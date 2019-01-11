Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в РПЛ…

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Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Вест Хэм -:-  Арсенал 3.6 3.8 1.95
18:00 сегодня  Бернли -:-  Фулхэм 2.4 3.2 3.05
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Ливерпуль - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Саутгемптон 1.9 3.4 4.3
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Уотфорд - - -
18:00 сегодня  Кардифф -:-  Хаддерсфилд 2.15 3.15 3.6
20:30 сегодня  Челси -:-  Ньюкасл 1.22 7 17
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Леганес -:-  Уэска 1.9 3.2 4.6
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Вальядолид 1.5 3.95 7.5
20:30 сегодня  Жирона -:-  Алавес 2.2 3.05 3.7
22:45 сегодня  Вильярреал -:-  Хетафе 2.2 3.1 3.62
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб НовараНовара - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.8 3.4 2.48
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Амьен -:-  ПСЖ 14.5 6.32 1.21
22:00 Матч перенесен  Ним -:-  Анже 2.15 3.35 3.45
22:00 сегодня  Ницца -:-  Бордо 2.4 3 3.3
22:00 сегодня  Генгам -:-  Сент-Этьен 2.8 3.25 2.57
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 3:2 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 2.85 12
11:50 90’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.27 4.8 14
Англия. Лига Два 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.1 3.25 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.4 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.8 3.15 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 2.15 3.33 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.3 3.3 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.75 3.25 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.15 3.35 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.3 3.25 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.45 3.2 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 1.57 3.8 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.05 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.02 3.25 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.68 3.65 4.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.1 3.4 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.1 3.2 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.45 4.2 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 2.02 3.27 3.6
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.1 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.65 3.7 5.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 3.45 3.23 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.05 3.35 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.55 3.8 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.3 3.15 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.2 3.35 2.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.65 3.03 2.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.1 3.25 3.55
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.83 3.1 5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2 3.15 4
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.6 5.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 3.8 3.05 2.05
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.1 3.25 3.55
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.55 3.1 2.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.05 3.25 3.55
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.25 2.8 3.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 3.6 3 2.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.4 3.05 2.95
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.6 2.95 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 2.2 3.5 2.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Вьетнам -:-  Иран - - -
16:30 сегодня  Йемен -:-  Ирак - - -
19:00 сегодня  Ливан -:-  Сауд. Аравия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 1:0 Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.15 5.7 42
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3 3.35 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.1 3 3.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.15 3.15 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.8 3.45 4.25
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Ах, как хочется вернуться, ах, как хочется ворваться в РПЛ…

вчера, 12:30
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Промес Квинси
Промес Квинси
Полузащитник
Халк
Халк
Нападающий
Гранквист Андреас
Гранквист Андреас
Защитник

Агент Вагнера Лава подчеркнул, что бразилец с удовольствием вернется в ЦСКА, если армейцы заинтересуются в его услугах. «Соккер.ру» - об игроках, чьи возвращения обрадуют.

Представьте, что каждый из пяти клубов, ведущих борьбу за чемпионство в РПЛ, перед весенней частью сезона мог бы вернуть ровно по одному бывшему футболисту, уехавшему из нашего чемпионата. Кого бы выбрали «Спартак», «Зенит», ЦСКА, «Локомотив» и «Краснодар»? «Соккер.ру» попытается ответить за каждого, но вы не стесняйтесь предлагать свои варианты!

Халк («Зенит»)

Определенно, зенитовцы выбирали бы между тремя кандидатурами: Халк, Витсель и Гарай. Каждый из них усилил бы команду Сергея Семака, это 100%. Безусловно, «сине-бело-голубым» очень пригодился бы командир обороны, каким может стать Эсекьель. Заработавший в Китае состояние и вернувшийся в Европу Витсель зажигает в дортмундской «Боруссии». Аксель – топ-хавбек, думаю, 99% болельщиков «Зенита», предоставь им такой выбор, между Витселем и Паредесом выбрали бы бельгийца. Но нужно назвать только одно имя! И если говорить о выборе сердцем, то у Халка нет конкурентов.

