«Монако»: план по спасению

вчера, 10:30

Руководство монегасков взялось за дело и принялось выручать команду. «Соккер.ру» - о первых реальных шагах в этом направлении.

Пощечины, полученные «Монако» в конце 2018 года, четко дали понять руководству клуба, что простым ожиданием возвращения в строй травмированных отделаться не получится. Придется покупать, тратиться и серьезно перестраивать состав команды, которая может такими темпами вылететь в Лигу 2, поскольку уже оседает в зоне вылета с крепко там застрявшим «Генгамом», которому умудрилась проиграть. Эти удары оказались своевременными и прибавили решимости боссам клуба, которые начали реализацию плана по ряду пунктов незамедлительно.

Безусловно, главным пунктом плана стало приобретение игроков в разные линии. Это напоминает процесс укрепления «Монако» на первоначальной стадии последней эпохи подъема. Когда в клуб пришли Рикардо Карвалью, Жоао Моутинью. Они своим опытом стабилизировали игру, состав, подтянули молодежь, добавив солидности и спокойствия, а потом уже «Монако», меняя состав, поддерживал этот зажженный огонек с разной степенью успешности.

По уже проторенной дорожке «Монако» двинулся и на этот раз, обратив внимание на достойных и опытных футболистов добротного уровня, пусть и не звезд первой величины. Это реалистичный взгляд на вещи и попытка найти финансовый компромисс. Прекрасным вариантом в таком случае выглядит подписание Налдо из «Шальке». Опытный сильный защитник, который очень помогает команде впереди.

Тьерри Анри (главный тренер «Монако»):

Возраст для нас не проблема. Налдо был одним из фаворитов в «Шальке». Это высококлассный футболист, который обладает невероятным опытом и способен забивать голы. Он, безусловно, принесет «Монако» пользу.

Если вспомнить массу детских ошибок, совершенных обороной «Монако», нельзя не согласиться с позицией Анри. Налдо будет полезен – сто процентов. Но одной его покупкой не отделаться. Поэтому «Монако» положил глаз и на Пепе. Связка Налдо и Пепе в центре обороны уже выглядит более чем внушительно. Облегчает и одновременно усложняет задачу статус свободного агента у португальца.

За него не придется платить никакому клубу, однако сам Пепе может затребовать неслабые подписные, а также солидный контракт. «Монако», очевидно, к большим тратам не готов, поэтому хочет подыскать более компромиссные варианты. Хотя время идет, и если прижмет, то монегаски вынуждены будут выложить солидную сумму.

Или найти альтернативу. А работать на зимнем трансферном рынке очень тяжело. Приходится демонстрировать в два раза больше изворотливости. Другой «почти подписанный» новичок «Монако» - это Сеск Фабрегас. О том, что трансфер может состояться, заговорили еще в конце осени. Испанцу нужно было покидать «Челси», где он не получает практики. Но вариант с «Монако» не всем казался очевидным, поскольку монегаски явно будут платить меньше, чем Фабрегас мог бы получать, беззаботно живя в США , Китае или на Ближнем Востоке.

При этом сомнительны турнирные перспективы «Монако». Даже с учетом зимнего усиления. Но в переговорах с Фабрегасом решающую роль играет фигура Тьерри Анри, который очень хорошо знаком с Сеском, он не переставал с ним общаться со времен «Арсенала». Говорят, что каждые 2-3 дня до сих пор общаются. Понятно, что в таких условиях Фабрегасу уже проще будет выбрать «Монако».

Однако что-то стопорит развитие переговоров. Вероятно, это желание монегасков максимально сэкономить и нежелание «Челси» идти навстречу. Лондонцы ведь помнят, что «Монако» увел в некотором роде у них Александра Головина, на которого «синие» тоже летом претендовали. Фабрегас теперь сидит в Монако и ждет, когда договорятся клубы. По слухам, «Челси» требует за испанца 10 миллионов евро, а «Монако» хочет скидку.

