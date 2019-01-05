«Краснодар» и «Зенит» в финале Лиги Европы

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Австралия. А-Лига 2018/2019, 11 тур 1 X 2
09:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мельбурн СитиМельбурн Сити -:- Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 2.1 3.4 3.4
11:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брисбен РоарБрисбен Роар -:- Логотип футбольный клуб Перт ГлориПерт Глори 3.15 3.55 2.07
Англия. Кубок 2018/2019, 3 раунд 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити 2.05 3.35 3.5
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб Барнет (Лондон)Барнет 1.23 5.8 11
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР -:- Логотип футбольный клуб ЛидсЛидс 2.55 3.35 2.65
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб УокингУокинг -:- Логотип футбольный клуб УотфордУотфорд 12.5 6.5 1.2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фулхэм (Лондон)Фулхэм -:- Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм 1.28 5.55 9
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс - - -
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти -:- Логотип футбольный клуб Лестер СитиЛестер Сити 9.4 5.55 1.28
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 17 тур 1 X 2
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АшдодАшдод -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль - - -
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда -:- Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ - - -
Испания. Примера 2018/2019, 18 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Эйбар -:-  Вильярреал 2.1 3.5 3.4
18:15 сегодня  Севилья -:-  Атлетико М 2.77 3.14 2.65
20:30 сегодня  Реал -:-  Реал Сосьедад - - -
22:45 сегодня  Хетафе -:-  Барселона - - -
Испания. Сегунда 2018/2019, 20 тур 1 X 2
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльмерияАльмерия -:- Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка 2.3 2.95 3.3
19:30 сегодня Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво -:- Логотип футбольный клуб ЛугоЛуго 1.4 4.1 8.1
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Химнастик (Таррагона)Химнастик -:- Логотип футбольный клуб КордобаКордоба - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна -:- Логотип футбольный клуб КадисКадис 2 2.9 4.3
22:00 сегодня Логотип футбольный клуб МалагаМалага -:- Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу 1.16 5.75 22
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 15 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Омония (Никосия)Омония -:- Логотип футбольный клуб АЕК (Ларнака)АЕК 2.3 3.4 2.9
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина -:- Логотип футбольный клуб Аполлон (Лимассол)Аполлон 4.3 3.7 1.75
Кубок Азии 2019, 1 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Австралия -:-  Иордания - - -
16:30 сегодня  Таиланд -:-  Индия - - -
19:00 сегодня  Сирия -:-  Палестина - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Фейренсе (Санта-Мария-да-Фейра)Фейренсе -:- Логотип футбольный клуб Санта-Клара (Понта-Делгада)Санта-Клара - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Витория СетубалВитория Сетубал -:- Логотип футбольный клуб ШавешШавеш 1.9 3.2 4.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)Белененсеш -:- Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 2.7 3.15 2.55
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика -:- Логотип футбольный клуб Риу Аве (Вила-ду-Конди)Риу Аве - - -
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрагаБрага -:- Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта 1.23 5.3 12
Франция. Кубок 2018/2019, 1/32 финала 1 X 2
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб РеймсРеймс -:- Логотип футбольный клуб ЛансЛанс 1.85 3.2 4.4
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб РеннРенн -:- Логотип футбольный клуб БрестБрест 1.65 3.4 5.5
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб АндрезьеАндрезье -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
16:15 сегодня Логотип футбольный клуб Кане Руссийон (Кане-ан-Руссийон)Кане Руссийон -:- Логотип футбольный клуб МонакоМонако - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ТулузаТулуза -:- Логотип футбольный клуб НиццаНицца 2.6 3.1 2.7
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛонгоЛонго -:- Логотип футбольный клуб ВитреВитре - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Нуази-ле-ГранНуази-ле-Гран -:- Логотип футбольный клуб Газелек (Аяччо)Газелек - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Олимпик (Страсбур)Олимпик -:- Логотип футбольный клуб Сент-ЭтьенСент-Этьен - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Сен-Приве Сен-Илер (Сен-Приве-Сен-Мемен)Сен-Приве Сен-Илер -:- Логотип футбольный клуб Орийяк АрпажонОрийяк Арпажон - - -
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб БордоБордо -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 1.55 3.55 6.5
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб ПонтивиПонтиви -:- Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖ - - -
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«Краснодар» и «Зенит» в финале Лиги Европы

вчера, 10:30

Время летит быстро – менее чем через полтора месяца российские клубы продолжат еврокубковый сезон. И «Соккер.ру» оценивает оптимистичный прогноз. 