Какими бы прекрасными игроками ни были Витсель и Гарай, бразилец – это игрок, который умеет устраивать шоу. К тому же, «Зенит» находится в поисках усиления атаки, вот даже за собственного игрока Ригони пришлось платить, чтобы вернуть из аренды. Подпиши «Зенит» сейчас Халка, вопросы о чемпионстве мгновенно отпали бы. Живанильдо заслуживает уважения за то, что он в любой обстановке стремится демонстрировать максимум. За четыре года в России к нему не было претензий по самоотдаче, уехал в Китай – и там радует зрителей. В 87 матчах Халк забил 52 гола и отдал 34 результативные передачи. Зенитовцы, согласны снова взять этого парня на борт? 

Андреас Гранквист («Краснодар»)

«Краснодар» - реальный претендент на чемпионство, по игре «быки» вообще выглядят предпочтительнее конкурентов, у них есть фирменный почерк, отточенный годами. Но весной большую роль будет играть еще и ментальный облик команды. Не затрясутся ли коленки у ребят, когда покажется, что «золото» близко? «Краснодар» ведь даже ни разу не играл в Лиге чемпионов. У команды Мурада Мусаева нет проблем в обороне, Урош Спаич отлично влился в коллектив, но Гранквист – это не просто сильный защитник, он прирожденный вожак, шведского дядьку ничем не напугаешь, он мог бы стать авторитетным тренером на поле. Понятно, что большой роман Андреаса и «Краснодара» окончен, защитнику в апреле стукнет 34 года, но Гранквист мог бы исполнить красивую лебединую песню и взять титул с «быками», если его вытащить из «Хельсингборга» хотя бы на полгодика. Швед прекрасно играл в России, но из-за отсутствия трофеев с «Краснодаром» осталась некая недосказанность. Вот бы ее исправить!

Вагнер Лав (ЦСКА)

У ЦСКА большой выбор, кого вернуть: можно Головина или Вернблума, Думбия или Мусу, но Вагнер Лав даже в 34 года вне конкуренции, когда речь идет о борьбе за сердца армейских фанатов. Бразильский форвард близок к разрыву контракта с «Бешикташем», и его агент не скрывает, что Вагнер будет заинтересован в переходе в ЦСКА. Важно пояснить, что речь ни в коем случае не идет о сбитом летчике, от которого осталось только доброе имя. Лав в сезоне-2016/2017 стал лучшим бомбардиром чемпионата Турции в составе «Аланьяспора», потом был переход в «Бешикташ», где забивать не бросил.

В последнее время Вагнер играл не слишком ярко, часто оставался в запасе, но на то есть причины: стамбульский клуб полгода не выплачивает ему зарплату, собственно, поэтому бразилец и инициировал разрыв контракта. По аналогичной причине чуть раньше точно так же поступил защитник Пепе. Мастерства у лучшего легионера в истории РПЛ по-прежнему вагон и маленькая тележка, а возвращение в ЦСКА может дать ему то, чего не хватало в последнее время – мотивацию.

Квинси Промес («Спартак»)

Не может быть никаких сомнений: первым номером в спартаковском списке желанных кандидатов на возвращение значится Промес. Голландец – лидер и самый результативный игрок «Спартака» на протяжении четырех сезонов, его уход получился каким-то скомканным и угрюмым, без прощания, в последний день трансферного окна. При этом «Спартак» так и не придумал, кем заменить Квинси, а сам Промес не чувствует себя слишком счастливым в «Севилье», где прыгает по позициям и забил всего один гол за четыре месяца. Олег Кононов и спартаковские боссы не устают говорить о том, что весной «красно-белые» поборются за трофеи – победу в РПЛ и Кубок России. Сейчас эти слова не выглядят слишком серьезно на фоне всего происходящего в клубе и вокруг клуба, но возвращение Квинси Промеса резко увеличило бы шансы «Спартака» занять высокое место по итогам сезона и выиграть Кубок России.

