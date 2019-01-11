И все «левые». «Зенит» ищет запоздалую замену Кришито

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Все
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Испания. Примера
  • Италия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Кубок Азии
  • Португалия. Примейра
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2018/2019, 22 тур 1 X 2
15:30 сегодня  Вест Хэм -:-  Арсенал 3.6 3.8 1.95
18:00 сегодня  Бернли -:-  Фулхэм 2.4 3.2 3.05
18:00 сегодня  Брайтон энд Хоув -:-  Ливерпуль - - -
18:00 сегодня  Лестер Сити -:-  Саутгемптон 1.9 3.4 4.3
18:00 сегодня  Кристал Пэлас -:-  Уотфорд - - -
18:00 сегодня  Кардифф -:-  Хаддерсфилд 2.15 3.15 3.6
20:30 сегодня  Челси -:-  Ньюкасл 1.22 7 17
Испания. Примера 2018/2019, 19 тур 1 X 2
15:00 сегодня  Леганес -:-  Уэска 1.9 3.2 4.6
18:15 сегодня  Валенсия -:-  Вальядолид 1.5 3.95 7.5
20:30 сегодня  Жирона -:-  Алавес 2.2 3.05 3.7
22:45 сегодня  Вильярреал -:-  Хетафе 2.2 3.1 3.62
Италия. Кубок 2018/2019, 1/8 финала 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)Лацио -:- Логотип футбольный клуб НовараНовара - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)Сампдория -:- Логотип футбольный клуб МиланМилан 2.8 3.4 2.48
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб БолоньяБолонья -:- Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус - - -
Франция. Лига 1 2018/2019, 20 тур 1 X 2
19:00 сегодня  Амьен -:-  ПСЖ 14.5 6.32 1.21
22:00 Матч перенесен  Ним -:-  Анже 2.15 3.35 3.45
22:00 сегодня  Ницца -:-  Бордо 2.4 3 3.3
22:00 сегодня  Генгам -:-  Сент-Этьен 2.8 3.25 2.57
Австралия. А-Лига 2018/2019, 13 тур 1 X 2
09:35 Матч завершен Логотип футбольный клуб Веллингтон ФВеллингтон Ф 3:2 Логотип футбольный клуб Сентрал Кост МСентрал Кост М 1.6 2.85 12
11:50 89’ Логотип футбольный клуб Мельбурн ВикториМельбурн Виктори 2:1 Логотип футбольный клуб Ньюкасл ДжетсНьюкасл Джетс 1.27 4.8 14
Англия. Лига Два 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Гримсби (Клифорпс)Гримсби -:- Логотип футбольный клуб Маклсфилд ТаунМаклсфилд Таун - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эксетер СитиЭксетер Сити -:- Логотип футбольный клуб МоркамбМоркамб - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Крю АлександраКрю Александра -:- Логотип футбольный клуб Ньюпорт КаунтиНьюпорт Каунти 2.4 3.25 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суиндон ТаунСуиндон Таун -:- Логотип футбольный клуб Линкольн СитиЛинкольн Сити 3.1 3.25 2.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЧелтенхэмЧелтенхэм -:- Логотип футбольный клуб ТранмерТранмер 2.8 3.15 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Стивенидж Боро (Стивэнейдж)Стивенидж Боро -:- Логотип футбольный клуб Кроули ТаунКроули Таун 2.15 3.33 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БериБери -:- Логотип футбольный клуб МК Донс (Милтон Кейнс)МК Донс 2.3 3.3 2.9
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Порт Вейл (Сток-он-Трент)Порт Вейл -:- Логотип футбольный клуб Колчестер ЮнайтедКолчестер Юнайтед 2.75 3.25 2.45
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОлдхэмОлдхэм -:- Логотип футбольный клуб Форест Грин (Нейлсворт)Форест Грин 2.15 3.35 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ноттс Каунти (Ноттингем)Ноттс Каунти -:- Логотип футбольный клуб Кэмбридж ЮнайтедКэмбридж Юнайтед - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Нортгемптон ТаунНортгемптон Таун -:- Логотип футбольный клуб Карлайл Юнайтед (Карлайсл)Карлайл Юнайтед 2.3 3.25 2.95
