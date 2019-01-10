Победители по жизни. Кто чаще всех выигрывал в 2018-м

вчера, 19:58

Известно, что Модрич выиграл «Золотой мяч», а Месси забил больше всех голов, но у «Соккер.ру» есть для вас еще один интересный рейтинг. Эти игроки побеждали чаще других.

Индивидуальная статистика и трофеи – приятное дополнение к результатам, добываемым вместе с командой. Победы важнее хет-триков и «Золотых мячей», это вам скажет любой футболист. Да, иногда Криштиану Роналду и люди его характера выказывают слишком явную любовь к голам, но при здравом рассуждении они сформулируют свое мировоззрение примерно следующим образом: истинное удовольствие – забивать, когда твоя команда побеждает. Но редко людей радуют личные достижения, придавленные поражениями. В общем, как ни крути, а футбол – командный вид спорта, в котором побеждают вместе и проигрывают тоже вместе. А самый успешный и счастливый тот футболист, который чаще других покидает поле в статусе победителя.

6 место. Роберто Фирмино («Ливерпуль» и сборная Бразилии) – 44 победы в 70 матчах (63%)

Начинаем с отметки в 44 победы, потому что по 43 раза выигрывала целая толпа футболистов, а у нас на Олимпе места на всех не хватит. Бобби Фирмино – самый стабильный игрок стремительной тройки атаки «Ливерпуля», в которую помимо него входят Мохамед Салах и Садио Мане. Впрочем, разницу с одноклубниками бразильский форвард сделал в матчах за национальную команду, которая в 2018 году выиграла 13 раз: трижды в поединках чемпионата мира и еще 10 – в товарищеских встречах. Вызывает уважение сам тот факт, что Фирмино провел за календарный год 70 матчей. Для сравнения, в наших краях рекордсмен – Артем Дзюба, и на его счету 46 игр. Угадайте, в какой стране чаще всего жалуются на плотный график и оправдывают неубедительные результаты накопившейся усталостью?

5 место. Иван Ракитич («Барселона» и сборная Хорватии) – 44 победы в 69 матчах (64%)

Иван Ракитич одержал много побед с «Барселоной» и дошел со сборной Хорватии до финала чемпионата мира. Результат хорватского хавбека мог быть еще более убедительным, если бы «Барселона» не вылетела из прошлого розыгрыша Лиги чемпионов обиднейшим образом: каталонцы в четвертьфинале, напомню, проиграли «Роме» со счетом 0:3 после домашней победы 4:1. Да и сборная Хорватии могла выступить удачнее в Лиге Наций. Но что-то теряется, а что-то находится, так всегда бывает. Как и Роберто Фирмино, Иван Ракитич может похвастаться впечатляющей выносливостью и стабильным уровнем игры на протяжении года: полузащитнику не хватило всего лишь одного матча до ровной цифры 70.

4 место. Мунас Даббур («Ред Булл Зальцбург» и сборная Израиля) – 44 победы в 62 матчах (71%)

Неожиданное лицо среди звезд мирового футбола, но Мунас в большом порядке, к тому же, играет за команду, которая позволяет себе всех рвать на куски на внутренней арене. Впрочем, это не вполне справедливо по отношению к «Ред Буллу» из Зальцбурга и Даббуру, которые в 2018 году феерили в Лиге Европы. В сезоне 2017/2018 австрийский клуб дошел до полуфинала, где уступил «Марселю» вследствие ошибки российской бригады арбитров во главе с Сергеем Карасевым. В новом розыгрыше Лиги Европы «Ред Булл» одержал шесть побед в шести матчах на групповой стадии, а Даббур является лучшим бомбардиром второго по значимости еврокубка перед стартом плей-офф. Можно и нужно сказать больше: этот парень, который в 2018 году выиграл больше 70% матчей, закончил календарный год в статусе лучшего бомбардира еврокубков. Много лет этот статус, как и «Золотой мяч», никому не отдавали Роналду и Месси, а тут – Даббур.

3 место. Антуан Гризманн («Атлетико» и сборная Франции) – 45 побед в 74 матчах (61%)

Антуан Гризманн побеждал в составе «Атлетико», вместе с «матрасниками» завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок УЕФА , после чего выиграл чемпионат мира в составе сборной Франции. Шесть побед из своих 45-ти французский форвард одержал в матчах ЧМ -2018. Очень часто к победам команд Антуана приводили лично его результативные действия. Гризманн ведь еще и очевидным претендентом на «Золотой мяч» являлся, ведь выиграл трофеи с клубом и сборной, наколотил 40 голов. Но этого оказалось недостаточно.

2 место. Анхель Ди Мария ( ПСЖ и сборная Аргентины) – 45 побед в 60 матчах (75%)

Секрет Ди Марии в том, что он играет за ПСЖ , а это – бесконечные победы в матчах против французских команд, которые на голову слабее гегемона Лиги 1. Но ведь за «Пари Сен-Жермен» играют также Неймар, Кавани и Мбаппе, который еще и чемпион мира. Вот только эти ребята пропустили много матчей из-за травм и дисквалификаций (в случае Килиана), в то время как Анхель всегда пыхтел на поле и поэтому чаще праздновал победы.

1 место. Блез Матюиди («Ювентус» и сборная Франции) – 48 побед в 65 матчах (74%)

И, наконец, победитель! Блез Матюиди опередил ближайших преследователей на три победы, французский хавбек официально стал самым побеждающим футболистом 2018 года. Когда играешь за «Ювентус», победы становятся частью твоей жизни, кстати, череде успехов «Старой Синьоры» во второй половине года поспособствовал Криштиану Роналду, перебравшийся в Турин из Мадрида. Ну, и на чемпионате мира Блез не давал усомниться в своем статусе, и, кстати, единственный матч, который «трехцветные» не выиграли, Матюиди просидел на скамейке запасных (нулевая ничья с Данией). Во всех остальных встречах ЧМ -2018 был на поле и побеждал.

Бонус. Футболисты, у которых больше всего поражений

У каждой медали две стороны. Вот Матюиди выиграл 48 матчей в 2018 году и невероятно счастлив, а три профессиональных футболиста проиграли по 28 встреч, и вряд ли кто-то хотел бы оказаться на их месте. Двое из них представляют шотландский клуб «Хэмилтон Академикал» - Скотт МакМанн и Дуги Имри, а вратарь Ричард Аланд проигрывает с эстонским клубом «Пярну Вапрус».