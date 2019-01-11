И все «левые». «Зенит» ищет запоздалую замену Кришито

вчера, 19:45

Кришито ушел летом, но сильного защитника на позиции Миммо у «Зенита» не образовалось. «Соккер.ру» поддерживает инициативу «сине-бело-голубых»: нужен игрок дефицитного амплуа.

После Кришито – выжженная земля

У «Зенита» было время, чтобы позаботиться о преемнике Доменико Кришито на позиции левого защитника. Итальянец давно порывался уйти и покинул берега Невы точно не с первой попытки, все-таки доработав свой контракт до конца. Кришито – лучший защитник второго десятилетия XXI века в РПЛ по совокупности слагаемых, хотя итальянец вообще выделялся в нашей лиге своим классом. Итальянец и в «Зените» не всегда играл на левой бровке, например, в сезоне 2016/2017 под руководством Мирчи Луческу работал в центре обороны, в то время как на левой бровке преимущественно работал Жирков.

Уж не знаю, была ли у «сине-бело-голубых» после смирения с уходом Кришито осознанная надежда на то, что ветеран Жирков протянет еще сезон на высоком уровне, или расчет был на Эльмира Набиуллина, которого купили год назад, подготовившись так к уходу Доменико, но в команде Сергея Семака позиция левого защитника проблемная. Юрий Жирков после чемпионата мира совсем не играл и, похоже, его пора рассматривать как игрока, де-факто завершившего карьеру. Набиуллин явно не справился: у Эльмира какой-то ступор – то ли страх сцены вдруг открылся с взрослением, то ли банальная нехватка мастерства, но на роль первого номера на своей позиции он явно не тянет.

Набиуллина приходилось подменять суперветерану Анюкову и Евгению Чернову, на которого изначально расчета не было вообще и с которым «Зенит» все-таки не стал продлевать контракт: 31 декабря Чернов стал свободным агентом. Набиуллин остался, у него долгосрочный контракт, да и на перспективах крест пока не поставлен, но здесь и сейчас «Зениту» нужен игрок, который поможет команде сделать серьезный скачок в качестве слева в обороне. Приобретение левого защитника – приоритетная цель питерского клуба на зимнее трансферного окно, причем новичок нужен в основу, чтобы заиграл здесь и сейчас.

Известные кандидатуры: Алехандро Гримальдо, Лоди и Дмитрий Скопинцев

Эти три фамилии в последнее время называются в связи с интересом «Зенита». Если «сине-бело-голубые» действительно в той или иной степени интересуются всеми тремя (в трансферных списках всегда несколько кандидатов), то можно сделать два вывода. Во-первых, «Зениту» нужен латераль, а не крайний защитник в классическом прочтении этого амплуа. И это логично, учитывая, что «Зенит» - топ-клуб РПЛ , стремится играть «от себя», а Сергей Семак не прочь побаловаться схемой с тремя центральными защитниками, в которой линейные игроки получают больше свободы. С этим все понятно. Однако второй вывод вряд ли порадует: поиски ведутся хаотично, то есть модельная игровая характеристика имеется, но трансферной стратегией здесь и не пахло. Все три кандидата – совершенно разные.

Алехандро Гримальдо («Бенфика»)

Что касается Гримальдо, то это похоже на неощипанную «утку». Да этим воспитанником «Барселоны» интересуются «Ювентус», МЮ и «Тоттенхэм»! Зачем ему в «Зенит»?! Кроме того, есть финансовая составляющая, которую нельзя проигнорировать. В Португалии пишут, что из Санкт-Петербурга пришло предложение на 16 миллионов евро по Гримальдо? Если это правда, «Зенит» не изучил рынок и сделал оскорбительное предложение «Бенфике». Алехандро стоит минимум 30 миллионов, а «полный пакет», то есть компенсация «орлам», комиссия агентам и подписание четырехлетнего контракта с футболистом обойдется, по самым скромным оценкам, в 50 миллионов евро. Такое себе даже «Зенит» сейчас позволить не может. И ведь речь не о новом Халке, а о левом защитнике.

Ренан Лоди («Атлетико Паранаэнсе»)

Где Гримальдо, а где этот 20-летний парень из Бразилии, пусть и сыгравший уже больше 50-ти матчей на профессиональном уровне. Вне всяких сомнений, этого футболиста «Зенит» позволить себе может. Но нужно ли? Любопытно будет, конечно, если в одно трансферное окно топ-клубы России пригласят двух левых защитников из Бразилии (в «Спартак» приехал Айртон), будем любоваться и сравнивать. Но «Зениту» нужен сильный игрок здесь и сейчас, а Лоди в лучшем случае начнет «стрелять» завтра. Редко что-то хорошее получается из неадаптированных предварительно где-нибудь в Португалии бразильцев, приглашение такого игрока – огромный риск. Впрочем, кто не рискует…

А как же лимит? А еще «Зениту» стоит крепко задуматься о том, насколько удобно для главного тренера будет, если его левый защитник окажется легионером. В первой части сезона Семак регулярно выставлял россиян в воротах (Лунев) и на флангах обороны (Смольников/Анюков и Набиуллин/Чернов), всегда найдется место на поле Кузяеву и Дзюбе. Это ровно пять позиций – нижнее значение, позволяющее не нарушать закон. Шестым мог быть Кокорин, но вы знаете его статус, а у Шатова и Заболотного нет твердого места в основе. Но если ставить на левый фланг обороны иностранца, то придется выпускать Олега с первых минут или перетягивать одеяло иным образом. Опять же, придется сажать на скамейку кого-то из иностранцев. Я бы сказал, что при существующем лимите и составе «Зенита» с легионером на позиции левого защитника Сергей Семак намучается.

Дмитрий Скопинцев («Ростов»)

А это значит, что повышаются шансы россиян и, в первую очередь, Скопинцева, который должен быть первым выбором среди обладателей «правильного» паспорта. За прошедший год Дмитрий стабильно заиграл на уровне РПЛ в «Ростове», кроме того, у него ведь есть зенитовское прошлое: сезон 2014/2015 Скопинцев провел в молодежке «сине-бело-голубых». «Зенит» может попытать счастья, вот только этот переход не нужен здесь и сейчас самому Дмитрию. Ему бы окрепнуть там, где он чувствует стопроцентное доверие, спешить некуда – только 21 год, а в «Зените» молодые футболисты пропадали уже не раз. Примеры Соловьева, Новосельцева, Оздоева еще свежи в памяти.

Итог: «Зенит» находится между двух огней

Казалось бы, простая задачка – приобрести левого защитника, но «Зениту» трудно будет попасть в яблочко. Легионер нарушит баланс иностранцев и россиян в составе. Чтобы пригласить легионера на позицию левого защитника и потом не сожалеть, нужно одновременно приобрести сильного россиянина в другую зону. «Двойная замена» из-за лимита. Если же ориентироваться на внутренний рынок, то достойных кандидатов раз, два и обчелся. Кто, кроме молодого Скопинцева, чей успех в Санкт-Петербурге тоже не гарантирован, мог бы помочь «Зениту»?