклонников осенью, а Мусаев сохранит умение «быков» переворачивать матчи на последних секундах.

Также нужна удача. Ведь не сказать, чтобы российским клубам в последних сезонах везло. А если улыбнется фарт и будет самоотдача, то чем «Зенит» и «Краснодар» хуже остальных? «Фулхэм», «Брага», «Днепр» или «Марсель» не были сильнее. До этого в финалах играли «Селтик», «Спортинг», «Мидлсбро», «Эспаньол» и «Рейнджерс». Снова набор клубов, опыт которых можно повторить.

Конечно же, в любом финале против «Арсенала», «Челси», «Севильи» или «Наполи» российская команда будет аутсайдером. Но в финал надо стремиться, избавляясь от комплексов. Очень часто выдумывают оправдания до выхода на поле. «Тяжелые ноги» после сборов, «солидные соперники» и прочая чушь, которую другие не замечают.