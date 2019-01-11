Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в РПЛ…

Агент Вагнера Лава подчеркнул, что бразилец с удовольствием вернется в ЦСКА, если армейцы заинтересуются в его услугах. «Соккер.ру» - об игроках, чьи возвращения обрадуют.
Представьте, что каждый из пяти клубов, ведущих борьбу за чемпионство в РПЛ, перед весенней частью сезона мог бы вернуть ровно по одному бывшему футболисту, уехавшему из нашего чемпионата. Кого бы выбрали «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар»? «Соккер.ру» попытается ответить за каждого, но вы не стесняйтесь предлагать свои варианты!
Халк («Зенит»)
Определенно, зенитовцы выбирали бы между тремя кандидатурами: Халк, Витсель и Гарай. Каждый из них усилил бы команду Сергея Семака, это 100%. Безусловно, «сине-бело-голубым» очень пригодился бы командир обороны, каким может стать Эсекьель. Заработавший в Китае состояние и вернувшийся в Европу Витсель зажигает в дортмундской «Боруссии». Аксель – топ-хавбек, думаю, 99% болельщиков «Зенита», предоставь им такой выбор, между Витселем и Паредесом выбрали бы бельгийца. Но нужно назвать только одно имя! И если говорить о выборе сердцем, то у Халка нет конкурентов.
Какими бы прекрасными игроками ни были Витсель и Гарай, бразилец – это игрок, который умеет устраивать шоу. К тому же, «Зенит» находится в поисках усиления атаки, вот даже за собственного игрока Ригони пришлось платить, чтобы вернуть из аренды. Подпиши «Зенит» сейчас Халка, вопросы о чемпионстве мгновенно отпали бы. Живанильдо заслуживает уважения за то, что он в любой обстановке стремится демонстрировать максимум. За четыре года в России к нему не было претензий по самоотдаче, уехал в Китай – и там радует зрителей. В 87 матчах Халк забил 52 гола и отдал 34 результативные передачи. Зенитовцы, согласны снова взять этого парня на борт?
Андреас Гранквист («Краснодар»)
«Краснодар» - реальный претендент на чемпионство, по игре «быки» вообще выглядят предпочтительнее конкурентов, у них есть фирменный почерк, отточенный годами. Но весной большую роль будет играть еще и ментальный облик команды. Не затрясутся ли коленки у ребят, когда покажется, что «золото» близко? «Краснодар» ведь даже ни разу не играл в Лиге чемпионов. У команды Мурада Мусаева нет проблем в обороне, Урош Спаич отлично влился в коллектив, но Гранквист – это не просто сильный защитник, он прирожденный вожак, шведского дядьку ничем не напугаешь, он мог бы стать авторитетным тренером на поле. Понятно, что большой роман Андреаса и «Краснодара» окончен, защитнику в апреле стукнет 34 года, но Гранквист мог бы исполнить красивую лебединую песню и взять титул с «быками», если его вытащить из «Хельсингборга» хотя бы на полгодика. Швед прекрасно играл в России, но из-за отсутствия трофеев с «Краснодаром» осталась некая недосказанность. Вот бы ее исправить!
Вагнер Лав (ЦСКА)
У ЦСКА большой выбор, кого вернуть: можно Головина или Вернблума, Думбия или Мусу, но Вагнер Лав даже в 34 года вне конкуренции, когда речь идет о борьбе за сердца армейских фанатов. Бразильский форвард близок к разрыву контракта с «Бешикташем», и его агент не скрывает, что Вагнер будет заинтересован в переходе в ЦСКА. Важно пояснить, что речь ни в коем случае не идет о сбитом летчике, от которого осталось только доброе имя. Лав в сезоне-2016/2017 стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции в составе «Аланьяспора», потом был переход в «Бешикташ», где забивать не бросил.
В последнее время Вагнер играл не слишком ярко, часто оставался в запасе, но на то есть причины: стамбульский клуб полгода не выплачивает ему зарплату, собственно, поэтому бразилец и инициировал разрыв контракта. По аналогичной причине чуть раньше точно так же поступил защитник Пепе. Мастерства у лучшего легионера в истории РПЛ по-прежнему вагон и маленькая тележка, а возвращение в ЦСКА может дать ему то, чего не хватало в последнее время – мотивацию.
Квинси Промес («Спартак»)
Не может быть никаких сомнений: первым номером в спартаковском списке желанных кандидатов на возвращение значится Промес. Голландец – лидер и самый результативный игрок «Спартака» на протяжении четырех сезонов, его уход получился каким-то скомканным и угрюмым, без прощания, в последний день трансферного окна. При этом «Спартак» так и не придумал, кем заменить Квинси, а сам Промес не чувствует себя слишком счастливым в «Севилье», где прыгает по позициям и забил всего один гол за четыре месяца. Олег Кононов и спартаковские боссы не устают говорить о том, что весной «красно-белые» поборются за трофеи – победу в РПЛ и Кубок России. Сейчас эти слова не выглядят слишком серьезно на фоне всего происходящего в клубе и вокруг клуба, но возвращение Квинси Промеса резко увеличило бы шансы «Спартака» занять высокое место по итогам сезона и выиграть Кубок России.