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Мэнсфилд ТаунМэнсфилд Таун -:- Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил - - -
Англия. Лига Один 2018/2019, 28 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шрюсбери ТаунШрюсбери Таун -:- Логотип футбольный клуб ЧарльтонЧарльтон 2.45 3.2 2.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПортсмутПортсмут -:- Логотип футбольный клуб БлэкпулБлэкпул 1.57 3.8 5.8
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПитербороПитерборо -:- Логотип футбольный клуб РочдейлРочдейл 2.05 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ФлитвудФлитвуд -:- Логотип футбольный клуб Оксфорд ЮнайтедОксфорд Юнайтед 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ковентри СитиКовентри Сити -:- Логотип футбольный клуб Уимблдон (Лондон)Уимблдон 2.02 3.25 3.65
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бёртон Альбион (Бёртон-апон-Трент)Бёртон Альбион -:- Логотип футбольный клуб ДжиллингемДжиллингем 1.68 3.65 4.75
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Уикомб Уондерерс (Хай-Вайкомб)Уикомб Уондерерс -:- Логотип футбольный клуб Донкастер РоверсДонкастер Роверс 3.1 3.4 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УолсоллУолсолл -:- Логотип футбольный клуб Сканторп ЮнСканторп Юн 2.1 3.2 3.4
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб БарнслиБарнсли -:- Логотип футбольный клуб Брэдфорд СитиБрэдфорд Сити 1.45 4.2 6.5
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб СандерлендСандерленд -:- Логотип футбольный клуб Лутон ТаунЛутон Таун 2.35 3.27 2.85
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Аккрингтон СтэнлиАккрингтон Стэнли -:- Логотип футбольный клуб Бристоль РоверсБристоль Роверс - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Саутенд Юнайтед (Саутенд-он-Си)Саутенд Юнайтед -:- Логотип футбольный клуб Плимут АргайлПлимут Аргайл 2.02 3.27 3.6
Англия. Чемпионшип 2018/2019, 27 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Вест БромвичВест Бромвич -:- Логотип футбольный клуб Норвич СитиНорвич Сити 2.1 3.5 3.25
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнШеффилд Юн -:- Логотип футбольный клуб КПР (Лондон)КПР 1.65 3.7 5.35
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб РедингРединг -:- Логотип футбольный клуб Ноттингем ФорестНоттингем Форест 3.45 3.23 2.15
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПрестонПрестон -:- Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ипсвич ТаунИпсвич Таун -:- Логотип футбольный клуб Ротерхэм (Шеффилд)Ротерхэм - - -
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Халл Сити (Кингстон-апон-Халл)Халл Сити -:- Логотип футбольный клуб Шеффилд УэнсдейШеффилд Уэнсдей 2.05 3.35 3.6
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб БолтонБолтон 1.55 3.8 6.3
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Брентфорд (Лондон)Брентфорд -:- Логотип футбольный клуб Сток Сити (Сток-он-Трент)Сток Сити 2.3 3.15 3.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб УиганУиган -:- Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон Вилла 3.2 3.35 2.2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб Бирмингем СитиБирмингем Сити -:- Логотип футбольный клуб МидлсброМидлсбро 2.65 3.03 2.8