Умар Ниасс («Локомотив»)

Подобрать возвращенца для «Локомотива» оказалось сложнее всего. Большинство достойных игроков, покидавших московский клуб ради Европы, уже состарились или выступают где-нибудь на футбольной периферии. Умар Ниасс тоже не слишком блещет, но человек все-таки три года продержался в Англии, пусть и не стал основным в «Эвертоне». Однако примем во внимание разницу в уровнях АПЛ и РПЛ, стабильный игрок скамейки «Эвертона» может оказаться одним из лучших в нашем чемпионате, а у «Локомотива» как раз проблемы с забивным нападающим: Смолов после чемпионата мира пока не сумел вернуться в белую полосу, Эдер забивает редко, но метко, а в промежутках бережет себя для таких голов. В общем, Ниасс мог бы вспомнить молодость и показать коллегам, как нужно забивать за «Локомотив».

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Все комментарии
MAUS
MAUS ответил ОлегаТэ
   33 / 685
сегодня в 13:28
Вот ты правда такой или прикидываешься? Этот "хлам", возвращаясь даже в аренду в ЦСКА, каждый раз вносил свой вклад в достижения клуба. Напомню - с Сейду ЦСКА вернул себе титул Чемпионов. С Ахмедом вышли на второе место, обставив Зенит и Спартак, при том, что ранее все дружно поставили "крест" на ЦСКА как на претенденте в зону ЛЧ... Видимо самому где-то жаль, что у СпаМа нет такого "хлама"? Завидуйте молча... ;)
не люблю обноски!
чему завидовать- то???
непонятному происхождению ЧР, или действий судей!
Я Вас умоляю!
Завидовать чужому разбитому корыту - не умеем-с!
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил ОлегаТэ
   201 / 685
сегодня в 09:31
Разумеется, по возрастным кондициям Халк предпочтительнее, хотелл об этом сказать, да не стал пост текстом перегружать. Я ответил лишь на то, что "Самые значимые леги РПЛ - это Хульк и Ванька", что по моему мнению в отношении Халка не совсем корректно.
Это вообще можно долго мусолить, Халк или Данни... Я бы вообще поставил в самые значимые для РПЛ леги Кришито или Ломбертса
Они сделали не меньше, чем те же Данни и Халк
Или те же Мусса, Ваня и Думбия
Просто позиции разные
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил NoKerzhNoParty
   27 / 685
сегодня в 09:23
Немного разные стили у Данни и у Халка Данни обладал потрясающим пасом и техникой + хорошим ударом Халк обладает хорошим пасом и техникой + потрясающим ударом Соглашусь, что были бы споры, кого лучше вернуть Но Данни 35 лет, а Халку 32 А позиции на которых они играют требуют свежести и легкости
Разумеется, по возрастным кондициям Халк предпочтительнее, хотелл об этом сказать, да не стал пост текстом перегружать.
Я ответил лишь на то, что "Самые значимые леги РПЛ - это Хульк и Ванька", что по моему мнению в отношении Халка не совсем корректно.
ОлегаТэ
ОлегаТэ ответил MAUS
   27 / 685
сегодня в 09:17
Походу у тебя у самого мозг часто вкл—выкл! любители овса -вечно принимают свой хлам, который впаривают в Еуропе)))) Думбия,Муся.... А Лав, если третий раз вернётся- только и покажет что он .......
Вот ты правда такой или прикидываешься? Этот "хлам", возвращаясь даже в аренду в ЦСКА, каждый раз вносил свой вклад в достижения клуба. Напомню - с Сейду ЦСКА вернул себе титул Чемпионов. С Ахмедом вышли на второе место, обставив Зенит и Спартак, при том, что ранее все дружно поставили "крест" на ЦСКА как на претенденте в зону ЛЧ...
Видимо самому где-то жаль, что у СпаМа нет такого "хлама"?
Завидуйте молча... ;)
NoKerzhNoParty
NoKerzhNoParty ответил ОлегаТэ
   201 / 685
сегодня в 09:16
Ваня - да, Халк - не согласен. Наверняка большинство зенитовских в большей теплотой вспоминают Данни - уж Мигель точно вписал своё имя в историю Зенита золотыми буквами. Чего Зенит добился за четыре года с Халком? Одно "золото" в РПЛ. А с Данни?...
Немного разные стили у Данни и у Халка
Данни обладал потрясающим пасом и техникой + хорошим ударом
Халк обладает хорошим пасом и техникой + потрясающим ударом
Соглашусь, что были бы споры, кого лучше вернуть
Но Данни 35 лет, а Халку 32
А позиции на которых они играют требуют свежести и легкости
MAUS
MAUS ответил ОлегаТэ
   33 / 685
сегодня в 09:05
Мозг включи - если бы Ваня в 12-м ЦСКА "кинул", взял бы его Гинер обратно в 13-м, и встретили бы его с такой теплотой и радостью болельщики ЦСКА? Это в "колхозе" расставания с кумирами зачастую происходят "по-суински". ;) Так что неча валить с больной головы на здоровую.
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил Caniggia
       27 / 685
    сегодня в 08:44
    Самые значимые леги РПЛ - это Хульк и Ванька.
    Ваня - да, Халк - не согласен. Наверняка большинство зенитовских в большей теплотой вспоминают Данни - уж Мигель точно вписал своё имя в историю Зенита золотыми буквами. Чего Зенит добился за четыре года с Халком? Одно "золото" в РПЛ. А с Данни?...
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ
       27 / 685
    сегодня в 08:35
    Согласен с Автором - Вагнер даже в свои 34, но с его опытом и талантом, да ещё и помноженными на эмоции при возвращении в дом, где ему всегда рады, вполне способен вновь "звездануть" в нашем Чемпе. Особенно против "колхоза", уж больно он их "полюбил" в своё время... ;)