Умар Ниасс («Локомотив»)
Подобрать возвращенца для «Локомотива» оказалось сложнее всего. Большинство достойных игроков, покидавших московский клуб ради Европы, уже состарились или выступают где-нибудь на футбольной периферии. Умар Ниасс тоже не слишком блещет, но человек все-таки три года продержался в Англии, пусть и не стал основным в «Эвертоне». Однако примем во внимание разницу в уровнях АПЛ и РПЛ, стабильный игрок скамейки «Эвертона» может оказаться одним из лучших в нашем чемпионате, а у «Локомотива» как раз проблемы с забивным нападающим: Смолов после чемпионата мира пока не сумел вернуться в белую полосу, Эдер забивает редко, но метко, а в промежутках бережет себя для таких голов. В общем, Ниасс мог бы вспомнить молодость и показать коллегам, как нужно забивать за «Локомотив».
чему завидовать- то???
непонятному происхождению ЧР, или действий судей!
Я Вас умоляю!
Завидовать чужому разбитому корыту - не умеем-с!
чему завидовать- то???
непонятному происхождению ЧР, или действий судей!
Я Вас умоляю!
Завидовать чужому разбитому корыту - не умеем-с!
Они сделали не меньше, чем те же Данни и Халк
Или те же Мусса, Ваня и Думбия
Просто позиции разные
Они сделали не меньше, чем те же Данни и Халк
Или те же Мусса, Ваня и Думбия
Просто позиции разные
Я ответил лишь на то, что "Самые значимые леги РПЛ - это Хульк и Ванька", что по моему мнению в отношении Халка не совсем корректно.
Я ответил лишь на то, что "Самые значимые леги РПЛ - это Хульк и Ванька", что по моему мнению в отношении Халка не совсем корректно.
Видимо самому где-то жаль, что у СпаМа нет такого "хлама"?
Завидуйте молча... ;)
Видимо самому где-то жаль, что у СпаМа нет такого "хлама"?
Завидуйте молча... ;)
Данни обладал потрясающим пасом и техникой + хорошим ударом
Халк обладает хорошим пасом и техникой + потрясающим ударом
Соглашусь, что были бы споры, кого лучше вернуть
Но Данни 35 лет, а Халку 32
А позиции на которых они играют требуют свежести и легкости
Данни обладал потрясающим пасом и техникой + хорошим ударом
Халк обладает хорошим пасом и техникой + потрясающим ударом
Соглашусь, что были бы споры, кого лучше вернуть
Но Данни 35 лет, а Халку 32
А позиции на которых они играют требуют свежести и легкости
любители овса -вечно принимают свой хлам, который впаривают в Еуропе))))
Думбия,Муся....
А Лав, если третий раз вернётся- только и покажет что он .......
любители овса -вечно принимают свой хлам, который впаривают в Еуропе))))
Думбия,Муся....
А Лав, если третий раз вернётся- только и покажет что он .......
А вот насчёт достижений Халка в Китае - сомнительно. Тот же Вагнер по возвращении из Китая в Бразилию отметил низкие скорости тамошнего Чемпионата, добавив, что после Китая ему пришлось пару месяцев привыкать к игре в Бразилии. "Там можно получить мяч в штрафной, выпить чашечку кофе и забить гол" (не дословно, но близко к тексту)
И, да, согласен со многими спартачами - как-то незамеченным остался Алекс. По-моему, он был гораздо эффективнее и полезнее в Спартаке, чем Суинси. Примерно так же, как Карвальо в ЦСКА - сам забивал, передачи раздавал, креативил, тьфу, ТВОРИЛ. (но Даниэль всё же был круче ;) )
А вот насчёт достижений Халка в Китае - сомнительно. Тот же Вагнер по возвращении из Китая в Бразилию отметил низкие скорости тамошнего Чемпионата, добавив, что после Китая ему пришлось пару месяцев привыкать к игре в Бразилии. "Там можно получить мяч в штрафной, выпить чашечку кофе и забить гол" (не дословно, но близко к тексту)
И, да, согласен со многими спартачами - как-то незамеченным остался Алекс. По-моему, он был гораздо эффективнее и полезнее в Спартаке, чем Суинси. Примерно так же, как Карвальо в ЦСКА - сам забивал, передачи раздавал, креативил, тьфу, ТВОРИЛ. (но Даниэль всё же был круче ;) )
Это в "колхозе" расставания с кумирами зачастую происходят "по-суински". ;)
Так что неча валить с больной головы на здоровую.
Это в "колхозе" расставания с кумирами зачастую происходят "по-суински". ;)
Так что неча валить с больной головы на здоровую.
Ждём решения Гинера.
Ждём решения Гинера.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 года по 2012 год, и в 2013 году. Футболист провел за «армейцев» 259 официальных матчей, в которых забил 124 гола. Также он выиграл с командой 14 трофеев, в том числе Кубок УЕФА.
Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 года по 2012 год, и в 2013 году. Футболист провел за «армейцев» 259 официальных матчей, в которых забил 124 гола. Также он выиграл с командой 14 трофеев, в том числе Кубок УЕФА.
Да и Живанилду не помешал бы!
Да и Живанилду не помешал бы!
Виктория стоит меньше зарплаты Эрнанеса
ХА-ХА-ХА!
Виктория стоит меньше зарплаты Эрнанеса
ХА-ХА-ХА!