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб Миллуолл (Лондон)Миллуолл -:- Логотип футбольный клуб БлэкбернБлэкберн 2.1 3.25 3.55
Греция. Суперлига 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:15 сегодня Логотип футбольный клуб ЛариссаЛарисса -:- Логотип футбольный клуб Аполлон См (Афины)Аполлон См 1.83 3.1 5
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атромитос (Перистери)Атромитос -:- Логотип футбольный клуб Панетоликос (Агринио)Панетоликос - - -
20:30 сегодня Логотип футбольный клуб ОФИ (Ираклион)ОФИ -:- Логотип футбольный клуб Паниониос (Афины)Паниониос 2 3.15 4
Израиль. Премьер-Лига 2018/2019, 18 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Маккаби Нт (Нетанья)Маккаби Нт -:- Логотип футбольный клуб АшдодАшдод 1.65 3.6 5.3
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль (Раанана)Хапоэль -:- Логотип футбольный клуб Бней-Иегуда (Тель-Авив)Бней-Иегуда 3.8 3.05 2.05
19:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хф (Хайфа)Хапоэль Хф -:- Логотип футбольный клуб Маккаби (Петах Тиква)Маккаби 2.1 3.25 3.55
21:15 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль Хад (Хадера)Хапоэль Хад -:- Логотип футбольный клуб Бней СахнинБней Сахнин 2.55 3.1 2.8
21:30 сегодня Логотип футбольный клуб Хапоэль БШ (Беэр-Шева)Хапоэль БШ -:- Логотип футбольный клуб Маккаби Хф (Хайфа)Маккаби Хф 2.05 3.25 3.55
Испания. Сегунда 2018/2019, 21 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АльбасетеАльбасете -:- Логотип футбольный клуб Спортинг Х (Хихон)Спортинг Х 2.25 2.8 3.55
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Реус ДепортиуРеус Депортиу -:- Логотип футбольный клуб Нумансия (Сория)Нумансия 3.6 3 2.15
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-Пальмас -:- Логотип футбольный клуб Осасуна (Памплона)Осасуна 2.4 3.05 2.95
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Мальорка (Пальма-де-Мальорка)Мальорка -:- Логотип футбольный клуб Депортиво (Ла-Корунья)Депортиво 2.6 2.95 2.8
22:30 сегодня Логотип футбольный клуб Реал О (Овьедо)Реал О -:- Логотип футбольный клуб Тенерифе (Санта-Крус-де-Тенерифе)Тенерифе - - -
Кипр. Первый дивизион 2018/2019, 16 тур 1 X 2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ПафосПафос -:- Логотип футбольный клуб Неа Саламина (Ларнака)Неа Саламина 2.2 3.5 2.95
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб Эносис (Паралимни)Эносис -:- Логотип футбольный клуб Докса (Катокопиас)Докса - - -
20:00 сегодня Логотип футбольный клуб АПОЭЛ (Никосия)АПОЭЛ -:- Логотип футбольный клуб Анортосис (Ларнака)Анортосис - - -
Кубок Азии 2019, 2 тур 1 X 2
14:00 сегодня  Вьетнам -:-  Иран - - -
16:30 сегодня  Йемен -:-  Ирак - - -
19:00 сегодня  Ливан -:-  Сауд. Аравия - - -
Португалия. Примейра 2018/2019, 17 тур 1 X 2
00:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Витория ГимараешВитория Гимараеш 1:0 Логотип футбольный клуб Морейренcе (Морейра-де-Конегуш)Морейренcе 1.15 5.7 42
18:30 сегодня Логотип футбольный клуб Спортинг (Лиссабон)Спортинг -:- Логотип футбольный клуб ПортуПорту 3 3.35 2.25
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб Боавишта (Порту)Боавишта -:- Логотип футбольный клуб Маритиму (Фуншал)Маритиму 2.1 3 3.75
Франция. Лига 2 2018/2019, 20 тур 1 X 2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ГренобльГренобль -:- Логотип футбольный клуб ГаврГавр 2.15 3.15 3.35
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб БрестБрест -:- Логотип футбольный клуб ТруаТруа 1.8 3.45 4.25
ГлавнаяБлогиТрансферная лихорадка