У бывшего президента «Локомотива» Николая Наумова есть «чуйка» - «Зенит» будет в финале Лиги Европы этого сезона. Более чем смелое допущение, но крайне любопытное для рассмотрения, ведь это касается лидеров РПЛ и их реноме в Европе. 

Например, российские клубы редко бывают в плей-офф старшего еврокубка - ЛЧ. Древний  полуфинал «Спартака» еще в КЕЧ помним, но в рамках новых трансферных законов вылетали не только от «Реала», но и от «Бенфики». 

Зато в Лиге Европы (Кубке УЕФА) есть две победы – ЦСКА и «Зенита». И хотя последнему успеху скоро исполнится 11 лет, надежды на успешный путь в плей-офф не покидают. Но не стоит доверять «чуйке», лучше обратить внимание на уроки истории и факты. 

Неожиданные финалисты – норма. Каждый год видится «элитный финал», а получаем другие сочетания. «Шахтер» стал последним победителем Кубка УЕФА в истории, когда обыграл «Вердер». В Лиге Европы сейчас идет юбилейный 10-й сезон, и до этого в решающих матчах часто появлялись неожиданные участники.

Да, в 6 из 9 случаев кубок увезли в Испанию, еще 2 раза – в Англию, и один раз в Португалию, то есть победы клубов не из топ-5 очень редкие. Но одновременно в финалах играли «Марсель», «Аякс» (и «Ростову» влетал на старте того евросезона), «Днепр» и «Фулхэм». Также «Порту», «Брага» и дважды «Бенфика».

РПЛ не беднее, чем чемпионат Португалии, а у них за девять лет четыре финалиста. Фалькао в Москву не поедет, как знаем, но дело не в Радамеле. Российские клубы должны повторять за «Аяксом», «Марселем» или «Брагой», поскольку ничего невозможного, если добрался до плей-офф, уже нет. Особенно в турнире без «Реала», «Ювентуса», МС и «Барселоны». 

Фавориты кубка постоянно вылетают. Этот пункт следует из предыдущего, но необходимо детализировать, чтобы стало понятно, насколько часто и кто именно покидал турнир из записных фаворитов. В прошлом сезоне в плей-офф оказались «Наполи», «Лацио», «Боруссия» Д, «Милан», «Арсенал», «Лион» и «Вильярреал». 

Здесь нет никого слабее, чем «Марсель». Каждый из названных мог в двухматчевом противостоянии обыграть французский «Олимпик». За год до этого в плей-офф был не только МЮ – явный фаворит, но и «Рома» (которая через год окажется в полуфинале ЛЧ), «Тоттенхэм», «Фиорентина», «Лион» и «Шальке». 

Все вылетели, кроме команды Моуриньо, а «Аякс» обыграл со скрипом «Легию», «Копенгаген», «Шальке» и «Лион» (всюду разница в один мяч по сумме и один овертайм). А в списке соперников голландцев нет тех, кого не смогут обыграть «Зенит» или «Краснодар». 

Даже в год финала «Ливерпуля» и «Севильи» - фаворитов, плей-офф начинали представители топ-5, а в полуфинале оказался «Шахтер». Ничего удивительного – чтобы «Фулхэм», «Брага» или «Бенфика» зашли в финал, нужны поражения представителям самых богатых лиг. И этой весной сюрпризы снова будут.  

В Лиге Европы может выручить сетка. В Лиге чемпионов та же история – порой у одного финалиста соперники если не проще, то удобнее, чем у второго. Но в Лиге Европы, поскольку сейчас вообще намешаны вместе клубы из 17 разных стран, влияние жеребьевки еще больше. 

