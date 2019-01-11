Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в РПЛ…

вчера, 12:30

Агент Вагнера Лава подчеркнул, что бразилец с удовольствием вернется в ЦСКА , если армейцы заинтересуются в его услугах. «Соккер.ру» - об игроках, чьи возвращения обрадуют.

Представьте, что каждый из пяти клубов, ведущих борьбу за чемпионство в РПЛ , перед весенней частью сезона мог бы вернуть ровно по одному бывшему футболисту, уехавшему из нашего чемпионата. Кого бы выбрали «Спартак», «Зенит», ЦСКА , «Локомотив» и «Краснодар»? «Соккер.ру» попытается ответить за каждого, но вы не стесняйтесь предлагать свои варианты!

Халк («Зенит»)

Определенно, зенитовцы выбирали бы между тремя кандидатурами: Халк, Витсель и Гарай. Каждый из них усилил бы команду Сергея Семака, это 100%. Безусловно, «сине-бело-голубым» очень пригодился бы командир обороны, каким может стать Эсекьель. Заработавший в Китае состояние и вернувшийся в Европу Витсель зажигает в дортмундской «Боруссии». Аксель – топ-хавбек, думаю, 99% болельщиков «Зенита», предоставь им такой выбор, между Витселем и Паредесом выбрали бы бельгийца. Но нужно назвать только одно имя! И если говорить о выборе сердцем, то у Халка нет конкурентов.

Какими бы прекрасными игроками ни были Витсель и Гарай, бразилец – это игрок, который умеет устраивать шоу. К тому же, «Зенит» находится в поисках усиления атаки, вот даже за собственного игрока Ригони пришлось платить, чтобы вернуть из аренды. Подпиши «Зенит» сейчас Халка, вопросы о чемпионстве мгновенно отпали бы. Живанильдо заслуживает уважения за то, что он в любой обстановке стремится демонстрировать максимум. За четыре года в России к нему не было претензий по самоотдаче, уехал в Китай – и там радует зрителей. В 87 матчах Халк забил 52 гола и отдал 34 результативные передачи. Зенитовцы, согласны снова взять этого парня на борт?

Андреас Гранквист («Краснодар»)

«Краснодар» - реальный претендент на чемпионство, по игре «быки» вообще выглядят предпочтительнее конкурентов, у них есть фирменный почерк, отточенный годами. Но весной большую роль будет играть еще и ментальный облик команды. Не затрясутся ли коленки у ребят, когда покажется, что «золото» близко? «Краснодар» ведь даже ни разу не играл в Лиге чемпионов. У команды Мурада Мусаева нет проблем в обороне, Урош Спаич отлично влился в коллектив, но Гранквист – это не просто сильный защитник, он прирожденный вожак, шведского дядьку ничем не напугаешь, он мог бы стать авторитетным тренером на поле. Понятно, что большой роман Андреаса и «Краснодара» окончен, защитнику в апреле стукнет 34 года, но Гранквист мог бы исполнить красивую лебединую песню и взять титул с «быками», если его вытащить из «Хельсингборга» хотя бы на полгодика. Швед прекрасно играл в России, но из-за отсутствия трофеев с «Краснодаром» осталась некая недосказанность. Вот бы ее исправить!

Вагнер Лав ( ЦСКА )

У ЦСКА большой выбор, кого вернуть: можно Головина или Вернблума, Думбия или Мусу, но Вагнер Лав даже в 34 года вне конкуренции, когда речь идет о борьбе за сердца армейских фанатов. Бразильский форвард близок к разрыву контракта с «Бешикташем», и его агент не скрывает, что Вагнер будет заинтересован в переходе в ЦСКА . Важно пояснить, что речь ни в коем случае не идет о сбитом летчике, от которого осталось только доброе имя. Лав в сезоне-2016/2017 стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции в составе «Аланьяспора», потом был переход в «Бешикташ», где забивать не бросил.

В последнее время Вагнер играл не слишком ярко, часто оставался в запасе, но на то есть причины: стамбульский клуб полгода не выплачивает ему зарплату, собственно, поэтому бразилец и инициировал разрыв контракта. По аналогичной причине чуть раньше точно так же поступил защитник Пепе. Мастерства у лучшего легионера в истории РПЛ по-прежнему вагон и маленькая тележка, а возвращение в ЦСКА может дать ему то, чего не хватало в последнее время – мотивацию.

Квинси Промес («Спартак»)

Не может быть никаких сомнений: первым номером в спартаковском списке желанных кандидатов на возвращение значится Промес. Голландец – лидер и самый результативный игрок «Спартака» на протяжении четырех сезонов, его уход получился каким-то скомканным и угрюмым, без прощания, в последний день трансферного окна. При этом «Спартак» так и не придумал, кем заменить Квинси, а сам Промес не чувствует себя слишком счастливым в «Севилье», где прыгает по позициям и забил всего один гол за четыре месяца. Олег Кононов и спартаковские боссы не устают говорить о том, что весной «красно-белые» поборются за трофеи – победу в РПЛ и Кубок России. Сейчас эти слова не выглядят слишком серьезно на фоне всего происходящего в клубе и вокруг клуба, но возвращение Квинси Промеса резко увеличило бы шансы «Спартака» занять высокое место по итогам сезона и выиграть Кубок России.

Умар Ниасс («Локомотив»)