И все «левые». «Зенит» ищет запоздалую замену Кришито

вчера, 19:45

Кришито ушел летом, но сильного защитника на позиции Миммо у «Зенита» не образовалось. «Соккер.ру» поддерживает инициативу «сине-бело-голубых»: нужен игрок дефицитного амплуа.

После Кришито – выжженная земля

У «Зенита» было время, чтобы позаботиться о преемнике Доменико Кришито на позиции левого защитника. Итальянец давно порывался уйти и покинул берега Невы точно не с первой попытки, все-таки доработав свой контракт до конца. Кришито – лучший защитник второго десятилетия XXI века в РПЛ по совокупности слагаемых, хотя итальянец вообще выделялся в нашей лиге своим классом. Итальянец и в «Зените» не всегда играл на левой бровке, например, в сезоне 2016/2017 под руководством Мирчи Луческу работал в центре обороны, в то время как на левой бровке преимущественно работал Жирков. 

Уж не знаю, была ли у «сине-бело-голубых» после смирения с уходом Кришито осознанная надежда на то, что ветеран Жирков протянет еще сезон на высоком уровне, или расчет был на Эльмира Набиуллина, которого купили год назад, подготовившись так к уходу Доменико, но в команде Сергея Семака позиция левого защитника проблемная. Юрий Жирков после чемпионата мира совсем не играл и, похоже, его пора рассматривать как игрока, де-факто завершившего карьеру. Набиуллин явно не справился: у Эльмира какой-то ступор – то ли страх сцены вдруг открылся с взрослением, то ли банальная нехватка мастерства, но на роль первого номера на своей позиции он явно не тянет. 

Набиуллина приходилось подменять суперветерану Анюкову и Евгению Чернову, на которого изначально расчета не было вообще и с которым «Зенит» все-таки не стал продлевать контракт: 31 декабря Чернов стал свободным агентом. Набиуллин остался, у него долгосрочный контракт, да и на перспективах крест пока не поставлен, но здесь и сейчас «Зениту» нужен игрок, который поможет команде сделать серьезный скачок в качестве слева в обороне. Приобретение левого защитника – приоритетная цель питерского клуба на зимнее трансферного окно, причем новичок нужен в основу, чтобы заиграл здесь и сейчас.

Известные кандидатуры: Алехандро Гримальдо, Лоди и Дмитрий Скопинцев

Эти три фамилии в последнее время называются в связи с интересом «Зенита». Если «сине-бело-голубые» действительно в той или иной степени интересуются всеми тремя (в трансферных списках всегда несколько кандидатов), то можно сделать два вывода. Во-первых, «Зениту» нужен латераль, а не крайний защитник в классическом прочтении этого амплуа. И это логично, учитывая, что «Зенит» - топ-клуб РПЛ, стремится играть «от себя», а Сергей Семак не прочь побаловаться схемой с тремя центральными защитниками, в которой линейные игроки получают больше свободы. С этим все понятно. Однако второй вывод вряд ли порадует: поиски ведутся хаотично, то есть модельная игровая характеристика имеется, но трансферной стратегией здесь и не пахло. Все три кандидата – совершенно разные. 

Алехандро Гримальдо («Бенфика»)

Что касается Гримальдо, то это похоже на неощипанную «утку». Да этим воспитанником «Барселоны» интересуются «Ювентус», МЮ и «Тоттенхэм»! Зачем ему в «Зенит»?! Кроме того, есть финансовая составляющая, которую нельзя проигнорировать. В Португалии пишут, что из Санкт-Петербурга пришло предложение на 16 миллионов евро по Гримальдо? Если это правда, «Зенит» не изучил рынок и сделал оскорбительное предложение «Бенфике». Алехандро стоит минимум 30 миллионов, а «полный пакет», то есть компенсация «орлам», комиссия агентам и подписание четырехлетнего контракта с футболистом обойдется, по самым скромным оценкам, в 50 миллионов евро. Такое себе даже «Зенит» сейчас позволить не может. И ведь речь не о новом Халке, а о левом защитнике. 