    А вот насчёт достижений Халка в Китае - сомнительно. Тот же Вагнер по возвращении из Китая в Бразилию отметил низкие скорости тамошнего Чемпионата, добавив, что после Китая ему пришлось пару месяцев привыкать к игре в Бразилии. "Там можно получить мяч в штрафной, выпить чашечку кофе и забить гол" (не дословно, но близко к тексту)

    И, да, согласен со многими спартачами - как-то незамеченным остался Алекс. По-моему, он был гораздо эффективнее и полезнее в Спартаке, чем Суинси. Примерно так же, как Карвальо в ЦСКА - сам забивал, передачи раздавал, креативил, тьфу, ТВОРИЛ. (но Даниэль всё же был круче ;) )
    ОлегаТэ
    ОлегаТэ ответил MAUS
       27 / 685
    сегодня в 08:14
    Не забывай только одно , Лав Два раза кидал цска, оставляя клуб без форварда,
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин ответил MAUS
         48 / 685
      вчера в 23:18
      Не забывай только одно , Лав Два раза кидал цска, оставляя клуб без форварда,
      Это все ваши мясные фантазии! хе-хе
      SHMEL
      SHMEL ответил MAUS
         23 / 685
      вчера в 23:14
      Не забывай только одно , Лав Два раза кидал цска, оставляя клуб без форварда,
      Лав НИКОГДА не кидал ЦСКА,всегда всё происходило взаимовыгодно,по обоюдному согласию...
      MAUS
      MAUS ответил Красно Синий воин
         33 / 685
      вчера в 22:03
      Вагнер Лав в ЦСКА - это был бы красивый вариант завершения карьеры. Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 года по 2012 год, и в 2013 году. Футболист провел за «армейцев» 259 официальных матчей, в которых забил 124 гола. Также он выиграл с командой 14 трофеев, в том числе Кубок УЕФА.
      Не забывай только одно , Лав Два раза кидал цска, оставляя клуб без форварда,
      UrAn54
      UrAn54 ответил MAUS
         562 / 685
      вчера в 21:35
      Лав —сбитый лётчик, но пешком может и полгода в цска ))))
      Сбитый, не сбитый - только игра покажет. Но по Спартаку он любил "пройтись", а уж в свинячий год, уверен, поиздевался бы.
      Ждём решения Гинера.
      Miaf
      Miaf
         179 / 685
      вчера в 19:20
      ХОтелось бы посмотреть на Дерби с Антохой и Ванькой в нашем чемпионате, было бы очень интересно
      Ильшат Утеев
      Ильшат Утеев
         616 / 685
      вчера в 19:14
      Ну какой Квинси,ей богу. Да и какой Ниасс. Думаю,болелы Локо хотели бы вернуть Одемвинги. Ну а в Спартак я б вернул Алекса. Эх,не всё он отыграл за мясных, если б остался, Спартак намного раньше чемпионом б стал
      SHMEL
      SHMEL ответил MAUS
         23 / 685
      вчера в 18:56
      Лав —сбитый лётчик, но пешком может и полгода в цска ))))
      Ознакомься с его статистикой последних лет и зарыдай...
      Красно Синий воин
      Красно Синий воин
         48 / 685
      вчера в 18:29
      Вагнер Лав в ЦСКА - это был бы красивый вариант завершения карьеры.

      Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 года по 2012 год, и в 2013 году. Футболист провел за «армейцев» 259 официальных матчей, в которых забил 124 гола. Также он выиграл с командой 14 трофеев, в том числе Кубок УЕФА.
      Balbes77773
      Balbes77773
         283 / 685
      вчера в 17:25
      Если бы Вагнер вернулся-был бы рад!!На год-два очень бы пригодился!
      Balbes77773
      Balbes77773 ответил кобыла минус
         283 / 685
      вчера в 17:22
      Аустрия стоит меньше Хулька Виктория стоит меньше зарплаты Эрнанеса ХА-ХА-ХА!
      Вы бы поменьше смеялсь,если бы узнали условия контракта Эрнандеса)
      susanin ultrazenith
      susanin ultrazenith
         50 / 685
      вчера в 17:02
      Я бы в Зенит Мишу Данилова вернул.
      Да и Живанилду не помешал бы!
      кобыла минус
      кобыла минус ответил 25процентный клоун
         6 / 685
      вчера в 16:35
      Аустрия стоит меньше Хулька
      Виктория стоит меньше зарплаты Эрнанеса

      ХА-ХА-ХА!
      Caniggia
      Caniggia
         24 / 685
      вчера в 15:14
      Самые значимые леги РПЛ - это Хульк и Ванька.
      Фата лист
      Фата лист
         149 / 685
      вчера в 14:46
      Спартак и Локомотив за чемпионство не борятся.
      Lu4nik
      Lu4nik
         623 / 685
      вчера в 14:22
      почему об Алексе и Думбия ни слова?
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил mangoх12
         9 / 685
      вчера в 14:09
      сидите уж со своим эрнанесом))))) всю страну насмешили
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответил Башмакоса
         9 / 685
      вчера в 14:08
      Соккер сильно сдал,но хорошо что есть эксперты,иначе некоторые до сих пор думают что Халк был топ
      25процентный клоун
      25процентный клоун
         9 / 685
      вчера в 13:54
      Промес сейчас топ в этом списке и стоит как три этих ноунэйма
      Башмакоса
      Башмакоса
         151 / 685
      вчера в 13:46
      Меня просто бесит такие выражения авторов, как "если Халк придет, то Зенит уже полюбому станет чемпионом" . Это какой-то детский сад!
      Jum13
      Jum13 ответил MAUS
         7 / 685
      вчера в 13:38
      Лав —сбитый лётчик, но пешком может и полгода в цска ))))
      Сбитый в Севильи на лавке сидит
      Коля58
      Коля58 ответил mangoх12
         127 / 685
      вчера в 13:34
      Лав мечтает вернуться в ЦСКА для него тут как второй дом , как вы думаете, хочет ли Свинси вернуться под купол цирка?
      Прмеска Губошлепкин никому не нужен! Думаю и Тарасня не очень то хочет! Без судей он никто )) Ноль! )) 1 гол за весь сезон и то откровенно слабой команде ))
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