Для тренера лондонцев Маурицио Сарри ситуация же совершенно ясна:

На мой взгляд, ему нужно уходить из «Челси». Вы сами прекрасно знаете ситуацию. «Монако» предложил ему контракт на два года. Не хочется, чтобы такой игрок, как Сеск, был несчастлив. Если Сеск уйдет, конечно, нужно его кем-то менять. Теперь у нас проблема с полузащитниками.

Здесь он даже более откровенен, чем Анри, который напрямую о предложении для Фабрегаса не говорил, но подчеркивал, что от такого классного футболиста никто не откажется. Действительно, «Монако» нужен опытный мастер в центр поля. Можно, кстати, рассматривать его подписание как угрозу игровому времени Головина.

Однако и самого Александра, и Фабрегаса спокойно можно двигать по полузащите, чтобы максимально использовать плюсы одного и другого. Да, какая-то нервозность в связи с появлением конкурента у Головина может возникнуть, но положение дел в полузащите у «Монако» такое аховое, что там найдется место и для одного, и для другого – остальные-то гораздо хуже.

В «Монако» прорабатываются и другие варианты усиления средней линии, но, скорее всего, после покупки Фабрегаса клуб переключится на нападение, а пополнять полузащиту будет уже по остаточному принципу, если деньги и время еще будут. Вот как раз с нападением вопросов больше всего. Очевидные варианты пока не всплывают.

Но тут может быть все дело в закрытости переговоров, как это было с Налдо. Никто до объявления трансфера о нем не знал. Так и с форвардами. Хотя называлось имя Валера Жермена, который ранее уже играл за «Монако», а теперь хочет улизнуть из «Марселя». Но для монегасков вряд ли он в приоритете, поскольку нужен более эффективный исполнитель.

И вот буквально в последний момент появилась информация о Франсуа Камано из «Бордо». Отличный вариант, да еще и перспективный – игроку 22 года. Он достаточно техничный, универсальный, острый. В нынешнем сезоне забил 8 мячей в 17 матчах Лиги 1, причем «Бордо» не блистал часть сезона вовсе, мягко говоря. Но Камано смотрелся уверенно все время. Снова встанет вопрос цены. «Бордо» хочет за него не менее 20 миллионов евро, а «Монако» готов пока платить 15 миллионов. Но договориться можно – разброс не гигантский.

Однако одних только покупок будет явно недостаточно. Нужно избавляться от балласта. Потому что складывается парадоксальная ситуация, когда играть в команде некому, но у клуба на контрактах огромное количество игроков. Поэтому «Монако» потихоньку выдавливает персонажей средней ликвидности. Например, клуб сбыл в «Дженоа» защитника Барреку, который толком не играл то из-за травм, то из-за формы.

Ведутся переговоры о передаче «Севилье» Стевана Йоветича, который неплох, но все время лечится, поэтому толком не играл. Конечно, тяжело продавать тех, кто постоянно в больнице, однако «Монако» способен и на такое. С появлением Фабрегаса и атакующего игрока, клуб, скорее всего, еще с кем-то расстанется.

Важно отметить и восстановление некоторых футболистов. Например, Рони Лопеша. Он пропустил первую часть сезона почти целиком, что среди прочего стало причиной провала. На него возлагались большие надежды. И вот он наконец-то вылечился и возвращается. Это может серьезно перезагрузить игру «Монако», дать ей новый импульс. Так что недооценивать возможности, которые даст возвращение травмированных, тоже нельзя. И потихонечку «Монако» восстановит силы, приподнимется в таблице. Главное, чтобы не разочаровал основной элемент в этом плане – главный тренер. Ведь мы еще не видели самостоятельную работу Анри в нормальных, а не экстремальных условиях. Может быть, он не так уж и хорош. И тогда уже появление Пепе, Фабрегаса и Камано может не спасти.