Ренан Лоди («Атлетико Паранаэнсе»)

Где Гримальдо, а где этот 20-летний парень из Бразилии, пусть и сыгравший уже больше 50-ти матчей на профессиональном уровне. Вне всяких сомнений, этого футболиста «Зенит» позволить себе может. Но нужно ли? Любопытно будет, конечно, если в одно трансферное окно топ-клубы России пригласят двух левых защитников из Бразилии (в «Спартак» приехал Айртон), будем любоваться и сравнивать. Но «Зениту» нужен сильный игрок здесь и сейчас, а Лоди в лучшем случае начнет «стрелять» завтра. Редко что-то хорошее получается из неадаптированных предварительно где-нибудь в Португалии бразильцев, приглашение такого игрока – огромный риск. Впрочем, кто не рискует…

А как же лимит? А еще «Зениту» стоит крепко задуматься о том, насколько удобно для главного тренера будет, если его левый защитник окажется легионером. В первой части сезона Семак регулярно выставлял россиян в воротах (Лунев) и на флангах обороны (Смольников/Анюков и Набиуллин/Чернов), всегда найдется место на поле Кузяеву и Дзюбе. Это ровно пять позиций – нижнее значение, позволяющее не нарушать закон. Шестым мог быть Кокорин, но вы знаете его статус, а у Шатова и Заболотного нет твердого места в основе. Но если ставить на левый фланг обороны иностранца, то придется выпускать Олега с первых минут или перетягивать одеяло иным образом. Опять же, придется сажать на скамейку кого-то из иностранцев. Я бы сказал, что при существующем лимите и составе «Зенита» с легионером на позиции левого защитника Сергей Семак намучается.

Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

А это значит, что повышаются шансы россиян и, в первую очередь, Скопинцева, который должен быть первым выбором среди обладателей «правильного» паспорта. За прошедший год Дмитрий стабильно заиграл на уровне РПЛ в «Ростове», кроме того, у него ведь есть зенитовское прошлое: сезон 2014/2015 Скопинцев провел в молодежке «сине-бело-голубых». «Зенит» может попытать счастья, вот только этот переход не нужен здесь и сейчас самому Дмитрию. Ему бы окрепнуть там, где он чувствует стопроцентное доверие, спешить некуда – только 21 год, а в «Зените» молодые футболисты пропадали уже не раз. Примеры Соловьева, Новосельцева, Оздоева еще свежи в памяти. 

Итог: «Зенит» находится между двух огней

Казалось бы, простая задачка – приобрести левого защитника, но «Зениту» трудно будет попасть в яблочко. Легионер нарушит баланс иностранцев и россиян в составе. Чтобы пригласить легионера на позицию левого защитника и потом не сожалеть, нужно одновременно приобрести сильного россиянина в другую зону. «Двойная замена» из-за лимита. Если же ориентироваться на внутренний рынок, то достойных кандидатов раз, два и обчелся. Кто, кроме молодого Скопинцева, чей успех в Санкт-Петербурге тоже не гарантирован, мог бы помочь «Зениту»? 

Расторг контракт с «Рубином» Кудряшов, но Федор точно не атакующий защитник, да и на экс-игроках Бердыева «сине-бело-голубые» набили уже не одну шишку. Федор, видимо, пойдет в «Краснодар». Кстати, тоже во многом для того, чтобы вывести «быков» из-под лимитного удара. Может быть, Рауш? У Константина отличная левая нога, и он всегда нацелен на атаку. Но если бы у Рауша не было минусов, он бы или остался в Германии, или переехал в топ-клуб РПЛ, а не в «Динамо» при всем уважении к «бело-голубым». Та еще задачка! Дерзай, «Зенит»! 