Начиная с 1/8 финала, то есть со следующей стадии, представители одной Федерации могут играть друг с другом. Сейчас в плей-офф «Валенсия», «Бетис», «Севилья» и «Вильярреал», а в четвертьфиналах может остаться всего 2 представителя Ла Лиги, если пройдут первый раунд, но сыграют между собой во втором. 

Например, «Зенит» или «Краснодар» могут добраться до финала, победив таких троих соперников – «Славию», «Динамо» из Загреба и «Вильярреал». Путь возможен без всяких сенсаций, вроде победы БАТЭ над «Арсеналом», или «Мальме» над «Челси». Просто все фавориты друг друга повыбивают, а второй финалист получит нужных соперников. И так бывало. 

Клубы РПЛ опытные в плей-офф Лиги Европы. 8 разных клубов и 13 стартов всего за шесть сезонов! «Рубин» и «Анжи» играли в плей-офф в 2013 году. Через год московское «Динамо» прошло «Андерлехт», а «Зенит» - ПСВ. 2015 еврокубковый год открыли в плей-офф ЛЕ снова два российских клуба – «Краснодар» - «Локомотив». 

Затем пришел сезон, когда в плей-офф были «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Причем последний легко мог добраться до полуфинала, если бы не нарвался на будущего победителя - МЮ. Бердыев обыграл бы «Андерлехт», даже с испанцами воевал до конца. 

А в прошлом году сразу четыре клуба получили практику сочетания первых матчей РПЛ после зимней паузы и февральского старта в еврокубках. «Зенит» и «Спартак» могли сыграть между собой в четвертьфинале – по сетке встретились те, кто их опережал. Но также в плей-офф показались «Локомотив» и ЦСКА, причем «армейцы», как помните, дошли до четвертьфинала. 

«Зенит» и «Краснодар» не имеют права сбавлять. Эти команды готовятся к чемпионской борьбе. И хотя остается риск, что коллективы Семака и Мусаева сделают вид, что вылеты от «Фенербахче» и «Байера» были частью «тайного замысла», у богатых российских клубов нет причин сдаваться в Лиге Европы.  

Набили достаточно шишек в ЛЕ, чтобы не повторять глупые ошибки. Нет свежих еврокубковых успехов уровня захода в полуфинал. А подобная практика им нужна, ведь и те, и другие мечтают осенью сыграть в Лиге чемпионов. Важно пройти курс молодого бойца – в этих составах в самом престижном турнире не играли. 

Какой смысл жертвовать всем, чтобы оказаться в ЛЧ, если дальше без умения побеждать иностранцев в лучшем случае вылетаешь в ЛЕ? Получается замкнутый круг. Надо сначала собрать победы в плей-офф второго еврокубка. Причем и  ЦСКА, и «Локомотив», и «Спартак» сильно подвели, что не добрались до февральских матчей. С пятью участниками вероятность захода в полуфинал была бы выше. 

Но и так будет весело. «Зенит» с «Краснодаром» получили очень сложных соперников. Если пройти «Фенербахче» и «Байер», то позже, вкатившись в сезон РПЛ, можно при удачной жеребьевке далеко забраться в ЛЕ. Конечно, нужна недооценка со стороны «Интера», «Наполи», «Челси», «Севильи» («Лацио», если пройдут испанцев) или «Арсенала», чтобы в финале спустя 11 лет снова был представитель РПЛ

Верите в «Зенит» или «Краснодар» в решающих матчах ЛЕ?

Выше представлено достаточно примеров, чтобы понять – в финал ЛЕ можно проскочить, избежав встречи с целой цепочкой фаворитов. В случае успеха в первом раунде будет слепой жребий, «Краснодару» и «Зениту» могут достаться клубы, которые намного беднее по бюджету, составу и вместимости арен. Полные новые стадионы – тоже козырь, так что дело не только в «чуйке» Наумова

И «Зенит», и «Краснодар», если по традиции Лига Европы порадует сенсациями в плей-офф – вылетами изначальных фаворитов, могут далеко зайти в турнире. Но только если Семак исправит все, чем раздосадовал поклонников осенью, а Мусаев сохранит умение «быков» переворачивать матчи на последних секундах. 