Поделиться
Другие материалы по теме
СлухиИсточник: «Краснодар» и «Индепендьенте» договорились о переходе Куэвы
Сегодня, 12:11 Комментарии3
Слухи«Зенит» и «Челси» достигли соглашения по Паредесу
Сегодня, 11:01 Комментарии83
СлухиЮсупов вернется в «Динамо»
Вчера, 16:27 Комментарии12
СлухиКуэва очень близок к уходу из «Краснодара»
Вчера, 14:40 Комментарии10
Слухи«Зенит» предложил 16 млн евро за защитника «Бенфики» Гримальдо
Вчера, 13:33 Комментарии66
Источник: «Челси» предложил «Зениту» 30 млн евро за Паредеса
Вчера, 04:19 Комментарии32
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
   145 / 685
сегодня в 13:37
проблемы индейцев...
Leningrad 84
Leningrad 84
   258 / 685
сегодня в 13:27
А почему автор ставит крест на Набиуллине? Понятно, что это не Кришито, но он молодой и перспективный игрок. У него все еще впереди. Да и Семак ему доверяет.
Коля58
Коля58 ответил Т34
   127 / 685
сегодня в 11:36
Могу тебя огорчить, не питерский. СДЮСШОР Воронеж, затем четыре года в академии московского Динамо, а только потом год поиграл в молодежке Зенита. Так, что Скопинцев не воспитанник Зенита.
А при помощи кого он в Динамо попал?
Риелтор с берегов Невы
Риелтор с берегов Невы
   443 / 685
сегодня в 11:10
Не решаемых проблем нет. Цска пол состава сменил, а результат даёт. Локомотив пол года не играет, а впереди. и так далее. С теми кто есть зенит первый. После трёхлетней тренерской чехарды, у нас есть главное: команда, которая хочет победить. А игровые проблемы были и будут. У зенита они решаемые. Да, потому что газпром. Как говориться в анекдоте: вот повезло. У нас ещё есть одна команда, где денег не считают. И что? Одно чемпионство за шестнадцать лет и куча скандалов. Так что не завидуйте, деньги всё не решают.
Т34
Т34 ответил Коля58
   12 / 685
сегодня в 10:21
А Скопинцев чей воспитани?
Могу тебя огорчить, не питерский. СДЮСШОР Воронеж, затем четыре года в академии московского Динамо, а только потом год поиграл в молодежке Зенита. Так, что Скопинцев не воспитанник Зенита.
Аксинья
Аксинья ответил Коля58
   136 / 685
сегодня в 07:29
А Скопинцев чей воспитани?
Питерской кукушки...
Коля58
Коля58 ответил Т34
   127 / 685
сегодня в 01:20
Все зависит от самого Скопинцева, быть ему следующим или очередным, превратившимся в шлак игроком, пройдя через Зенит. Он может отказаться, как это сделал Джикия, а насильно тебя никто не отдаст лазурным. Пока все это на уровне слухов, но решение только за самим Скопинцевым, если слухи обретут реальность.
А Скопинцев чей воспитани?
Т34
Т34 ответил Ваня лучший
   12 / 685
вчера в 23:13
Тенденция, против которой не возразишь, четкая. Приходят в Зенит молодые кандидаты, или игроки сборной Новосельцев, Оздоев, Цаллагов, Юсупов, Набиуллин. Проходит сезон и остро встает вопрос : Куда их девать? Это же ведь не случайность? Неужели Скопинцев следующий?
Все зависит от самого Скопинцева, быть ему следующим или очередным, превратившимся в шлак игроком, пройдя через Зенит. Он может отказаться, как это сделал Джикия, а насильно тебя никто не отдаст лазурным. Пока все это на уровне слухов, но решение только за самим Скопинцевым, если слухи обретут реальность.
RussianMango
RussianMango
   144 / 685
вчера в 22:06
Да уже вся страна знает, что зенит убийца молодых и перспективных игроков. Пачками хватает, а мешками выкидывает. И еще бомжи скулят, что в сборной некому играть. Благодарите свое руководство. Ща еще Дюков взойдет на престол и еще пятилетку будем в конце первой сотни болтаться. ПОКА ЭТОТ БОЛОТНЫЙ ПРОЕКТ НЕ РАСФОРМИРУЮТ, ФУТБОЛА В СТРАНЕ НЕ БУДЕТ.
Литейный 4
Литейный 4
   3 / 685
вчера в 22:04
Замену Кришито будет тяжело найти.
Аксинья
Аксинья ответил Jum13
   136 / 685
вчера в 21:46