Также нужна удача. Ведь не сказать, чтобы российским клубам в последних сезонах везло. А если улыбнется фарт и будет самоотдача, то чем «Зенит» и «Краснодар» хуже остальных? «Фулхэм», «Брага», «Днепр» или «Марсель» не были сильнее. До этого в финалах играли «Селтик», «Спортинг», «Мидлсбро», «Эспаньол» и «Рейнджерс». Снова набор клубов, опыт которых можно повторить. 

Конечно же, в любом финале против «Арсенала», «Челси», «Севильи» или «Наполи» российская команда будет аутсайдером. Но в финал надо стремиться, избавляясь от комплексов. Очень часто выдумывают оправдания до выхода на поле. «Тяжелые ноги» после сборов, «солидные соперники» и прочая чушь, которую другие не замечают. 

Ни один фактор не перевесит грамотный футбол, ведь фавориты всегда вылетают из ЛЕ, а как минимум один участник финала – неожиданный.

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Все комментарии
legendsofsails
legendsofsails
сегодня в 04:00
Очередная багровская толчея воды в ступе. Статья просто набор слов, можно не читать.
beefs
beefs
   195 / 654
сегодня в 00:37
Мечты, мечты где ваша сладость...
kingoffam
kingoffam
   62 / 654
вчера в 21:46
Какой такой павлин-мавлин?Любой условный Арсенал вынесет бакланское недоразумение вперёд ногами.Ну если Газпром опять не забашляет.
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   476 / 654
вчера в 19:02
Прочитав статистику и историю за последние 10 лет, понимаешь, что Наумов то нормально думающий человек. А кто такие те, что вчера бесполезно изгаляясь в остроумии оскорбляли наумова. А впрочем они и сегодня, доказывая свою безмозглость, накидывают на вентилятор своё родноё, то которое для них повидло.
Великолепный
Великолепный ответил Jum13
   43 / 654
вчера в 18:59
Для спартака это не турнир - вот оно как оказывается. А что для спартака турнир? 1/2 ЛЧ? Тут давеча ваш представитель Т-34 распинался мол ЦСКА и Зенит выиграли по кубку - но дальше всё, пора забыть и, как говорится, идти дальше - достижений нет. Но хорошо быть спартачом - всегда можно помнить, как более 25 лет назад спартак случайно попал в 1/2 ЛЧ. И всё. Хватит. Теперь свиная братия этим может гордиться до второго пришествия. Слабейшие в Европе? Плевать - зато мы четверть века назад в 1/2 ЛЧ играли! Хорошо сказано про спартак - собрали все полуфиналы. Клуб неудачников, гордитесь этим )))
Кубок Соли их потолок!)))
valt134
valt134
   411 / 654
вчера в 18:58
Похоже автор статьи до сих пор бухает.
alexamit
alexamit
   391 / 654
вчера в 15:32
Даааа...Кого-кого,а дураков на Руси всегда было более,чем достаточно.Видно в новом году уже много водки было выпито.
Don trombone
Don trombone
   46 / 654
вчера в 14:04
    Jum13
    Jum13 ответил FILL3286
       24 / 654
    вчера в 13:28
    а это турнир? а для вас да,вардар дандолк это турнир)) ахахах
    Для спартака это не турнир - вот оно как оказывается. А что для спартака турнир? 1/2 ЛЧ? Тут давеча ваш представитель Т-34 распинался мол ЦСКА и Зенит выиграли по кубку - но дальше всё, пора забыть и, как говорится, идти дальше - достижений нет. Но хорошо быть спартачом - всегда можно помнить, как более 25 лет назад спартак случайно попал в 1/2 ЛЧ. И всё. Хватит. Теперь свиная братия этим может гордиться до второго пришествия. Слабейшие в Европе? Плевать - зато мы четверть века назад в 1/2 ЛЧ играли!