А что - Зенит проявляет интерес к нему? Ну я к тому, что есть информация или это всё "слухи"? Особенно если не волнует где будет играть Набиуллин, для которого позиция левого защитника довольно близка
Интерес у Зени к Скопе уже давно...Смущают только наверно отступные за него - хотя для питерского клуба это наверно мелочь
Ваня лучший
Ваня лучший ответил Jum13
   32 / 685
вчера в 21:07
Вот жаль, что Зенит так Новосельцева "замариновал". Как по мне - на момент перехода он был очень хорош, я даже позавидовал питерцам, что его смогли подписать
В нормальном клубе четко знают что за игрок приходит как его использовать и каковы его перспективы. В Зените все по другому. Хватай быстрее , иначе уйдет в Спартак, или Локо. А потом разберемся. Эта тенденция четко просматривается. Например Юсупов играл в сборной на ЧЕ-16. Кто он сейчас после Зенита ? Про Новосельцева и Оздоева молчу. Это тоже были игроки сборной. Сейчас они никому не нужны. Зато не достались Локо. Цель достигнута.
jobss
jobss ответил Yuri Krugov
   394 / 685
вчера в 21:03
Расторг контракт с «Зенитом» Кудряшов. Ошибочка
уже исправили, спасибо
Yuri Krugov
Yuri Krugov
   465 / 685
вчера в 20:57
Расторг контракт с «Зенитом» Кудряшов. Ошибочка
Jum13
Jum13 ответил Аксинья
   7 / 685
вчера в 20:35
Что меня меньше всего волнует в футболе так это где будет играть Набибулин, а вот Скопинцев классный игрок и будет хреново если и он будет замаринован на питерской лавке...Но сейчас футболом правят деньги и выбирать ему самому бабосы или продолжение карьеры...
А что - Зенит проявляет интерес к нему? Ну я к тому, что есть информация или это всё "слухи"? Особенно если не волнует где будет играть Набиуллин, для которого позиция левого защитника довольно близка
Аксинья
Аксинья ответил Jum13
   136 / 685
вчера в 20:29
А что - Набиуллин уже ушёл из Зенита?
Что меня меньше всего волнует в футболе так это где будет играть Набибулин, а вот Скопинцев классный игрок и будет хреново если и он будет замаринован на питерской лавке...Но сейчас футболом правят деньги и выбирать ему самому бабосы или продолжение карьеры...
Jum13
Jum13 ответил Ваня лучший
   7 / 685
вчера в 20:20
Тенденция, против которой не возразишь, четкая. Приходят в Зенит молодые кандидаты, или игроки сборной Новосельцев, Оздоев, Цаллагов, Юсупов, Набиуллин. Проходит сезон и остро встает вопрос : Куда их девать? Это же ведь не случайность? Неужели Скопинцев следующий?
Вот жаль, что Зенит так Новосельцева "замариновал". Как по мне - на момент перехода он был очень хорош, я даже позавидовал питерцам, что его смогли подписать
Jum13
Jum13 ответил Аксинья
   7 / 685
вчера в 20:18
За "левого" Скопу придется Зени выложить много "левых" бабосов - у него шикарный контракт на 5 лет с фк "Ростов" в случае ухода по его инициативе в пользу футбольного клуба...А официально можно заявить что купили за 20 деревянных лямов...
А что - Набиуллин уже ушёл из Зенита?
Ваня лучший
Ваня лучший
   32 / 685
вчера в 20:16
Тенденция, против которой не возразишь, четкая. Приходят в Зенит молодые кандидаты, или игроки сборной Новосельцев, Оздоев, Цаллагов, Юсупов, Набиуллин. Проходит сезон и остро встает вопрос : Куда их девать? Это же ведь не случайность? Неужели Скопинцев следующий?
Jum13
Jum13 ответил Klаsse
   7 / 685
вчера в 20:15
гайло и какоев главные претенденты
Молло в президенты спартака!
Аксинья
Аксинья
   136 / 685
вчера в 20:11
За "левого" Скопу придется Зени выложить много "левых" бабосов - у него шикарный контракт на 5 лет с фк "Ростов" в случае ухода по его инициативе в пользу футбольного клуба...А официально можно заявить что купили за 20 деревянных лямов...
Klаsse
Klаsse
   440 / 685
вчера в 19:55
гайло и какоев главные претенденты
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100