    Хорошо сказано про спартак - собрали все полуфиналы. Клуб неудачников, гордитесь этим )))
    НОЖ
    НОЖ
       414 / 654
    вчера в 13:23
    Никокда в жизни так не смеялся!
    Don trombone
    Don trombone
       46 / 654
    вчера в 13:05
      Don trombone
      Don trombone
         46 / 654
      вчера в 13:02
        Fleischjager
        Fleischjager
           181 / 654
        вчера в 12:53
          Lucho Gonzalez
          Lucho Gonzalez
             57 / 654
          вчера в 12:50
          так так так, а где же наш спартачок? как обычно на дне!)
          FILL3286
          FILL3286 ответил Hypnoz
             11 / 654
          вчера в 12:49
          Фантазии, не больше ! Про бомжей и еврокубки, вообще смешно ! Симак продержится до лета, да и нападающих нет. Один в тюрьме, второй в дендрарии!
          а забалотный! цэ ж легенда бакланов
          Hypnoz
          Hypnoz
             287 / 654
          вчера в 12:37
          Фантазии, не больше ! Про бомжей и еврокубки, вообще смешно ! Симак продержится до лета, да и нападающих нет. Один в тюрьме, второй в дендрарии!
          Литейный 4
          Литейный 4 ответил Олег Борткевич
             3 / 654
          вчера в 12:10
          А Спартак в каком турнире отличился?
          Ну как же? Отличились и в Лиге Чемпионов и в Лиге Европы. 7-0, 1-18. Гыгыгы
          FILL3286
          FILL3286 ответил Литейный 4
             11 / 654
          вчера в 12:09
          Зенит и Краснодар встретятся в финале Лиги Европы! Гыгыгы
          а это турнир?
          а для вас да,вардар дандолк это турнир)) ахахах
          Олег Борткевич
          Олег Борткевич ответил FILL3286
             302 / 654
          вчера в 11:56
          если бы зенит играл в ЛЧ тоже самое написали бы? ахаххахахахахаххахахаха
          А Спартак в каком турнире отличился?
          Литейный 4
          Литейный 4
             3 / 654
          вчера в 11:47
          Зенит и Краснодар встретятся в финале Лиги Европы! Гыгыгы
          Риелтор с берегов Невы
          Риелтор с берегов Невы
             476 / 654
          вчера в 11:41
            Фата лист
            Фата лист
               174 / 654
            вчера в 11:27
            Максимум наших клубов сегодня лишь полуфинал ЛЕ.
            Jeck Denielse
            Jeck Denielse
               4 / 654
            вчера в 11:07
            Чтоб зенит или Краснодар,как здесь пишут, могли дойти до финала обыграв лишь Славию,Динамо З,Вильярреал нужно ещё одно условие...чтоб эти клубы тоже не повылетали..)))....от условных Челси,Наполи и Севильи......

            Ну а так было бы неплохо.......удачной сетки Краснодару и Зениту.....коль пройдут Байер и Фенербахче...
            FILL3286
            FILL3286 ответил spartach091
               11 / 654
            вчера в 11:04
            Баклановые сразу от турков вылетят Быкам по силам пробиться в финал, удачи им
              koke90
              koke90
                 429 / 654
              вчера в 11:02
              такой финал возможен только в пердиве
              spartach091
              spartach091
                 48 / 654
              вчера в 10:52
              Баклановые сразу от турков вылетят

              Быкам по силам пробиться в финал, удачи им
              Leningrad 84
              Leningrad 84
                 190 / 654
              вчера в 10:52
              Можно согласиться с автором. Плей-офф в ЛЕ - это действительно процентов на 60 - рулетка. Так что все возможно и главное - в феврале пройти 1/16.
              В марте уже будет полегче.
              Удачи и Краснодару, и Зениту!
              FILL3286
              FILL3286
                 11 / 654
              вчера в 10:44
              если бы зенит играл в ЛЧ тоже самое написали бы?
              ахаххахахахахаххахахаха
              FILL3286
              FILL3286
                 11 / 654
              вчера в 10:32
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